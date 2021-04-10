"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат, без її чесної позиції прогресу не буде", - Квін. ВIДЕО
Під час нещодавнього першої телефонної розмови між Джо Байденом і Володимиром Зеленським можна було спостерігати, що адміністрація президента США демонструє прихильність до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам ICTV" розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.
"Ми дуже раді, що відбувся перший діалог між президентами. Відбувся він у теплій та дружній атмосфері. Лідери досить довго розмовляли, а це значить, що адміністрація Байдена демонструє прихильність до України", - зазначила Квін.
Про можливе посередництво США в конфлікті між Україною і Росією Крістіна Квін заявила, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Однак за її словами, потрібно ще багато працювати, щоб запанував мир.
"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат - нормандський або мінський, без чесної і конструктивної позиції РФ не буде прогресу", - вважає вона.
Також Квін підкреслила, що після Революції Гдності США особливо підтримують прагнення України до демократії і свободи. Відтоді вони надали $4,5 млрд фінансової допомоги.
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-Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання від зазіхань - своєї ВОЛІ, СВОБОДИ, ГІДНОСТІ та ЗАМОЖНОСТІ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ТРАДИЦІЙ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, відстоювання від ворогів та недругів, загарбників, лінивих, злодіїв та тупих... Українець - завжди патріот, що прагне досконалості та вірності, прагне і діє, щоб стати розумнішим, професійнішим, вдалішим, заможнішим, Українцем завжди захоплювалися друзі, та побоювалися вороги і недруги-одночасно. Його позиція: "мій дім -моя фортеця", моя Вітчизна незалежна і ворогам до неї - зась! Українець заповзятий та хоробрий. Українець-конкурентоздатний та впевнений, що перемогу можна вирвати лише в невтомній праці та борні! Українець стає на коліна лише перед Богом,, батьками та загиблими побратимами!
-Бути малоросом набагато простіше. Малорос - це лінивий, тупуватий та заздрісний, холуй за натурою, мріє розбагатіти на дурняк- зрадою як ближнього так і Вітчизни, прислугою сильним та багатим -але українець за народженням в минулому, який не викликає ні захоплення ні поваги. і саме його позиція - "моя хата скраю"... Нехтує українськими мовою, культурою, та традиціями і легко переймає мову, традиції та поведінку загарбників та поневолювачів. Малорос - слабовольний боягуз. На малоросів ЗАВЖДИ робили ставку лише вороги. Малорос вважає, що спокій та затишне життя можна випросити стоячи на на колінах перед ворогами, владою та олігархами.
Простори **** не измерить.
Россия можете только cpaть
На голову которая ей верит.
Эту проблему Штатам надо было ликвидировать сразу после Мюнхенской речи }{уйла или хотя бы после её нападения на Грузию в 2008-м. В 2021-м проблема завонялась настолько, что теперь необходимо уже полное уничтожение параши вместе со всем её гнилым народцем.
Источник: https://www.dialog.ua/war/227018_1617730948
Правда результат противоположный ожидаемому.
Нужно политику подгонять под людей, а не людей под политику.
В идеале -- нужен забугорный Украинец в Президенты -- жёсткий, прагматичный, европейский.
...а так... -- "У Советской Власти крепкая рука!"
По крайней мере -- сейчас не думаю. ...а там -- ...жизни уже не хватит -- в ожидании...
А як Тарас Шевченко?
Никаких исторических подтвержедений их теориям не случилось.
Так надо исходить из были, а не из сказок...
Я за Украину! ...а народ против...
Так шо ж його робыть?