"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат, без її чесної позиції прогресу не буде", - Квін. ВIДЕО

Під час нещодавнього першої телефонної розмови між Джо Байденом і Володимиром Зеленським можна було спостерігати, що адміністрація президента США демонструє прихильність до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам ICTV" розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

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"Ми дуже раді, що відбувся перший діалог між президентами. Відбувся він у теплій та дружній атмосфері. Лідери досить довго розмовляли, а це значить, що адміністрація Байдена демонструє прихильність до України", - зазначила Квін.

Про можливе посередництво США в конфлікті між Україною і Росією Крістіна Квін заявила, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Однак за її словами, потрібно ще багато працювати, щоб запанував мир.

"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат - нормандський або мінський, без чесної і конструктивної позиції РФ не буде прогресу", - вважає вона.

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Також Квін підкреслила, що після Революції Гдності США особливо підтримують прагнення України до демократії і свободи. Відтоді вони надали $4,5 млрд фінансової допомоги.