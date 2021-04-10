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Новини Агресія Росії проти України
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"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат, без її чесної позиції прогресу не буде", - Квін. ВIДЕО

Під час нещодавнього першої телефонної розмови між Джо Байденом і Володимиром Зеленським можна було спостерігати, що адміністрація президента США демонструє прихильність до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам ICTV" розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

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"Ми дуже раді, що відбувся перший діалог між президентами. Відбувся він у теплій та дружній атмосфері. Лідери досить довго розмовляли, а це значить, що адміністрація Байдена демонструє прихильність до України", - зазначила Квін.

Про можливе посередництво США в конфлікті між Україною і Росією Крістіна Квін заявила, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Однак за її словами, потрібно ще багато працювати, щоб запанував мир.

"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат - нормандський або мінський, без чесної і конструктивної позиції РФ не буде прогресу", - вважає вона.

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Також Квін підкреслила, що після Революції Гдності США особливо підтримують прагнення України до демократії і свободи. Відтоді вони надали $4,5 млрд фінансової допомоги.

росія (65829) США (23290) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+14
Честная и конструктивная позиция? У страны-помойки??? Это она так пошутила?
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10.04.2021 16:58
+5
"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия."

Эту проблему Штатам надо было ликвидировать сразу после Мюнхенской речи }{уйла или хотя бы после её нападения на Грузию в 2008-м. В 2021-м проблема завонялась настолько, что теперь необходимо уже полное уничтожение параши вместе со всем её гнилым народцем.
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10.04.2021 17:13
+4
"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Какой бы ни был формат, без ее честной позиции прогресса не будет", - Квин - Цензор.НЕТ 9298
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10.04.2021 17:07
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4,5 лярдів... уя собі... !
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10.04.2021 16:57 Відповісти
Це ж скільки дверей ОПи можна було відрихтувати!!!
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10.04.2021 17:15 Відповісти
Та ще й помалювати!)
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10.04.2021 23:09 Відповісти
С тех пор они предоставили $4,5 млрд финансовой помощи, ребята которые в Форбс дуже Вам за цє вдячні.
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10.04.2021 16:58 Відповісти
Честная и конструктивная позиция? У страны-помойки??? Это она так пошутила?
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10.04.2021 16:58 Відповісти
Честность и расия не состыкуются никогда
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10.04.2021 17:01 Відповісти
В чому різниця між Українцем та Малоросом (хахлом)?

-Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання від зазіхань - своєї ВОЛІ, СВОБОДИ, ГІДНОСТІ та ЗАМОЖНОСТІ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ТРАДИЦІЙ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, відстоювання від ворогів та недругів, загарбників, лінивих, злодіїв та тупих... Українець - завжди патріот, що прагне досконалості та вірності, прагне і діє, щоб стати розумнішим, професійнішим, вдалішим, заможнішим, Українцем завжди захоплювалися друзі, та побоювалися вороги і недруги-одночасно. Його позиція: "мій дім -моя фортеця", моя Вітчизна незалежна і ворогам до неї - зась! Українець заповзятий та хоробрий. Українець-конкурентоздатний та впевнений, що перемогу можна вирвати лише в невтомній праці та борні! Українець стає на коліна лише перед Богом,, батьками та загиблими побратимами!

-Бути малоросом набагато простіше. Малорос - це лінивий, тупуватий та заздрісний, холуй за натурою, мріє розбагатіти на дурняк- зрадою як ближнього так і Вітчизни, прислугою сильним та багатим -але українець за народженням в минулому, який не викликає ні захоплення ні поваги. і саме його позиція - "моя хата скраю"... Нехтує українськими мовою, культурою, та традиціями і легко переймає мову, традиції та поведінку загарбників та поневолювачів. Малорос - слабовольний боягуз. На малоросів ЗАВЖДИ робили ставку лише вороги. Малорос вважає, що спокій та затишне життя можна випросити стоячи на на колінах перед ворогами, владою та олігархами.
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10.04.2021 18:46 Відповісти
Це величезна сума.Щось не віриться,що там ніхто і нічим не поживився.
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10.04.2021 17:05 Відповісти
Умом Россию не понять.
Простори **** не измерить.
Россия можете только cpaть
На голову которая ей верит.
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10.04.2021 17:07 Відповісти
"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Какой бы ни был формат, без ее честной позиции прогресса не будет", - Квин - Цензор.НЕТ 9298
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10.04.2021 17:07 Відповісти
"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия."

Эту проблему Штатам надо было ликвидировать сразу после Мюнхенской речи }{уйла или хотя бы после её нападения на Грузию в 2008-м. В 2021-м проблема завонялась настолько, что теперь необходимо уже полное уничтожение параши вместе со всем её гнилым народцем.
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10.04.2021 17:13 Відповісти
Як можно шось порядне шукати у свінопсів? Чекати цього-нонсенс.
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10.04.2021 17:13 Відповісти
Не пройшло і 30 років після Придністров*я, Абхазії, Південної Осетії , щоб "допетрати" про міжнародну політику Росії. От тільки чи довго таке розуміння буде з відповідними висновками, чи знову з*являться нові Саркозі і Тельявіні і по-телячому будуть мукати про "миротворчу" політику Росії?
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10.04.2021 17:13 Відповісти
Кроме Гитлера РАБссия никого не любит,"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Який би не був формат, без її чесної позиції прогресу не буде", - Квін - Цензор.НЕТ 8630братство омытое кровью...Дедываевалов Мавзолейных...
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10.04.2021 17:17 Відповісти
Владимир фон Зеленский прибыл в Турцию к брату Эрдогану...,кажуть назад Зеля привезе 100 Байрактаров....
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10.04.2021 17:19 Відповісти
Заключена сделка на 35 Байрактаров
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10.04.2021 17:29 Відповісти
Це кажуть , а реально закуплено 15 БПЛА . Итого на вооружении украинской армии будет 35 единиц ударных дронов.

Источник: https://www.dialog.ua/war/227018_1617730948
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10.04.2021 17:34 Відповісти
Тыц😂🌷
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10.04.2021 17:53 Відповісти
Похоже кацапы таки добряцались металлоломом.
Правда результат противоположный ожидаемому.
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10.04.2021 17:46 Відповісти
Я вжэ казав: Украина -- очень разная, и уж точно не украинская.

Нужно политику подгонять под людей, а не людей под политику.
В идеале -- нужен забугорный Украинец в Президенты -- жёсткий, прагматичный, европейский.
...а так... -- "У Советской Власти крепкая рука!"
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10.04.2021 17:53 Відповісти
Україна це територія самодостатніх людей для яких будь яка влада останні 300 років була чужою. Звідси, традиційно, ми навчились жити в паралельній до влади площині і маємо досить сильну ситуативну солідарність, про що свідчить добровольчий та волонтерський рухи. Саме на базі цих рухів зараз відбувається відродження громадянського суспільства. Залишилось добряче окропити ворожою кацапською кров'ю український сад Свободи.
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10.04.2021 18:04 Відповісти
-- не ворожей кровью, а своей. Не думаю, что в Украине кровь на это есть...
По крайней мере -- сейчас не думаю. ...а там -- ...жизни уже не хватит -- в ожидании...
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10.04.2021 18:08 Відповісти
Що там Тарас Григорович писав? "І вражою злою кров'ю землю окропити"... Отакої... Інакше ніяк. Ніколи в світовій історії окупант не полишив окуповані території добровільно. В деяких країнах процес звільнення займав десятиліття і навіть століття. Думаю що на четвертій сотні років з нас кацапів вже досить... Єдина країна в історії яка всіх окупантів асимілювала (перетворювала на китайців) це Китай. Нас порівняно мало і ми не здатні асимілювати, але спроможні вигнати ворогів і створити для них тут абсолютно непридатне для "імперського життя" середовище.
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10.04.2021 18:23 Відповісти
Інакше ніяк.
А як Тарас Шевченко?
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10.04.2021 18:30 Відповісти
Все украинские Патриоты-теоретики -- остались только теоретиками.

Никаких исторических подтвержедений их теориям не случилось.
Так надо исходить из были, а не из сказок...
Я за Украину! ...а народ против...

Так шо ж його робыть?
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10.04.2021 18:34 Відповісти
можешь слабительного тяпнуть, как вариант
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11.04.2021 02:09 Відповісти
Сподіватися на "чесну і конструктивну позицію РФ" може тільки ідіот. Таке твердження це просто пацифістський "піар хід", "бла-бла-бла" ні про що. Позиція РФ це позиція агресора, окупанта і військового злочинця. Тому зважати на РФ не потрібно взагалі - "нам своє робить!" Ми на своїй землі! Тому будь яка прокацаплена істота з кацапським паспортом має повернутися на історичну батьківщину в"рускій мір", а ми повинні лише їй в цьому допомогти "халявами по пиці". "Сепаратисти" це внутрішня проблема України і ми маємо її вирішувати всіма, включаючи військові, методами та засобами.
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10.04.2021 17:57 Відповісти
у россии не бывает честной позиции вообще никогда, как быть тогда?.. (вопрос риторический)
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10.04.2021 18:05 Відповісти
я понимаю ее, она по себе судит, по американцам, но у кремлядей не бывает честной позиции...
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10.04.2021 18:07 Відповісти
Честная позиция параши, это уничтожение Украины, если ни как таковой, то как минимум ее самостоятельности в принятии внутренних и внешних решений. И она будет делать это всеми возможным способами и сейчас и потом, через войну, через "реинтеграцию Донбасса на их условиях через енергозависимость, суды и т.д. О чем бы с ними не договорились, чтобы они не обещали, все похерят, под разными предлогами, если сочтут для себя удобным. Так будет и с транзитом. Все договоренности достигнутые в переговорах с Европой будут анулированы с окончанием строительства газапровода.
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10.04.2021 18:39 Відповісти
С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I
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10.04.2021 18:59 Відповісти
похоже - не получилось
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11.04.2021 11:17 Відповісти
 
 