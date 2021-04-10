У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган", - йдеться у повідомленні.

Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

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Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє Анадолу, зустріч почалася о 15.45 за турецькомим часом у палаці Хубер і відбувається в закритому для преси режимі.

Пізніше під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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