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У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган", - йдеться у повідомленні.

Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

Також читайте: Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом. ФОТО

У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана 01
У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана 02
У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана 03

Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляє Анадолу, зустріч почалася о 15.45 за турецькомим часом у палаці Хубер і відбувається в закритому для преси режимі.

Пізніше під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Також читайте: Ердоган на зустрічі із Зеленським обговорить проєкти підтримки кримських татар

Зеленський Володимир (24222) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+28
Зиленский и Промка. 80 метров до врага)

В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 2660
В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 7524
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10.04.2021 17:39
+17
Что не делает дурак, всьо он делает НЕ ТАК!)))
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10.04.2021 18:06
+13
а он что то делает?
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10.04.2021 18:07
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Ау?😂🌷
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10.04.2021 18:47 Відповісти
жаль мендель нет. та бы закинула ногу за ногу )
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10.04.2021 18:13 Відповісти
Мендельша може закинути ногу тікі бубачьці на ромена (плєчі)))) Як жеж їхній нудний ОП-секс вже заї.пав!)
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10.04.2021 19:24 Відповісти
А в марте 2021 года стало известно, что в Турции приступили https://korrespondent.net/ukraine/4335089-v-turtsyy-prystupyly-k-sborke-bespylotnykov-Bayraktar-TB2-dlia-ukrayny к сборке очередных дронов для Украины . Киев намерен приобрести еще 12 боевых комплексов Bayraktar TB2. Каждый из них имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.
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10.04.2021 18:21 Відповісти
итого 48 дронов
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10.04.2021 18:22 Відповісти
Ну, як зберуть, то повідомте...
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10.04.2021 19:28 Відповісти
лапти и этого и того не любят
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10.04.2021 18:24 Відповісти
а кого лапті кохають?..
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10.04.2021 18:25 Відповісти
Британський експерт з питань України Тімоті Еш побачив попередження Путіна Ердогану перед візитом Зеленського до Туреччини

Повідомлення про те, що Росія може скоротити авіасполучення із Туреччиною на тлі занепокоєння щодо ситуації із коронавірусом у тій країні, можуть вказувати на попередження Ердогану з боку Путіна напередодні його зустрічі Ердогана із президентом України Володимиром Зеленським. Таку думку висловив британський експерт з питань України Тімоті Еш.
"Ердоган отримує попередження триматись далі від України, не надавати безпілотники українській стороні, або ж російських туристів приберуть з Туреччини", - твітує Еш.
Раніше російське видання РБК повідомило, що Оперативний штаб по боротьбі із коронавірусною інфекцією у Росіє обговорює питання про можливу заборону авіасполучення із Туреччиною. Як повідомляли російські ЗМІ, на тлі цих повідомлень росіян почали масово звертатись до туроператорів із запитами.
У суботу президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів", - https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-10-kvitnya-pribude-z-robochim-vizitom-do-67893 йдеться у повідомленні сайту президента України.
Напередодні зустрічі Ердоган мав телефонну розмову із президентом Росії Володимиро Путіним. Як повідомляється, у ході розмови Путін звинуватив Україну у провокативних діях.
У п'ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-rosiya/5847401.html розмови із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції у ході яких було піднято тему односторонніх провокацій з боку Росії. Того ж дня речниця Білого дому https://ukrainian.voanews.com/a/bilyi-dim-rosiya/5847358.html заявила про консультації з союзниками та партнерами щодо ескалації насильства з боку Росії на сході України.https://ukrainian.voanews.com/a/zelenksiy-erdogan/5848172.html
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10.04.2021 18:26 Відповісти
У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана - Цензор.НЕТ 8674
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10.04.2021 18:28 Відповісти
Как говорится - Маленькая собачка до старости щенок.
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11.04.2021 06:10 Відповісти
А договариваться есть о чем!!.....прежде всего о вольных кремлевских трактовках....очень важно,чпезвычайно важно!
Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Конвенция состоит из 29 статей, четырёх приложений и одного протокола. Статьи 2-7 рассматривают проход торговых судов. В статьях 8-22 рассматривается проход военных кораблей. Ключевой принцип свободы прохода и навигации изложен в статьях 1 и 2. Статья 1 гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип свободы прохода и навигации по морю в проливах». Статья 2 гласит: «В мирное время торговые суда пользуются полной свободой прохода и плавания в проливах днем и ночью под любым флагом с любым видом груза».

Но если принцип свободной навигации будет нарушаться в Черном море? Какой смысл тогда свободы ....в проливах? Ведь это непосредственная угроза Турции!!! Если будет блокада портов Украины,...однозначно Турция может воспринимать это как агрессию в бассейне и в проливах...ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
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10.04.2021 18:29 Відповісти
"Конвенции, меморандумы, пакты"... От заключения мирного договора выигрывает тот, кто - первый - его нарушит. Поэтому, если хотите мира, никогда и ни с кем не заключайте мирных договоров (Умберто Эко, по-моему, "Остров накануне")
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10.04.2021 20:17 Відповісти
всё прваильно, сколько можно обсираться зеленскому публично на камеру
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10.04.2021 18:48 Відповісти
Зєля доводить Ердогану, що Вова+Вова = одне ціле? Що вони вже все вирішили з Україною і українцями?
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10.04.2021 19:11 Відповісти
наче вчора було...
У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана - Цензор.НЕТ 1891
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10.04.2021 19:15 Відповісти
Та краще з Турками дружить, ніж з такою гнллю як паРаша!
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10.04.2021 19:23 Відповісти
Смотрю флайтрадар, прямо сейчас американский военный беспилотник Norton Grumman закончил осмотр лугандона и возвращается домой. Примечательно, что до Украины, он аккуратно осматривал новоросийск, севас, а до этого он очень подробно облетел всю Грузию. Ранее много раз засекал эту птичку в нашем небе, но таким маршрутом он до этого не летал. Очень интересный маршрут. Может винторогие еще и с Грузией что-то хотят мутонуть.
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10.04.2021 19:24 Відповісти
Мне страшно от мысли, что Зекретина оставили тётя-а-тётя со взрослым.
Что он может натворить без присмотра...
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10.04.2021 20:12 Відповісти
Про тетю это не я, это планшет
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10.04.2021 20:21 Відповісти
Гарем Султана лучче чем Оральный кабинет в США??
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10.04.2021 20:14 Відповісти
"Діяч-воювака" ...
Не повилазило ще од заглядання х**лу в очі, нє ?
Не знайшло там свого зе-миру ?
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10.04.2021 20:45 Відповісти
Дядюшка Джо выписал волшебный пендель и зе и пуйлу.🙂 А был бы рыжий чубатый урод неизвестно, что пуйло вытворяло бы. Уж "хорошего парня" ручной песик точно не обидел бы.
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10.04.2021 22:12 Відповісти
Что, и ЗЕ ятаган ниже поясницы?
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11.04.2021 00:17 Відповісти
хорошо.
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11.04.2021 04:21 Відповісти
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