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Новини
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Квін про російську пропаганду: "Ми теж із цим стикаємося, але Україні дістається найбільше"

Інші країни так само, як і Україна, стикаються з російською пропагандою, однак нашій державі дістається найбільше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю програмі "Факти ICTV".

"Не тільки Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою, спотворенням інформації. Ми теж з цим стикаємося, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків", - зазначила Квін.

Повірена у справах США зазначила, що один з яскравих прикладів - ситуація з коронавірусом.

"Зокрема, дезінформація щодо вакцин, схвалених ВООЗ ... Через здоров'я українців Росія намагається послабити Україну. Ми співпрацюємо з Києвом, щоб зменшити цей вплив", - зазначила вона.

Нагадаємо, також в цьому інтерв'ю Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

Також читайте: Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз

пропаганда (2819) фейк (749) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+4
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх напрямках !! Триває гібридна війна !!!)))
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10.04.2021 18:06
+4
В чому різниця між Українцем та Малоросом (хахлом)?

-Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання від зазіхань - своєї ВОЛІ, СВОБОДИ, ГІДНОСТІ та ЗАМОЖНОСТІ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ТРАДИЦІЙ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, відстоювання від ворогів та недругів, загарбників, лінивих, злодіїв та тупих... Українець - завжди патріот, що прагне досконалості та вірності, прагне і діє, щоб стати розумнішим, професійнішим, вдалішим, заможнішим, Українцем завжди захоплювалися друзі, та побоювалися вороги і недруги-одночасно. Його позиція: "мій дім -моя фортеця", моя Вітчизна незалежна і ворогам до неї - зась! Українець заповзятий та хоробрий. Українець-конкурентоздатний та впевнений, що перемогу можна вирвати лише в невтомній праці та борні! Українець стає на коліна лише перед Богом,, батьками та загиблими побратимами!

-Бути малоросом набагато простіше. Малорос - це лінивий, тупуватий та заздрісний, холуй за натурою, мріє розбагатіти на дурняк- зрадою як ближнього так і Вітчизни, прислугою сильним та багатим -але українець за народженням в минулому, який не викликає ні захоплення ні поваги. і саме його позиція - "моя хата скраю"... Нехтує українськими мовою, культурою, та традиціями і легко переймає мову, традиції та поведінку загарбників та поневолювачів. Малорос - слабовольний боягуз. На малоросів ЗАВЖДИ робили ставку лише вороги. Малорос вважає, що спокій та затишне життя можна випросити стоячи на на колінах перед ворогами, владою та олігархами.
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10.04.2021 18:44
+1
Да все новости про одного «несчастного» Навального , а то ,что за последние дни путлерасты расстреляли 26 Героев из них почти дети 22 г ,23г , ни слова
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10.04.2021 18:42
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Реванш кремлівської гидоти триває по всіх напрямках !! Триває гібридна війна !!!)))
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10.04.2021 18:06 Відповісти
В чому різниця між Українцем та Малоросом (хахлом)?

-Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання від зазіхань - своєї ВОЛІ, СВОБОДИ, ГІДНОСТІ та ЗАМОЖНОСТІ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ТРАДИЦІЙ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, відстоювання від ворогів та недругів, загарбників, лінивих, злодіїв та тупих... Українець - завжди патріот, що прагне досконалості та вірності, прагне і діє, щоб стати розумнішим, професійнішим, вдалішим, заможнішим, Українцем завжди захоплювалися друзі, та побоювалися вороги і недруги-одночасно. Його позиція: "мій дім -моя фортеця", моя Вітчизна незалежна і ворогам до неї - зась! Українець заповзятий та хоробрий. Українець-конкурентоздатний та впевнений, що перемогу можна вирвати лише в невтомній праці та борні! Українець стає на коліна лише перед Богом,, батьками та загиблими побратимами!

-Бути малоросом набагато простіше. Малорос - це лінивий, тупуватий та заздрісний, холуй за натурою, мріє розбагатіти на дурняк- зрадою як ближнього так і Вітчизни, прислугою сильним та багатим -але українець за народженням в минулому, який не викликає ні захоплення ні поваги. і саме його позиція - "моя хата скраю"... Нехтує українськими мовою, культурою, та традиціями і легко переймає мову, традиції та поведінку загарбників та поневолювачів. Малорос - слабовольний боягуз. На малоросів ЗАВЖДИ робили ставку лише вороги. Малорос вважає, що спокій та затишне життя можна випросити стоячи на на колінах перед ворогами, владою та олігархами.
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10.04.2021 18:44 Відповісти
******** іде у ва-банк - навчився у товстуна Ина щоки надувати.
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10.04.2021 18:20 Відповісти
...та ладно -- в Бундесе, в утренних новостях по гос. телевидению -- ведущие в футболках с логотипом "Газпром" ... ...это я в больничке лежал -- надывывся...*)
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10.04.2021 18:22 Відповісти
Да все новости про одного «несчастного» Навального , а то ,что за последние дни путлерасты расстреляли 26 Героев из них почти дети 22 г ,23г , ни слова
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10.04.2021 18:42 Відповісти
https://twitter.com/finvarta

https://twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) https://twitter.com/finvarta @finvarta https://twitter.com/finvarta/status/1380259828413648905 8 апр.

О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами. Скоро не протолкнуться- одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ. https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

Lijian Zhao 赵立坚@zlj517https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china China government official · 8 апр.

The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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10.04.2021 18:49 Відповісти
А американки красивые.
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10.04.2021 19:53 Відповісти
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10.04.2021 20:40 Відповісти
при порівнянні статей з
української і парашської Вікіпедії стає зрозумілим, як паРаша бреше,
це в першу чергу
стосується питань історії, питань політики і особливо - питань війни ,
технічні питання та
питання наук ще туди-сюди і то
весь час потрібно сумніватись і в їх правдивості, бо виходить що все на світі винайшли та придумали тільки парашники
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10.04.2021 21:29 Відповісти
Підтвердження ваших слів Ломоносов який все "повідкривав" бо був єдиним московітом з освітою яку здобував 2 роки в Могилянській академії, а потім в Німеччині.
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10.04.2021 21:47 Відповісти
 
 