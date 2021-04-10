Квін про російську пропаганду: "Ми теж із цим стикаємося, але Україні дістається найбільше"

Інші країни так само, як і Україна, стикаються з російською пропагандою, однак нашій державі дістається найбільше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю програмі "Факти ICTV".

"Не тільки Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою, спотворенням інформації. Ми теж з цим стикаємося, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків", - зазначила Квін.

Повірена у справах США зазначила, що один з яскравих прикладів - ситуація з коронавірусом.

"Зокрема, дезінформація щодо вакцин, схвалених ВООЗ ... Через здоров'я українців Росія намагається послабити Україну. Ми співпрацюємо з Києвом, щоб зменшити цей вплив", - зазначила вона.

Нагадаємо, також в цьому інтерв'ю Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

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