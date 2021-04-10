Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання "тиші" контролювалося за участю ЗСУ та НЗФ ОРДЛО, - Кравчук
Україна шукає нові шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, щодо дотримання режиму тиші.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Я підписав лист до пані Гайді Ґрау з проханням негайно обговорити питання — спочатку на засіданні групи з безпеки, а потім, за необхідності, винести його на засідання ТКГ — про додаткові заходи щодо координації контролю режиму припинення вогню з участю Збройних сил України та збройних формувань ОРДЛО за участю спостережної місії ОБСЄ. Для негайного реагування на порушення рішення, ухваленого 22 липня минулого року щодо припинення вогню і оголошення повної тиші", — розповів він.
Зокрема, українська сторона пропонує, щоб в разі загибелі військових з української сторони або зі сторони незаконних збройних формувань місія ОБСЄ скликала спеціальну групу, яка розслідувала б ці порушення і ухвалювала відповідні рішення.
"Україна постійно пропонує не просто слова, а механізми — це дуже важливо. Росія відмовляється. Україна, Франція, Німеччина та політичні радники — всі ми працюємо для врегулювання ситуації на Донбасі, пропонуючи різні варіанти, йдучи на компроміси, щоб показати, що для України немає нічого важливішого, ніж мир на Донбасі", — додав Кравчук.
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Вверху уже написала, но повторюсь: не удивлюсь, что спишут на «личное мнение/личную инициативу» Кравчука.......
А россия Миротворец и в Украине как говорит пресс секретарь Зеленского Мендель гражданская война и нужен второй государственный русский (слобожанский, степной, марсианский название любое).
Заметили как все говорят что война только начнется хотя уже идет 7 лет? Якобы войны никакой нет. Россия передвигает войска к Украинской границе при этом Крым якобы находится на границе Украины с россией то есть Крым российский по умолчанию.
Похоже вся эта история с передвижениями рос. войск координировалась Кремлем и агентурой на Банковой чтобы преследовать несколько целей, больше для того чтобы произвести впечатление на Запад.
1) Украина договаривается напрямую с марионетками Кремля а россия Миротворец в Украине ибо как говорить представитель Президента Украины Мендель в Украине гражданская война.
2) русский язык государственный в Украине.
3) тема предательства и раскрытие агентуры по вагнеровцам уходит на второй план.
4) пока не формально признать что Крым это россия.
5) и другие цели
Дебіли. Додуматися таке пропонувати !
нема там ніяких ордло...
Там є російськи загарбники! Пеньок ти старий...
Умно. Очень умно.
А еще хорошо бы насильникам поручить контролировать целомудрие, а педофилам счастливое детство.
І ця проблема була створена не ******, не Європою, а представниками України, які побоялися настояти на тому що, агресія почалася з окупації Криму, а події в Донецькій та Луганській областях, є подальшим розвитком агресії ерефії. Тож, Кравчук тупо продовжує розвивати московський міф про внутрішній конфлікт де кацапи виступають тільки прихильниками однієй зі сторін.
Хоча, ідея з викликом представників ОБСЄ для фіксації смерті дуже непогана, таким чином можуть вспливти факти загибелі московитів або кремляді доведеться приховувати факти і мовчати про "терор праклятих біндєр"