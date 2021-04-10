Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання "тиші" контролювалося за участю ЗСУ та НЗФ ОРДЛО, - Кравчук

Україна шукає нові шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, щодо дотримання режиму тиші.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я підписав лист до пані Гайді Ґрау з проханням негайно обговорити питання — спочатку на засіданні групи з безпеки, а потім, за необхідності, винести його на засідання ТКГ — про додаткові заходи щодо координації контролю режиму припинення вогню з участю Збройних сил України та збройних формувань ОРДЛО за участю спостережної місії ОБСЄ. Для негайного реагування на порушення рішення, ухваленого 22 липня минулого року щодо припинення вогню і оголошення повної тиші", — розповів він.

Зокрема, українська сторона пропонує, щоб в разі загибелі військових з української сторони або зі сторони незаконних збройних формувань місія ОБСЄ скликала спеціальну групу, яка розслідувала б ці порушення і ухвалювала відповідні рішення.

"Україна постійно пропонує не просто слова, а механізми — це дуже важливо. Росія відмовляється. Україна, Франція, Німеччина та політичні радники — всі ми працюємо для врегулювання ситуації на Донбасі, пропонуючи різні варіанти, йдучи на компроміси, щоб показати, що для України немає нічого важливішого, ніж мир на Донбасі", — додав Кравчук.

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