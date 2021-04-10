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Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання "тиші" контролювалося за участю ЗСУ та НЗФ ОРДЛО, - Кравчук

Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання

Україна шукає нові шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, щодо дотримання режиму тиші.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я підписав лист до пані Гайді Ґрау з проханням негайно обговорити питання — спочатку на засіданні групи з безпеки, а потім, за необхідності, винести його на засідання ТКГ — про додаткові заходи щодо координації контролю режиму припинення вогню з участю Збройних сил України та збройних формувань ОРДЛО за участю спостережної місії ОБСЄ. Для негайного реагування на порушення рішення, ухваленого 22 липня минулого року щодо припинення вогню і оголошення повної тиші", — розповів він.

Зокрема, українська сторона пропонує, щоб в разі загибелі військових з української сторони або зі сторони незаконних збройних формувань місія ОБСЄ скликала спеціальну групу, яка розслідувала б ці порушення і ухвалювала відповідні рішення.

"Україна постійно пропонує не просто слова, а механізми — це дуже важливо. Росія відмовляється. Україна, Франція, Німеччина та політичні радники — всі ми працюємо для врегулювання ситуації на Донбасі, пропонуючи різні варіанти, йдучи на компроміси, щоб показати, що для України немає нічого важливішого, ніж мир на Донбасі", — додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим. ФОТО

Кравчук Леонід (546) ОБСЄ (3509) перемир’я (990) найманці рф (2063) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+78
Як незаконні війскові формування (НВФ) можуть щось контролювати - вони ж "незаконні"?
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10.04.2021 18:27
+68
Не мытьем так катаньем зеленые мрази пытаются навязать вопрос легализации орков. То совместное патрулирование, то совместный контроль. Они пустое место. Хотят контролировать -- вторая сторона должна быть Раша.
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10.04.2021 18:30
+49
Вообще старый кукухой поехал? Не хватало еще легализации орков. Они никто и зовут их никак.
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10.04.2021 18:28
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10.04.2021 19:02 Відповісти
интересно а кто уполномочил этого гандона подписать такое письмо?
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10.04.2021 19:03 Відповісти
Той хто призначив його головою ТКГ !!!))
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10.04.2021 19:06 Відповісти
Вот это правильный(!) вопрос......
Вверху уже написала, но повторюсь: не удивлюсь, что спишут на «личное мнение/личную инициативу» Кравчука.......
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10.04.2021 19:08 Відповісти
Він голова ТКГ,тобто уповноважена особа !!! Хто уповноважив ,той і керує !!!)))
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10.04.2021 19:21 Відповісти
из пустого в порожнее
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10.04.2021 19:09 Відповісти
дед у тебя деменция, - иди спать!
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10.04.2021 19:11 Відповісти
Кравчучку треба вислати на "сторон" - нехай зі своїми любими кацапами поцілюється, а потім пристрелити його, як хвору бішену тварину.
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10.04.2021 19:13 Відповісти
Пи....ць.....
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10.04.2021 19:13 Відповісти
Кравчучку треба вислати на "ту сторону" - нехай зі своїми любими кацапами поцілюється, а потім пристрелити його, як хвору бішену тварину.
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10.04.2021 19:14 Відповісти
На днях только "стрелял" в российских оккупантов, а сегодня доверяет их прихвостням?
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10.04.2021 19:16 Відповісти
когда Вам будет столько лет еще не то скажете
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10.04.2021 20:44 Відповісти
так пусть тогда на печку залезет и греет кости,чем такуя муюню нести..
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10.04.2021 20:50 Відповісти
Як і раніше Кравчука понесло не туди - та покажіть людині той шлях !Може шляху ще не має?То поясніть що як тільки шлях буде -підемо далі але без ОРДЛО!!!!!
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10.04.2021 19:16 Відповісти
Учора він мав наміри стріляти у окупантів зі свого вікна, а сьогодня готовий спільно розслідувати злочини терористів разом з терористами. Хто він?
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10.04.2021 19:18 Відповісти
нво (терористів) знищують, а не ведуть спільний контроль
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10.04.2021 19:19 Відповісти
мрази, им место в крематории
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10.04.2021 19:23 Відповісти
Одного старого вилупка прибрали - а все лишилося по-старому, як блазень наказує...
Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання "тиші" контролювалося за участю ЗСУ та НВФ ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1742
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10.04.2021 19:25 Відповісти
Усик "поміняв імідж"... Нема вже козацького "оселедця", "польського "голеного чуба"... З"явилися сплутані патли і козляча рудувата борідка...
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10.04.2021 20:24 Відповісти
Тварь безродная..тебе уже прогулы на кладбище ставят....
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10.04.2021 19:30 Відповісти
Старий підер@с!!!
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10.04.2021 19:34 Відповісти
Старый дебил
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10.04.2021 19:37 Відповісти
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук

А россия Миротворец и в Украине как говорит пресс секретарь Зеленского Мендель гражданская война и нужен второй государственный русский (слобожанский, степной, марсианский название любое).

Заметили как все говорят что война только начнется хотя уже идет 7 лет? Якобы войны никакой нет. Россия передвигает войска к Украинской границе при этом Крым якобы находится на границе Украины с россией то есть Крым российский по умолчанию.

Похоже вся эта история с передвижениями рос. войск координировалась Кремлем и агентурой на Банковой чтобы преследовать несколько целей, больше для того чтобы произвести впечатление на Запад.

1) Украина договаривается напрямую с марионетками Кремля а россия Миротворец в Украине ибо как говорить представитель Президента Украины Мендель в Украине гражданская война.

2) русский язык государственный в Украине.

3) тема предательства и раскрытие агентуры по вагнеровцам уходит на второй план.

4) пока не формально признать что Крым это россия.

5) и другие цели
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10.04.2021 19:44 Відповісти
Почему такие чмошники живут долго, а нормальные люди рано умирают?...
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10.04.2021 19:48 Відповісти
Чмошники теж помирають ,просто на це ніхто не звертає уваги
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10.04.2021 22:52 Відповісти
Яка користь від ТГК кравчуків і арисовичів ,пуста розмова ні про що. Замість того що б давати відповідь ворогу ,вони на переговори погодятся лише тоді коли будуть нести великі, втрати.зараз їх все влаштовує вони стріляють наші не відповідають "перемирр'я" ,коли це зрозуміють керівники.
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10.04.2021 20:13 Відповісти
херню несет кравчук.ядерное восстанавливать нужно.вот что надо
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10.04.2021 20:15 Відповісти
Колишніх комуняк не буває, а майже усі вони НЕлюди. Якщо він далі буде намацувати реакцію суспільства, то скоро відчує сторонній предмет у себе у голові.
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10.04.2021 20:23 Відповісти
это признание лднр
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10.04.2021 20:26 Відповісти
Фактично так.
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10.04.2021 20:50 Відповісти
ага, сепары сами себя наказывать будут... хоте ли бы, давно бы уже не стреляли. бросьте уже это зеремирие, оно мертвое
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10.04.2021 20:26 Відповісти
Дайте ему селедки. Представители вооруженных формирований на территории Украины имеют возбужденные уголовные дела.
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10.04.2021 20:28 Відповісти
Чтобы Украина вместе с террористами следила за "режимом тишины'... Воно що з глузду з'їхало?
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10.04.2021 20:32 Відповісти
пропог=ную саме цей механізм всунути собі в дупу - це неймовірний винахід рішення проблеми!
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10.04.2021 20:33 Відповісти
Ну если это "украинский компромисс", то можно только представить, что там пытается втюхнуть Украине "та сторона"...
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10.04.2021 20:44 Відповісти
Судячи з усього, усі яскраві й резонансні висловлювання Кравчука робляться аби приспати українців і тим часом обережно просунути їм хотєлкі ворога.
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10.04.2021 20:48 Відповісти
Ну от, а дехто тут радів пару днів назад, що "Кравчук прозрів, патріотом став"... Ну як може стаке комуняцьке лайно "прозріти"? Тьху...
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10.04.2021 21:03 Відповісти
Совсем видать у старого крыша поехала...
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10.04.2021 21:06 Відповісти
Признание так называемых "вооруженных формирований ОРДЛО", по сути первый шаг к признанию так называемых " ЛНР и ДНР", что окончательно переведет агрессию РФ против Украины в так называемый " гражданский конфликт" , а дальше снятие с РФ санкций, возможного размещение рашен" миротворцев" в ОРДЛО, потом провокация против " миротворцев" ну в общем повторение грузинского сценария " принуждения к миру" на условиях Кремпя. Есть ОБСЕ пускай увеличивает количество наблюдателей и следит за этим. В общем очередной перл от Макаровича.. его так и кидает из стороны в сторону как тот флюгер...
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10.04.2021 21:14 Відповісти
Старий ***** прогугнів, а молоді тридарасти з опи дивляться на реакцію
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10.04.2021 21:15 Відповісти
Так це запропонували саме дєрьмак з клоуном, кравчук тільки про це розповів, пробують реакцію суспільства, якщо схаваєм, то це буде тільки початком сдачі країни, клоун у штани вже наклав та готовий на будь-які поступки заради "миру".
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11.04.2021 01:13 Відповісти
чувствую что кравчуку придется отстреливаться от украинского народа а не от рашистов)))
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10.04.2021 21:17 Відповісти
"Дебіл,бл###дь." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
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10.04.2021 21:47 Відповісти
Я подумала, що редактори, як завжди, накрутили з заголовком ...

Дебіли. Додуматися таке пропонувати !
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10.04.2021 22:03 Відповісти
он е***лся..реально в маразме
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10.04.2021 22:05 Відповісти
Чікотіло запропонував проводити розлідування його злочинів за участі самого Чикотіли, який буде вільний та без нагляду. На його думку, така ініциатива повинна довести правосуддю повну невинуватість маніяка-вбивці та запобігти подальшим вбивствам.
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10.04.2021 22:09 Відповісти
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".
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10.04.2021 22:31 Відповісти
Гандон кравчучка ,єдиним ефективним засобом контролю припинення вогню є 120 мм калібр і вище ,іншого не придумали
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10.04.2021 22:50 Відповісти
Які на#уй формування ордло???
нема там ніяких ордло...
Там є російськи загарбники! Пеньок ти старий...
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10.04.2021 23:11 Відповісти
Це клоун почав вмконувати бажання путіна про прямі перемовини з ордло.
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11.04.2021 00:06 Відповісти
Це якраз і є легалізація терористів. Цікаво, хто це придумав - єрмак? Чи "люся" арестович?
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11.04.2021 00:06 Відповісти
А вот и первые уступки пошли со стороны зеленой плесени в ответ на стягивание кацапами армии к нашим границам. Так что это только начало, скоро мы много еще подобных инициатив услышим со стороны обгадившихся клоунов и старых предателей.
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11.04.2021 01:09 Відповісти
Т.е. Крачук предлагает кацапским террористам контролировать мир.

Умно. Очень умно.

А еще хорошо бы насильникам поручить контролировать целомудрие, а педофилам счастливое детство.
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11.04.2021 02:22 Відповісти
А що тих "запханих" в ТКГ так званих "представників ОРДЛО" вже замало? Може ще їх запросити на засідання ВР чи відкрити їх "представництво" в ОПі поки там ще двері ремонтують?
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11.04.2021 07:27 Відповісти
Яке ОРДЛО? Діду, ти що, геть з глузду зїхав?
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11.04.2021 08:40 Відповісти
Дед прощупывает реакцию украинцев, а в ОПе смотрят , шо получится. Без указки клована эта гнида бы не вякала
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11.04.2021 09:49 Відповісти
Нехай фаберже собі пощупає.
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11.04.2021 11:16 Відповісти
В результаті небажання українських товстозадих втрачати кацапський сигмент свого бізнесу з 2014 року, українська влада відмовилася від офіційного визнанняповноцінної російської агресії, держава попала в капкан і веде розмови про якісь там НВФ та не може визначитися з ворогом. У всіх міжнародних договорах Україна виступає з однієї сторони, а ось між московією та Україною створена прокладка запутаного статусу, яка дозволяє ***** маніпулювати поняттями та ховатися від відповідальності.
І ця проблема була створена не ******, не Європою, а представниками України, які побоялися настояти на тому що, агресія почалася з окупації Криму, а події в Донецькій та Луганській областях, є подальшим розвитком агресії ерефії. Тож, Кравчук тупо продовжує розвивати московський міф про внутрішній конфлікт де кацапи виступають тільки прихильниками однієй зі сторін.
Хоча, ідея з викликом представників ОБСЄ для фіксації смерті дуже непогана, таким чином можуть вспливти факти загибелі московитів або кремляді доведеться приховувати факти і мовчати про "терор праклятих біндєр"
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11.04.2021 11:26 Відповісти
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