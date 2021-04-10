Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко

План Ради національної безпеки і оборони вакцинувати проти коронавірусу більше половини дорослого населення до кінця 2021 року є цілком реалістичним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватись, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнились для того, щоб могли проводити щеплення.

Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць. – Ред.) ми можемо робити. 11 – це буде найоптимістичніший, 4,5 – найнижчий рівень. Але це за наявності всіх факторів, які я озвучив", - сказав Ляшко.

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Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

"Наразі в нас законтрактовано близько 50% вакцин для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще тривають перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували".

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