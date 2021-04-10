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Новини Коронавірус і карантин
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Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко

План Ради національної безпеки і оборони вакцинувати проти коронавірусу більше половини дорослого населення до кінця 2021 року є цілком реалістичним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватись, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнились для того, щоб могли проводити щеплення.

Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць. – Ред.) ми можемо робити. 11 – це буде найоптимістичніший, 4,5 – найнижчий рівень. Але це за наявності всіх факторів, які я озвучив", - сказав Ляшко.

Також читайте: Колективи від 100 осіб зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко 01

Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

"Наразі в нас законтрактовано близько 50% вакцин для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще тривають перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували".

Також читайте: Перше щеплення китайською вакциною CoronaVac планують зробити 13 квітня, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Та вони з зедебілів просто кепкують роблячи майже щоденно заяви, подібні до цієї.
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10.04.2021 18:52
+13
Делать 10 тыс прививок в день - это До 10 миллионов прививок в месяц. Математика.
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10.04.2021 18:52
+10
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 159
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10.04.2021 19:30
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А могут и до 600 000 прививок в месяц.
Как карта ляжет...
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10.04.2021 18:48 Відповісти
Та вони з зедебілів просто кепкують роблячи майже щоденно заяви, подібні до цієї.
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10.04.2021 18:52 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4907
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10.04.2021 22:50 Відповісти
То якщо всі фактори зійдуться разом. 😊Головний фактор - наявність вакцини. Це не я сказав - це Ляшко! 😁
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10.04.2021 19:08 Відповісти
главное - красивые картинки от ляшко-степанова-вовки-шмаркли..
делать-то МОГУТ, но только на бумажках))
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10.04.2021 19:13 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6539
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10.04.2021 22:47 Відповісти
А чего не в день?😂
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10.04.2021 18:48 Відповісти
Патамуша такое количиство можна делать токо ноччю !
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10.04.2021 21:41 Відповісти
Зачем мне вечная иголка для примуса? Я не собираюсь жить вечно. (с)
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10.04.2021 18:48 Відповісти
Лев в зоопарку може з'їсти до 50 кг м'яса.але хто ж йому стільки дасть.
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10.04.2021 18:48 Відповісти
це так тішить, що українцям майбутнього зможуть робити до 11 мілйонів щеплень за місяць!
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10.04.2021 18:50 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 456
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10.04.2021 21:44 Відповісти
- Принимайте эти таблетки шесть раз в день после еды.
- Доктор! А где я возьму столько еды?

Где они возьмут столько вакцин?
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10.04.2021 18:50 Відповісти
ну это в стиле "могу копать / могу не копать"
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10.04.2021 18:52 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 159
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10.04.2021 19:30 Відповісти
Делать 10 тыс прививок в день - это До 10 миллионов прививок в месяц. Математика.
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10.04.2021 18:52 Відповісти
Мат! -- и ематика -- эта ваша математика...
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10.04.2021 18:58 Відповісти
Генератор випадкових цифер
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10.04.2021 21:57 Відповісти
Ляшко, блаженный небожитель, спустись на землю грешную!
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10.04.2021 18:54 Відповісти
боюсь спросить а за год ? 132 ляма ?
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10.04.2021 18:58 Відповісти
виртуальный мир. можно и до 20 млн. )
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10.04.2021 18:59 Відповісти
Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - "зеленый громкоговоритель" б,,,я.Тот кто должен был уже давно собрать все эти факторы во едино глаголит так,как будто кто должен ему обеспечивать эти факторы.а они со степашкой будут факторами "пенджачными" заниматся
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10.04.2021 19:05 Відповісти
Та ні, Ляшко! Не мільонів, а мільярдів!
_____________
А ще краще Зєлю і всю вашу шоблу на нари з конфіскацією. Після дострокових
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10.04.2021 19:07 Відповісти
кто-нибудь, закройте обещалку этому придурку....
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10.04.2021 19:07 Відповісти
ммммм, пусть еще на 15-й срок им наговорит.
Стебанова тоже надо оставить, правда из-за него доживут до суда не только лишь все, всернее из власти - все, но мало кто суд сможет делать
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10.04.2021 19:09 Відповісти
Израиль - не завидуй!
Можем, но не хочем. Можем даже вна Хайфу экспортировать яблока, но жалеем ее и она экспортирует их нам, а мы снисходительно покупаем, жалея бедных израильтян с их зарплатой каких-то там жалких, если в евро, то 1-2, да хоть 3, какая разница?(Рабинович знает) тыс. евро вна месяц У нас просто черноземы и металлургия, а все другие не такие - нам завидуют, вот
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10.04.2021 19:07 Відповісти
Чим ?
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10.04.2021 19:10 Відповісти
Уже б заткнулась мразь!
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10.04.2021 19:11 Відповісти
Йшов 2031 рік 52 лохдаун , Ляшко виступає перед невиліковними зебілами розказуючи про можливості вакцинації міліонів . Степашка протер лікті на курточці ,але не знімає заради пам'яті розкраденних 640 мільярдів
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10.04.2021 19:11 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4207Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2572
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10.04.2021 19:11 Відповісти
Занялись любимым делом, нах та оборона и безопасность.
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10.04.2021 19:12 Відповісти
Можуть - але не роБлять....
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10.04.2021 19:14 Відповісти
Зможуть робити до одинадцяти мільйонів прививок щомісяця.Справа за малим - привезти ці прививки...
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10.04.2021 19:17 Відповісти
Интересно кто из вас согласится делать прививку если за не эфективность или вред организму изготовитель вакцины не несет ответственнось,и где гарантия что вакцина оригинальная а не сделана в подвале на Малой Арнаудской?
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10.04.2021 19:18 Відповісти
Ну звиздун этот ляшко, ну звиздут!! Похуже зеленского!!
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10.04.2021 19:26 Відповісти
Зможуть........ якщо буде справжня вакцина і буде бажання в людей вакцинуватись.
Але на сьогоднішній день на Україну завезено лише "шмурдяк" і такий же "шмурндяк" планується завозити найближчим часом. Коліть цей непотріб собі самі...
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10.04.2021 19:27 Відповісти
-Про, що куме замріялися?
-Знову хочу в Австралію.
-А шо, ви вже там були?
-Нє, вже раз хотів.
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10.04.2021 19:39 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5243
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10.04.2021 20:08 Відповісти
Да, хорошая параллель...
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10.04.2021 20:42 Відповісти
Скоро начнут пошлины вводить, что бы "защитить отечественного производителя" от польской свинины, китайской картошки, турецкого подсолнечного масла, тк цены на отечественные, потихоньку бьют рекорды...
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10.04.2021 20:48 Відповісти
"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць. - Ред.) ми можемо робити." Джерело: https://censor.net/ua/n3258932

Хіба що в смартфоні через додаток Дія)))
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10.04.2021 20:11 Відповісти
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3940
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10.04.2021 20:13 Відповісти
Сможет ли слон сьесть 300 кг моркови? Сможет, но кто ему даст.
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10.04.2021 20:18 Відповісти
Уроды-моральные.
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10.04.2021 20:20 Відповісти
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10.04.2021 20:22 Відповісти
по моему он дибил, а не писатель-фантаст
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10.04.2021 20:32 Відповісти
Та щож таке! У них усе у майбутньому часі прекрасно, коли настає реальність то все жопа
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10.04.2021 20:32 Відповісти
А еще мы завтра пообещаем больше чем вчера
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10.04.2021 20:42 Відповісти
- Моня, что ві умєєтє делать?
- Могу копать, а могу и не копать.
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10.04.2021 20:46 Відповісти
Сказочный фантазер.
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10.04.2021 20:58 Відповісти
шлюшко у тебя столько вакцины есть?
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10.04.2021 21:08 Відповісти
Пиз Дун
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10.04.2021 22:03 Відповісти
"Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3258932

Т.Е. ЕСЛИ( S1+S2+S3+S4+.....) - формула Ляшко....
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10.04.2021 22:09 Відповісти
Зеленский - патриот Украины и самый лучший президент!Слава Украине!Порохоботы - казлы проплаченные!
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10.04.2021 23:40 Відповісти
І ще найвеличніший лідер **********!
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11.04.2021 00:53 Відповісти
Напрошується анекдот - з'їсти то він з'їсть, але хто йому дасть.
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11.04.2021 00:51 Відповісти
Ключове слово "зможуть" - а коли, хто і як - то вже інша річ... Сказочніки на сцені відволікають увагу зеленого плєбса...
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11.04.2021 10:55 Відповісти
Мразь,, вырвать тебе язык
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11.04.2021 12:10 Відповісти
ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ОБЕЩАНИЕ ПРОВАЛЕНО С ТРЕСКОМ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ... ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВАКЦИНАЦИИ СДЕЛАНО МЕНЬШЕ ПРИВИВОК, ЧЕМ ОНИ ГРОМКО ОБЕЩАЛИ СДЕЛАТЬ ЗА ОДИН!!!
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17.08.2021 17:01 Відповісти
 
 