Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко
План Ради національної безпеки і оборони вакцинувати проти коронавірусу більше половини дорослого населення до кінця 2021 року є цілком реалістичним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватись, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнились для того, щоб могли проводити щеплення.
Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць. – Ред.) ми можемо робити. 11 – це буде найоптимістичніший, 4,5 – найнижчий рівень. Але це за наявності всіх факторів, які я озвучив", - сказав Ляшко.
Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.
"Наразі в нас законтрактовано близько 50% вакцин для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще тривають перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как карта ляжет...
делать-то МОГУТ, но только на бумажках))
- Доктор! А где я возьму столько еды?
Где они возьмут столько вакцин?
_____________
А ще краще Зєлю і всю вашу шоблу на нари з конфіскацією. Після дострокових
Стебанова тоже надо оставить, правда из-за него доживут до суда не только лишь все, всернее из власти - все, но мало кто суд сможет делать
Можем, но не хочем. Можем даже вна Хайфу экспортировать яблока, но жалеем ее и она экспортирует их нам, а мы снисходительно покупаем, жалея бедных израильтян с их зарплатой каких-то там жалких, если в евро, то 1-2, да хоть 3, какая разница?(Рабинович знает) тыс. евро вна месяц У нас просто черноземы и металлургия, а все другие не такие - нам завидуют, вот
Але на сьогоднішній день на Україну завезено лише "шмурдяк" і такий же "шмурндяк" планується завозити найближчим часом. Коліть цей непотріб собі самі...
-Знову хочу в Австралію.
-А шо, ви вже там були?
-Нє, вже раз хотів.
Хіба що в смартфоні через додаток Дія)))
- Могу копать, а могу и не копать.
Т.Е. ЕСЛИ( S1+S2+S3+S4+.....) - формула Ляшко....