Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною

Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про відмову делегації РФ повідомляється у твіттері литовської місії в ОБСЄ.

#Russia 🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine 🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument . It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea . pic.twitter.com/PUTVbahiq5

"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаційях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона мала пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us