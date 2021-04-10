УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12247 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
27 408 186

Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною

Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною

Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про відмову делегації РФ повідомляється у твіттері литовської місії в ОБСЄ.

#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5

— LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону

"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаційях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона мала  пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - заявили в делегації США при ОБСЄ.

Зазначимо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

Також читайте: РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

армія рф (17729) ОБСЄ (3509) росія (65856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
хтось від козломордих очікував іншого?!
показати весь коментар
10.04.2021 19:09
+37
Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 146
показати весь коментар
10.04.2021 19:12
+33
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 2881
показати весь коментар
10.04.2021 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я тоже украинец... ...но верующим факты не нужны -- им нужны знамения... *)
показати весь коментар
10.04.2021 20:46 Відповісти
мне знамения ни к чему, я не религиозный верующий... я верю в Украину, не переводи в другой смысл мною сказанного, выше я тебя писал только факты
показати весь коментар
10.04.2021 20:48 Відповісти
Никаких фактов, кроме своей веры, ты не показал... -- а я тебя внимательно читал!
Я без упрёка -- ...перепечтались трошки любезно -- и то приятно...*)
показати весь коментар
10.04.2021 20:53 Відповісти
еще раз тебе говорю, не лги обо мне, не перекручивай и не гони... Я ОПЕРИРУЮ ФАКТАМИ и существующими векторными тенденциями в мире
показати весь коментар
10.04.2021 21:04 Відповісти
Да, проехано... ...я восхищён твоей операбельностью фактами...
Спокойно, Дружище, спокойно! (с) *)
показати весь коментар
10.04.2021 21:07 Відповісти
почему? Почему так говоришь? Дерибан есть во всех странах, и в Германии на сейчас - а ж бегом! Вы чуть пргнулись под кацапию, кто у нас выживет после ужасов войны - так не сделают! Масть не поменяют ни в жисть!
показати весь коментар
11.04.2021 01:46 Відповісти
Проблема Крыма в том, что у нас нет флота как такового. Нам для победы надо уничтожить российские базы, в том числе и в самой России. А это страшная бойня. Сам Крым не опасен, опасна позиция России в этом конфликте.
показати весь коментар
10.04.2021 19:47 Відповісти
на море мы потерпим фиаско, на Черном море там есть кому с Россией воевать тут речь идет о сухопутной войне или воздушной или береговой
показати весь коментар
10.04.2021 20:07 Відповісти
А без моря мы не захватим Крым в войне. Тут разве что принудить Россию вывести войска на переговорах.
показати весь коментар
10.04.2021 20:13 Відповісти
Немцы захватили его без моря.
показати весь коментар
10.04.2021 20:18 Відповісти
Другое время другая обстановка. Украина пока что даже не чешется чтобы захватить Крым. Ну оно нам и не надо как бы.
показати весь коментар
10.04.2021 20:22 Відповісти
немцы тогда были сильне совестких и побеждали уже советских это 1941-1942... и все равно довольно долго захватывли Крым - месяцев 8 и русский там в контрнаступлениях заставляли немцев откатываться и отступать в Крыму пока фюреру это не надоело и он не переломил ситуацию немецкой техникой... тогда уже в 1942 пришлось эвакуироваться советским из Севастополя и из Керчи
показати весь коментар
10.04.2021 20:23 Відповісти
на море было тотальное преимущество совков и .... ну как и под Бродами - почитай это. Алекс Макед. тупо курит в трубочку. более рыцарских битв не было шоб противник по всем направлениям был вот как ты и Валуев.
показати весь коментар
10.04.2021 20:40 Відповісти
да это так, у Германии не было преимущества на море, у Германии было преимущество на суше в технике и солдатах на 1942 год, Совок уже по сути проиграл и Германия его добивала.... пусть скажет спасибо англосаксам
показати весь коментар
10.04.2021 20:47 Відповісти
Ха! Обосрались все когда ААГ увеличил армию с 100к до в три раза больше - все обосрались, это документалка.
какое бляха путин преимущество? ты бы Антиколорадоса почитал - там уже напр против совка такое "преимущество" было шо как бы ты вышел против Кличко, обеих, или как писать по вашему, ну просто ты десятиклассник и им раздал по щам - а потом = "онфнизапнанапалмамазощетииииплакатьбудуыыыы"
я там в ветке написал - ... судьба такая... это не шучу. не дочитал, скачал книгу ее заблочили чет про Гитлера - с 1917-го вроде, и т.д., это.... вы на статистика не учился? Ну и слава Зевсу, тоже, но мона подумать и не ... цитата, но забанят, то с Луркмора хотел за ватника сказать(я тя не считаю таковым то)
Ну я на шо хошь поспорил бы шо .... ах да - Илон Маск то же сказал кстати, а я тут блин напрягаю клавиатуру то
показати весь коментар
10.04.2021 21:03 Відповісти
Останніми роками в Європі говорили, повертаючи кацапів до різних європейських структур, що потрібно зберігати можливості для діалогу...
показати весь коментар
10.04.2021 19:17 Відповісти
Я так розумію, офіційний Київ (читай - Зєлєнскій) готуватися до війни вперто не хоче. Він не читав загально відоме "хочеш миру - готуйся до війни".
показати весь коментар
10.04.2021 19:17 Відповісти
У нього правило своє , хочеш миру - пошукай його в очах ***** . .
показати весь коментар
10.04.2021 19:38 Відповісти
В очке.
показати весь коментар
11.04.2021 00:04 Відповісти
А для этого надо стать на колени.
показати весь коментар
11.04.2021 02:00 Відповісти
Давайте примем за фундамент: при Зеле, под управлением Коломойского -- нихрена с этого раЯ не будет.
... и после этого единодушного признания -- посмотрим на Украинский Народ -- какого раЯ ему ещё надо?
Это всё тупиково.

Надо искать нечто новое, с другими Идеями и людьми... -- другими формами борьбы и труда!

Или как? ... -- пока само не рассосётся? -- так это ж сосать надо...
Айнферштандэн?
показати весь коментар
10.04.2021 19:22 Відповісти
роЯ, роЯ! ферштейнмля? Справа про бджіл, а не про релігію..
показати весь коментар
10.04.2021 19:33 Відповісти
-- ты, просто тупой буквенный набор... -- и с этого раЯ не выйдет нифуя! *)
показати весь коментар
10.04.2021 19:41 Відповісти
Не, речь как раз о пчелином РОЕ.
С этого РОЯ не выйдет н....я Это не тупой набор слов.
А откуда Вы родом, если не секрет?
показати весь коментар
10.04.2021 19:47 Відповісти
Я с Соломенки... а шо?

Представься и ты...
показати весь коментар
10.04.2021 19:50 Відповісти
на росии решили на Эрдогана надавить тем, что прервут авиасообщение и этим уменьшат поток туристов, если он будет чем-то помогать Украине.

Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, по результатам переговоров Президента Зеленского с Эрдоганом - источник РИА Новости

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
показати весь коментар
10.04.2021 19:25 Відповісти
переговоры с Зелей секретные
показати весь коментар
10.04.2021 19:32 Відповісти
Боятся, а вдруг по своим стрелять будут. В истории был факт. когда рибентроп летел с делегацией к сталину, летел срочно. о перелете уведомили за сутки. передали по цепочке. но все равно обстреляли. стреляли три батареи, не попали. рибентроп виду не подал. нквд не промахнулось. в сирии через 20 минут после бомбардировки Цахалом персов возле знаменитой базы сшибли свои ракето-зенитчики свой АВАКС (кстати последний).
показати весь коментар
11.04.2021 11:18 Відповісти
кацапу пх
ему любой расклад выгоден...
чем крепче санкции - тем рабы управляемые
чем больше кацапов на донбасе прикончат - тем больше говна на Украину
все богатые кацапы невыездные - уже давно
и не потому что санкции
а потому как новичка понюхать от соотечественников им не охота
будут варить это кино пока их за мудло держат...
показати весь коментар
10.04.2021 19:26 Відповісти
Ну и пусть кацапам будет выгодней от огромного количества новых санкций! И пусть их 100 тысяч замочат на донбасе! А остальное - лирика
показати весь коментар
11.04.2021 01:52 Відповісти
Есть такой миф о царе Мидасе, который превращал в золото все, к чему прикасался.
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
показати весь коментар
10.04.2021 19:27 Відповісти
хуже чем фекалии. В кровь, горе, смерти и страдание.
показати весь коментар
10.04.2021 19:50 Відповісти
для безсознательного это одно и тоже. всё золото, шо в сказках, мифах, легендах, в результате "чудес", дарилось, добывалось, ... после того, как духи исчезали превращалось в типо в черепки, для литературных версий. в оригинале в гомно. отсюда следы этого в якутском скульпторе ))) золото якутии превращённое в гомно. чуть позже в него превратятся и золотые памятники чучхам и туркменбашам )) классика фройдовского жанра "характер и анальная эротика" была в начале ))
показати весь коментар
10.04.2021 19:50 Відповісти
У тій же Західній Європі...
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 9901
показати весь коментар
10.04.2021 19:33 Відповісти
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 2881
показати весь коментар
10.04.2021 19:37 Відповісти
Россия это большая дурка , пациенты которой живут в своей исторической и политической реальности
показати весь коментар
10.04.2021 19:43 Відповісти
Которое придумали, а правду засекретили...
показати весь коментар
10.04.2021 21:06 Відповісти
раша, единственная страна у которой не то, что будущее не предсказуемое, а и прошлое.
показати весь коментар
11.04.2021 06:26 Відповісти
И нахрен эта ОБСЕ кому-то надо? Сожалеют они, даже глубокую озабоченность не выразили, импотентная организация
показати весь коментар
10.04.2021 19:37 Відповісти
Двуанусная ситуация: не хотят объяснять, но постоянно требуют объяснений... Так ничего и не надо гопникам у своего забора объяснять, тем более, когда они уже семь лет путают его с поребриком и, более того, отжали часть моего огорода, загадив его... Ну, во что делают в гейропушке и пиндосии, когда там что-то у кого-то отжимают? Правильно!..
показати весь коментар
10.04.2021 19:51 Відповісти
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 9353
показати весь коментар
10.04.2021 19:57 Відповісти
Над кремлевским мясником висит дамоклов меч в виде Гаагского трибунала, который возникнет сразу, в случае развития мирного процесса, по этой причине бес никогда на это добровольно не пойдет, если преступная кремлевсаая хунта не в состоянии выдать Европейсуому суду, надо искать другой вариант.
показати весь коментар
10.04.2021 20:00 Відповісти
о чем можно говорить если они нас обвиняют в провокациях хотя обсе ниче такого не фиксирует, зато фиксирует как убивают нас. а коцапы внаглую талдычат свое
показати весь коментар
10.04.2021 20:06 Відповісти
Россия перебросила «Искандеры» к границе с Украиной - СМИ

«На видео была зафиксирована колонна российской военной техники, в составе которой заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Колонна двигалась в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Она направлялась на север со станции «Кринична», а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань. Скорее всего, видео было снято в конце марта 2021 г.», - сообщает «Український мілітарний портал».
https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-iskandery-pomicheni-bilya-************-kordonu/
По мнению аналитиков британской разведывательной компании Janes, эти комплексы могут принадлежать 119-й ракетной бригаде Центрального военного округа России и были передислоцированы в Воронеж из Свердловской области.
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes
показати весь коментар
10.04.2021 20:10 Відповісти
Этл только мы тут бегаем отчитываемся перед обсе за все.кацапо-фащисты понимают только силу! вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.а в тылу ватников и кацапов выжигать под корень.так и будет
показати весь коментар
10.04.2021 20:19 Відповісти
Астанавитесь!
показати весь коментар
10.04.2021 20:19 Відповісти
кровосиси
показати весь коментар
10.04.2021 20:21 Відповісти
Пойдешь воевать или думаешь отсидеться?😂🌷
показати весь коментар
10.04.2021 20:41 Відповісти
Открывай пасть,дурилка бестолковая😂🌷
показати весь коментар
11.04.2021 00:17 Відповісти
https://v-variant.com.ua/v-donetske-horyt-makaronnaia-fabryka-ynternet-resurs-foto/ В Донецке горит макаронная фабрика, - интернет-ресурс (фото)
показати весь коментар
10.04.2021 20:23 Відповісти
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
показати весь коментар
10.04.2021 20:24 Відповісти
Кравчук пропонує контролювати дотримання тиші на Донбасі спільно з бойовиками ОРДЛо. У Зеленського цю муйню старого мудака офіційно запропонували ОБСЄ. Уявляєте спільні патрулі із нацистами, алькаїдівцями, талібами? ЗЕзрадники почали легалізацію окупації Донбасу.
показати весь коментар
10.04.2021 20:28 Відповісти
Оказывается есть такой параграф. А я ещё считал формально логичным аргумент от рос.пропагандонов, мол, где хотим там и передвигаемся на своей собственной территории. А не фига. Думаю, нужно ужесточить санкции за нарушение 16параграфа "Венского документа".

"Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время".
показати весь коментар
10.04.2021 20:32 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%85%D1%83-%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%97%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Вагон московського метра. Народу напхано. Раптом звучить: "Путін ху*ло! Ла-ла-ла…", і чути чиїсь перелякані пояснення: - Це не моя мобіла! Я її в якогось мужика на Київському вокзалі вкрав!
показати весь коментар
10.04.2021 20:42 Відповісти
Враховуючи те, що Росія ОБСЄ з Чечні взагалі вигнала, то хто на що в даному випадку розраховував?
показати весь коментар
10.04.2021 20:42 Відповісти
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 4524
показати весь коментар
10.04.2021 20:48 Відповісти
такое ощущение что киевские черти боятся русню самое большое. народ очередное нападение русни просто игнорирует. потому что размазывать мыролюбные сопли в очередно раз будет власть а люди будут просто убивать кассабов.
показати весь коментар
10.04.2021 21:01 Відповісти
Интересно если будет стоять вопрос перед россиянами, Или передайте Гаагскому трибуналу кремлёвского Фюрера или мировые вооружённые силы сравняют с землёй Мацкву, то отдадут россияне Фюрера для судилища?
показати весь коментар
10.04.2021 21:11 Відповісти
Прямо в бумажку завернуть,і віддадуть. І ще скажуть,що вони завжди його ненавиділи. Патамушта кацапи,пля...
показати весь коментар
10.04.2021 21:13 Відповісти
да нам насрать на русню и ихнее *****. издохнет оно само хорошо. издохнет оно с миллионом кассабов - тоже хорошо.
показати весь коментар
10.04.2021 21:38 Відповісти
а можна , по просьбе трудящихся всей планеты - с 10 000 000 ??? Очень всем трудящимся людям нужно...
показати весь коментар
11.04.2021 01:58 Відповісти
хорошо помечтать... никто никого сравнивать не будет, потому как такая война устраивает только рашку, она только и ждет удобного момента и зацепки, чтоб послать скопившееся за послевоенные годы снаряды во все мыслемые стороны
показати весь коментар
11.04.2021 10:41 Відповісти
"Нє вашего,*****,ума дєло", -сказала нємитая расея...
показати весь коментар
10.04.2021 21:11 Відповісти
Українські гелікоптери Мі-8 отримають нові системи Elbit Systems для захисту від ворожих ПЗРК https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajinski_gelikopteri_mi_8_otrimajut_novi_sistemi_vid_elbit_systems_dlja_zahistu_vid_vorozhkih_pzrk-3382.html
показати весь коментар
10.04.2021 21:25 Відповісти
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 5209
показати весь коментар
10.04.2021 22:34 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1786788134834214?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Невозможно не согласиться с автором

Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
10.04.2021 23:01 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА ЗА НАМИ !!!
показати весь коментар
10.04.2021 23:24 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ХЙЛА И ВСЁ !!! ДАЮ 100$ ЗА ЕГО ШКУРУ !)
показати весь коментар
10.04.2021 23:23 Відповісти
Малавата! Малавата будет!
показати весь коментар
11.04.2021 00:13 Відповісти
Нового вторжения войск россии на Донбасс сейчас опасаться не стоит, у москвы скорее всего иные цели, но не менее кровопролитные.
«Решительное наступление на Донбасс сейчас русским ни к чему. Донбасс нужен для продолжения дестабилизации в регионе и торможения интеграции Украины на Запад. Цель России - поддерживать ситуацию в регионе в состоянии хаоса», - бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес..
По его мнению, более приоритетным для захвата направлением для россии является Юг Украины и москва, планирует отсечение Украины от Черного моря.
показати весь коментар
11.04.2021 00:35 Відповісти
и разве это не война? это и будет новое вторжение в херсонскую и николаевскую и одесскую области, чтоб именно отсечь от черного моря
показати весь коментар
11.04.2021 10:37 Відповісти
РОССИЯ БЫК, А ДЛЯ БЫКА КНУТ !!!
показати весь коментар
11.04.2021 04:17 Відповісти
Кольцо в ноздрю и ах....ный молот.
показати весь коментар
11.04.2021 06:31 Відповісти
Та росіян занадто багато стало.
У них там просто планова утилізація своїх громадян.
показати весь коментар
11.04.2021 05:18 Відповісти
З такої безпомічною ОБСЄ і "представниками ОРДЛО" Кравчук ще пропонує організувати спільний контроль за режимом припинення вогню! Приберіть його з тієї ТКГ і нехай сидить дома з ружжом.
показати весь коментар
11.04.2021 07:38 Відповісти
Росія має всі ознаки фашистської держави і це потрібно всім говорити, пояснювати і доводити Це повинні говорити фахівці з посиланням на визначення фашизма і прикладами подій і дій московії. Більшість росіян від природи мають ознаки ненависті до інших народів і це приводить до збройних конфліктів. Тільки обєднаний світ може примусити цих варварів до життя по правилам цивілізації і поваги до законів та співіснування
показати весь коментар
11.04.2021 08:28 Відповісти
"Більшість росіян від природи мають ознаки ненависті до інших народів..."
***
Справа в тому, що паРаша навіть при совку залишалась імперією. А в імперії завжди є імперська нація та імперська ідеологія.
показати весь коментар
11.04.2021 14:09 Відповісти
сидит такой вовчик в кремле и размышляет: ну и не буду никому ничего объяснять - нафиг надо! ну и бабахну по Украине - и шо вы мне сделаете???
показати весь коментар
11.04.2021 10:33 Відповісти
Россия считается только с силой! Поэтому хорошо кормите свою армию,если не хотите кормить чужую! Добейтесь того, чтобы украинский воин получал больше,чем российский! Хотя бы этого добейтесь для начала! Все остальное-болтовня!
показати весь коментар
11.04.2021 13:54 Відповісти
Вчора слухав Швеця по Ютуб. Цікаве наголошення він зробив, що на сьогодні х%йло "не удел". Як підтвердження сказаного Швець привів інформацію, яка пройшла по російських каналах. Суть інформації полягає в тому, що х%йло вирішував питання, як бути з конфіскованою деревиною, яка йшла на експорт контрабандою. Також Швець звернув увагу, що на сьогодні фактично править паРашею ФСБ на чолі з Патрушевим, але його стан здоров'я і вік не дають можливості офіційно владу в кремлі.
Можна зробити висновок, що паРаші відбувається повзуча зміна влади. Іде боротьба між двома головними групами - силовики та олігархи. Думаю, що ми будемо свідками результатів тієї боротьби. Але демократії в паРаші не буде, як мінімум 50 років.
Тому Україні потрібно створювати ЗСУ по зразку Ізраїлю і бути готовою до любих провокацій з боку паРаші.
Не варто заглядати в очі чи дупу кремлядям. паРаша то імперія, яка помирає в агонії і чекати від неї можна, що завгодно, лише не добра.
показати весь коментар
11.04.2021 14:02 Відповісти
КАРЛИК НАРАЩИВАЕТ СИЛЫ ))) УУУУУУУУ НАСМЕШИЛИ )))))))))))) ВОЙСКА ЛИЛИПУТИНА )))))))))
показати весь коментар
11.04.2021 15:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 