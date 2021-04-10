Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною

Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про відмову делегації РФ повідомляється у твіттері литовської місії в ОБСЄ.

#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5 — LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021

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"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаційях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона мала пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - заявили в делегації США при ОБСЄ.

Зазначимо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.