Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною
Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про відмову делегації РФ повідомляється у твіттері литовської місії в ОБСЄ.
#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5— LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021
"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаційях відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона мала пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ.
Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021
"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - заявили в делегації США при ОБСЄ.
Зазначимо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
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Я без упрёка -- ...перепечтались трошки любезно -- и то приятно...*)
Спокойно, Дружище, спокойно! (с) *)
какое бляха путин преимущество? ты бы Антиколорадоса почитал - там уже напр против совка такое "преимущество" было шо как бы ты вышел против Кличко, обеих, или как писать по вашему, ну просто ты десятиклассник и им раздал по щам - а потом = "онфнизапнанапалмамазощетииииплакатьбудуыыыы"
я там в ветке написал - ... судьба такая... это не шучу. не дочитал, скачал книгу ее заблочили чет про Гитлера - с 1917-го вроде, и т.д., это.... вы на статистика не учился? Ну и слава Зевсу, тоже, но мона подумать и не ... цитата, но забанят, то с Луркмора хотел за ватника сказать(я тя не считаю таковым то)
Ну я на шо хошь поспорил бы шо .... ах да - Илон Маск то же сказал кстати, а я тут блин напрягаю клавиатуру то
... и после этого единодушного признания -- посмотрим на Украинский Народ -- какого раЯ ему ещё надо?
Это всё тупиково.
Надо искать нечто новое, с другими Идеями и людьми... -- другими формами борьбы и труда!
Или как? ... -- пока само не рассосётся? -- так это ж сосать надо...
Айнферштандэн?
С этого РОЯ не выйдет н....я Это не тупой набор слов.
А откуда Вы родом, если не секрет?
Представься и ты...
Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, по результатам переговоров Президента Зеленского с Эрдоганом - источник РИА Новости
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
ему любой расклад выгоден...
чем крепче санкции - тем рабы управляемые
чем больше кацапов на донбасе прикончат - тем больше говна на Украину
все богатые кацапы невыездные - уже давно
и не потому что санкции
а потому как новичка понюхать от соотечественников им не охота
будут варить это кино пока их за мудло держат...
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
«На видео была зафиксирована колонна российской военной техники, в составе которой заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Колонна двигалась в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Она направлялась на север со станции «Кринична», а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань. Скорее всего, видео было снято в конце марта 2021 г.», - сообщает «Український мілітарний портал».
https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-iskandery-pomicheni-bilya-************-kordonu/
По мнению аналитиков британской разведывательной компании Janes, эти комплексы могут принадлежать 119-й ракетной бригаде Центрального военного округа России и были передислоцированы в Воронеж из Свердловской области.
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes
"Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время".
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1786788134834214?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Невозможно не согласиться с автором
«Решительное наступление на Донбасс сейчас русским ни к чему. Донбасс нужен для продолжения дестабилизации в регионе и торможения интеграции Украины на Запад. Цель России - поддерживать ситуацию в регионе в состоянии хаоса», - бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес..
По его мнению, более приоритетным для захвата направлением для россии является Юг Украины и москва, планирует отсечение Украины от Черного моря.
У них там просто планова утилізація своїх громадян.
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Справа в тому, що паРаша навіть при совку залишалась імперією. А в імперії завжди є імперська нація та імперська ідеологія.
Можна зробити висновок, що паРаші відбувається повзуча зміна влади. Іде боротьба між двома головними групами - силовики та олігархи. Думаю, що ми будемо свідками результатів тієї боротьби. Але демократії в паРаші не буде, як мінімум 50 років.
Тому Україні потрібно створювати ЗСУ по зразку Ізраїлю і бути готовою до любих провокацій з боку паРаші.
Не варто заглядати в очі чи дупу кремлядям. паРаша то імперія, яка помирає в агонії і чекати від неї можна, що завгодно, лише не добра.