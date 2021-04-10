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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр

Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр

Від початку доби збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС уточнює, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вчинили обстріл недалеко від населеного пункту Пищевик із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски і Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Північ", недалеко від селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника було вчасно стримано засобами РЕБ.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Передислокація військової техніки і озброєння російсько-окупаційних військ як на території ОРДЛО так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування.

"До того ж, здійснюючи запланований політ БПЛА малого радіусу дії поблизу населеного пункту Веселе на тимчасово окупованій території Донецької області, спостерігачі СММ почули 10 черг зі стрілецької зброї поблизу літального апарату і відразу приземлили його. В цьому ж напрямку, патрулі СММ ОБСЄ тричі зафіксували перешкоджання роботі БПЛА шляхом глушіння сигналу GPS.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Також читайте: Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 94 вибухонебезпечні  предмети.

Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр 01

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 квітня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил має кульове поранення. Воїну оперативно надана перша медична допомога, його доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.

обстріл (28993) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Отаке воно зелене перемир"я!! "А в ответ тишина...." !!!))))
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10.04.2021 19:30
+11
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 730
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10.04.2021 19:55
+7
А теперь, по версии кравчука, пускай боевики пройдутся по нашим позициям.
Они увидят что ВСУ не стреляли в ответ и тогда им станет стыдно!
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10.04.2021 19:21
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А теперь, по версии кравчука, пускай боевики пройдутся по нашим позициям.
Они увидят что ВСУ не стреляли в ответ и тогда им станет стыдно!
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10.04.2021 19:21 Відповісти
За версією Кравчука українські солдати повинні інспектувати позиції терористів задля контролю за дотриманням перемир'я з їх сторони.
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10.04.2021 20:10 Відповісти
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ

https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
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10.04.2021 20:12 Відповісти
Или НВФ, это опечатка и имелся в виду МВФ?
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10.04.2021 20:12 Відповісти
при участии ВСУ
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10.04.2021 20:13 Відповісти
Позиции ВСУ, тоже ВСУ будут инспектировать?
Кацапы срать хотели на это "перемирие" и будут его нарушать!
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10.04.2021 20:15 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я!! "А в ответ тишина...." !!!))))
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10.04.2021 19:30 Відповісти
Не надоело чушь изрыгать?
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10.04.2021 19:48 Відповісти
И не надоест. Пока главзебил не начнет что то делать.
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10.04.2021 20:16 Відповісти
Они нам мины а мы им ноты.
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10.04.2021 19:33 Відповісти
Они нам мины, мы им ноты.
Врага пугаем до икоты!
Ведь СеШеА, Европа с нами -
Прогоним ссаными трусами!
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10.04.2021 19:47 Відповісти
Буба, виходь! Наших б'ють!
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10.04.2021 19:43 Відповісти
Это наши но не его...
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10.04.2021 19:57 Відповісти
Ну, звичайно, в буби залишились в налічії тільки квартальні та прочіє бомжі-тамади!) Убєрітє нах цей цирк! Мене від них нудить! Та я на них в ЄСПЧ подам!)))
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10.04.2021 20:13 Відповісти
Вот если РФия резко попрет, не даст ли какой-то наш Верховный и прочие главнокомандующие приказ на провокации не поддаваться, огня не открывать и сопротивления не оказывать? Типа как в 2014 году в Крыму?
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10.04.2021 19:45 Відповісти
Наше гімнокумадуючє одразуж , по-перше - всерецця, а потім попхаєцця до кримської хатинки. Комуналка там вже сплачена. І ето хорошо!)))
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10.04.2021 19:56 Відповісти
Нє, в такому разі наш верховний, ну той що головний, захоче подивитись в очі кремлівському пуніту, може там щось побачить. А коли серйозно, то на даний час повинні закінчувати другу ешелоновону лінію оборони та укомплектовувати склади зі снарядами, поставляти цистерни із солярою та нові акумулятори до техніки, бо при такому скупченні техніки раші на кордоні ймовірно будуть як мінімум три прориви першої лінії оборони із наслідками набагато гіршими за Іловайськ і Дебальцево. Дуже сумно, але ті квартальні клоуни, скоріш за все, в паніці повтікають кудись на Сейшели, а може і в Катар чи Абу-дабі, кинуть армію, а з урахуванням того, що добровольців за останні роки саджали, то і нікому буде захищати неньку Україну, хіба що вийдуть пенсіонери збройних сил та силових структур, бо ті не всі служили не бабло, а за ідею і народ. Це навіть не карибська криза, цей московітський привид- це передвісник страхіття в центрі Європи, який у діагнозі "наполеона" здатний знищити весь світ. А що клоунам до держави...
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11.04.2021 09:35 Відповісти
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6721
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10.04.2021 19:55 Відповісти
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 730
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10.04.2021 19:55 Відповісти
Аминь... *)
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10.04.2021 19:57 Відповісти
Не аминь а Героям Слава.
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10.04.2021 20:17 Відповісти
Экс пердун -- Аминь -- так и означает -- Слава... *)
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10.04.2021 20:21 Відповісти
Ну так и пиши Бандера.
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10.04.2021 20:39 Відповісти
Враг семь раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика
А то були мисливці -- ніяки вороги -- взяли собі дівчину, і з сиром пироги...
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10.04.2021 20:01 Відповісти
Ніколи ви, тварюки пуйловськи, не матимете тут нічого, крім партизанського бабах у потилицю!)
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10.04.2021 20:03 Відповісти
В российских городах начали появляться постановления «Об организации срочного захоронения трупов в военное время». Документы - как под копирку. Чиновники должны подготовить места возможных массовых захоронений на территории города.

Череповец: https://twitter.com/vottak_tv/status/1380858429070249984
https://vot-tak.tv/novosti/10-04-2021-meriya-cherepovtsa/

Чехов: https://mosregtoday.ru/soc/postanovlenie-glavy-o-srochnom-zahoronenii-trupov-ozadachilo-zhiteley-chehova/

Балаково: https://nversia.ru/news/v-balakovo-utverdili-poryadok-srochnyh-massovyh-zahoroneniy-trupov-na-sluchay-voyny-i-krupnyh-chs/
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10.04.2021 20:12 Відповісти
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 411
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10.04.2021 20:12 Відповісти
Похоже на стихи Есенина по пьяне, за что его свои-же кацапы и ухайдохали в 1925 году.
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10.04.2021 20:49 Відповісти
А ЗЕлений Віслюк все бухтить про "ПОВНЕ ТА ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР"Я"... Криса храпата, скільки будеш наживатися на війні???
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10.04.2021 20:46 Відповісти
Пані полковник...... Аташе з питань армії та оборони США полковник Бріттані Стюарт.

Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9484
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10.04.2021 21:55 Відповісти
 
 