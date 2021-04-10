Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр

Від початку доби збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС уточнює, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вчинили обстріл недалеко від населеного пункту Пищевик із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски і Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Північ", недалеко від селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника було вчасно стримано засобами РЕБ.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Передислокація військової техніки і озброєння російсько-окупаційних військ як на території ОРДЛО так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування.

"До того ж, здійснюючи запланований політ БПЛА малого радіусу дії поблизу населеного пункту Веселе на тимчасово окупованій території Донецької області, спостерігачі СММ почули 10 черг зі стрілецької зброї поблизу літального апарату і відразу приземлили його. В цьому ж напрямку, патрулі СММ ОБСЄ тричі зафіксували перешкоджання роботі БПЛА шляхом глушіння сигналу GPS.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ.

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В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 94 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 квітня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил має кульове поранення. Воїну оперативно надана перша медична допомога, його доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.