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Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва

Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва

У Стамбулі завершилася закрита для преси зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, переговори тривали близько трьох годин.

Під час спільної пресконференції після зустрічі, за даними видання, Ердоган заявив, що Туреччина виступає за розвиток співпраці з Україною.

У спільній заяві, прийнятій за підсумками засідання Ради співробітництва високого рівня на чолі з президентами держав, підкреслюється рішучість Туреччини і України до поглиблення стратегічного партнерства.

Також читайте: У Стамбулі відбувається закрита для преси зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана. ФОТО

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з  робочим візитом до Туреччини.

Зеленський Володимир (24222) співпраця (1067) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+23
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 4492
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10.04.2021 21:14
+16
Alexander Voronin
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5169

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 1077
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10.04.2021 21:04
+12
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 2053
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10.04.2021 21:01
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Туману нагнали, встречу провели в закрытом режиме, а результат = 0,0
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10.04.2021 20:51 Відповісти
Вообще-то 99,99% встреч президентов в мире происходят в закрытом режиме
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10.04.2021 21:00 Відповісти
Это хоть как то повлияет на результат этой встречи?
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10.04.2021 21:05 Відповісти
Станеш президентом - дізнаєшся
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10.04.2021 21:14 Відповісти
похоже Эрдоган выступал Послом мнений и Путина и ЕС США НАТО.. на что согласился Вова и какие были озвучены скажем так рекомендации или мнения.... увы нас не известят...
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10.04.2021 21:16 Відповісти
Не могу не перепостить чужой коммент на этом сайте: автор Amber
Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
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11.04.2021 03:32 Відповісти
так бубочка же сказал,шо он стратегией не занимает...
уже передумал?
вот жыж непостоянный,даже сценария не придерживается,не помнит,чего в первом акте говорил
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10.04.2021 20:53 Відповісти
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 3549Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 4008 http://img1.reactor.cc/pics/post/anon-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-3553517.gif anon-хуйло ...........-3553517.gif (480×270)
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10.04.2021 20:54 Відповісти
Мабуть Єрдоган таки показав ***** ' кузькину мать " )) .
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10.04.2021 20:56 Відповісти
Мощно.
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10.04.2021 20:59 Відповісти
Церемонія підписання українсько-турецьких документів і заяви президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана для преси. ВІДЕО https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1104967669985860/
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10.04.2021 21:00 Відповісти
Эрдоган поддержал создание Крымской платформы https://nv.ua/world/geopolitics/krymskaya-platforma-erdogan-podderzhal-ukrainskuyu-iniciativu-novosti-ukrainy-50153368.html
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10.04.2021 21:01 Відповісти
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 2053
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10.04.2021 21:01 Відповісти
Ну шо, буба, опять,как всєгда,! тєбя нєвсєр'йоз приняли?! Оджеж падлюки! Мамо ріммо їх порве за свого бубачку!)
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10.04.2021 21:02 Відповісти
чем "Квартал" смешнее -
тем стране - страшнее !
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10.04.2021 21:02 Відповісти
Alexander Voronin
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5169

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 1077
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10.04.2021 21:04 Відповісти
Зелёный человечек без знаков различия - Зе-іхтамнет.
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10.04.2021 22:10 Відповісти
бум надеяца Эрдоган не передал ***** коды байрактаров
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10.04.2021 21:06 Відповісти
Верное замечание.
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10.04.2021 21:13 Відповісти
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5414
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10.04.2021 21:12 Відповісти
Не помню ни одного его визита куда либо, которое не закончилось ЧП.
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10.04.2021 22:03 Відповісти
Бубачка звикло виступати на сцені, а не на засіданні.
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10.04.2021 21:13 Відповісти
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 4492
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10.04.2021 21:14 Відповісти
тѢбя нѢ відно,підарокъ..
давай по новой..
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10.04.2021 23:02 Відповісти
Нихто там небыл, никому ничего не сказали, Эрдогана к трапу не подали, Почётный Караул не побеспокоили, ковровую дорожку не постелили, оркестр не привлекали... -- пролёт прошёл в дружествнной обстановке взаимопонимания!
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10.04.2021 21:20 Відповісти
Усе пропало, шеф,усе пропало. ***** не празднуют, по отчеству не величат, к столу не приглашат! Ну *****, в общем
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10.04.2021 21:31 Відповісти
-- ***** заранее Эрдоганом озаботилось -- чиста по телефону... ...зато Зелю по телевизору показали...*)
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10.04.2021 21:38 Відповісти
Ну дык Эрдоганушка ***** то и послал, шоб недомерок не лез своим свиным рылом к нормальным людям
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10.04.2021 22:15 Відповісти
Это рабочий визит был, не официальный, такой формат не предусматривает почетный караул.
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10.04.2021 22:05 Відповісти
Ок, рабочий визит. А зачем на этот рабочий неофициальный визит полетела так.наз. "первая леди"?
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11.04.2021 02:09 Відповісти
Если честно, то мне фиолетово, полетела она или нет. Лишь бы толк был от поездки.
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11.04.2021 09:29 Відповісти
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 2690
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10.04.2021 21:22 Відповісти
Я хотел его послать! -- улетел к ибени мать... (с)
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10.04.2021 21:40 Відповісти
Вовик привез конкретные договоренности зкрепленные на бумаге??
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10.04.2021 21:44 Відповісти
Нет. Никаких бумаг там и быть не может.
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10.04.2021 22:00 Відповісти
оказывается декларацию подписали... декларация, как невинная шутка или юмор с прицелом?
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10.04.2021 22:03 Відповісти
Сегодня шутил Эрдоган, долго смеялась когда смотрела его заявление для прессы.
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10.04.2021 22:06 Відповісти
********** -росийский флот могут замкнуть в Чёрном море , будут плавать как говно в ополонке ни туда - ни сюда . )) .
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10.04.2021 21:47 Відповісти
Народ, не ищите зраду где ее нет. Все нормально с этим визитом. И на следующей недели турецкие корабли будут непосредственно поблизости от двух бортов США, которые войдут в Черное море.
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10.04.2021 21:59 Відповісти
Хотілось би...
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10.04.2021 22:05 Відповісти
Нелох привык играть по сценарию. В этот раз он полетел с домашней заготовкой и писался текст не авторами Квартала.
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10.04.2021 22:09 Відповісти
За казённый счёт за магнитом в Турцию ?! Вот так и накопят на собственное жилье,а то по гос.дачам скитаються. Может с последней поездки полотенце с номера случайно взял, а теперь совесть замучала решил вернуть , поэтому и встреча закрытая.
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10.04.2021 22:00 Відповісти
 
 