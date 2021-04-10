Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва

У Стамбулі завершилася закрита для преси зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, переговори тривали близько трьох годин.

Під час спільної пресконференції після зустрічі, за даними видання, Ердоган заявив, що Туреччина виступає за розвиток співпраці з Україною.

У спільній заяві, прийнятій за підсумками засідання Ради співробітництва високого рівня на чолі з президентами держав, підкреслюється рішучість Туреччини і України до поглиблення стратегічного партнерства.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини.