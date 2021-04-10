Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва
У Стамбулі завершилася закрита для преси зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, переговори тривали близько трьох годин.
Під час спільної пресконференції після зустрічі, за даними видання, Ердоган заявив, що Туреччина виступає за розвиток співпраці з Україною.
У спільній заяві, прийнятій за підсумками засідання Ради співробітництва високого рівня на чолі з президентами держав, підкреслюється рішучість Туреччини і України до поглиблення стратегічного партнерства.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
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Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
уже передумал?
вот жыж непостоянный,даже сценария не придерживается,не помнит,чего в первом акте говорил
тем стране - страшнее !
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...
давай по новой..