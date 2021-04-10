Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон
Німеччина і Франція жалкують, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Німеччини та Франції з нагоди зустрічі держав-учасниць ОБСЄ щодо військової діяльності на українсько-російському кордоні.
"Ми також шкодуємо, що Росія не була присутньою на сьогоднішній зустрічі і втратила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб задати свої запитання російській стороні", - йдеться у заяві.
Німеччина та Франція вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було зазначено, що Росія могла б розвіяти таке занепокоєння, надавши пояснення. І саме для цього було спеціально створено розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі у Європі, підписантом якого є і Росія. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.
"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм з огляду на переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини та Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на порушені Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла", - зазначається у заяві.
На цьому тлі Німеччина та Франція заявили вкотре про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ та Віденським документом, щодо яких погодилась і Росія, та взаємодіяти конструктивно і в дусі Гельсінкі із усіма зацікавленими державами-учасницями ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і добросовісно виконати свої політично-військові зобов'язання у рамках ОБСЄ", - йдеться у заяві.
Крім того, було зазначено, що Німеччина та Франція продовжать свої зусилля у рамках Нормандського формату, та вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. "Будьте впевнені, що зобов’язання Франції та Німеччини не похитнуться", - наголошується у заяві.
Нагадаємо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала в 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.
Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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А сами КОГО выбрали и с какими лозунгами?
Они что, больше нас должны с х-лом бороться?
Вы на что рассчитывали в 19. году , уставшие от войны хомяки? Что зеленое брехло уговорит или обаяет х-ло?Или, что он волшебник?
Что "мировая поддержка" и санкции сами по себе берутся из ниоткуда? Или это 24/7 работа Президента и МИДа?
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut
Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
А потім здатися ім в полон, зразу-миттєво..
Hände hoch!
Les mains en l'air!
Hands up!
Шютка....
🤑
Вот понимают эти замечательные люди, что никакая озабоченность путина не становит?
И что если будет полномасштабная война, миллионы беженцев ломанутся в европу. А куда нам еще бежать? И население Украины - это не сириия вам.
И что европа будет делать?
И еще вопрос, что европа будет делать, получив армию кацапов у своих границ??
Да вы на ушах должны стоять, чтобы предотвратить нападение, иначе ваши потери тоже будут немалыми.
А что мы слышим в ответ от "прекрасных" людей? Жалкое и невнятно блеяние... как всегда впрочем.
+40 https://censor.net/ru/user/486118
Спасибо, друзья. Это нам ух как поможет!!
никакие бла-бла-бла на кацапов не действуют! вам это за 7 лет неясно? кремль может блеять что угодно, а техника и армия и ныне там!!
Воно отримує кампєнсаці,абустріваєтса в Киеве й вершить долі трудяг з України
Люди,громадяни не давайте бидляці шансів
Отакий манжер срєдняго звєна з данбаса,замість звільняти свою хату ссе кров українців ще й підсміюєтьсЯ
Ненавиджу кацапсько-російську бидлоту й їх дамбасских лизоблюдів
толерантно написать на стенах "Кремль - это фашисты!", поймать парочку на улице и сдержанно поподымать их ногами с пола.