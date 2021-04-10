Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон

Німеччина і Франція жалкують, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Німеччини та Франції з нагоди зустрічі держав-учасниць ОБСЄ щодо військової діяльності на українсько-російському кордоні.

"Ми також шкодуємо, що Росія не була присутньою на сьогоднішній зустрічі і втратила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб задати свої запитання російській стороні", - йдеться у заяві.

Німеччина та Франція вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було зазначено, що Росія могла б розвіяти таке занепокоєння, надавши пояснення. І саме для цього було спеціально створено розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі у Європі, підписантом якого є і Росія. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм з огляду на переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини та Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на порушені Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла", - зазначається у заяві.

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На цьому тлі Німеччина та Франція заявили вкотре про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ та Віденським документом, щодо яких погодилась і Росія, та взаємодіяти конструктивно і в дусі Гельсінкі із усіма зацікавленими державами-учасницями ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і добросовісно виконати свої політично-військові зобов'язання у рамках ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Крім того, було зазначено, що Німеччина та Франція продовжать свої зусилля у рамках Нормандського формату, та вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. "Будьте впевнені, що зобов’язання Франції та Німеччини не похитнуться", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала в 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.

Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.