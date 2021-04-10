Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко

Протягом березня-квітня добова госпіталізація була на рівні 4,5-5 тис. осіб. Найбільшу кількість пацієнтів із COVID-19 лікарні прийняли 6 квітня - 5 587 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найбільша кількість госпіталізованих у нас була 6 квітня - 5 587 госпіталізованих у лікарні. І ми розрахували і говоримо про те, що Україна готова госпіталізувати ще в середньому 6,5-7 тис. на добу, це система охорони здоров'я буде йти краєм леза . Як довго вона буде йти - це питання, бо все залежатиме від тривалості госпіталізації, від ускладнень ... госпіталізації перевищують виписки на 5-10%", - сказав Ляшко.

Він додав, що протягом березня-квітня добова госпіталізація була на рівні 4,5-5 тис. госпіталізованих. Також, за його словами, в кінці лютого - початку березня госпіталізації через COVID-19 значно перевищували кількість виписаних з лікарень людей.

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Також, за словами Ляшка, серед людей у ​​віці від 60 років спостерігається найбільше летальних випадків - 32% від усіх захворілих протягом квітня.

За словами Ляшка, частка хворих в молодших групах не змінилася. "За останній місяць навіть зменшилась на 0,5% кількість хворих на туберкульоз дітей у віці до 18 років. Тому немає чіткої динаміки, яка свідчить, що у нас помолодшала коронавірусна хвороба. Госпіталізації, можливо, стало більше серед вікової групи", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 квітня, зареєстрували 17 463 нові випадки COVID-19. Померли 398 осіб.