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Новини Коронавірус і карантин
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Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко

Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко

Протягом березня-квітня добова госпіталізація була на рівні 4,5-5 тис. осіб. Найбільшу кількість пацієнтів із COVID-19 лікарні прийняли 6 квітня - 5 587 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найбільша кількість госпіталізованих у нас була 6 квітня - 5 587 госпіталізованих у лікарні. І ми розрахували і говоримо про те, що Україна готова госпіталізувати ще в середньому 6,5-7 тис. на добу, це система охорони здоров'я буде йти  краєм леза . Як довго вона буде йти - це питання, бо все  залежатиме від тривалості госпіталізації, від ускладнень ... госпіталізації перевищують виписки на 5-10%", - сказав Ляшко.

Він додав, що протягом березня-квітня добова госпіталізація була на рівні 4,5-5 тис. госпіталізованих. Також, за його словами, в кінці лютого - початку березня госпіталізації через COVID-19 значно перевищували кількість виписаних з лікарень людей.

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Також, за словами Ляшка, серед людей у ​​віці від 60 років спостерігається найбільше летальних випадків - 32% від усіх захворілих протягом квітня.

За словами Ляшка, частка хворих в молодших групах не змінилася. "За останній місяць навіть зменшилась на 0,5% кількість хворих на туберкульоз дітей у віці до 18 років. Тому немає чіткої динаміки, яка свідчить, що у нас помолодшала коронавірусна хвороба. Госпіталізації, можливо, стало більше серед вікової групи", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 квітня, зареєстрували 17 463 нові випадки COVID-19. Померли 398 осіб.

карантин (18172) госпіталізація (188) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
приоритет в госпитализации будет отдаваться больным из европейских государств. цены договорные. обращаться, как обычно, к брату.
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10.04.2021 21:55
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Зате дороги будуються! До кладовища довезуть швидко та з комфортом! Он і Катар вже дороги тут буде будувати! Та й "лапсєрдак" за 620 тис. нікуди не дінеться... А решта - то місцева влада винна - на неї ж переклали всю відповідальність (під гаслом "децентралізація") під загальний "одобрямс".
А побудувати хоча б одну інфекційну лікарню за рік - грошей нема: антиковідний фонд пішов на "велике крадівництво". А китайці за 4 місяці збудували лікарню на 5 тис. місць під час пандемії... І як вони то змогли без доріг та бєніного бітуму?
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10.04.2021 22:03
+1
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1557
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10.04.2021 22:45
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не принимать - оприходовать, не принимать, а вакцинувати.
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10.04.2021 21:54 Відповісти
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5430
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10.04.2021 22:51 Відповісти
Сегодня у родственницы заболел ребенок.
Позвонили 103 - вообще никто не ответил!
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10.04.2021 21:55 Відповісти
приоритет в госпитализации будет отдаваться больным из европейских государств. цены договорные. обращаться, как обычно, к брату.
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10.04.2021 21:55 Відповісти
за тебя твои лекарства точно наши придурковатые есть не станут
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10.04.2021 22:16 Відповісти
Зате дороги будуються! До кладовища довезуть швидко та з комфортом! Он і Катар вже дороги тут буде будувати! Та й "лапсєрдак" за 620 тис. нікуди не дінеться... А решта - то місцева влада винна - на неї ж переклали всю відповідальність (під гаслом "децентралізація") під загальний "одобрямс".
А побудувати хоча б одну інфекційну лікарню за рік - грошей нема: антиковідний фонд пішов на "велике крадівництво". А китайці за 4 місяці збудували лікарню на 5 тис. місць під час пандемії... І як вони то змогли без доріг та бєніного бітуму?
показати весь коментар
10.04.2021 22:03 Відповісти
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1557
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10.04.2021 22:45 Відповісти
Китай не набили мародёры перед этим пять лет
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11.04.2021 00:25 Відповісти
как стеклотару....
когда ящиков нету, то в мешки складывали...
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10.04.2021 22:14 Відповісти
Что меня восхищает в зе-команде,так это отсраненность.Не у меня в стране,министерстве,службе бардак. А у них там.
У меня под носом не моя сопля.
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10.04.2021 22:45 Відповісти
как говорится, готова принимать с любой стороны
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10.04.2021 23:34 Відповісти
После того, как Супрун позорно сбежала из Украины, хорошо, что ещё не всё успела уничтожить. Хотя, и эти ничуть не лучше. Но тысячи смертей и на ее совести.
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11.04.2021 00:24 Відповісти
Сидим,срем под себя и Супрун нам виноватая.За 2020 год НЕ ОСВОЕНЫ бюджеты медицины что на уровне страны,что на уровне конкретной больницы.Все хитрожопые: что кабмин,что главврач,что голова сильрады.Виноват,ясное делр,барига и супрун!
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11.04.2021 08:02 Відповісти
 
 