Виробник оголосив про безпечність та ефективність вакцини Pfizer для дітей 12-15 років
Виробник вакцини проти коронавірусу Pfizer звернувся до американського уряду з проханням схвалити використання їхньої вакцини для дітей від 12 років.
Про це йдеться в пресрелізі виробника - компаній Pfizer і BioNTech, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Наразі цією вакциною у США дозволено вакцинувати людей від 16 років.
Pfizer та BioNTec запевняють, що їхні клінічні випробування підтвердили безпечність та ефективність їхнього препарату для дітей від 12 до 15 років.
Рішення про дозвіл на використання вакцини має ухвалити Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США. Очільниця агенції Джанет Вудкок напередодні у Твітері заявила, що вони вивчають запит.
"Управління не може передбачити, як довго відбуватиметься аналіз інформації. Ми переглянемо цей запит так швидко, наскільки це можливо, використовуючи детальний та науково-обгрунтований підхід", - сказала керівниця Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США Джанет Вудкок.
Інші два виробника дозволеної у США вакцини проти коронавірусу - компанії Moderna та Johnson&Johnson - перебувають на стадії випробувань своїх препаратів на дітях від 12 до 18 років.
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%-й. Приезжал регулярно. И на вопрос "Как там?", отвечал-"ну как может быть там, где все др др хотят нае..ть??". Кто владеет властью, СМИ и полной инфой, то и заказывает банкет. Махнул флажком-есть, махнул другим-нет...
"Pfizer и BioNTec уверяют, что их клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность их препарата для детей от 12 до 15 лет".
А следущее предложение привело в "восторг":
"Решение о разрешении на использование вакцины должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Руководительница агентства Джанет Вудкок накануне заявила, что они изучают запрос.
"Управление не может предсказать, как долго будет происходить анализ информации. Мы пересмотрим этот запрос так быстро, насколько это возможно, используя подробный и научно-обоснованный подход", - сказала она.
То есть, если опыты пройдут успешно, то так и будет.