Підтримка Кримської платформи, поліпшення умов життя українців, заохочення інвестицій та туризму, - декларація за підсумками засідання Стратегічної ради

За результатами Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, що відбулася в Стамбулі 10 квітня 2021 року за співголовуванням президентів двох держав, прийнята спільна декларація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Згідно з документом, серед іншого, країни вирішили:

- підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії півострова;

- поглибити співпрацю в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді;

- посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом;

-посилити співпрацю в сфері поліпшення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті окупації півострова;

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- забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;

- прискорити роботу щодо Угоди про вільну торгівлю;

- вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів і компаній з кожного боку і заохочення нових інвестицій;

- забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в'їзду та поліпшення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;

- підтримка освітньої діяльності Турецького фонду "Мааріф" в Україні;

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- підтвердити прихильність до співробітництва і координації зусиль з метою стримування пандемії COVID-19 і подоланняї ї наслідків для соціальної та економічної діяльності.

Також Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі в найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.