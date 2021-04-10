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Новини
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Підтримка Кримської платформи, поліпшення умов життя українців, заохочення інвестицій та туризму, - декларація за підсумками засідання Стратегічної ради

Підтримка Кримської платформи, поліпшення умов життя українців, заохочення інвестицій та туризму, - декларація за підсумками засідання Стратегічної ради

За результатами Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, що відбулася в Стамбулі 10 квітня 2021 року за співголовуванням президентів двох держав, прийнята спільна декларація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Згідно з документом, серед іншого, країни вирішили:

- підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії півострова;

- поглибити співпрацю в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді;

- посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом;

-посилити співпрацю в сфері поліпшення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті окупації півострова;

Також дивіться: В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський. ВIДЕО

- забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;

- прискорити роботу щодо Угоди про вільну торгівлю;

- вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів і компаній з кожного боку і заохочення нових інвестицій;

- забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в'їзду та поліпшення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;

- підтримка освітньої діяльності Турецького фонду "Мааріф" в Україні;

Також читайте: Нові україномовні аудіогіди запрацювали в Галатській вежі в Стамбулі та музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі, - ОП. ФОТОрепортаж

- підтвердити прихильність до співробітництва і координації зусиль з метою стримування пандемії COVID-19 і подоланняї ї наслідків для соціальної та економічної діяльності.

Також Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі в найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

декларація (1434) співпраця (1067) Туреччина (3605)


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Топ коментарі
+8
Турция болт ложила на россиянского депитута и на Путина..
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
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11.04.2021 00:33
+7
Кацапы опять досят Цензор
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10.04.2021 23:03
+7
это всё офигенно, и ни о чём!..
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10.04.2021 23:04
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Кацапы опять досят Цензор
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10.04.2021 23:03 Відповісти
это всё офигенно, и ни о чём!..
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10.04.2021 23:04 Відповісти
Нагадує старий совковий анекдот.

Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета - Цензор.НЕТ 7940
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10.04.2021 23:08 Відповісти
Дипломатия, шрек, ну не скажет же Эрдоган, в открытую, шо пукин *****
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10.04.2021 23:08 Відповісти
я жду завтра некоего позитивного события..
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10.04.2021 23:11 Відповісти
Просвети
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10.04.2021 23:42 Відповісти
месяц назад Нейжпапа говорил в интервью "Думской", что в середине апреля состоится закладка первого корвета для Украины на верфях Турции..
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10.04.2021 23:52 Відповісти
Ну не знаю......... из последнего, только из печки.
"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию», - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, в Турции россиянам никто не сможет гарантировать безопасность. А самому Эрдогану необходимо, прежде всего, обратить свое внимание на складывающуюся ситуацию в его стране.

«Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам», - добавил Шеремет.
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11.04.2021 00:25 Відповісти
Турция болт ложила на россиянского депитута и на Путина..
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
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11.04.2021 00:33 Відповісти
"Байрактар" - хорошая турецкая вакцина от любых угроз !
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10.04.2021 23:06 Відповісти
этого мало!.. решительно мало!
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10.04.2021 23:18 Відповісти
Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета - Цензор.НЕТ 7424
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10.04.2021 23:06 Відповісти
Тю! Я про це ще вчора писав.
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10.04.2021 23:12 Відповісти
официальная часть закончена
а сейчас - дискотэка!!!))
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10.04.2021 23:11 Відповісти
чего ***?
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10.04.2021 23:11 Відповісти
Надо открыть украинскую военно-морскую базу в Хамбурге!
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10.04.2021 23:19 Відповісти
Т.е ниочем, на уровне миллиардных инвестиций с Омана.
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10.04.2021 23:11 Відповісти
и из Катара
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10.04.2021 23:13 Відповісти
Можете перевірити мої пости два дні тому: вся ця кацапська двіжуха коло кордону, не що інше як нагадування і шантаж Зедебіла про його обіцянки в Омані! Для того і визвали в Катар «на кавйор»!
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10.04.2021 23:15 Відповісти
Яке відношення Турецька республіка має до «улучшєнія жізні уккгаінцєв»?
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10.04.2021 23:16 Відповісти
надає українцям чудовий сервіс у своїй країні. )))
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10.04.2021 23:32 Відповісти
Слід сподіватися, що таємна частина підсумкового документу більш прагматична.. Що "Мрія" на наступному тижні щось таки і привезе в Гостомель...
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10.04.2021 23:20 Відповісти
Собака лает -- ветер носит... ...так и Зеля.
Реально не знает, шо ж йому робыть?
...работа у него такая...
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10.04.2021 23:23 Відповісти
https://mk-turkey.ru/blog/arif-asalioglu/2018/07/19/dlinnye-ruki-tureckogo.html
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10.04.2021 23:27 Відповісти
наступного разу, коли скопипастиш лінк, нажми після ного ввод, щоб він став активним.
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10.04.2021 23:34 Відповісти
Просто:-виділяєш і натискаєш пошук в Googl....
Не всі браузери дозволяють стати сццилку активною....
Таке є...))
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11.04.2021 00:00 Відповісти
Покращення життя українців в Туречинні??
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10.04.2021 23:52 Відповісти
Война ? Карантин ? Рекорди по захворюваності?
Ні, не чули: "Буковель" бандита Каломойського відновлює роботу І бубочка знову поіде відпочивати 😀
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10.04.2021 23:56 Відповісти
Але все одно заявили, що у нас ПОТУЖНЕ ПОКРАЩАННЯ
(от тільки не уточнили, де його можна побачити...)
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11.04.2021 02:04 Відповісти
Опа, приехали! Поздравляем украинский народ в связи с зачислением в неосманский клуб Эрдогана. Фонд Маариф - личный проект Эрдогана по популяризации политического ислама и воздействия на внутренние политические процессы принимающей страны.
Имея грандиозные проблемы в сфере образования внутри Турции, он пытается чему то обучить других.
Фонд Маариф не допустили к себе все западные страны. Под давлением Эрдогана Маариф открыл школы в таких странах, как Мали, Афганистан.
Преподают в Маарифе люди с ярко выраженными радикально исламскими взглядами и жтот фонд превзносит эрдогана как халифа всех мусульман.
Более детально здесь
https://www.google.com/amp/s/rus.azattyk.org/amp/kyrgyzstan-maarif-turkey/29476939.html
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10.04.2021 23:58 Відповісти
А замість байрактирів ти будеш русню бомбити? Ну хіба шо коментами...
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11.04.2021 10:15 Відповісти
чую, скоро здесь будет такой клёв, шо мы забудем всё на свете
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11.04.2021 00:22 Відповісти
улучшение условий жизни украинцев

...
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с) Митець
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11.04.2021 02:01 Відповісти
Політика Ердогана у перспективі направлена на створення мусульманського анклаву на території України. Для цього і депортовані кримські татари (зі всього світу) і місцеві кримчаки разом з Меджлісом і Курултаєм вимагають внесення відповідних змін до Конституції України. Для цього створені і підтримані Туреччиною всякі "стратегічні ради і платформи." Для цього Туреччина збудує 500 квартир у причорноморських містах України для кримських татар, "допоможе" нам Байрактарами таін. А розраховуватись потребують Кримом для татарів.
Потрібна крайня обережність у стосунках з турками - ситуаційний союз проти москалів без жодних віддалених обіцянок (особливо щодо кримсько-татарської автономії Криму)
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12.04.2021 10:33 Відповісти
 
 