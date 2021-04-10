Підтримка Кримської платформи, поліпшення умов життя українців, заохочення інвестицій та туризму, - декларація за підсумками засідання Стратегічної ради
За результатами Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, що відбулася в Стамбулі 10 квітня 2021 року за співголовуванням президентів двох держав, прийнята спільна декларація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
Згідно з документом, серед іншого, країни вирішили:
- підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії півострова;
- поглибити співпрацю в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді;
- посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом;
-посилити співпрацю в сфері поліпшення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті окупації півострова;
- забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;
- прискорити роботу щодо Угоди про вільну торгівлю;
- вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів і компаній з кожного боку і заохочення нових інвестицій;
- забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в'їзду та поліпшення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;
- підтримка освітньої діяльності Турецького фонду "Мааріф" в Україні;
- підтвердити прихильність до співробітництва і координації зусиль з метою стримування пандемії COVID-19 і подоланняї ї наслідків для соціальної та економічної діяльності.
Також Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі в найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.
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"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию», - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, в Турции россиянам никто не сможет гарантировать безопасность. А самому Эрдогану необходимо, прежде всего, обратить свое внимание на складывающуюся ситуацию в его стране.
«Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам», - добавил Шеремет.
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
а сейчас - дискотэка!!!))
Реально не знает, шо ж йому робыть?
...работа у него такая...
Не всі браузери дозволяють стати сццилку активною....
Таке є...))
Ні, не чули: "Буковель" бандита Каломойського відновлює роботу І бубочка знову поіде відпочивати 😀
(от тільки не уточнили, де його можна побачити...)
Имея грандиозные проблемы в сфере образования внутри Турции, он пытается чему то обучить других.
Фонд Маариф не допустили к себе все западные страны. Под давлением Эрдогана Маариф открыл школы в таких странах, как Мали, Афганистан.
Преподают в Маарифе люди с ярко выраженными радикально исламскими взглядами и жтот фонд превзносит эрдогана как халифа всех мусульман.
Более детально здесь
https://www.google.com/amp/s/rus.azattyk.org/amp/kyrgyzstan-maarif-turkey/29476939.html
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"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с) Митець
Потрібна крайня обережність у стосунках з турками - ситуаційний союз проти москалів без жодних віддалених обіцянок (особливо щодо кримсько-татарської автономії Криму)