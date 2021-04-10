Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України
Державний секретар США Блінкен і міністр закордонних справ Великої Ббританії Домінік Рааб під час телефонної розмови, яка відбулася 10 квітня, повторно заявили про підтримку України перед обличчям провокацій з боку Росії.
Про це повідомляє сайт Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Вони обоє наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ та провокаційні заяви", - відзначає Держдеп.
Як відзначається, під час розмови Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, Жан-Івом Ле Дріану і Хайко Маасом.
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Провокация удалась! -- так говорят урологи и венерологи, когда хронику удаётся вывести в острое состояние, бо так её лечить можно...
....как бывший уролог, полностью и безоговорочно, поддерживаю мнение Госдепа!
ты - половина удачного вскрытия для патологоанатома
"маи друзи ******** мне эти абисцянки"
почему одному можно захватить территорию и развязать войну,
постоянно проводить военные манёвры у границ соседей
и делать это семь лет, держа всех в напряжении ...
а другим нельзя за 24 часа принять решение
и вступить в оборонный блок NATO,
или ввести войска NATO в течение 24 часов,
а потом принять решение о вступлении ???
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Як завжди...
всё - как мечталось
и грезилось
Було б "відмінно", якби домовились, як ***** саме, і щоб конкретно ***** писти всипати...
(холст маска)
Зате найвеличніший домовився будувати дороги з Катаром, але катарці його послали через "зелену енергетику", поїхав з дружиною на вихідні до Туреччини, знову відпочив, але нічого не вирішив, як і у Катарі...
Навіть Кучма перервав свій візит до Південної Америки, коли рашисти тільки розпочали свої агресивні дії проти України почавши будувати греблю для кримського мосту... Зірвалися домовленості по освоєнню космосу....
А тут скупчення військ на кордоні з державою, агресивна риторика всіх кремлядів від пропагандонів з Останкіно до депутатів та уряду московії...
Але воно їде до Катару домовлятися про водійськи права, будівництво доріг... До Туреччини про взаємодію в чорноморському регіоні...
От тіки дЄрмак, мабуть, не сказав найвеличнішому, що майже про все це вже домовилися "бариги" і (неймовірно!) без участі Голови держави, а на рівні профільних міністерств та відомств.
Хтось обіцяв, що не буде перерізати стрічки, але вже майже 2 роки тільки тим і займається.... Ну ще відпочиває державним коштом разів по п'ять нарік
В кого ще лишився попкорн? Позичте, бо далі буде ще цікавіше!
Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников; - Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ; - В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши.
Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Московией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Віра, Мова. Подведем итоги всей этой красоты. Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану. Ну, а "Минск" отдал концы.
Иван Лютый
https://spektrnews.in.ua/news/vashington-bez-edinogo-vystrela-dovel-vsyu-kremlevskuyu-shoblu-do-psihoza---ivan-lyutyy/113322#gsc.tab=0
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