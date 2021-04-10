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Новини Агресія Росії проти України
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Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України

Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України

Державний секретар США Блінкен і міністр закордонних справ Великої Ббританії Домінік Рааб під час телефонної розмови, яка відбулася 10 квітня, повторно заявили про підтримку України перед обличчям провокацій з боку Росії.

Про це повідомляє сайт Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Вони обоє наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ та провокаційні заяви", - відзначає Держдеп.

Як відзначається, під час розмови Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, Жан-Івом Ле Дріану і Хайко Маасом.

Велика Британія (5643) росія (65856) США (23303) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
В оккупированном Донецке горит база русской банды ДНР, которая расположилась на территории мясокомбината. Горит уже несколько часов
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10.04.2021 23:34
+6
Два корабля США в Черном море значат намного больше 1000 слов озабоченности Меркель и Макрона.
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10.04.2021 23:29
+5
бургер, говорю тебе полностью и безоговорочно, как неудавшийся хирург,
ты - половина удачного вскрытия для патологоанатома
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10.04.2021 23:33
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таргани не розуміють людську мову їх треба труїти...
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10.04.2021 23:27 Відповісти
"Они оба подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила накопление войск и провокационные заявления", - отмечает Госдеп.

Провокация удалась! -- так говорят урологи и венерологи, когда хронику удаётся вывести в острое состояние, бо так её лечить можно...
....как бывший уролог, полностью и безоговорочно, поддерживаю мнение Госдепа!
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10.04.2021 23:29 Відповісти
бургер, говорю тебе полностью и безоговорочно, как неудавшийся хирург,
ты - половина удачного вскрытия для патологоанатома
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10.04.2021 23:33 Відповісти
...и тебя не минёт участь сия... -- даже не надейся! *)
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10.04.2021 23:41 Відповісти
Повеселил чуть ваш диалог в эту скучную пятницу! Ответил Робинзон.
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10.04.2021 23:48 Відповісти
да , ишо калян грил : "крыза минёт папизже"
"маи друзи ******** мне эти абисцянки"
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10.04.2021 23:57 Відповісти
я не понимаю
почему одному можно захватить территорию и развязать войну,
постоянно проводить военные манёвры у границ соседей
и делать это семь лет, держа всех в напряжении ...
а другим нельзя за 24 часа принять решение
и вступить в оборонный блок NATO,
или ввести войска NATO в течение 24 часов,
а потом принять решение о вступлении ???
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10.04.2021 23:29 Відповісти
Для этого нужно просто не выбирать тупую куклу олигарха и его холуев во власть.

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Рааб осудили действия России у границы Украины - Цензор.НЕТ 8557
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10.04.2021 23:32 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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10.04.2021 23:34 Відповісти
кретерияв может быть и больше , но кацапские танки в них не разбираюцца...
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11.04.2021 00:15 Відповісти
да и калибры тоже....увы.племена маори прут,а нас всеми путями мариорями делают ..союзники.. .
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11.04.2021 10:01 Відповісти
Два корабля США в Черном море значат намного больше 1000 слов озабоченности Меркель и Макрона.
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10.04.2021 23:29 Відповісти
Много они значили в 2014, когда русня захватывала Крым?
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11.04.2021 00:13 Відповісти
нормально, надо же как то русню подловить, Крым много полезного москалям дал и ещё даст
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11.04.2021 03:24 Відповісти
*************** не подецки..
Як завжди...
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10.04.2021 23:31 Відповісти
Украина всегда выполняла особую Миссию в Европе...,а РАБссиянское быдло,то таке...,случайное дерьмо которое соорудил Хан Батый и его внук Хан Менгу-Тимур в 1272 году,правивший тогда на сраной Мокшандии...или Мацковии кому как нравится...
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10.04.2021 23:34 Відповісти
В оккупированном Донецке горит база русской банды ДНР, которая расположилась на территории мясокомбината. Горит уже несколько часов
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10.04.2021 23:34 Відповісти
шашлык по дыровски...
всё - как мечталось
и грезилось
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10.04.2021 23:40 Відповісти
Був би поруч - допоміг би. Бак не великий - всього 60 літрів, але б увесь використва би для "тушіння"
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10.04.2021 23:56 Відповісти
Даже ребенок 8 лет прочитав такое,что... мацковская княгиня Анна,дочь Ярослава Мудрого была Королевой Франции за 300 лет до появления самого МацХана Батыяковского Зуллус-Ордуса а написавшего это ..,сочтет за дебила с майонезными мозгами...
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10.04.2021 23:42 Відповісти
Що обговрили - це "добре". Або ж - "на трієчку"...
Було б "відмінно", якби домовились, як ***** саме, і щоб конкретно ***** писти всипати...
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10.04.2021 23:45 Відповісти
"Илон Маск следит за тобой!" Семён Скрепецкий, масло, холст

Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України - Цензор.НЕТ 3522
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10.04.2021 23:48 Відповісти
рогозин "крик"
(холст маска)
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11.04.2021 00:00 Відповісти
Взагалі нерозумію суєту в придністров'ї... Якщо вони там хоч трохи рипнуться то треба артою розпахать греблю дубосарської гес. І відключити перетоки електрики з України. І все. Напівцигани ******* од такого атракціону...(с)
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10.04.2021 23:48 Відповісти
Все нужно делать вовремя,а не во время ч...
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11.04.2021 10:27 Відповісти
США проводит Имперскую политику по отношению ко всему Миру,и хочет захватить даже рядом валяющиеся страны,типа Канаду Коста-Рику и прочие Гондурасы...,вот хады...имперьялисты...
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10.04.2021 23:49 Відповісти
А что...? Американская Империя....звучит.. это вам не Австро-Венггерская или Османская или РАБссиянская Вампирия... немцев Готоррп-Гольштейнов,правивших на РАБссии 304 года,но рюсские бараны уверены РАБссиянская Империя РЮССКАЯ истинно так... ибо они были Романовы,а это рюсская хвамилия...
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10.04.2021 23:53 Відповісти
От дивина! А при "клятому баризі-Пороху" вже б була ініціація скликання позачергової РадБези ООН, як то було до весни 2019... Були б докази (звичайно не повсідчення військовослужбовців МО РФ, а знімки розвідки), були б пропозиції щодо стримання агресії московії... Навіть москаль Клімкін в цьому приймав би участь....
Зате найвеличніший домовився будувати дороги з Катаром, але катарці його послали через "зелену енергетику", поїхав з дружиною на вихідні до Туреччини, знову відпочив, але нічого не вирішив, як і у Катарі...
Навіть Кучма перервав свій візит до Південної Америки, коли рашисти тільки розпочали свої агресивні дії проти України почавши будувати греблю для кримського мосту... Зірвалися домовленості по освоєнню космосу....
А тут скупчення військ на кордоні з державою, агресивна риторика всіх кремлядів від пропагандонів з Останкіно до депутатів та уряду московії...
Але воно їде до Катару домовлятися про водійськи права, будівництво доріг... До Туреччини про взаємодію в чорноморському регіоні...
От тіки дЄрмак, мабуть, не сказав найвеличнішому, що майже про все це вже домовилися "бариги" і (неймовірно!) без участі Голови держави, а на рівні профільних міністерств та відомств.
Хтось обіцяв, що не буде перерізати стрічки, але вже майже 2 роки тільки тим і займається.... Ну ще відпочиває державним коштом разів по п'ять нарік
В кого ще лишився попкорн? Позичте, бо далі буде ще цікавіше!
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10.04.2021 23:53 Відповісти
А хто затяг в болото мінських?
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11.04.2021 10:29 Відповісти
В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III.

Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;

- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников; - Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";

- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;

- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ; - В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши.

Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;

- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Московией;

- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;

- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";

- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;

- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;

- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;

- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Віра, Мова. Подведем итоги всей этой красоты. Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.

Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.

Кстати, пока все идет по плану. Ну, а "Минск" отдал концы.
Иван Лютый
https://spektrnews.in.ua/news/vashington-bez-edinogo-vystrela-dovel-vsyu-kremlevskuyu-shoblu-do-psihoza---ivan-lyutyy/113322#gsc.tab=0
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10.04.2021 23:55 Відповісти
дай Бог если это правда
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11.04.2021 00:52 Відповісти
Самое интересное в этом балагане то,что национальность русский появилось в ссср товаристча Сралина только в 1932 году,до этого в документах РАБссиянцев писали ВЕЛИКОРОСС
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10.04.2021 23:57 Відповісти
будут НАТОвские ихтамнеты на расее.....
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11.04.2021 00:00 Відповісти
бей кацапьё -
спасай раSSею !
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11.04.2021 00:03 Відповісти
Тут и обсуждать и нечего. Есть хорошие прецеденты. Когда в ноябре 1968 году,уже после захвата Чехословакии,сссры засобирался напасть на Румынию,то Н. Чаушеску отдал мгновенный приказ создать арсеналы оружия,особенно в горах! И сссры обосрался. Думаю что Украина может использовать этот опыт
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11.04.2021 06:05 Відповісти
Волшебный пинок Байдена английским сцыкунам
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11.04.2021 11:55 Відповісти
 
 