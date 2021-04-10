Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України

Державний секретар США Блінкен і міністр закордонних справ Великої Ббританії Домінік Рааб під час телефонної розмови, яка відбулася 10 квітня, повторно заявили про підтримку України перед обличчям провокацій з боку Росії.

Про це повідомляє сайт Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Вони обоє наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ та провокаційні заяви", - відзначає Держдеп.

Як відзначається, під час розмови Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

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Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, Жан-Івом Ле Дріану і Хайко Маасом.