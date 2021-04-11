Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей з уряду, призначеного "президентом" Олександром Лукашенком, прокоментував заяву Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід.

За словами Макеєва, білоруській стороні неважливо, де відбуватимуться ці засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі: "Нехай вони навіть в Антарктиді будуть- головне, щоб був досягнутий конкретний результат. А саме - зупинені бойові дії на сході України".

Пропозицію Кравчука проводити засідання ТКГ в нейтральній країні, наприклад, в Польщі, Макей знайшов сміховинним. "Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже "нейтральнішої" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", - зіронізував міністр.

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Він нагадав, що Лукашенко багато разів говорив, що Мінськ не нав'язувався на роль посередника.

"І ми не нав'язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов'язки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи (і організаційної, і протокольної , і технічної). Претензій до нас не було. Були подяки і з українського боку, з боку Росії, і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи з цього приводу", - зазначив Макей.

"Ми не ганялися за лаврами миротворців. Нас попросили посприяти у врегулюванні кризи на сході України, і ми сумлінно постаралися виконати це прохання. Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, нехай шукають інше місце. Йдеться не про це, це все певні хитрощі . Йдеться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України, а не в спробах обійти, в тому числі, і мінські домовленості", - підсумував глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори щодо Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває в сфері впливу Росії.

Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало ініціативу "дурістю" і припустило, що це спроба Києва саботувати мінські угоди.