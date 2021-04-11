УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7632 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 135 73

Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості

Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей з уряду, призначеного "президентом" Олександром Лукашенком, прокоментував заяву Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід.

За словами Макеєва, білоруській стороні неважливо, де відбуватимуться ці засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі: "Нехай вони навіть в Антарктиді будуть- головне, щоб був досягнутий конкретний результат. А саме - зупинені бойові дії на сході України".

Пропозицію Кравчука проводити засідання ТКГ в нейтральній країні, наприклад, в Польщі, Макей знайшов сміховинним. "Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже  "нейтральнішої" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", - зіронізував міністр.

Також читайте: Україна пропонує ОБСЄ, щоб дотримання "тиші" контролювалося за участю ЗСУ та НЗФ ОРДЛО, - Кравчук

Він нагадав, що Лукашенко багато разів говорив, що Мінськ не нав'язувався на роль посередника.

"І ми не нав'язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов'язки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи (і організаційної, і протокольної , і технічної). Претензій до нас не було. Були подяки і з українського боку, з боку Росії, і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи з цього приводу", - зазначив Макей.

"Ми не ганялися за лаврами миротворців. Нас попросили посприяти у врегулюванні кризи на сході України, і ми сумлінно постаралися виконати це прохання. Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, нехай шукають інше місце. Йдеться не про це, це все певні хитрощі . Йдеться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України, а не в спробах обійти, в тому числі, і мінські домовленості", - підсумував глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори щодо Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває в сфері впливу Росії.

Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи щодо  Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало ініціативу "дурістю" і припустило, що це спроба Києва саботувати мінські угоди.

Білорусь (7960) Кравчук Леонід (546) мінські угоди (2231) Макей Володимир (45) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Кто бы сомневался?

Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 6464
показати весь коментар
10.04.2021 23:47
+26
Ще один нев"******* геополітик вилупився !!!))
показати весь коментар
10.04.2021 23:47
+18
Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 9992
показати весь коментар
10.04.2021 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто бы сомневался?

Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 6464
показати весь коментар
10.04.2021 23:47 Відповісти
Це лялька з белоруської скрині, кремлівського лалькового балагана!! Є схожа лялька Віслючок ,з української скрині !!!)))
показати весь коментар
10.04.2021 23:49 Відповісти
Ще один нев"******* геополітик вилупився !!!))
показати весь коментар
10.04.2021 23:47 Відповісти
полку найвеличніших лідерів прибуло
показати весь коментар
10.04.2021 23:50 Відповісти
3,14дерів!!!)))
показати весь коментар
10.04.2021 23:52 Відповісти
А все ж таки треба послухати Алієва, Гейдара та особливо Ільхама, які заявляли, що мінські переговори - безрезультатні. І за згодою керівників держав Німеччини та Франції переносити їх на більш нейтральну територію.
показати весь коментар
10.04.2021 23:49 Відповісти
В Лієтуву,Вільнюс !!!)))
показати весь коментар
10.04.2021 23:51 Відповісти
Алиев осенью 2020-го всем все хорошо объяснил
показати весь коментар
10.04.2021 23:56 Відповісти
Алиев? Эрдоган. Алиев исполнял. Кстати,Россия была не против.
показати весь коментар
11.04.2021 16:27 Відповісти
попробовала бы быть против
показати весь коментар
12.04.2021 00:11 Відповісти
То есть Эрдоган и Путин в одной упряжке.
показати весь коментар
12.04.2021 10:08 Відповісти
Не важно что варнякает кремлевская подстилка.
Мне важно чтобы оккупант свалил с украинской земли. И будет мир.
показати весь коментар
10.04.2021 23:50 Відповісти
это что за опарыш и какова его компетенция подобное комментировать?
показати весь коментар
10.04.2021 23:51 Відповісти
Он умеет экономно чистить картоху. В кризис это актуально.
показати весь коментар
10.04.2021 23:54 Відповісти
Раб рашистский , у вас забыть спросили ! Польша рядом , там ********** не смогут , так нагло себя вести
показати весь коментар
11.04.2021 00:17 Відповісти
він може говорити все, що дозволяє його інтелект, але нахрена це впихувати в новини на цензорі?
показати весь коментар
11.04.2021 11:58 Відповісти
Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 9992
показати весь коментар
10.04.2021 23:53 Відповісти
С учётом того, сколько раз "пендосы" вытаскивали раиску (а потом и совок) из полной жопы в 20 веке - расеянцы молиться на них должны.
показати весь коментар
11.04.2021 07:42 Відповісти
Там где вумный брякнул что мол Польша совсем не то, в смысле нейтральности---так дурь свою и страну свою тем более выделил этим, как тем более что и его страна в том стиле! Таких дипломатов раньше ПТУ клепало в рай-центрах.
показати весь коментар
10.04.2021 23:53 Відповісти
Теперь тем более нужно переносить переговоры, так как власть Беларуси в открытую высупает на стороне рабсии
показати весь коментар
10.04.2021 23:54 Відповісти
Нужно было переносить сразу после , так называемых кровавых «выборов», тем более ,что Европа не признала их
показати весь коментар
11.04.2021 00:25 Відповісти
Не такі вони вже були й "кроваві" ті вибори.
показати весь коментар
11.04.2021 07:13 Відповісти
А Європа здуру не признала їх.
показати весь коментар
11.04.2021 07:20 Відповісти
Мав би знати ,що батько Кравчука служив в польській кавалеріі !!!)))
показати весь коментар
10.04.2021 23:59 Відповісти
А чего это чучело вдруг стало своё рыло совать туда куда собака йух не совала? Ответ:получил команду от кремлёвских мясников
показати весь коментар
11.04.2021 00:02 Відповісти
Суто росєйське ,пхати свій брудний писок в сусідське обістя !!)))
показати весь коментар
11.04.2021 00:07 Відповісти
Мнение вассалов никого не интересует!!!
показати весь коментар
11.04.2021 00:12 Відповісти
Меньше нужно хитрить и газывать вещи своими именами до сих пор обсираются. Украина не первая у россии, была грузия и молдова, сразу нужно расставляиь факты по своим местам, а не обсираться жидко...
показати весь коментар
11.04.2021 00:15 Відповісти
Будь які перемовини можна проводите лише на нейтральній території. Білорусь не є нейтральною стороною повністю підтримуючи країну-окупанта в ООН з усіх питань. Саме тому Лукашенко за завданням ***** зі шкури пнувся щоб якимсь чином впхатись в "велику політику" пропонуючи Мінськ в якості майданчика для перемовин. Зараз він нахабно бреше.
показати весь коментар
11.04.2021 00:20 Відповісти
А может в Баку перенести переговоры?
показати весь коментар
11.04.2021 00:21 Відповісти
я за.
показати весь коментар
11.04.2021 00:28 Відповісти
Лучше сразу в Исламабад.
показати весь коментар
11.04.2021 16:28 Відповісти
kakoj MInsk jesli ixniju vlast nikto nepriznajiot v Evrope,ban nalozen na 5 let
показати весь коментар
11.04.2021 00:23 Відповісти
На 5 лет? На Лукашенка в Європі бан "наложен" вже 15 лет. Європі подобається Росія, а Білорусь не подобається, бо бацька побудував правову і стабільну державу з розвинутою економікою, без олігархів і без корупції, з безоплатною медициною, без бандитизму і розпусти.
показати весь коментар
11.04.2021 08:15 Відповісти
raska toze nenravitsia .Nesmesyte so svojej razvetoj ekonomikoj Belorus,oligarxi tam toze jest kak i raske.Bandity tam vo vlasti sidiat,ubijci recedevisti vse tam vo vlasti vo glave s samozvancem lukosenka
показати весь коментар
11.04.2021 08:32 Відповісти
А фамилиё какое - Макей.
Наверняка дальний родственник МакЛауда. Или, на худой конец, сенатора США Маккейна. ))
Голова, ему палец в рот не клади.
показати весь коментар
11.04.2021 00:25 Відповісти
Маккейн был последовательным сторонником нашей страны, не стоит вспоминать его имя в таком контексте. Маккейн был великий человек. А какой-то макей - неизвестно кто...
показати весь коментар
11.04.2021 08:07 Відповісти
Вы, видимо, сарказм должным образом не воспринимаете...
показати весь коментар
11.04.2021 12:31 Відповісти
Ну да, Азербайджан 28 лет вел переговоры в Минске и как результат???? Проклятое место.....
показати весь коментар
11.04.2021 00:27 Відповісти
бульбаши,продажные твари! их гасить вместе с мацкавитами надо! сдохните суки!
показати весь коментар
11.04.2021 00:48 Відповісти
Щось від тебе "щами" смердить...
показати весь коментар
11.04.2021 04:25 Відповісти
Правильно, треба забиратися з того Мінська. Ще візьмуть Кравчука в заручники
показати весь коментар
11.04.2021 01:24 Відповісти
Чиновник Лукашенко Макей: Киев пытается обойти минские договоренности....Ранее Лукашенко говорил Киеву, "А зачем Вы отдали Расии Крым?" странное это руководство Беларуси, отдали Московии своё государство и теперь других учат как жить. на братских народах так не наживаются
показати весь коментар
11.04.2021 01:30 Відповісти
Захід і віддав Московії Білорусь, бо підтримав білоруську п'яту колону і агентів тіхановських з бабариками і цепкалами. І Лука був змушений повернутися до дружби з рашою.
показати весь коментар
11.04.2021 07:37 Відповісти
бедный-бедный Лукашенко..."змушений"... смешно...
показати весь коментар
11.04.2021 08:04 Відповісти
Белорусы не сидели в ГУЛАГе,потому Лука був змушений повернутися до дружби з рашою.
показати весь коментар
11.04.2021 08:14 Відповісти
Потыканная мышь по фамилии макей. лукашист и просто мразь.
Одобряет убийства, пытки и жестокие избиения гражданских белорусов.
Верю, что эта мразь подохнет в тюрьме на пожизненном.
показати весь коментар
11.04.2021 01:58 Відповісти
Мало вас, проросійських мразей, там избивали. Чого ви добивалися, чого вам бракувало, якусь антибілоруську квочку. Вона й закликала знищити економіку, партизанську війну, погубити державу... Це ваше щастя, що Лука втримав країну.
показати весь коментар
11.04.2021 07:42 Відповісти
Oni xocet zit kak Evrope,svobodnyje vybori,bez zakliucionix,pitok i uroven zyzni kak u sosedej Polsi ili Litve stob byli vot tut sredniaja zarplata 1400 evro i oni takuju xocet,medicina toze bezplatna zdes,ceni poxozi kak tam
показати весь коментар
11.04.2021 08:52 Відповісти
Админ, замени, будь ласка, красную лукашистскую зелень на флаг независимой и суверенной Беларуси!
показати весь коментар
11.04.2021 02:01 Відповісти
Та ваші паради з квіточками і не вимагали прапор міняти. Він у вас протестний, а не національний.
показати весь коментар
11.04.2021 07:45 Відповісти
что это за отброс ?
кто ему слово давал ?
показати весь коментар
11.04.2021 03:36 Відповісти
А з якої це радості ми повинні проводить переговори на території "Беларусскава федеральнава округа"?
показати весь коментар
11.04.2021 04:24 Відповісти
Що ти брешеш, Білорусь залишається незалежною.
показати весь коментар
11.04.2021 07:57 Відповісти
только формально... и это знают все
показати весь коментар
11.04.2021 08:02 Відповісти
Тільки Вам хотів відповісти - "лише формально", а відкрив гілку, а "наталья Ігнатова" мене вже випередила... У товаришевої дружини племінник - капітан білоруської армії. Так казав тітці, коли та їздила маму провідувать, що кацапи у них двері в казарми і штаби "ногою відкривають...". Залишилося лише прапори помінять, таблички на адмінспорудах і ввести рублі російські... Говорять же всі однією мовою...
показати весь коментар
11.04.2021 08:23 Відповісти
Ростов не резиновый
показати весь коментар
11.04.2021 05:24 Відповісти
Так колишня суверенна європейська Білоруска держава яка вже знищена
кривавим катом диктатором лукою.. І вона майже повністю стала бридкою
кацапською колонією. То тепер звичайно все одно що проводить засідання
в країні нашого лютого кривавого ворога окупантами Криму і Донбасу в
проклятій кривавій паРаші, що в її новоспеченій кацапській резервації,
в безправній білоруській колонії, яка теж стала як і паРаша ворогом Україні.
показати весь коментар
11.04.2021 06:56 Відповісти
Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості - Цензор.НЕТ 4762
Що тут не ясно, і паРаша і її білоруська колонія вони люті вороги України!!
показати весь коментар
11.04.2021 07:01 Відповісти
Там ещё Магадан есть...
показати весь коментар
11.04.2021 07:44 Відповісти
В Магадане северные коэффициенты.
показати весь коментар
11.04.2021 09:10 Відповісти
Зато места хватит всем))
показати весь коментар
11.04.2021 09:54 Відповісти
Какая белорусам рвзница где проводятся переговоры, которые их не касаются... Почему лезут в дела нашей страны?
показати весь коментар
11.04.2021 08:00 Відповісти
Та да, им без разницы, но как колониальная администрация они обязаны выполнять указания метрополии - казлостана. Вот и пыжатся раздувая щеки своим величием из-под подошвы окурка: бульбонедофюрер байки травил об анархистах, которых готовят в лагерях Украины для дестабилизации Беларуси и поставках оружия через украинско-белорусскую границу; теперь это дрыщ вылез из помойки и уверяю вас не последний.
показати весь коментар
11.04.2021 10:11 Відповісти
так це ж той самий конфідент з білорусії до якого дзвонив прищ з адміністрації бубочки з приводу вагнера. Він макаровича не знає ? звідки він родом? сам же працював в Одеському КГБ, тоді макарович був головним агітпопом і курував "пятірочку" КГБ. А думку щодо Антарктидіи слід розвинути далі -як дивиться бульбофюрер на вирощування картоплі серед пінгівінів, чи боїться, що потопчуть урожай ? а академік Лисенко зумів би. Він же вирощував "ветвистую пшеницу"
показати весь коментар
11.04.2021 08:31 Відповісти
Ребенок российского чиновника спрашивает маму: -Мама, что такое патриотизм? -Сынок, это когда люди работают каждый день, чтобы мы могли иметь виллы за рубежом, дорогие яхты и так далее. -Но мама, разве люди не злятся по этому поводу? -Конечно злятся, это называется экстремизмом!
показати весь коментар
11.04.2021 08:46 Відповісти
Лакей выразил "свойо" мнение.
показати весь коментар
11.04.2021 09:08 Відповісти
Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості - Цензор.НЕТ 5507
показати весь коментар
11.04.2021 09:30 Відповісти
кого интересует мнение проституток беларуского федерального округа?
показати весь коментар
11.04.2021 10:25 Відповісти
Белокацапы
показати весь коментар
11.04.2021 11:43 Відповісти
Шакалы...
показати весь коментар
11.04.2021 12:45 Відповісти
пока лукашеску на троне Беларусь иначе, чем *********** и не назовешь...
показати весь коментар
11.04.2021 13:13 Відповісти
Раньше беларусы так не говорили. Наоборот сочувственно относились по отношению к Украине. Не надо было вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Пусть бы туда вмешивались государства что посильнее.
показати весь коментар
11.04.2021 20:29 Відповісти
 
 