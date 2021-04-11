Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир у Миколаєві та Херсоні, а також 100 - в Києві
У присутності президентів України Володимира Зеленського та Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана 10 квітня підписано низку двосторонніх документів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зокрема, віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співпрацю у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу і пільгових категорій громадян України.
Угода укладається для врегулювання правових аспектів можливості визначення механізму співпраці з Туреччиною у будівництві житла для кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим і Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, та інших категорій українських громадян.
Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у Миколаєві - 200 квартир, у Херсоні - 200 квартир і в Києві - 100 квартир.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Мухаррем Касапоглу підписали Програму співробітництва в галузі фізичної культури і спорту між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством молоді та спорту Турецької Республіки на 2021-2022 роки. Вона покликана систематизувати та активізувати українсько-турецьку взаємодію у галузі культури та спорту, визначити спільні заходи та пріоритетні напрями співпраці між державами у 2021-2022 роках.
Нагадаємо, проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя, передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир у Херсонській, Миколаївській та Київській області; в рамках другого - ще 500 квартир, але локацію буде визначено після додаткового вивчення.
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Крым принадлежит кырымлы - коренному народу этой земли
точка !
А що там НАЙвеличніший Зе!лений обргризок, продемонстрував свій кульгавий гарем із семи персон? Ленка та її сестра-гурман шестірка Мендельвошка? 500 квартир- це вже рівень преЗе!Бень, бутит доларовими мільйонерами, але з протягнутою рукою стояти- це стиль життя?
Хоча, із розмов із киримли знаю, що їх бажання - власна державність
не хвилюйтеся, домовимось
і ще , по селам хатів пустих навалом , чому не розсиляють біженців ?
Это так , образно, в масштабах.
второй раз рашке сдаваться они не будут.......
так что получать от мертвого осла уши
по любому
"Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир".
Вот именно фраза "безвозвратная помощь" и настораживает, учитывая аферизм и любовь к откатам наших чинуш. Ни одна стройка ещё не обходилась без задействия собственного бюджета
Но поскольку это делается через вышестоящих "товаричей", то у меня уже рефлекторно, и не без оснований, закрадываются кое-какие смутные сомнения.
Вот именно участие в этом вышестоящих чиновников и напрягает, сразу мысли об откатах возникают. ))
И это не поиск "зрады", а скорее "глубокая обеспокоенность" о благополучии их собственной мошны.
Популизм везде рулит, а если ещё и с "долей малой"...
это "мудрый украинский нарид"
И где в это время лох был?
Обрали Зе!Беньдебіла, що преться від самолюбування, прогнозований лише в наркозалежності та скурвленій тупості... Та ніколи не позбудеться комплексів, бо ходячий ЛОХ, що застив у рівні розвитку...
Ніби ж обрізаний, але Ізраїльтянам байдужий, бо соромляться паяца... А воно, на зло їм від мусульман до арабів, від арабів до мусульман їздить (Оман, Катар, АО, Туреччина...)
вопросы е ?
Посмотри мудило, кто в Крыму вышел на защиту Украины:
я буду спати спокійніше, ніж це були б малоросси "мудрого українського наріду"
Иншалла !
да, і Аллах акбар!
само собою......