Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир у Миколаєві та Херсоні, а також 100 - в Києві

У присутності президентів України Володимира Зеленського та Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана 10 квітня підписано низку двосторонніх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співпрацю у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу і пільгових категорій громадян України.

Угода укладається для врегулювання правових аспектів можливості визначення механізму співпраці з Туреччиною у будівництві житла для кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим і Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, та інших категорій українських громадян.

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Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у Миколаєві - 200 квартир, у Херсоні - 200 квартир і в Києві - 100 квартир.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Мухаррем Касапоглу підписали Програму співробітництва в галузі фізичної культури і спорту між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством молоді та спорту Турецької Республіки на 2021-2022 роки. Вона покликана систематизувати та активізувати українсько-турецьку взаємодію у галузі культури та спорту, визначити спільні заходи та пріоритетні напрями співпраці між державами у 2021-2022 роках.

Нагадаємо, проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя, передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир у Херсонській, Миколаївській та Київській області; в рамках другого - ще 500 квартир, але локацію буде визначено після додаткового вивчення.

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