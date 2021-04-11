УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10371 відвідувач онлайн
Новини Окупація Криму
11 879 89

Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир у Миколаєві та Херсоні, а також 100 - в Києві

Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир у Миколаєві та Херсоні, а також 100 - в Києві

У присутності президентів України Володимира Зеленського та Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана 10 квітня підписано низку двосторонніх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співпрацю у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу і пільгових категорій громадян України.

Угода укладається для врегулювання правових аспектів можливості визначення механізму співпраці з Туреччиною у будівництві житла для кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим і Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, та інших категорій українських громадян.

Читайте також: Підтримка Кримської платформи, поліпшення умов життя українців, заохочення інвестицій та туризму, - декларація за підсумками засідання Стратегічної ради

Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у Миколаєві - 200 квартир, у Херсоні - 200 квартир і в Києві - 100 квартир.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Мухаррем Касапоглу підписали Програму співробітництва в галузі фізичної культури і спорту між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством молоді та спорту Турецької Республіки на 2021-2022 роки. Вона покликана систематизувати та активізувати українсько-турецьку взаємодію у галузі культури та спорту, визначити спільні заходи та пріоритетні напрями співпраці між державами у 2021-2022 роках.

Нагадаємо, проєкт будівництва житла для кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Криму та Севастополя, передбачає два етапи: в межах першого - будівництво 500 квартир у Херсонській, Миколаївській та Київській області; в рамках другого - ще 500 квартир, але локацію буде визначено після додаткового вивчення.

Дивіться також: В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) будівництво (3029) Туреччина (3607) Ердоган Реджеп Таїп (948) кримські татари (2005)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Звісно , що Крим не буде під кацапами , а буде українським 👍🏼😊
показати весь коментар
11.04.2021 00:50
+9
В чем ошибка Путлера по Донбассу? главная та,что Донбасс теперь не вливает на политику Украины в целом...,ЛОХторат бредит вяличием РАБссии,а как вернуть утраченные позиции РАБссия понятия не имеет...,а война ничего не изменит...,потому и истерика на РАБссиянских говнопропагандонских телеэфирах...,типа Ольга *********.. Поздно пить Боржоми...
показати весь коментар
11.04.2021 00:55
+8
Мавзолейные бараны ничего не строят,кроме бизнеса Оксаны Марченко...
показати весь коментар
11.04.2021 00:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мавзолейные бараны ничего не строят,кроме бизнеса Оксаны Марченко...
показати весь коментар
11.04.2021 00:40 Відповісти
Доворовались - Турция строит квартиры гражданам Украины!!! Так чей Крым будет, а ну-ка скажите теперь?!
показати весь коментар
11.04.2021 00:42 Відповісти
Турция строила Крым 650 лет,РАБссия 150 с времен немецкой сЦарицы Екатерины,ну типа рюсскай императрицы...
показати весь коментар
11.04.2021 00:46 Відповісти
Звісно , що Крим не буде під кацапами , а буде українським 👍🏼😊
показати весь коментар
11.04.2021 00:50 Відповісти
Крым-чей угодно, но только не кацапский!
показати весь коментар
11.04.2021 01:15 Відповісти
Чей и был! Только столица будет в Бахчисарае...
показати весь коментар
11.04.2021 08:39 Відповісти
Згоден. Як це й було до окупації Криму московитами : Бахчисарай - старовинна столиця Криму. Щодо "русскага кріьма" Ось мапа 1792 року після окупації Криму московитами, на мапі є лише 2 московські назви "севастополь, симферополь", всі інші назви - кримськотатарські:

Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир в Миколаєві і Херсоні, а також 100 - в Києві - Цензор.НЕТ 4194
показати весь коментар
11.04.2021 09:38 Відповісти
Баран. РФ строит газопровод у берегов неметчины. Так чей газ будет..
показати весь коментар
11.04.2021 10:25 Відповісти
того, кто его купит
показати весь коментар
12.04.2021 08:27 Відповісти
чей Крым ?
Крым принадлежит кырымлы - коренному народу этой земли

точка !
показати весь коментар
11.04.2021 13:27 Відповісти
С 1966 года турки массово ехали в Германию,уму разуму учится и работать вести бизнес и т.д...,,сегодня Турция вторая в НАТО по мощности не только Байрактарами...
показати весь коментар
11.04.2021 00:43 Відповісти
В Катаре Осел с кацапами договаривался ,а в Турции за жильё которое хер когда будет построено
показати весь коментар
11.04.2021 00:45 Відповісти
Турки и построят! Тот же Онур. И нам польза - многих наших гнид жаба задавит в Николаеве и Херсоне..
показати весь коментар
11.04.2021 08:41 Відповісти
Дороги уже готовы, осталось только квартир настроить ))
показати весь коментар
11.04.2021 00:45 Відповісти
Зеля продался Госдепу и Байдену,зуб даю... и немного Эрдоганычу
показати весь коментар
11.04.2021 00:47 Відповісти
100% 😁🤣😃продАлся
показати весь коментар
11.04.2021 00:51 Відповісти
то його були змушенi продати, щоби не дай боже дров не нарубав( з пинею-шибздiком).
показати весь коментар
11.04.2021 01:19 Відповісти
Лучше пусть госдеп помогает Украине. Просто посмотри КАК живут страны где "помогал" сэсэсэрь (вяликий дремучий) и США. Разница колоссальная.
показати весь коментар
11.04.2021 05:53 Відповісти
так ніхто й не заперечує, нехай:" да во веки веков..."
А що там НАЙвеличніший Зе!лений обргризок, продемонстрував свій кульгавий гарем із семи персон? Ленка та її сестра-гурман шестірка Мендельвошка? 500 квартир- це вже рівень преЗе!Бень, бутит доларовими мільйонерами, але з протягнутою рукою стояти- це стиль життя?
показати весь коментар
11.04.2021 10:05 Відповісти
Ничего себе, Это же очередная ЗЕпобеда. Выпросить у Турции строительство жилья для своих граждан! Ну теперь Украину зауважают! Какая страна еще в мире просила построить жилье для своих граждан? Что Илон Маск со своими колониями на Марсе, умылся? А что, все готовим как не для себя, на востоке не стрелять, дороги для танков строить, жилье для отжима оккупантами готовим, народ не вакцинируем. Каким бы это словом назвать, даже теряюсь в догадках.....
показати весь коментар
11.04.2021 00:51 Відповісти
Кто знает что такое ЗСД в Питере, тот понимает, что турки строить умеют.
Соглашение между Турцией и Украиной предусматривает строительство по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также 100 - в Киеве - Цензор.НЕТ 4033
показати весь коментар
11.04.2021 00:51 Відповісти
Дыа? А хто построил приснопамятный аквапарк Трансвааль?
показати весь коментар
11.04.2021 01:34 Відповісти
Тут важнее по чьему проекту.
показати весь коментар
11.04.2021 01:39 Відповісти
Стройка велась турками с отступлением от проекта по требованию заказчика.Поэтому они умеют не только строить, но и похерить требования проекта.
показати весь коментар
11.04.2021 02:57 Відповісти
В чем ошибка Путлера по Донбассу? главная та,что Донбасс теперь не вливает на политику Украины в целом...,ЛОХторат бредит вяличием РАБссии,а как вернуть утраченные позиции РАБссия понятия не имеет...,а война ничего не изменит...,потому и истерика на РАБссиянских говнопропагандонских телеэфирах...,типа Ольга *********.. Поздно пить Боржоми...
показати весь коментар
11.04.2021 00:55 Відповісти
Ха.. да вот что интересует Эрдогана на военную помощь Нам - " Эрдоган: "Оборонная промышленность - второе важное направление в наших отношениях с Украиной" .. а что первое !?
показати весь коментар
11.04.2021 00:56 Відповісти
За 2 года при Зеленском заключено более 20 договоров с Турцией в оборонной промышленности,а сегодня добилось еще несколько договоров,при Порошенко такого не было... Зеля чемпион Мира...
показати весь коментар
11.04.2021 01:01 Відповісти
Зачем им квартиры? лучше бы землю дали в херсонской области и профинансировали бы строительство домов--у них семьи большие .
показати весь коментар
11.04.2021 01:13 Відповісти
Турки хочуть Крим ...типо незалежний
показати весь коментар
11.04.2021 01:14 Відповісти
уж лучше так ,чем кацапский Крым
показати весь коментар
11.04.2021 01:17 Відповісти
Крим логістично повязаний із Україною.Саме тому він і увійшов до складу України. А культурно, прородньо що киримли повязані із Туреччиною......
Хоча, із розмов із киримли знаю, що їх бажання - власна державність

не хвилюйтеся, домовимось
показати весь коментар
11.04.2021 13:35 Відповісти
Домовимось? Так, татари мріють про власну державність, але щоб здобували її для них ми, українці. Самі вони щось не дуже поспішають боротись з окупантом за свою землю. А от коли ми їм державність здобудемо, вони тут же про це забудуть і з радістю побіжать до багатших, тобто до турків. І домовитись з ними нічого вже не вийде. Варто лиш згадати, як в 90-х повертались в Крим нащадки депортованих. Тоді вони з кримськими українцями не церемонились, повертаючи "своє"...
показати весь коментар
11.04.2021 19:24 Відповісти
а шо слышно за Байрактары?
показати весь коментар
11.04.2021 01:18 Відповісти
болтун - находка для шария
показати весь коментар
11.04.2021 01:37 Відповісти
А ті кримські татари після деокупації хіба назад в Крим не збираються повертатись? І що означає "другие льготные категории украинских граждан", для яких ці квартири призначені? Сподіваюсь, хоч не судді з чиновниками? І яка перша категорія пільговиків? Кримські татари? А що, у нас за те, що ти кримський татарин, пільги належать?
показати весь коментар
11.04.2021 01:19 Відповісти
вони там залишили своє майно , якщо країна не змогла захистити , то повинна компесувати.

і ще , по селам хатів пустих навалом , чому не розсиляють біженців ?
показати весь коментар
11.04.2021 08:36 Відповісти
А що, хтось хоче розсилятися по селам? Звісно, столиця краще, чи хоча б обласний центр.
показати весь коментар
11.04.2021 09:02 Відповісти
А вот тут Вы не совсем правы. Они в своем большинстве предпочитают жить на земле, в сельской местности, со своим хозяйством.
показати весь коментар
11.04.2021 09:23 Відповісти
я мав на увазі селян .
показати весь коментар
11.04.2021 10:15 Відповісти
То есть турецкие инвесторы получают карт-бланш. А строить они будут исключительно для "крымско-татарских переселенцев", с турецким подданством.
показати весь коментар
11.04.2021 02:04 Відповісти
и чё?
показати весь коментар
11.04.2021 03:13 Відповісти
Ну "ничё", просто турки тебя больше поимеют, на твои деньги, но мимо кассы.
Это так , образно, в масштабах.
показати весь коментар
11.04.2021 03:29 Відповісти
200 квартир кырымлы в Херсоне это минимум 200 злых бойцов терроториальной обороны.

второй раз рашке сдаваться они не будут.......
показати весь коментар
11.04.2021 13:40 Відповісти
Это конечно плюс, если оно так и будет. Но судя по тому, как радостно в правительстве отреагировали на эту новость, то там в первую очередь ожидают отката от инвесторов. Вот о чём речь.
показати весь коментар
11.04.2021 13:55 Відповісти
для Турции это проект не коммерческий, а гуманитарный
так что получать от мертвого осла уши

по любому
показати весь коментар
11.04.2021 18:05 Відповісти
Как это поможет в войне с рашкой?
показати весь коментар
11.04.2021 03:20 Відповісти
Бюджет облегчит...
показати весь коментар
11.04.2021 03:30 Відповісти
А статью прочесть не судьба? Так беспокоитесь за турецкий бюджет?
показати весь коментар
11.04.2021 09:26 Відповісти
Почему же? Как раз судьба.))
"Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир".
Вот именно фраза "безвозвратная помощь" и настораживает, учитывая аферизм и любовь к откатам наших чинуш. Ни одна стройка ещё не обходилась без задействия собственного бюджета
показати весь коментар
11.04.2021 12:10 Відповісти
Прочитать - не все. Для начала попробуйте понять, что такое безвозвратная помощь, вторым этапом - кому и кем она в данном случае оказывается.
показати весь коментар
11.04.2021 12:19 Відповісти
Понимаю, поэтому и веду разговор. Если бы у нас это делалось напрямую с органами местного самоуправления, то я бы, пожалуй, не возражал.
Но поскольку это делается через вышестоящих "товаричей", то у меня уже рефлекторно, и не без оснований, закрадываются кое-какие смутные сомнения.
показати весь коментар
11.04.2021 12:43 Відповісти
Финансирует Турция из своего бюджета. Что такое наша "власть" я прекрасно знаю, но искать "зраду" везде, не конструктивно.
показати весь коментар
11.04.2021 12:57 Відповісти
Финансирует Турция из своего бюджета.

Вот именно участие в этом вышестоящих чиновников и напрягает, сразу мысли об откатах возникают. ))
И это не поиск "зрады", а скорее "глубокая обеспокоенность" о благополучии их собственной мошны.
показати весь коментар
11.04.2021 13:15 Відповісти
не волнуйтесь, Меджлис накосячить с квартирами не даст
показати весь коментар
11.04.2021 13:42 Відповісти
И по этому поводу тоже грызут смутные сомнения...
Популизм везде рулит, а если ещё и с "долей малой"...
показати весь коментар
11.04.2021 13:57 Відповісти
а вот пусть не грызут - Меджлис коллективный разум народа кырымлы

это "мудрый украинский нарид"
показати весь коментар
11.04.2021 18:07 Відповісти
Ты собрался напасть на рашку? Ты кацап?
показати весь коментар
11.04.2021 03:45 Відповісти
нету зрады.
показати весь коментар
11.04.2021 04:11 Відповісти
зеля начал выполнять свои обещания 500тыс рабочих мест но для турок. ЦРУ каждыйи день ведет счет сколько создано рабочих мест для американцев. Все познается в сравнении. Зеля презедент только не для своего нарида.Ушлепок не зеля а нарид который это терпит.
показати весь коментар
11.04.2021 05:14 Відповісти
Биомассе одели маски, чтобы легче было водить за нос
показати весь коментар
11.04.2021 06:34 Відповісти
Да не терпит, а выбрал на демократичных выборах, в некоторых регионах - 80% набрал. Правда теперь почти 60% стали аполитичны - то есть на всё насрать.
показати весь коментар
11.04.2021 06:39 Відповісти
потужно, бл
показати весь коментар
11.04.2021 07:14 Відповісти
Отличная многоходовочка, там будут татары и Турция будет защищать своих граждан
показати весь коментар
11.04.2021 07:20 Відповісти
Вообщем квартирный вопрос Лена продавила .Теперь хоть свое убирать ,а не гос.дачу. Мрии сбываются.
показати весь коментар
11.04.2021 07:33 Відповісти
Наверное ориентал данс или чифтетели перед восточным диктатором стацевала?!

И где в это время лох был?
показати весь коментар
11.04.2021 12:45 Відповісти
Что это вообще за полумеры запрещать россиянам отдых в Турции?! Запретите уже рабссиянам отдых в принципе, отдохнут уже в раю, а в жизни положено страдать, по заветам "святого" Гундяева.
показати весь коментар
11.04.2021 08:50 Відповісти
Архиважное" для страны, её безопасности и экономики соглашение. Это можно было и по телефону обсудить, нахрена сраку катать и миллионы на поездки, перелеты, охрану тратить? Вместо пары таких "визитов", можно профинансировать строительство этих самых 500 квартир, а то и больше. Не стыдно побираться по миру, тратя при этом бешенные деньги? Из-за своего соплежуйства, власть, например, легко и просто,потратила более миллиона грн, денег налогоплательщиков, между прочим, на отмывку АП. Просто позор и стыд.
показати весь коментар
11.04.2021 09:01 Відповісти
Вірно пишете, але пізно як кажуть, пити Боржомі...
Обрали Зе!Беньдебіла, що преться від самолюбування, прогнозований лише в наркозалежності та скурвленій тупості... Та ніколи не позбудеться комплексів, бо ходячий ЛОХ, що застив у рівні розвитку...
Ніби ж обрізаний, але Ізраїльтянам байдужий, бо соромляться паяца... А воно, на зло їм від мусульман до арабів, від арабів до мусульман їздить (Оман, Катар, АО, Туреччина...)
показати весь коментар
11.04.2021 10:22 Відповісти
Все кричат вата вата , да почитайте коменты свои , вы и есть реальная вата . Вы что не понимаете что визит был трудным для обеих стран и важным . И никто не скажет о чем реально шла речь . Но Пу закрывает авиасообщение с Турцией с 12 апреля . Обидели деда .
показати весь коментар
11.04.2021 09:11 Відповісти
Так Пу закрывает, а не Эрдоган. Какая там важность и речь? О чем? Действия какие? Квартиры для своих? Рабочие места для турков? Земля для них? Ну-ну, вата, говорите? Про руку, ногу, и другие части тела кремля ещё напишите.
показати весь коментар
11.04.2021 09:19 Відповісти
Рабочие места для турков? И стройматериалы турки оплачивают и зарплаты, строят за свое бабло. Что же тут плохого?
показати весь коментар
11.04.2021 11:32 Відповісти
Причина просто і банальна, росія домовилася з Єгиптом про чартери для своїх громадян на Червоне море. Тепер всі росіяни поголовно почали масово скуповувати тури в Єгипет, бо за ним дуже скучили за останні роки. Турція їх перестала цікавити, приїлася мальок. Тепер русо-свино-туристо буде фінансувати економіку Єгипту, а не Турції, що дуже вигідно недомірку царьку ху@йлу. Тому логійчний крок російського недомірка..
показати весь коментар
11.04.2021 10:13 Відповісти
В Киеве есть так называемый "турецкий городок" строили турки в 1993-1994 годах , за это время отгрохали 14 зданий 10-16 этажей. Не знаю как планировка в середине, но внешне очень прилично . строили для военных выведенных из Германии, думаю эти дома тоже для армии , и Турки построят качественно , за умеренную цену и в срок. И не кинут заказчика, как умеют делать некоторые наши уроды. Главное чтобы жильё досталось кому надо , а не очередная квартира для генералитета.
показати весь коментар
11.04.2021 09:52 Відповісти
класс... две такие страны построят сообща один квартирный дом... ну это совсем до ***.....
показати весь коментар
11.04.2021 10:27 Відповісти
Угадайте с одного раза: кто строит мосты в Запорожье?Правильно,угадали-турки! (420-430 турок на строительстве круглосуточно)
показати весь коментар
11.04.2021 11:17 Відповісти
Згадайте ще, хто будував трасу Київ -Одеса...
показати весь коментар
11.04.2021 12:51 Відповісти
Кырпа "будував".
вопросы е ?
показати весь коментар
11.04.2021 18:10 Відповісти
е. Турки будували зі своїм персоналом і технікою. А Кирпа і К стригли "відкати".
показати весь коментар
12.04.2021 08:18 Відповісти
татарам турция поможет,а украинцам- переселенцам кто?
показати весь коментар
11.04.2021 11:20 Відповісти
Крайнє небезпечна тенденція: ТАТАРИ з турками за спиною. Туреччина готує мусульманський анклав в Україні, поступово, наполегливо і хитро. Татарський Крим може виявитися набагато небезпечніший за кацапський... Вони уже зараз вимагають закріпити своє право на півострів у Конституції України. Зелений клоун просто тупий НЕукраїнець і НЕхристиянин, він того не розуміє: 500 квартир - то приблизно 3 тис компактно проживаючих мусульман на материковій частині України - більш ніж достатньо для стратегічної перспективи для турків, щоб "захищати і допомагати"...
показати весь коментар
11.04.2021 12:59 Відповісти
Наш махнарылый пострел - и тут поспел!
Посмотри мудило, кто в Крыму вышел на защиту Украины:

Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир в Миколаєві і Херсоні, а також 100 - в Києві - Цензор.НЕТ 8590
показати весь коментар
11.04.2021 14:27 Відповісти
Угода між Туреччиною та Україною передбачає будівництво по 200 квартир в Миколаєві і Херсоні, а також 100 - в Києві - Цензор.НЕТ 4258
показати весь коментар
11.04.2021 14:29 Відповісти
500 квартир - то приблизно 3 тис компактно проживаючих мусульман на материковій частині України

я буду спати спокійніше, ніж це були б малоросси "мудрого українського наріду"

Иншалла !
да, і Аллах акбар!
само собою......
показати весь коментар
11.04.2021 18:14 Відповісти
Москалі в Чечні теж так думали - жодного там не залишилося...
показати весь коментар
12.04.2021 08:14 Відповісти
 
 