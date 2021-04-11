МОЗ планує масово вакцинувати українців на базі великих виставкових центрів у містах-мільйонниках, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість відкриття в містах-мільйонниках вакцинальних центрів за умови поставок достатньої кількості вакцин.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є мобільні бригади, пункти щеплень, а також ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри. Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса - це 100% вони там себе можуть виправдати, але тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцини", - підкреслив Ляшко.

Він додав, що передбачається, що на вихідних в таких вакцинальних центрах будуть працювати мобільні бригади, за один день в такому центрі можуть вакцинувати до 10 тисяч осіб. Такі вакцинальні центри, за його словами, можуть функціонувати на базі виставкових центрів, центрів з великою площею.

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Ляшко нагадав, що згідно з рішенням РНБО, яке ввів у дію своїм указом президент, до кінця 2021 року має бути провакциновано 70% дорослого населення України, або 24 млн осіб старше 18 років.

Він додав, що МОЗ розглядає два сценарії проведення щеплень - оптимістичний, за якого за місяць може бути проведено до 10 млн щеплень на усіх платформах, і песимістичний, за якого відбуватиметься до 4,5 млн щеплень проти COVID-19 на місяць. У середньому, за словами Ляшка, має проводитися 6-7 млн щеплень на місяць.