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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує масово вакцинувати українців на базі великих виставкових центрів у містах-мільйонниках, - Ляшко

МОЗ планує масово вакцинувати українців на базі великих виставкових центрів у містах-мільйонниках, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість відкриття в містах-мільйонниках вакцинальних центрів за умови поставок достатньої кількості вакцин.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є мобільні бригади, пункти щеплень, а також ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри. Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса - це 100% вони там себе можуть виправдати, але тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцини", - підкреслив Ляшко.

Він додав, що передбачається, що на вихідних в таких вакцинальних центрах будуть працювати мобільні бригади, за один день в такому центрі можуть вакцинувати до 10 тисяч осіб. Такі вакцинальні центри, за його словами, можуть функціонувати на базі виставкових центрів, центрів з великою площею.

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Ляшко нагадав, що згідно з рішенням РНБО, яке ввів у дію своїм указом президент, до кінця 2021 року має бути провакциновано 70% дорослого населення України, або 24 млн осіб старше 18 років.

Він додав, що МОЗ розглядає два сценарії проведення щеплень - оптимістичний, за якого за місяць може бути проведено до 10 млн щеплень на усіх платформах, і песимістичний, за якого відбуватиметься до 4,5 млн щеплень проти COVID-19 на місяць. У середньому, за словами Ляшка, має проводитися 6-7 млн щеплень на місяць.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
не бреши, ЗЕбіляка. При Пороху і Супрун, була запроваджена і виногнувалася програма будівництва сільських амбулаторій. А що зробила за ДВА РОКИ твоя ЗЕлена кончена жаба???
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 674
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11.04.2021 00:30
+8
можно и межпланетный шахматный турнир провести... разбудите Ляшка)
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11.04.2021 00:26
+6
Чем? Новокаином?
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11.04.2021 00:18
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Чем? Новокаином?
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11.04.2021 00:18 Відповісти
Боярой
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11.04.2021 00:33 Відповісти
Орально
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11.04.2021 00:33 Відповісти
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7544
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11.04.2021 01:19 Відповісти
завтра, раненько, учорашнім борсчом, та на стадіоні...у ліву п'яточку,
кайф
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11.04.2021 00:35 Відповісти
не бреши, ЗЕбіляка. При Пороху і Супрун, була запроваджена і виногнувалася програма будівництва сільських амбулаторій. А що зробила за ДВА РОКИ твоя ЗЕлена кончена жаба???
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 674
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11.04.2021 00:30 Відповісти
На ипподромах тоже можно!
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11.04.2021 00:23 Відповісти
Во всём копирует русню.
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11.04.2021 00:24 Відповісти
а чо русню? франція на стадіонах колола чи коле. спецом виставкові центри будують, щоб так уколоть?
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11.04.2021 00:27 Відповісти
а французы такое же гавно...
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11.04.2021 00:30 Відповісти
При чём здесь русня? Просто это обычная практика и здравый смысл. Я прививался в нашем "райцентре" в военном рекрутинговом центре с огромным залом где в несколько очередей проходило одновременно сотни людей. Можно сказать - конвейер. На сегодня две дозы получило свыше 25% населения и ещё около 20% по одной.
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11.04.2021 01:00 Відповісти
можно и межпланетный шахматный турнир провести... разбудите Ляшка)
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11.04.2021 00:26 Відповісти
народ ліниться ходить у вихідні на вакцинацію. чи то так спецом вакцину "економлять", щоб розтягти до наступної поставки?
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11.04.2021 00:29 Відповісти
Да здравствуют Нювыставюки. Давайте соберемся всей толпой в одном областном центре на стадионе (выставочных центров у нас по пальцам недосчитать). Постоим в толпе, покашляем друг на друга, непонятно чем уколемся и через пару недель опять туда же. Браво, нацисты в газовые камеры узников помыться заманивали...
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11.04.2021 00:39 Відповісти
у нас вакцинация будет идти медленно, тихим ходом, даже при достаточном наличии доз вакцин
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11.04.2021 00:45 Відповісти
Если правда что вакцина временная - то будет интересно как через пару лет будут ее колоть по 7 разу. Думаю тогда даже ярые фанаты, кто сегодня бежит побыстрее вакцинироваться, устанут.
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11.04.2021 00:51 Відповісти
Ну от гриппа ведь каждый год советуют вакцинироваться, так что ничего особенного в этом нету. В скором будущем это станет обычной, сезонной процедурой до тех пор пока не будет создано лекарство.
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11.04.2021 02:22 Відповісти
От гриппа вакцинируется мало населения и за свой счет, по желанию и без шума. Да возможно и тут так будет.
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11.04.2021 09:43 Відповісти
одна брехня
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11.04.2021 00:56 Відповісти
Опять, как в хeрoвoм борделе, переставляем кровати - вместо замены девочек... Предложите вакцинацию качественными препаратами типа Pfizer или Moderna и я с семьёй сам приеду в любое, назначенное время и место. А цыганская подделка китайской дешёвки меня не интересует даже с доставкой в квартиру... Кстати, наметился прогресс - раньше степашка заявлял, что за его шмурдяк нужно ещё и приплатить, сейчас уже заткнулся - видно немного желающих на эту отраву, даже штанов подходящих к куртке не купить...
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11.04.2021 01:04 Відповісти
перечислите прокладки, пожалуйста и какая роль индийского студента, которій нифига не знает??*?
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11.04.2021 07:36 Відповісти
Опять все глаголы в будущем времени....
Надоела эта ложь.
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11.04.2021 03:18 Відповісти
тим більше що і з вакциною станом на сьогодні майже пусто,а в планах Нью-Васюки
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11.04.2021 08:57 Відповісти
правильно.
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11.04.2021 04:13 Відповісти
Пора санитарм переходить ко вторуму конверту. Перестать общещать ,все равно никто не верит и начинать валить все на папиредников, которые 30 лет ничего не делали. Довереные слуги на шоу активно этим занимаются. Это у них сейчас основной оправдательный бренд их програмы обещаний.
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11.04.2021 08:37 Відповісти
В гастролирующих цирках тоже можно проводить вакцинацию. Отвакцинировали город, потом поехали в другой. И народу смешно и цирк при работе.
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11.04.2021 09:18 Відповісти
Покажите хотя бы одно обещание ляшко, степанова, зеленского, выполненное в указанные сроки... Обещают провакц. 21-23-24млн.чел., завтра пообещают провакцинировать 100млн. И что? Реально (дай Бог!) до Нового года провакц. 1-2млн., но никто не спросит, почему такая разница с обещанными цифрами. Некому спросить! Зеля - сам такой же: 50тыс. тестов вместо 10млн. - и нормально! Зеленому поголовью нравится, а на остальных (реально на всех) - им всем глубоко "ПОХ*Й" (цитата с кофты лысого кошевого)...
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11.04.2021 14:03 Відповісти
От обещания до начала выполнения прошло больше 1,5 месяцев... А куда спешить, правда?
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13.07.2021 14:47 Відповісти
Все перечисленные обещания ТРАДИЦИОННО и ПРИВЫЧНО ПРОВАЛЕНЫ. И что??? НИЧЕГО!!! По примеру главклоуна, они все нам "ничего не должны"...
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02.08.2021 14:32 Відповісти
 
 