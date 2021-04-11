До 1 вересня пенсіонери можуть самостійно вибрати один із понад 40 банків, через який отримуватимуть виплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

Під час масового переведення українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки їм запропонують десятки банків на вибір.

Про це розповів в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає Цензор.НЕТ.

"До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. На сьогодні ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра.

Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і поінформує їх про це.

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Нагадаємо, Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки з 1 вересня 2021 року. Виняток становитимуть інваліди першої групи та пенсіонери старші 80 років. Такий крок викликаний тим, що "Укрпошта" домоглася підвищення тарифів на доставку пенсій.