До 1 вересня пенсіонери можуть самостійно вибрати один із понад 40 банків, через який отримуватимуть виплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко
Під час масового переведення українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки їм запропонують десятки банків на вибір.
Про це розповів в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає Цензор.НЕТ.
"До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. На сьогодні ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра.
Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і поінформує їх про це.
Нагадаємо, Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки з 1 вересня 2021 року. Виняток становитимуть інваліди першої групи та пенсіонери старші 80 років. Такий крок викликаний тим, що "Укрпошта" домоглася підвищення тарифів на доставку пенсій.
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Гарантии выплат и вложений озвучьте, пожалуйста. И какой будет процент за обслуживание.
Бюджет государства, вернее страны, тут точно не при делах.
Ведь пенсионер в конце концов умрёт, верно?
Как его довезут до кладбища по плохим дорогам?
Мда, этот ход я как не продумал... ))
І ніяких гарантій, незалежно, які це банки, приватні, або державні. Питання в іншому.
Ви знаєте, що Ощадбанк нині недоотримує від уряду кошти на субсидії та на комунальні пільги пільговиків?
Ось у цьому і справа... Та, на жаль, не тільки у цьому, це лише один з аспектів.
думают слуги народа о возможном будущем, если не разбомбят то трубу перекроют, а харчеваться как привыкли хочется всегда.
Неправда. Или криво сформулировано.
Военные пенсионеры (+МВД, СБУ и пр.) испокон веку насильно получают исключительно в ОЩАДБАНКЕ
Якби всі себе так вели , ніхто б нікому нічого не нав'язував . Всім гарної боротьби з свинством .