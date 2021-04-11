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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Обмін полоненими
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Точна кількість заручників ОРДЛО невідома, частину, можливо, вивезли до РФ, - Арестович

Точна кількість заручників ОРДЛО невідома, частину, можливо, вивезли до РФ, - Арестович

На окупованій частині Донбасу найманці РФ утримують близько 300 осіб.

Такі дані навів в інтерв'ю Радіо Свобода речник Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але поки не йдеться про новий обмін.

"Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Бо також прив’язується до політичних питань. Поки нікого не можемо... Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки", – сказав він.

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Спікер уточнив, що йдеться про близько 300 осіб, які перебувають у різних локаціях.

"Є частина людей, які утримуються в їхній (незаконних збройних угруповань. – Ред.) пенітенціарній системі, є такі, які утримуються в таких тюрмах, як "Ізоляція". Тобто фактично в нелегальній тюрмі. Ті хоч якусь подобу мають. Вони також нелегітимні, нелегальні, але мають подобу сталого виправного закладу. А це ж просто катівня – "Ізоляція", – розповів він.

При цьому точна цифра утримуваних терористами людей, за словами представника ТКГ, невідома.

"Там треба все уточнювати. 260-240 осіб, як кажуть, за різними даними, як рахувати. Є й інші цифри. Тобто це ще те, як їх встановлювати. Є частина осіб і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони перебувають у Російській Федерації. Тобто це складна ситуація", – пояснив він.

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Нагадаємо, приміщення колишнього заводу "Ізоляція" захопили контрольовані Росією угруповання в 2014 році. Пізніше, зі слів полонених і заручників, які поверталися за обмінами, стало відомо, що в "Ізоляції" діє в'язниця. Існують десятки свідчень про катування там.

Автор: 

Донбас (22356) полонені (2292) Арестович Олексій (382)


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Зачем печатать Люсю.. Она же за базар не отвечает.
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11.04.2021 03:19 Відповісти
"Господин Пустолайкин" знову виліз на сцену... Хочеться нагадать йому епіграму на російського актора, із серіалу "Інтерни", що "рвав задницю" за "КримНаш" (забув прізвище):
"От церкви - прогнали...Актёр - не удался...
И только треплом ты навеки остался...".
Так і у "Аферистовича"... Військовим експертом не вийшло буть, "миротворцем" - теж... Лише провладним "жополизом" вдається... Однак, що він робитиме, коли "жопа поміняється"? Адже вона йому ВСЕ пригадає...
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11.04.2021 04:20 Відповісти
Згадав зранку... Клоуна звуть Охлобистін"...
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11.04.2021 07:54 Відповісти
А що там з обміном, до речі? Скільки обмінів провів мироносець Зєлєнскій? Заткнув Порошенка за пояс, чи ще ні?
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11.04.2021 08:25 Відповісти
Квартальные долпоепы слили кацапам операции украинских спецслужб по вагнеровцам, по штурму донецкого сизо, а теперь люся петухович ноет, что обменов пленными не происходит. Так это вы зеленые гандураторы провалили все спецоперации, вы поменяли ценных кремлефашистам персонажей на таксистов и наркоманов из дыры и с какого куя рашистам хотеть обменов?! Пока безмоглые кретины управляют страной, до тех пор наши парни будут гнить в неволе.
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11.04.2021 09:28 Відповісти
 
 