Точна кількість заручників ОРДЛО невідома, частину, можливо, вивезли до РФ, - Арестович

На окупованій частині Донбасу найманці РФ утримують близько 300 осіб.

Такі дані навів в інтерв'ю Радіо Свобода речник Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але поки не йдеться про новий обмін.

"Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Бо також прив’язується до політичних питань. Поки нікого не можемо... Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки", – сказав він.

Дивіться також: Колишні в'язні Кремля створили спільну Платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Спікер уточнив, що йдеться про близько 300 осіб, які перебувають у різних локаціях.

"Є частина людей, які утримуються в їхній (незаконних збройних угруповань. – Ред.) пенітенціарній системі, є такі, які утримуються в таких тюрмах, як "Ізоляція". Тобто фактично в нелегальній тюрмі. Ті хоч якусь подобу мають. Вони також нелегітимні, нелегальні, але мають подобу сталого виправного закладу. А це ж просто катівня – "Ізоляція", – розповів він.

При цьому точна цифра утримуваних терористами людей, за словами представника ТКГ, невідома.

"Там треба все уточнювати. 260-240 осіб, як кажуть, за різними даними, як рахувати. Є й інші цифри. Тобто це ще те, як їх встановлювати. Є частина осіб і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони перебувають у Російській Федерації. Тобто це складна ситуація", – пояснив він.

Читайте також: 376 українців незаконно утримуються на окупованих територіях Криму і Донбасу, - Денісова

Нагадаємо, приміщення колишнього заводу "Ізоляція" захопили контрольовані Росією угруповання в 2014 році. Пізніше, зі слів полонених і заручників, які поверталися за обмінами, стало відомо, що в "Ізоляції" діє в'язниця. Існують десятки свідчень про катування там.