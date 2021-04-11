Офіційна Україна принципово змінює курс і починає говорити про те, що Крим ми ніколи не подаруємо, - Резніков

Упродовж останніх семи років на будь-якій платформі переговорів Україна була змушена вести розмову тільки про Донецьку і Луганську області. Сьогодні офіційний Київ принципово змінює курс і нагадує на всіх можливих майданчиках, що Крим є українським.

Про це сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни категорично відмовлялися вести розмову про Крим. Вони просто вставали і виходили з кімнати. Вони були перелякані, у них інструкція навіть така була: жодної розмови про Крим. Це була плата наших переговорних команд за зменшення ескалації на Донбасі, за врятовані життя: погодитися з тим, що Крим не обговорюється. Як наслідок, Україна все менше і менше говорила про Крим, і світ почав думати, що, можливо, ми визнали його втраченим. Сьогодні офіційна Україна принципово змінює курс і починає говорити про те, що Крим є українським, ми його ніколи не подаруємо", - сказав Резніков.

На його думку, створення "Кримської платформи" поки що без Росії - це свідома ініціатива, яка дає можливість лідерам багатьох країн підтримати Україну.

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"Ми побачимо, хто буде в цій платформі. Формат її роботи, компетенції будуть напрацьовані тими, хто збереться. І це буде вже колегіальний суб'єкт взаємодії з росіянами. Тоді росіяни будуть розуміти, що це є партнерство, яке веде розмову якраз щодо Криму. Тут будуть питання санкцій, вони не зможуть із цим не рахуватися", - зазначив міністр.

Олексій Резніков переконаний, що головним результатом роботи платформи має стати повна деокупація Криму та українські прапори в Ялті, Сімферополі та Севастополі, а надалі - рішення уряду України про ліквідацію міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.