США в ОБСЄ: Дії Росії на кордоні України нагадують 2014 рік, тоді швидко стало зрозуміло, що занепокоєння обґрунтоване
Сполучені Штати стурбовані відмовою Росії пояснити в ОБСЄ свою незвичайну військову активність на кордоні з Україною, яка нагадує ситуацію 2014 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в місії США в ОБСЄ під час ініційованого Україною засідання, присвяченого перекиданню Росією військ до українського кордону.
"Ми занепокоєні відмовою Росії надати необхідну інформацію з приводу її незвичної військової діяльності, відповідно до розділу III Віденського документа. Неінформативна відповідь Росії на запитання України – як і її непрозора діяльність на місцях – несумісна з буквою та духом Віденського документа, який був прийнятий консенсусом усіма 57 членами ОБСЄ, включно з Росію, як тривале джерело співпраці та військової прозорості", - зазначили в американській місії.
Було вказано на те, що занепокоєння України з приводу військової діяльності та намірів Росії – "цілком реальне": "У 2014 році Росія так само не надала детальної інформації про свою незвичну військову діяльність на кордоні України у відповідь на запит України відповідно до параграфу 16 Віденського документа, а також відмовилася брати участь у засіданнях для відповіді на занепокоєння України. У 2014 році швидко стало зрозуміло, що занепокоєння України було обґрунтованим".
Місія США при ОБСЄ висловила стурбованість із приводу того, що "Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе згідно з Віденським документом 2011 року". Було зазначено, що відсутність прозорості з боку РФ "свідчить про те, що нинішні військові навчання є ні рутинними, ні запланованими".
"Ця триваюча провокаційна військова діяльність Росії знижує довіру та посилює напругу, а також викликає питання щодо намірів, особливо з огляду на історію подій із 2014 року", - заявили у місії США в ОБСЄ.
Нагадаємо, Україна застосувала параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.
Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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Що, не так? А в чому справа? А-а-а... "Ванька сулима" "неправильний" апологет "ВАНОЙ"? А-а-а хто тоді "правильний"? Ви вже, якось, між собою, розберіться... А то як голосувать, щоб "мудак" пройшов у президенти, так ви наввипередки бігли, а зараз, коли цей "мудак" поламав усе, що можна, ви "різко стали "суперпатріотами"? ................................................
Западные страны «сожалеют» об отказе России от встречи по Украине
Обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия вызвала призыв к переговорам
АВТОР: https://7h6yhvdnc5yuzjgj6ldpqg5dlu-jj2cvlaia66be-www-politico-eu.translate.goog/author/ashleigh-furlong/ ЭШЛИ ФЕРЛОНГ
10 апреля 2021 г. 6:28 вечера
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Западные страны упрекали Россию в том, что она не появилась на переговорах в Вене в субботу, направленных на разрядку напряженности вокруг Украины, где наращивание российских войск недалеко от границы между двумя странами вызвало опасения возобновления конфликта.
«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски», - заявила Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/usosce/status/1380899731715588099 в твиттере .
Переговоры в ОБСЕ были объявлены Украиной после того, что Франция и Германия назвали «необычными военными действиями» на границе, вызывающими https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/GER_OSCE/status/1380805869714223104 «растущую озабоченность».
В своем https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://wien-osze.diplo.de/osze-en/aktuelles/german-french-statement-ukraine-russia/2453272 заявлении Франция и Германия также выразили «сожаление» по поводу российского отказа. Они призвали Россию «пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои военно-политические обязательства перед ОБСЕ».
Министры иностранных дел Франции и Германии в пятницу провели переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по ситуации на Украине. Три страны подчеркнули свою поддержку Киеву.
Некоторые европейские страны выразили обеспокоенность отказом России присутствовать на переговорах в Вене.
«Такой подход не помогает развеять опасения по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», - написала в Твиттере https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905963054583810 польская делегация в ОБСЕ .
Австрия заявила, что встреча направлена на снижение рисков и недопонимания между участвующими странами.
Страны, призывающие Россию объясниться, также выразили поддержку Украине. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905965957054466 Польша заявила, что будет продолжать «решительно поддерживать Украину в защите своего суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности своих границ».
...вот и вся песня о сожалениях ЗАПАДА
На жаль, не єдиний в Україні..
И Байден это сказал открыто
Если бы мир не простил **** Смоленскую трагедию - то за эти 10 лет и смертей бы было меньше из-за **** . Бо **** - убийца !!
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Стадо мавзолейных ИДИОТОВ...
2 апреля 2021 г., https://www.aex.ru/ AEX.RU - Атомный авианосец https://www.aviaru.net/tag/%D0%92%D0%9C%D0%A1%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США USS Dwight D. Eisenhower /клас "Німітц"\ получил разрешение на прохождение Суэцкого канала после пятидневной задержки, вызванной инцидентом с застрявшим на нем контейнеровозом Ever Given, сообщил в пятницу источник в управлении этой водной артерии...
З https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 27 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 р. проходив модернізацію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Ньюпорті на яку було витрачено близько трьох мільярдів доларів.
Авианосец имеет на своем борту 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения, транспортники, а также противолодочные и спасательные самолеты и вертолеты.
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У березні 2021 року винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/F/A-18_Super_Hornet F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Dwight Eisenhower (CVN-69) військово-морського флоту США тренувались над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорним морем де відпрацювали взаємодію з ракетним крейсером США https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Monterey_(CG-61) USS Monterey (CG-61) та ракетним есмінцем https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Thomas_Hudner_(DDG-116) USS Thomas Hudner (DDG-116) https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Dwight_D._Eisenhower_(CVN-69)#cite_note-1 [1] .
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https://www.bbc.com/russian/news-36813509 Армия Турции: вторая в НАТО, десятая в мире - BBC News ...
https://www.bbc.com/russian/news-36813509 https://www.bbc.com › russian
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE&oq=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE&aqs=chrome..69i57.16187j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QoFvtZ47zgsJ:https://www.bbc.com/russian/news-36813509+&cd=14&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Ядерное оружие
По состоянию на 2016-2019 годы, на авиабазе Инджирлик размещены авиационные тактические ядерные бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/B61 B61 , принадлежащие СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-73 [73] , в количестве от 50 до 90 единиц. Их носителями могут быть самолёты F-16
16 лип. 2016 р. - Турецкие ВВС. 1020 самолетов - против почти 3,5 тысяч у России.
але ще є літаки Нато в Туреччині,літаки ,котрі легко можуть бути перебазовані в Туреччину,Польщу,Румунію..
це щодо міфічної переваги раші в повітрі.
про "морську силу" косяпен можна пригадати лише в якості анекдоту.
Американские ракетные эсминцы Roosevelt и Donald Cook, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, прошли Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море, свидетельствуют данные онлайн-ресурсов, отслеживающих перемещение морских судов.
https://twitter.com/olivia88877
Оливия
@olivia88877
·https://twitter.com/olivia88877/status/1381112823640653825 4 ч
Чтобы Рфия отползла от украинских границ Западу достаточно всего одного заявления о том, что в случае наступления на Украину, счета всех высших чиновников Рфии будут арестованы и их детишки высланы на скрепную Родину. И всё железо возле Украины, уныло полязгивая, поедет назад.