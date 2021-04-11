США в ОБСЄ: Дії Росії на кордоні України нагадують 2014 рік, тоді швидко стало зрозуміло, що занепокоєння обґрунтоване

Сполучені Штати стурбовані відмовою Росії пояснити в ОБСЄ свою незвичайну військову активність на кордоні з Україною, яка нагадує ситуацію 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в місії США в ОБСЄ під час ініційованого Україною засідання, присвяченого перекиданню Росією військ до українського кордону.

"Ми занепокоєні відмовою Росії надати необхідну інформацію з приводу її незвичної військової діяльності, відповідно до розділу III Віденського документа. Неінформативна відповідь Росії на запитання України – як і її непрозора діяльність на місцях – несумісна з буквою та духом Віденського документа, який був прийнятий консенсусом усіма 57 членами ОБСЄ, включно з Росію, як тривале джерело співпраці та військової прозорості", - зазначили в американській місії.

Було вказано на те, що занепокоєння України з приводу військової діяльності та намірів Росії – "цілком реальне": "У 2014 році Росія так само не надала детальної інформації про свою незвичну військову діяльність на кордоні України у відповідь на запит України відповідно до параграфу 16 Віденського документа, а також відмовилася брати участь у засіданнях для відповіді на занепокоєння України. У 2014 році швидко стало зрозуміло, що занепокоєння України було обґрунтованим".

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Місія США при ОБСЄ висловила стурбованість із приводу того, що "Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе згідно з Віденським документом 2011 року". Було зазначено, що відсутність прозорості з боку РФ "свідчить про те, що нинішні військові навчання є ні рутинними, ні запланованими".

"Ця триваюча провокаційна військова діяльність Росії знижує довіру та посилює напругу, а також викликає питання щодо намірів, особливо з огляду на історію подій із 2014 року", - заявили у місії США в ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна застосувала параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.

Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

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