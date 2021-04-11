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Новини Агресія Росії проти України
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Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС

Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС

За минулу добу, 10 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників і 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам'янки - з гранатометів різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

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Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали  вогонь у відповідь.

У районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське і Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

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Станом на 7:00 11 квітня обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (29006) Донбас (22356) втрати (4434) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7278

..
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11.04.2021 08:19
+15
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3296
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11.04.2021 08:39
+13
знакомый щас служит там говорит стреляют как и в 2014 году
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11.04.2021 08:21
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Щодня вбивають наших хлопців ...
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11.04.2021 08:19 Відповісти
да уж...это "мир" по Зеленскому....жаль наших парней...
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11.04.2021 10:22 Відповісти
Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7278

..
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11.04.2021 08:19 Відповісти
знакомый щас служит там говорит стреляют как и в 2014 году
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11.04.2021 08:21 Відповісти
Нет. Сейчас потише. Но правда в том, что совсем тихо на позициях никогда не было. Тихо было только на диванах...
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11.04.2021 10:20 Відповісти
Скоро арестуевич будет рассказывать о втором перемирии гундявого клоуна, хотя в сути и первого не было, а было одностороннее прекращение огня.
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11.04.2021 08:37 Відповісти
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3296
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11.04.2021 08:39 Відповісти
Ось що значить односторонє перемир'я, чи не кожного дня з нашої сторони є загиблі і поранені ,а які бойові втрати у ворога ? Відкривали вогонь в відповідь ,але це хаотичне відстрілювання малоефективне. Необхідно розв'язати руки нашим військовим задіяти розвід.групи ,снайперів,безпілотники все те що використовує ворог.А вмовляти рашиську мерзоту безперспективно, вони розуміють тільки силу.
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11.04.2021 09:13 Відповісти
Прикро, що для нашого президента, він же головнокомандуючий військами, порушення перемир'я кацапнею і 80 тисяч озброєних кацапів біля кордону, стали несподіванкою.
Бо воно проспало найтяжчі часи для держави 2014-2016. Коли ситуація стабілізувалась, вирішило йти в президенти.
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11.04.2021 09:32 Відповісти
Його "винесло" в президенти неочікувано навіть для самого себе. І тому державотворча концепція лише критикувати "режим бариги".
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11.04.2021 09:55 Відповісти
сім"ї цого вбитого ЗЕ-перемир"ям Героя преЗЕ виказав співчуття?
чи це вже поза сценарієм ???
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11.04.2021 10:00 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 549
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11.04.2021 10:01 Відповісти
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6654
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11.04.2021 10:01 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5070
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11.04.2021 10:04 Відповісти
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8157
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11.04.2021 10:11 Відповісти
Швидкого одужання пораненому герою.
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11.04.2021 10:11 Відповісти
Треба ВСУ негайно відступати но "нової лінії розмежування" - до Рави-Руської, щоби янєлох та інші покидьки глибше заглядували в очко путлєру, шукаючи там "мір".
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11.04.2021 10:15 Відповісти
Земля пухом павшему и скорейшего и полного выздоровления раненому Брату.
А рашисты за все заплатят своей жизнью.
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11.04.2021 10:25 Відповісти
Говорить о перемирии на Донбассе, это как говорить о девственности матери трёх детей.
Перемирия давно НЕТ!
А по большому счёту, никогда и НЕ БЫЛО.
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11.04.2021 10:35 Відповісти
А чому не стріляли на передку,коли там був Зеля?.Це мабуть велика цінність для попучленців?
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11.04.2021 12:10 Відповісти
Такое впечатление .что нашим нечем адекватно ответить поэтому и просят постоянно перемирья
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11.04.2021 16:00 Відповісти
Я не в первый раз говорю что оккупанты и в темноте убивают прицельными выстрелами, в 2300 был убит он. С этим надо что-то делать.
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11.04.2021 20:14 Відповісти
 
 