Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС

За минулу добу, 10 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників і 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам'янки - з гранатометів різних систем.

Дивіться також: З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Читайте також: США проводять консультації із союзниками щодо дій Росії біля кордонів України, - Білий дім

Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

У районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське і Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Читайте також: Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Станом на 7:00 11 квітня обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.