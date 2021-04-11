Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС
За минулу добу, 10 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників і 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам'янки - з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
У районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське і Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.
Станом на 7:00 11 квітня обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Бо воно проспало найтяжчі часи для держави 2014-2016. Коли ситуація стабілізувалась, вирішило йти в президенти.
чи це вже поза сценарієм ???
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
А рашисты за все заплатят своей жизнью.
Перемирия давно НЕТ!
А по большому счёту, никогда и НЕ БЫЛО.