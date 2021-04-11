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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини

Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляє, що Росія має пояснити причини пересування своїх військ поблизу кордонів України.

Про це вона заявила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", - зазначила Аннегрет Крамп-Карренбауер, коментуючи повідомлення ОБСЄ про те, що РФ відмовилася від участі в засіданні на тему нарощування військ на кордоні з Україною.

Читайте також: Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ

— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

армія рф (17743) Німеччина (7467)


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Топ коментарі
+38
Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8447
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11.04.2021 08:33
+33
Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 105
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11.04.2021 08:36
+29
Раися это войско с 50 летней техникой, без погон, шевронов, бортовых номеров и боевых знамен. А командует ими карликовый вор-педофил на лабутенах.. И этим говном гордится вата
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11.04.2021 08:42
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Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8447
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11.04.2021 08:33 Відповісти
Раися это войско с 50 летней техникой, без погон, шевронов, бортовых номеров и боевых знамен. А командует ими карликовый вор-педофил на лабутенах.. И этим говном гордится вата
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11.04.2021 08:42 Відповісти
... и шоб оно поскорее сдохло...
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11.04.2021 09:01 Відповісти
Справедливости ради, у нас техника, как минимум, не новее.
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11.04.2021 09:11 Відповісти
Справєдлівості раді, он нє об етом, но поптьітка хорошо знакомая.
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11.04.2021 10:01 Відповісти
Я вважаю, для того все і робиться. У 14му наступали приховано. Ховали окупантів теж приховано. А за розголос саджали. А зараз все навпаки "напоказ". Нічого не блокують. Щоб типу сказати: "Эдак мы этих хохлов шуганули! Вместе с пиндосами. Будут знать."
Ейфорія для бидла країни-гопніка.
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11.04.2021 08:43 Відповісти
Во!
Скільки було відосіков про перекидання військ в Крим в лютому 2014? Коли кацапня реально хотіла приховати подібне вона це робила.
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11.04.2021 08:57 Відповісти
Это правда. По всем русским ресурсам стоит победобесный вой и призывы мачить хахлов.
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11.04.2021 09:25 Відповісти
А я знаю, якою "відмазкою" можуть кацапи скористаться!!! Хай візьмуть приклад з Адольфа... Той, коли став збирать війська коло кордону СРСР, то ротом Геббельса пояснив, що виводить війська в Польщу, щоб уберегти їх від бомбардувань британською авіацією....
Ну, а кацапам можна сказать, що вони виводять війська навіть з Сибіру, щоб уберегти їх від захоплення в полон китайцями...
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11.04.2021 09:42 Відповісти
Тільки епічні імбецили досі не збагнули, що росія та к@цапи є головним ворогом України. Або ми з англосаксами їх знищимо, або вони нас.
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11.04.2021 12:18 Відповісти
Всі такі дивні...чекають від рашки пояснень, ніби ще не в курсі, що вони окупували наші території.
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11.04.2021 08:36 Відповісти
Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 105
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11.04.2021 08:36 Відповісти
Красавцы.
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11.04.2021 08:44 Відповісти
...скрізь,гофнюки...
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11.04.2021 09:05 Відповісти
москаль не в смысле русский или не украинец. В смысле паскудник. Перепечатывающий "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ.
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11.04.2021 10:30 Відповісти
Ты против что московскую мразь надо сжигать живьем поголовно?
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11.04.2021 11:04 Відповісти
Ты против что московскую мразь надо сжигать живьем поголовно?/ Копировщик за пять лет -до победы Коломойского-перепечатал более 60 000 (шестидесяти тысяч ) паскудивших украинцев "ржачных" картинок из сайтов ДНР и РФ.
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11.04.2021 11:18 Відповісти
Готовимся мгновенно закрыть небо. Ждем авиационный лендлиз США | Студия Запад

https://youtu.be/ujCDGlZxtIM
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11.04.2021 08:37 Відповісти
Загострення на фронті. Україна намагається домовитися про черговий режим тиші.
Росія стягує до кордону війська.
Чи піде агресор у наступ? Дипломат Роман Безсмертний оцінює ситуацію, як дуже погану. Адже, за словами Безсмертного, Росія стягує ешелони в Білорусь.

https://youtu.be/tkuYZBoKL94
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11.04.2021 08:41 Відповісти
...шаришь и понимаешь!
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11.04.2021 09:09 Відповісти
А эти все гадают-если бы.империя зла,под предводительством *****-убийцы,населенная духовными ***********,все шо нужно знать об этой яме из говна-росии
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11.04.2021 08:41 Відповісти
А когда мордор вторгнется в Украину, эти дибилы, тоже будут интересоваться, зачем росия передвигает свои войска, уже не вдоль, а поперёк границы Украины?
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11.04.2021 08:45 Відповісти
Это все подготовка к аннексии ОРДЛО уже официально Россиею! Они прощупывают реакцию Украины и Запада, и смотрят как далеко могут пойти!
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
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11.04.2021 08:45 Відповісти
Это все подготовка к аннексии ОРДЛО уже официально Россиею! Они прощупывают реакцию Украины и Запада, и смотрят как далеко могут пойти!
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
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11.04.2021 08:47 Відповісти
Нафіга їм той розбитий Домбас де все знищено і вкрадено?
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11.04.2021 08:53 Відповісти
А Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я?
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11.04.2021 09:20 Відповісти
Казляндія їх приєднала до себе? Отож.
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11.04.2021 09:23 Відповісти
они за территорию воюют, путинские нацики собиратели земель
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11.04.2021 09:34 Відповісти
***** может и на стол в ООН насрать, что теперь ?
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11.04.2021 09:03 Відповісти
Немцы сами просят, чтобы их обманули. А ***** им уже даже таких подачек не делает.
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11.04.2021 09:05 Відповісти
хочуть самозаспокоїтись і вмити ручки
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11.04.2021 09:24 Відповісти
Я не понимаю ,что нашим западным друзьям очень хочется ,чтобы путин им в
очередной раз ,что-то соврал ,так за этим дело не станет ,относительно Украины
он нагло врёт с 2014 года .
Наглый ,необузданный ,жестокий агрессор ,это что по сей день кому - то непонятно ?
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11.04.2021 09:09 Відповісти
ихтамнет-2
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11.04.2021 09:11 Відповісти
Телеканал " Наш " ,который давно уже НЕ НАШ надо немедленно
заблокировать.
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11.04.2021 09:12 Відповісти
Они и к тебе приедут на защиту баварского мальчика, а ты довольный, будешь СП2 нюхать
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11.04.2021 09:14 Відповісти
Она могла бы и рассказать, но тогда еффект внезапности пропадет
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11.04.2021 09:14 Відповісти
надо побольше стрелять
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11.04.2021 09:16 Відповісти
мендельша одним твитом....и опять обосрамилась ))) это уже украинский английский ))))
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 4635

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11.04.2021 09:18 Відповісти
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 7803
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11.04.2021 09:23 Відповісти
У нас 2400 танків, 11000 ББМ, 60 дивізіонів С300, 2700 арти, і так далі. Те що вони там назбирали втримаємо, тільки з флотом біда. Проте вони можуть підвезти ще 10 разів по стільки, от тоді почнуться проблеми.
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11.04.2021 09:30 Відповісти
Отож...проблеми. Не знаю, чим все закінчиться з бараном - президентом.
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11.04.2021 09:33 Відповісти
Зе зразка 2021 це не Зе 2019, він дещо набрався досвіду, змінив вектор, і принаймні не саботує те що радять Штати. Кудись зникло бажання дивитись Путіну в очи, повернув МоторСіч, енергійно бігає по закордонам за грошима. Ну звісно не ідеал, але й не катастрофа. Бо уявіть зараз умовного Яника на посту, революцію, і наслідки.
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11.04.2021 10:06 Відповісти
Загроза.. в перши часи.. буде масований обстріл ракетами.. Впевнений у них вже нанесені куди саме .. Тому край важливо якось взяти це до уваги
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11.04.2021 14:12 Відповісти
Секретную переброску Сибирских и дальневосточных дивизий кремлевского Вермахта товаристч Сралин начал задолго до 22 июня 1941 года,Марк Солонин и Виктор Суворов не дадут мне соврать...,а все закончилось КРАХом к октябрю 1941 года,кадровая РККА была разгромлена Гитлером за 3 месяца...,в бои поступали резервисты,добровольцы и зэки ГУЛАГа...,бабы не успели нарожать...
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11.04.2021 09:32 Відповісти
Правильно. Все было по плану, серстанному Тимошенко и Жуковым. Было переброшено 6 армий. По меткому выражению Суворова -крались к границе под покровом ночи. Маршал Жора до конца жизни не признавался в ошибочности этих грандиозных планов. А сейчас рейхсфюрер признал ошибочность конфронтации с кетайцами, все войска снимают и перебрасывают в Европейскую часть, а под шумок хочет закатить ежа под зад гнилому западу (по выражению хрущева)
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11.04.2021 10:56 Відповісти
В Украину поступают вооружения из стран НАТО...,что именно, вам знать не нужно...
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11.04.2021 09:41 Відповісти
Да, зебилы, а не выбери вы в 19-м криворагульного чмошника, у нас бы уже и Ольха была, и стугнов до жопы, и С десяток дивизионов Нептунов, и срали бы на тот рашен флот и прочий металлом , но вы, дебилы триперные регил , что хуже не будет
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11.04.2021 09:45 Відповісти
раз такие движения рф нешутейные то смысл такое терпеть ..только Ядерное Оружие даст гарантию о ненападении
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11.04.2021 09:49 Відповісти
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 27
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11.04.2021 09:57 Відповісти
это твой папа рибентроп... кацапчик?
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11.04.2021 10:39 Відповісти
Не встигнемо ЯО, до того ж можемо доволі швидко самі потрапити під санкції, які не потягнемо економічно. Нам свої Томагавки потрібні, багато. Достатньо було б відновити технології X-55.
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11.04.2021 10:17 Відповісти
Дойчланд ніколи не мав 2 речей - дипломатії і джазу.
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11.04.2021 09:52 Відповісти
Армия 2014 года и армия сегодня,это разные армии,Индюкович готовил сдачу Украины с помощью агентов кремля типа Саламатина и Лебедева,что в принципе и произошло,и адмирал Березовский в Крыму первый в списке предателей...
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11.04.2021 09:55 Відповісти
А Россия и так ничего не скрывает..Европе надо только не играться в непонималки... В 38-м году уже игрались ... Забыли чем кончилось ? Напомню: доигрались.
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11.04.2021 09:57 Відповісти
много причин НАпадать на Украину!!! вода, мальчики, девочьки, водо-гомновозки и тд.- но за нас беспокоится фельдмаршал!!!
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11.04.2021 09:58 Відповісти
СССр доигрался ...это ПРАВДА,а Германия жива..вы хоть думайте когда правду сочиняете...
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11.04.2021 09:59 Відповісти
В окупованому Донецьку велика пожежа. Горить (на вечір 10.04.21) міський м'ясокомбінат. Поруч з місцем НП чутні вибухи і видно стовп чорного диму.

Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 3349

Це на просто "м"ясокомбінат"...деякі його приміщення, як кажуть місцеві, бойовики використовували як арсенал, для зберігання зброї і набоїв...
тож - гори-гори ясно, чтобы не погасло! (на мові оригіналу)))
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11.04.2021 10:06 Відповісти
Навіть зовні кожному видно що там мешкають мавпи.
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11.04.2021 10:40 Відповісти
Зараз басурін ще хильне і понесе: укропи, ДРГ, дрон, хлопчик у трусиках...
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11.04.2021 10:59 Відповісти
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 7051
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11.04.2021 11:01 Відповісти
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 4136
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11.04.2021 10:07 Відповісти
Всё ОК, Путин УЖЕ победил!

АНАЛИТИЧЕКАЯ ЗАМЕТКА
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:
1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."
Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
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11.04.2021 10:07 Відповісти
Авианосец Путлера адмирал Кузя вошел в Средиземное море,от дыма и копоти которого первыми пострадали жители Алжира,Марокко и даже Египта,где верблюды кричат даже Путлер Капут..
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11.04.2021 10:13 Відповісти
Ну и накуя это очередное "выражаем глубокую озабоченность"? Дураку ясно зачем РФ стягивает войска к границе.
И насчет "... РФ должна объяснить ..." не понятно. Хотите в очередной раз услышать: Идите все накуй. Что хотим то и делаем"?
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11.04.2021 10:13 Відповісти
Чтобы захватить Белоруссию в 1941 году,самую насыщенную войсками и вооружениями,танками и самолетами, Гитлеру понадобилось всего 6 дней... ШЕСТЬ...
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11.04.2021 10:19 Відповісти
Спостерігаю вже не один раз останнім часом як колони з військовою технікою (і не тільки німецької) йдуть автобанами на Ост ...
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11.04.2021 10:21 Відповісти
Первый нормальный танк Гитлер построил только в 1943 году,типа Тигр или Пантера,точно не помню,а первые 2 года Гитлер воевал ни имея танков от слова совсем...,одни танкетки и типа БТРы с пухкалками...
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11.04.2021 10:26 Відповісти
Гитлеру было достаточно тех 6000 совковых танков которые он под Бродами взял... ими и мацкву брал и Берлин оборонял...
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11.04.2021 10:59 Відповісти
как живописал один танкист после войны -тигр наводит пуцшку по кругу, надо готовится, но как только наводит по вертикали-надо побыстрее выпрыгивать с танка. А потом смерш с вопросом -почему танк разрушен а екипаж целый - бежали, гады.
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11.04.2021 11:02 Відповісти
в 2014 в пассажирских поездах перевозили в Белгород, рабочих с заводов. тогда пронесло, президент был адекватый
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11.04.2021 10:31 Відповісти
эта истерия по поводу начала войны, порядком достала, понятно, кто её разгоняет играет на руку пукину, нервируя и так психологически ослабленное пандемией население Украины...ботоксная крыса не до того загнана в угол, чтоб идти на крайние меры...скопление рашистских войск - это реакция на глобальные учения НАТО "Щит Европы 2021", это обычные вещи для противоборствующих лагерей...плюс повод русни как бы побряцать ржавыми искандерами..под шумок насытить и укрепить военную группировку в оккупированном Крыму
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11.04.2021 11:43 Відповісти
это не истерия, это нормальная адекватная реакция.... пример - антисимитизм во всем мире разжигают сами евреи, а для чего?? для того, чтоб этот самый антисимитизм контролировать самим.
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11.04.2021 12:26 Відповісти
Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 671
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11.04.2021 11:51 Відповісти
если уж глава минобороны не догадался то и разъяснять нечего, все равно не поймет
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11.04.2021 12:08 Відповісти
А никто ничего и не скрывает. Просто ***** нужно внимание, а то оно в бункере заскучало
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11.04.2021 20:51 Відповісти
 
 