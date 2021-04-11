Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляє, що Росія має пояснити причини пересування своїх військ поблизу кордонів України.

Про це вона заявила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", - зазначила Аннегрет Крамп-Карренбауер, коментуючи повідомлення ОБСЄ про те, що РФ відмовилася від участі в засіданні на тему нарощування військ на кордоні з Україною.

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If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.