Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини
Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляє, що Росія має пояснити причини пересування своїх військ поблизу кордонів України.
Про це вона заявила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", - зазначила Аннегрет Крамп-Карренбауер, коментуючи повідомлення ОБСЄ про те, що РФ відмовилася від участі в засіданні на тему нарощування військ на кордоні з Україною.
If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021
Як повідомлялося раніше, Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Будь ласка, зачекайте...
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Ейфорія для бидла країни-гопніка.
Скільки було відосіков про перекидання військ в Крим в лютому 2014? Коли кацапня реально хотіла приховати подібне вона це робила.
Ну, а кацапам можна сказать, що вони виводять війська навіть з Сибіру, щоб уберегти їх від захоплення в полон китайцями...
https://youtu.be/ujCDGlZxtIM
Росія стягує до кордону війська.
Чи піде агресор у наступ? Дипломат Роман Безсмертний оцінює ситуацію, як дуже погану. Адже, за словами Безсмертного, Росія стягує ешелони в Білорусь.
https://youtu.be/tkuYZBoKL94
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
очередной раз ,что-то соврал ,так за этим дело не станет ,относительно Украины
он нагло врёт с 2014 года .
Наглый ,необузданный ,жестокий агрессор ,это что по сей день кому - то непонятно ?
заблокировать.
.
Це на просто "м"ясокомбінат"...деякі його приміщення, як кажуть місцеві, бойовики використовували як арсенал, для зберігання зброї і набоїв...
тож - гори-гори ясно, чтобы не погасло! (на мові оригіналу)))
АНАЛИТИЧЕКАЯ ЗАМЕТКА
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:
1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."
Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
И насчет "... РФ должна объяснить ..." не понятно. Хотите в очередной раз услышать: Идите все накуй. Что хотим то и делаем"?