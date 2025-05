Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити пересування своїх військ біля кордонів України, - глава Міноборони Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляє, що Росія має пояснити причини пересування своїх військ поблизу кордонів України.

Про це вона заявила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", - зазначила Аннегрет Крамп-Карренбауер, коментуючи повідомлення ОБСЄ про те, що РФ відмовилася від участі в засіданні на тему нарощування військ на кордоні з Україною.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ