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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці  у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали 02госпіталізовано – 4 694 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали 02летальних випадків – 235;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали 02одужало – 5 034 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали 02здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Основний індикатор- госпіталізації.
Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.

Майстри спорту)
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11.04.2021 08:54
+3
То шо творится в поликлиниках просто звиздец. впечатление что людей заражают специально. Племмяник отстоял очередь человек в 30 для получения направления на тест. Даже если здоров то в той очереди заболеешь. Сам тест 15 минут.
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11.04.2021 09:06
+2
ЗЕперемога?
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11.04.2021 08:54
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Основний індикатор- госпіталізації.
Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.

Майстри спорту)
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11.04.2021 08:54 Відповісти
З Гондурасу...
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11.04.2021 08:57 Відповісти
шото писали шо судя по ВВП, то думаю шо в Гондурасе говорят об Украине в том же ключе.
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11.04.2021 09:11 Відповісти
Привіт із Буковеля чувакі, хо із запіздненням
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 7002
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11.04.2021 12:11 Відповісти
ЗЕперемога?
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11.04.2021 08:54 Відповісти
Що там, наші хлопці ще одного Боінга сбили (с)
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 9246
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11.04.2021 12:10 Відповісти
У синьора-ковидомора по выходным всегда люди решают меньше заболевать и меньше умирать.
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11.04.2021 09:00 Відповісти
зеленский побеждает вирус, не даром по Катарам тынялся
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11.04.2021 09:05 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 374
показати весь коментар
11.04.2021 09:05 Відповісти
То шо творится в поликлиниках просто звиздец. впечатление что людей заражают специально. Племмяник отстоял очередь человек в 30 для получения направления на тест. Даже если здоров то в той очереди заболеешь. Сам тест 15 минут.
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11.04.2021 09:06 Відповісти
Та ка чому не записатись через*електронку* !?
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11.04.2021 09:11 Відповісти
тому що виявляється тепер потрібен огляд лікаря. Він же і видає направлення на безкоштовні тести. А до лікаря того кілометрова черга. Або бери 1200 гривень і роби в приватних.
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11.04.2021 09:42 Відповісти
Какой город, какой тест и бесплатный ли он?
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11.04.2021 09:14 Відповісти
Тест бесплатный. наврно на антиген. результата ждали 15 минут. Практически все позитив.
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11.04.2021 09:44 Відповісти
Не знаю, в Днепре позвонили семейному врачу, назначил в амбулатории на конкретное время на следующий день, практически без очереди и бесплатно.
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11.04.2021 11:47 Відповісти
Маме осенью делали тест так просто позвонили семейному и приехали под подьезд. Теперь же лично иди сиди в очереди чтоб получить напрвление. Бесплатное да. Черкаси.
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11.04.2021 14:21 Відповісти
Умерли не от Ковида, а от низкого уровня жизни.
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11.04.2021 09:37 Відповісти
Ха!
Пик начинает спадать?
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11.04.2021 10:08 Відповісти
А моя соседка при каждом выдохе считает, что она начала худеть...
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11.04.2021 10:34 Відповісти
Да ты не только умён, но ещё и талантливый юморист!
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11.04.2021 11:57 Відповісти
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11.04.2021 14:34 Відповісти
случайный зеленомордый ублюдок работает статистом...
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11.04.2021 10:32 Відповісти
 
 