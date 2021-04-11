5 853 22
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали
12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 694 особи;
летальних випадків – 235;
одужало – 5 034 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Топ коментарі
+3 Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар11.04.2021 08:54 Посилання
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.04.2021 09:06 Посилання
+2 5 копійок
показати весь коментар11.04.2021 08:54 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.
Майстри спорту)
Пик начинает спадать?