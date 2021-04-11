В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування, 5 034 особи одужали

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 694 особи;

летальних випадків – 235;

одужало – 5 034 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.