УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7639 відвідувачів онлайн
Новини
4 044 18

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ

Інформований американський медіапортал Axios із посиланням на джерела повідомив, що президент США Джо Байден розглядає кандидатуру глави Інституту Кеннана у Вашингтоні Метью Рожанські директором із питань Росії у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як пише Axios, "Рожанські хвалять за його наукові дослідження щодо Росії і часто цитують в американських ЗМІ експертні коментарі". Водночас медіапортал нагадує, що українські випускники Інституту Кеннана у 2018 році у відкритому листі назвали свою установу "мимовільним інструментом політичного втручання Росії".

Вони звинуватили інститут у "прокремлівській політиці, що зростає, відсутності демократичних процедур".

Читайте також: "Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк

Портал звертає увагу, що "потенційне призначення Рожанські" відбувається в небезпечний момент російсько-американських відносин, коли між країнами зростає напруженість через втручання Кремля у вибори 2020 року, злому американських агентств SolarWinds, затримання опозиціонера Олексія Навального і недавнього нарощування військової потужності уздовж кордону зі східною Україною".

Axios зазначає, що американські "яструби стурбовані тим, що призначення Рожанські означатиме зниження рівня рішучості Байдена протистояти Росії".

Читайте також: Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну наодинці і не дадуть нікому безкарно почати нові агресивні дії, - заступник голови ОП Жовква

Зокрема, вони звертають увагу на те, що Байден говорив про важливість взаємодії з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, продовжив дію договору СНО-3 у перші дні свого перебування на президентській посаді і запросив Володимира Путіна на віртуальний саміт із питань зміни клімату наприкінці цього місяця.

Автор: 

Байден Джо (2892) росія (65883) США (23310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Гиллари Клинтон в самый раз,отомстит Мавзолейному быдлу по полному тарифу
показати весь коментар
11.04.2021 09:27
+5
Чому ЗЕчмо не призначає представника від України в НАТІ, а тільки запитує пачіму ми нє в НАТЄ?
показати весь коментар
11.04.2021 09:38
+3
вчера в мацкве...на акцию против войны с Украиной вышли 6 человек..(спасибо за мужество)
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6492

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1580

.
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981

...
показати весь коментар
11.04.2021 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а *****-убийца, рассматривает кандидатуру нового ли харви освальда. теперь, химика по проффесии. а иначе не был бы он ни *****м, ни убийцей.
показати весь коментар
11.04.2021 09:09 Відповісти
начальник транспортного отдела
показати весь коментар
11.04.2021 09:11 Відповісти
Гиллари Клинтон в самый раз,отомстит Мавзолейному быдлу по полному тарифу
показати весь коментар
11.04.2021 09:27 Відповісти
Вы ещё Обаму посоветуйте.
показати весь коментар
11.04.2021 10:01 Відповісти
русне готовить вазелин? или по старинке - "скрепно" сцепим остатки зубов))
показати весь коментар
11.04.2021 09:36 Відповісти
Танкер с гуманитарным розовым пафосным вазелином уже держит курс на Мурманск ,других гуманитарных грузов в этот раз татаромордве не предполагается....
показати весь коментар
11.04.2021 10:53 Відповісти
Чому ЗЕчмо не призначає представника від України в НАТІ, а тільки запитує пачіму ми нє в НАТЄ?
показати весь коментар
11.04.2021 09:38 Відповісти
Как ответило ***** с погонялом Путин на какой-то вопрос - «потому что потому»
показати весь коментар
11.04.2021 10:03 Відповісти
вчера в мацкве...на акцию против войны с Украиной вышли 6 человек..(спасибо за мужество)
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6492

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1580

.
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981

...
показати весь коментар
11.04.2021 10:11 Відповісти
А скільки серед кацапів етнічної русні?
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4426
показати весь коментар
11.04.2021 10:31 Відповісти
Против шизоидной кремлёвской гниды по кличке "путин" агрессивно и непримиримо настроено 90% Сената и 90% Конгресса США , плюс 90% адиминистрации Байдена и сам Байден.... Поэтому назначение какого-то вялого и неопределившегося чиновника Рожански никакой погоды в политике США по уничтожению паРаши не сделает... Америка загонит кремлёвского карлика под плинтус и будет держать его там до самой его смерти или Гааги...
показати весь коментар
11.04.2021 10:41 Відповісти
сразу видно по фэйсу - истинный русофоб
показати весь коментар
11.04.2021 12:44 Відповісти
Тобто =животворящий= не збирається призначати спецпредставника по Україні ?
=дружок= великий.
показати весь коментар
11.04.2021 16:17 Відповісти
новый директор рф
показати весь коментар
11.04.2021 16:27 Відповісти
Рекомендую про Рожански полушать в ютубе на канале Марка Фейгина что говорит после 51 минуты бывший советский разведчик Юрий Швец . Набрать в Ютуб : "
У пропасти. Беседа с Юрием Швецом "
показати весь коментар
11.04.2021 23:03 Відповісти
Справка :
National Interest - это кремлевское шпионское гнездо в США - фейковое издание ( им же и финансируется ! ) , зарегистрированное на гр.россии и США Диму Саймсона ( Дмитрий Саймс англ. Dimitri K. Simes, при рождении Дмитрий Константинович Симис; 29 октября 1947 года, Москва, СССР ) , который не вылезает из Первых кремлевских ТВ кАНАЛОВ ( сбежал на рашку сразу , как только Прокурор США Мюллер открыл дело о вмешательстве рашки в выборы США ) , а в редколлегии у него с 2002 г известный кремлевский фейкомёт ПУШКОВ !
Николай Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev) - редактор журнала "The National Interest" !!!
Вся редколлегия кремлевского National Interest состоит из сотрудников кремля с КГБэшными погонами , выходцев из СССР !
" Russia Today для переводов публикаций National Interest даже создала постоянную рубрику . Вот и весь фокус с этим липовым " американским " изданием !

С 80-хгодов Дима Саймс был на связи у бывшего сокурсника путина Юрия Швец , работавшего в те годы под прикрытием корреспондента ТАСС сотрудиком разведки , который сейчас проживает в США ( с 1993 ) и очень подробно рассказывает о Дмитрии Саймс , так как он ежегодно составлял рапорта о пригодности это Агента....
Наряду с Дмитрием Саймсом , Анатолием Ливеном и Джоном ********* , Гвоздев ( редактор ) рассматривается как один из сторонников «нового реализма»
Он также был одним из самых сильных инициаторов для взаимодействия с Россией и склонен рассматривать Владимира Путина в более выгодном свете , чем большинство американских комментаторов .
показати весь коментар
11.04.2021 23:07 Відповісти
Фельтишинский : в августе 2018 года Саймс срочно покинул США, опасаясь ареста, и вернулся в Россию, где стал соведущим нового политического ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
- Разумеется, Саймс предпочитал отсиживаться в более безопасном месте, каковым сейчас для него является Россия. В докладе спецпрокурора Мюллера он упоминается 49 раз. Много раз упоминается и его вашингтонский Центр национальных интересов (The Center for the National Interest). И по количеству упоминаний, и по цитируемости Саймс занимает одно из первых мест в отчете Мюллера. Это означает, что он являлся одним из основных блоков российского вмешательства в президентские выборы в США на стороне Трампа, что тоже неоднократно подчеркивала Аманпур, интервьюируя Саймса.

Нынешний президент NI Димитрий Саймс был назван в отчете Мюллера одним из «звеньев» между чиновниками кампании Дональда Трампа и лицами, связанными с российским правительством. КРЕМЛЬ КУПИЛ ЭТОТ ЖУРНАЛ в 2001 , а ПУШКОВ и вся кремлевско - чекистская швaль там с 2002 !
В 2005 году десять редакторов The National Interest подали в отставку из-за разницы во взглядах на приобретение журналов и увеличения состава редакционной коллегии. Те, кто ушли, основали отдельный журнал The American Interest .
показати весь коментар
11.04.2021 23:19 Відповісти
Спасибо за ссылку!
показати весь коментар
12.04.2021 00:00 Відповісти
 
 