Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ

Інформований американський медіапортал Axios із посиланням на джерела повідомив, що президент США Джо Байден розглядає кандидатуру глави Інституту Кеннана у Вашингтоні Метью Рожанські директором із питань Росії у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як пише Axios, "Рожанські хвалять за його наукові дослідження щодо Росії і часто цитують в американських ЗМІ експертні коментарі". Водночас медіапортал нагадує, що українські випускники Інституту Кеннана у 2018 році у відкритому листі назвали свою установу "мимовільним інструментом політичного втручання Росії".

Вони звинуватили інститут у "прокремлівській політиці, що зростає, відсутності демократичних процедур".

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Портал звертає увагу, що "потенційне призначення Рожанські" відбувається в небезпечний момент російсько-американських відносин, коли між країнами зростає напруженість через втручання Кремля у вибори 2020 року, злому американських агентств SolarWinds, затримання опозиціонера Олексія Навального і недавнього нарощування військової потужності уздовж кордону зі східною Україною".

Axios зазначає, що американські "яструби стурбовані тим, що призначення Рожанські означатиме зниження рівня рішучості Байдена протистояти Росії".

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Зокрема, вони звертають увагу на те, що Байден говорив про важливість взаємодії з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, продовжив дію договору СНО-3 у перші дні свого перебування на президентській посаді і запросив Володимира Путіна на віртуальний саміт із питань зміни клімату наприкінці цього місяця.