Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ
Інформований американський медіапортал Axios із посиланням на джерела повідомив, що президент США Джо Байден розглядає кандидатуру глави Інституту Кеннана у Вашингтоні Метью Рожанські директором із питань Росії у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як пише Axios, "Рожанські хвалять за його наукові дослідження щодо Росії і часто цитують в американських ЗМІ експертні коментарі". Водночас медіапортал нагадує, що українські випускники Інституту Кеннана у 2018 році у відкритому листі назвали свою установу "мимовільним інструментом політичного втручання Росії".
Вони звинуватили інститут у "прокремлівській політиці, що зростає, відсутності демократичних процедур".
Портал звертає увагу, що "потенційне призначення Рожанські" відбувається в небезпечний момент російсько-американських відносин, коли між країнами зростає напруженість через втручання Кремля у вибори 2020 року, злому американських агентств SolarWinds, затримання опозиціонера Олексія Навального і недавнього нарощування військової потужності уздовж кордону зі східною Україною".
Axios зазначає, що американські "яструби стурбовані тим, що призначення Рожанські означатиме зниження рівня рішучості Байдена протистояти Росії".
Зокрема, вони звертають увагу на те, що Байден говорив про важливість взаємодії з Росією з питань, що становлять спільний інтерес, продовжив дію договору СНО-3 у перші дні свого перебування на президентській посаді і запросив Володимира Путіна на віртуальний саміт із питань зміни клімату наприкінці цього місяця.
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=дружок= великий.
У пропасти. Беседа с Юрием Швецом "
National Interest - это кремлевское шпионское гнездо в США - фейковое издание ( им же и финансируется ! ) , зарегистрированное на гр.россии и США Диму Саймсона ( Дмитрий Саймс англ. Dimitri K. Simes, при рождении Дмитрий Константинович Симис; 29 октября 1947 года, Москва, СССР ) , который не вылезает из Первых кремлевских ТВ кАНАЛОВ ( сбежал на рашку сразу , как только Прокурор США Мюллер открыл дело о вмешательстве рашки в выборы США ) , а в редколлегии у него с 2002 г известный кремлевский фейкомёт ПУШКОВ !
Николай Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev) - редактор журнала "The National Interest" !!!
Вся редколлегия кремлевского National Interest состоит из сотрудников кремля с КГБэшными погонами , выходцев из СССР !
" Russia Today для переводов публикаций National Interest даже создала постоянную рубрику . Вот и весь фокус с этим липовым " американским " изданием !
С 80-хгодов Дима Саймс был на связи у бывшего сокурсника путина Юрия Швец , работавшего в те годы под прикрытием корреспондента ТАСС сотрудиком разведки , который сейчас проживает в США ( с 1993 ) и очень подробно рассказывает о Дмитрии Саймс , так как он ежегодно составлял рапорта о пригодности это Агента....
Наряду с Дмитрием Саймсом , Анатолием Ливеном и Джоном ********* , Гвоздев ( редактор ) рассматривается как один из сторонников «нового реализма»
Он также был одним из самых сильных инициаторов для взаимодействия с Россией и склонен рассматривать Владимира Путина в более выгодном свете , чем большинство американских комментаторов .
- Разумеется, Саймс предпочитал отсиживаться в более безопасном месте, каковым сейчас для него является Россия. В докладе спецпрокурора Мюллера он упоминается 49 раз. Много раз упоминается и его вашингтонский Центр национальных интересов (The Center for the National Interest). И по количеству упоминаний, и по цитируемости Саймс занимает одно из первых мест в отчете Мюллера. Это означает, что он являлся одним из основных блоков российского вмешательства в президентские выборы в США на стороне Трампа, что тоже неоднократно подчеркивала Аманпур, интервьюируя Саймса.
Нынешний президент NI Димитрий Саймс был назван в отчете Мюллера одним из «звеньев» между чиновниками кампании Дональда Трампа и лицами, связанными с российским правительством. КРЕМЛЬ КУПИЛ ЭТОТ ЖУРНАЛ в 2001 , а ПУШКОВ и вся кремлевско - чекистская швaль там с 2002 !
В 2005 году десять редакторов The National Interest подали в отставку из-за разницы во взглядах на приобретение журналов и увеличения состава редакционной коллегии. Те, кто ушли, основали отдельный журнал The American Interest .