Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів"

Грузія найближчим часом поверне свого посла в Київ, якого відкликали в травні минулого року для консультацій у зв'язку із ситуацією навколо колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у суботу в ефірі телекомпанії "Руставі-2" міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

За його словами, рішення про повернення в Київ грузинського посла незабаром ухвалять. "Зараз не час, в такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла", - сказав Залкаліані, зазначивши, що Грузія намагатиметься динамічно розвивати відносини з Україною.

"У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава, і діємо, керуючись державними інтересами", - заявив Залкаліані, який вважає, що Україна свого часу з розумінням поставилася до відкликання грузинською стороною посла.

МЗС Грузії відкликало з Києва посла Теймураза Шарашенідзе для консультацій у травні 2020 року у зв'язку з тим, що колишній президент Грузії (2004-2013 рр.) Міхеіл Саакашвілі, який став громадянином України, очолив виконком національної ради реформ України. Тоді Тбілісі заявив, що зробив демарш через призначення засудженої в Грузії особи на публічну посаду в Україні, що не відповідає духу співпраці між двома країнами. Крім того, влада Грузії неодноразово звертала увагу Києва на те, що Саакашвілі постійно втручається у внутрішні справи Грузії.

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