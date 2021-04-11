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Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів"

Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну:

Грузія найближчим часом поверне свого посла в Київ, якого відкликали в травні минулого року для консультацій у зв'язку із ситуацією навколо колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у суботу в ефірі телекомпанії "Руставі-2" міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

За його словами, рішення про повернення в Київ грузинського посла незабаром ухвалять. "Зараз не час, в такій ситуації, коли навколо України загострюється ситуація, щоб у нас не було на місці посла", - сказав Залкаліані, зазначивши, що Грузія намагатиметься динамічно розвивати відносини з Україною.

"У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава, і діємо, керуючись державними інтересами", - заявив Залкаліані, який вважає, що Україна свого часу з розумінням поставилася до відкликання грузинською стороною посла.

МЗС Грузії відкликало з Києва посла Теймураза Шарашенідзе для консультацій у травні 2020 року у зв'язку з тим, що колишній президент Грузії (2004-2013 рр.) Міхеіл Саакашвілі, який став громадянином України, очолив виконком національної ради реформ України. Тоді Тбілісі заявив, що зробив демарш через призначення засудженої в Грузії особи на публічну посаду в Україні, що не відповідає духу співпраці між двома країнами. Крім того, влада Грузії неодноразово звертала увагу Києва на те, що Саакашвілі постійно втручається у внутрішні справи Грузії.

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Автор: 

Грузія (1852) посол (1108)


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Топ коментарі
+12
Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів" - Цензор.НЕТ 9824
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11.04.2021 10:02
+6
Нужно дружить братья Грузины,ведь враг у нас один
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11.04.2021 10:08
+5
Лучшим послом Грузии в Украине мог бы быть Вахтанг Кикабидзе,но возраст к сожалению...
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11.04.2021 09:43
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А шо там Карлсон? Пора, пора ему домой, в родную саклю, а то местная полиция уже его заждалась.
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11.04.2021 09:42 Відповісти
Лучшим послом Грузии в Украине мог бы быть Вахтанг Кикабидзе,но возраст к сожалению...
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11.04.2021 09:43 Відповісти
Класних грузинів безліч: Мамардашвілі, Махарадзе, Данелія, Ахалкаци і усе тбіліське "Динамо")
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11.04.2021 09:57 Відповісти
Грузія зрозуміла що у нас на табуретці сидить клоун. Що з нього візьмеш?
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11.04.2021 09:44 Відповісти
Из последних фраз Вахтанга Константиновича...
когда мне хочется петь на русском наречии,я еду в Украину...
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11.04.2021 09:48 Відповісти
Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів" - Цензор.НЕТ 9824
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11.04.2021 10:02 Відповісти
Нужно дружить братья Грузины,ведь враг у нас один
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11.04.2021 10:08 Відповісти
ещё и взад их поцелуй.
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11.04.2021 10:17 Відповісти
ні вякому разі..в зад цілувати це ваша російска забава)
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11.04.2021 10:21 Відповісти
Держи свои рабсейские традиции при себе, ГНИДА КАЦАПСКАЯ!
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11.04.2021 10:45 Відповісти
отозвать посла - равноценно объявлению войны. Кому - Украине, стране, которая больше всех помогала в тяжёлую минуту. дешёвки.
носитесь со своим послом как с гавном на палочке... засуньте себе его в ж.пу...
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11.04.2021 10:17 Відповісти
Ми не заперечували , коли Грузія відкликала свого посла , то ж і тепер не заперечуємо , щоб він повернувся . Це справа Грузії і Україна поважає і перше і друге рішення грузинськаї сторони .
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11.04.2021 14:56 Відповісти
Можна подумати, що ДО відкликання посла "общіх визовов" було менше....
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12.04.2021 13:18 Відповісти
 
 