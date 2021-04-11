За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 048 осіб, загалом - 377 050, - Степанов
4 048 осіб щеплено проти коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу 10 квітня в Україні. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 377 050 осіб.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 697 випадків/530 щеплень;
Вінницька область – 143 випадки/110 щеплень;
Волинська область – 292 випадки/60 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки/610 щеплень;
Донецька область – 839 випадків/370 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/60 щеплень;
Закарпатська – 138 випадків/40 щеплень;
Запорізька область – 279 випадків/10 щеплень;
Івано-Франківська область – 110 випадків/88 щеплень;
Київська область – 659 випадків/270 щеплень;
Кіровоградська область – 207 випадків/60 щеплень;
Луганська область – 72 випадки/250 щеплень;
Львівська область – 720 випадків/150 щеплень;
Миколаївська область – 416 випадків/40 щеплень;
Одеська область – 623 випадки/70 щеплень;
Полтавська область – 297 випадків/100 щеплень;
Рівненська область – 277 випадків/150 щеплень;
Сумська область – 638 випадків/40 щеплень;
Тернопільська область – 410 випадків/70 щеплень;
Харківська область – 1 374 випадки/100 щеплень;
Херсонська область – 312 випадків/360 щеплень;
Хмельницька область – 811 випадків/180 щеплень;
Черкаська область – 349 випадків/0 щеплень;
Чернівецька область – 193 випадки/270 щеплень;
Чернігівська область – 489 випадків/60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.
Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.
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Источник:https://censor.net/ru/n3258962