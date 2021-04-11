За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 048 осіб, загалом - 377 050, - Степанов

4 048 осіб щеплено проти коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу 10 квітня в Україні. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 377 050 осіб.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 697 випадків/530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/60 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.