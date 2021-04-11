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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 048 осіб, загалом - 377 050, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 048 осіб, загалом - 377 050, - Степанов

4 048 осіб щеплено проти коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу 10 квітня в Україні. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 377 050 осіб.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 697 випадків/530 щеплень;
Вінницька область – 143 випадки/110 щеплень;
Волинська область – 292 випадки/60 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки/610 щеплень;
Донецька область – 839 випадків/370 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/60 щеплень;
Закарпатська – 138 випадків/40 щеплень;
Запорізька область – 279 випадків/10 щеплень;
Івано-Франківська область – 110 випадків/88 щеплень;
Київська область – 659 випадків/270 щеплень;
Кіровоградська область – 207 випадків/60 щеплень;
Луганська область – 72 випадки/250 щеплень;
Львівська область – 720 випадків/150 щеплень;
Миколаївська область – 416 випадків/40 щеплень;
Одеська область – 623 випадки/70 щеплень;
Полтавська область – 297 випадків/100 щеплень;
Рівненська область – 277 випадків/150 щеплень;
Сумська область – 638 випадків/40 щеплень;
Тернопільська область – 410 випадків/70 щеплень;
Харківська область – 1 374 випадки/100 щеплень;
Херсонська область – 312 випадків/360 щеплень;
Хмельницька область – 811 випадків/180 щеплень;
Черкаська область – 349 випадків/0 щеплень;
Чернівецька область – 193 випадки/270 щеплень;
Чернігівська область – 489 випадків/60 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.

Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За скільки років Степашка вакцинує всіх бажаючих?
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11.04.2021 09:57 Відповісти
Черкассам-респект,стебанна-в могилу...
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11.04.2021 09:58 Відповісти
ещё никогда Степанов не был так близок к провалу вакцинации
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11.04.2021 10:03 Відповісти
Запорожская область - 279 случаев/10 прививок

Мьі впереди планетьі всей.
Источник:https://censor.net/ru/n3258962
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11.04.2021 10:03 Відповісти
Если кто-то скажет что Зеля проводит вакцинацию такими темпами, что это больше похоже на геноцид украинцев, это будет расценено, как антисемитизм или нет?
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11.04.2021 10:12 Відповісти
Не пойму. Ляшко уже отказывается нести всякую ересь про вакцинацию? Типа если в мае привезут, то в августе будет понятно кого будут вакцинировать в декабре.
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11.04.2021 10:33 Відповісти
.ОГО ,, аж 4 тис .!! Тобто - одне велике село -за цілий день . Та ви стахановці пля.. ! .
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11.04.2021 11:17 Відповісти
 
 