У СБУ "мені шиють статтю за контрабанду секретного і вкрай необхідного обладнання для наших зенітно-ракетних комплексів", - агент НАБУ Шевченко

Підозрюваний у створенні незаконного військового формування агент НАБУ Євген Шевченко розкрив деякі подробиці свого допиту в СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"У п'ятницю був на черговому допиті в СБУ, де мені шиють статтю за контрабанду секретного і вкрай необхідного обладнання для наших зенітно-ракетних комплексів С-300. Я запитав шановну слідчу, чи знає вона, що ФСБ полює на людей, які викрадають у РФ ці прилади (клістрони) і переправляють в Україну. У відповідь була тиша. І тоді я запитав: "Якщо ФСБ виявляє і руйнує канали постачання клістронів, то вона робить це в інтересах Росії. І це логічно. А якщо те ж саме робить СБУ, то чиї інтереси вона у такому разі захищає? І чи отримали вже співробітники СБУ нагороди від ФСБ за цю "геніальну" операцію?" - написав він.

Тому, за словами Шевченка, ми маємо констатувати один простий факт: "представники Служби безпеки України за керівництва старшого лейтенанта Баканова знищують нашу обороноздатність".

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Як вважає Шевченко на це є дві можливі причини.

"Або слідчі СБУ нічого не знають про реальний стан речей і дефіцит у ЗСУ того обладнання, яке виробляється виключно в РФ і немає аналогів для імпортозаміщення.

Або всі вони прекрасно знають і абсолютно свідомо та самовіддано стоять на захисті інтересів РФ".

Він продовжив: "Для мене відповідь очевидна. Сподіваюсь, що з часом слідство також це з’ясує і винні у скоєнні злочину офіцери СБУ опиняться на лаві підсудних, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та отримають по 15 років позбавлення волі за державну зраду і роботу на окупантів" .

Шевченко додав: "Додаю інформацію про те, як у серпні 2014 року співробітники ФСБ увели в оману та запросили у Москву ексдиректора українського оборонного підприємства Юрія Солошенка, який, намагаючись вирішити надважливу проблему із постачанням клістронів до ЗРК С-300, потрапив у пастку і був засуджений до шести років позбавлення волі".

"Тепер за ті ж дії намагаються судити і мене. Тільки робить це на ФСБ, а СБУ. І затриманий я був не у Москві, а в Києві. У зв'язку з чим маю одне просте запитання до президента: пане Володимире Зеленський, ви дійсно не бачите правду в цій історії чи ви просто не хочете її бачити?" - резюмував Шевченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

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Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ.

7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.