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Від COVID-19 у Києві за добу померло 42 людини, виявлено 697 нових випадків, - Кличко
У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 697 жителів Києва. Померли 42 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі.
За його інформацією, за суботу в медзаклади столиці було госпіталізовано 71 пацієнта з підтвердженим діагнозом Covid-19 і 408 - із підозрою на COVID-19 та пневмонію.
Зафіксовано 42 летальні випадки від Covid-19 за минулу добу.
Загалом від початку пандемії в Києві заразилися коронавірусом 176 569 осіб, померли 3 890.
За добу видужали 236 осіб, загалом від початку пандемії - 111 068.
Кличко зазначив, що найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Дарницькому (207), Дніпровському (150) і в Голосіївському (93) районах.
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Ремзи Ходжаметов
показати весь коментар11.04.2021 23:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Артём Степаныч
показати весь коментар12.04.2021 07:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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