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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 у Києві за добу померло 42 людини, виявлено 697 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 697 жителів Києва. Померли 42 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм-каналі.

За його інформацією, за суботу в медзаклади столиці було госпіталізовано 71 пацієнта з підтвердженим діагнозом Covid-19 і 408 - із підозрою на COVID-19 та пневмонію.

Зафіксовано 42 летальні випадки від Covid-19 за минулу добу.

Загалом від початку пандемії в Києві заразилися коронавірусом 176 569 осіб, померли 3 890.

За добу видужали 236 осіб, загалом від початку пандемії - 111 068.

Кличко зазначив, що найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Дарницькому (207), Дніпровському (150) і в Голосіївському (93) районах.

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Від COVID-19 у Києві за добу померло 42 людини, виявлено 697 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19633) Кличко Віталій (3525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Эпицентры работают, элитные рестораны работают. Не работает только Кличко.
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11.04.2021 23:43 Відповісти
Даже герои из нац гвардии работают, проверяют наличие аусвайсов. Героям слава!!!
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12.04.2021 07:48 Відповісти
 
 