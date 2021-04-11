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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін опублікував перелік тих, хто може претендувати на "карантинні" 8 тисяч гривень

Кабмін опублікував перелік тих, хто може претендувати на

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою фізичні особи-підприємці та наймані працівники в "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №329.

Перелік видів діяльності за якою фізособи-підприємці та наймані працівники можуть отримати 8 тис.:

  • Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення
  • Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
    матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
  • Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
  • Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами
  • Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • Діяльність ресторанів, надання послуг харчування
  • Постачання готових страв для подій, обслуговування напоями
  • Демонстрація кінофільмів
  • Організування конгресів і торговельних виставок
  • Театральна та концертна діяльність
  • Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
  • Функціонування театральних і концертних залів
  • Функціонування бібліотек і архівів
  • Функціонування музеїв
  • Функціонування спортивних споруд
  • Діяльність спортивних клубів
  • Діяльність фітнес-центрів
  • Функціонування атракціонів і тематичних парків
  • Організування інших видів відпочинку та розваг
  • Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
  • Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

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Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" №1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.

Автор: 

бізнес (2007) виплати (1059) Кабмін (14141) карантин (18172) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Епоха бідності минула. ЗЕперемога!
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11.04.2021 11:31
+3
То ще рано, то вже пізно
То є всьо одно.(с)
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11.04.2021 11:36
+2
///
https://biz.censor.net/news/3258897/fond_sotsstrahovaniya_stolknulsya_s_nehvatkoyi_sredstv_dlya_vyplaty_bolnichnyhКабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 183
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11.04.2021 11:26
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Правила форума Рада форумчан
Норм. Значит получим.
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11.04.2021 11:23 Відповісти
Получим это еще бабка надвое сказала,жене в прошлый раз сказали что еще не имеют четкого механизма выплаты и просили подождать из подачей заявления а за тем сказали что уже поздно подавать.И таким макаром пролетел не один предприниматель.
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11.04.2021 11:31 Відповісти
То ще рано, то вже пізно
То є всьо одно.(с)
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11.04.2021 11:36 Відповісти
Тобто жіночка твоя не змогла подати заяву в "Дія". Та їй так прямо в "Дія" й сказали?
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11.04.2021 11:55 Відповісти
Вона звернулась в банк,не кожен із старшого покоління петрить в ******** прибамбасах.
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11.04.2021 11:58 Відповісти
При чем тут банк? Все оформление только через Дію проходило!
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11.04.2021 12:02 Відповісти
Не цілком так.Виплата проходила і проходить на карту привязану до банка і хто не може офоримти докумения через ,,Дія,, оформляється в банку при наявності відповідних документів.
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11.04.2021 12:24 Відповісти
П#дары, кинун 8 тысяч, а налогов на 20 тысяч. Где брать...
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11.04.2021 15:48 Відповісти
А потім доженуть та ще раз дадуть.
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11.04.2021 11:32 Відповісти
Ага, уже ФОПов от ЕСВ за себя освобождали... На той неделе пришло письмо от налоговой - уплатите ЕСВ за март, апрель и май 2020 года в сумме 3 тыс. с копейками.
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11.04.2021 11:53 Відповісти
Тут не дописали главное условие, за последние пол года 2020 года должны быть проплаты ЕСВ в каждом месяце. Я допустим не получу выплату, т.к. я только в августе стал фопом. Как это условие связано с тем, что не дают мне работать то именно сейчас - не знаю)
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11.04.2021 12:05 Відповісти
///
https://biz.censor.net/news/3258897/fond_sotsstrahovaniya_stolknulsya_s_nehvatkoyi_sredstv_dlya_vyplaty_bolnichnyhКабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 183
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11.04.2021 11:26 Відповісти
Епоха бідності минула. ЗЕперемога!
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11.04.2021 11:31 Відповісти
Это случайно не та десятка контрабандистов.
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11.04.2021 11:30 Відповісти
Это хороший показатель для ваты, напомню что нефтяная смехдержава рашка нихера не выплатила своим гражданам за карантин
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11.04.2021 11:31 Відповісти
№86
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11.04.2021 11:34 Відповісти
№86
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11.04.2021 12:13 Відповісти
А где в списке Туристические агентства ?
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11.04.2021 12:01 Відповісти
Деятельность по обеспечению физического комфорта - А что это за деятельность такая?
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11.04.2021 12:06 Відповісти
діяльність турецьких лазень, саун і парових бань, соляріїв, салонів для зменшення ваги тіла та схуднення, масажних салонів тощо
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11.04.2021 12:09 Відповісти
внимательно ознакомься со списком- далее внимательно изучи чем занимались эти "кАзлы от слуги народа" и увидишь что они сами себя и поддерживают, а если принять во внимание что они дробят свой бизнес с целью уклонения от уплаты налогов оформляя один центр или одну группу или одну фирму на 50-100 фо-пов наёмных работников юю то можно с уверннностью сказать что 90% выделенных средств пойдут ДЕПУТАТАМ и их помошникам от СН
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11.04.2021 14:06 Відповісти
депутати,судді,прокурори,прібліжонниє...
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11.04.2021 12:11 Відповісти
ивано-франковская оласть почти два месяца в красной зоне была и вышла 9 апреля ни чего не получит! по тому что не являенся лохторатом зеленского.
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11.04.2021 14:10 Відповісти
надо было уменьшить сумму и на конкурсной основе определить, самых достойных для получения 8к гривен. Полагаю взятку кому то дать, ради такой возможности тоже стоит)))
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11.04.2021 17:34 Відповісти
 
 