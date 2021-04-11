Кабмін опублікував перелік тих, хто може претендувати на "карантинні" 8 тисяч гривень

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою фізичні особи-підприємці та наймані працівники в "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №329.

Перелік видів діяльності за якою фізособи-підприємці та наймані працівники можуть отримати 8 тис.:

Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними

матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах

матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг харчування

Постачання готових страв для подій, обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціонування спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціонування атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

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Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" №1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.