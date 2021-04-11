Кабмін опублікував перелік тих, хто може претендувати на "карантинні" 8 тисяч гривень
Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою фізичні особи-підприємці та наймані працівники в "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №329.
Перелік видів діяльності за якою фізособи-підприємці та наймані працівники можуть отримати 8 тис.:
- Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Діяльність ресторанів, надання послуг харчування
- Постачання готових страв для подій, обслуговування напоями
- Демонстрація кінофільмів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Театральна та концертна діяльність
- Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
- Функціонування театральних і концертних залів
- Функціонування бібліотек і архівів
- Функціонування музеїв
- Функціонування спортивних споруд
- Діяльність спортивних клубів
- Діяльність фітнес-центрів
- Функціонування атракціонів і тематичних парків
- Організування інших видів відпочинку та розваг
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" №1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.
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https://biz.censor.net/news/3258897/fond_sotsstrahovaniya_stolknulsya_s_nehvatkoyi_sredstv_dlya_vyplaty_bolnichnyh