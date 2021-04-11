Із загиблим на Донбасі воїном 36-ї ОБрМП Денисом Юшком попрощаються 12 квітня у Миколаєві

У понеділок, 12 квітня, у Миколаєві о 10:00 за адресою: проспект Героїв України, 60, розпочнеться церемонія прощання із Денисом Юшком, 1998 року народження, жителем села Новобогданівка Миколаївської області, матросом, військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 8 квітня у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 36-ї ОБрМП.

"У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID-19) і посиленням карантинних заходів пропуск на територію здійснюватиметься тільки в засобах індивідуального захисту. Просимо присутніх дотримуватися протиепідемічних заходів", - наголошується у повідомленні.

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