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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Харківська область потрапила до "червоної" зони, у 20 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Харківська область потрапила до

Станом на 11 квітня в Києві та 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 12 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червону" зону потрапили Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Харківська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

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У "жовтій" зоні, як і раніше, залишаються тільки дві області - Івано-Франківська та Херсонська.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Епідзонування України: Харківська область потрапила до червоної зони, у 20 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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11.04.2021 11:42 Відповісти
Зона красная,зона белая да хоть в полоску.В Закарпатье после введения красной зоны так ничего и не изменилось только людям нашли проблемы с транспортом и при том что растет число заболевших область из сегодняшнего дня полностью выходит из красной зоны перепрыгивая даже помаранчевую.
Так какой реальный смысл в этих зонах когда народ и так нифига не придерживается правил карантина?
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11.04.2021 11:49 Відповісти
Для имитации бурной деятельности...
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11.04.2021 13:35 Відповісти
На Закарпатті не росте число хворих, а навпаки - в кінці рейтингу по Україні. Тому й вийшли з червоної зони. Правил карантину притримувались.
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11.04.2021 15:37 Відповісти
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А в кінці рейтингу тому що статисти беруть кількість захворювань на тисяча чоловік.А наша область найменша та наймалочисленіша із областей України.
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11.04.2021 15:45 Відповісти
 
 