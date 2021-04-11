Епідзонування України: Харківська область потрапила до "червоної" зони, у 20 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 11 квітня в Києві та 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 12 областей і місто Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "червону" зону потрапили Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Харківська області та місто Київ.
У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
У "жовтій" зоні, як і раніше, залишаються тільки дві області - Івано-Франківська та Херсонська.
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
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Так какой реальный смысл в этих зонах когда народ и так нифига не придерживается правил карантина?
А в кінці рейтингу тому що статисти беруть кількість захворювань на тисяча чоловік.А наша область найменша та наймалочисленіша із областей України.