УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12035 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
25 789 186

Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович

Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович

Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі і радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, зокрема з Путіним. Наскільки я знаю, хоча ще вищий рівень за мій, йому вдалося (треба уточнити у пресслужби президента) провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти", – сказав Арестович в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю".

Читайте також: Путін поговорив з Ердоганом перед візитом Зеленського

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) перемовини (2997) путін володимир (24077) Донбас (22356) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Хотел опять "найти в его глазах мир"?
показати весь коментар
11.04.2021 12:05
+31
Сдаемсу...
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6670
показати весь коментар
11.04.2021 12:14
+26
Он наверное уже побежал сдаваться ? А кто же ножку подставил?
показати весь коментар
11.04.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
кацапска нечисть, в Україні ніхто не ділить людей на білих чи чсорнявих. Це роблять виродки кацапські, тому ти попалилося, трухляве імпотентне гівно
показати весь коментар
11.04.2021 15:38 Відповісти
Та да - він є лялькою олігархів і Єрмака. А вже ті є ляльками *****.
показати весь коментар
11.04.2021 12:24 Відповісти
Тобто ,це ляльки з однієї скрині ,кремлівського балагана !!! І вистава кремлівського балагана триває !!!)))
показати весь коментар
11.04.2021 12:29 Відповісти
Вчора безвідповідно ,загинув ще один гідний син України!! А Віслючок продовжує заглядати в дупу )(уйла !!!))))
показати весь коментар
11.04.2021 12:28 Відповісти
Де ж він заглядає?
Кума ****@ тотально пресує, чого не робив барига.
показати весь коментар
11.04.2021 12:41 Відповісти
Лохторат з задоволеням будь-яку локшину зхаває !!!)))
показати весь коментар
11.04.2021 12:46 Відповісти
Особливо лохторат бариги.
показати весь коментар
11.04.2021 13:01 Відповісти
так, барига - це преЗЕдент, який продав на початку пандемії усі маски за кордон. Тому ти правильно про себе вякнув, самокритично
показати весь коментар
11.04.2021 13:03 Відповісти
З к@цапами та їх ****** треба не розмовляти, а системно знищувати .
Це наші головні історичні вороги. Залишимося або ми, або вони. Будь-який інший варіант не є реалістичним.
показати весь коментар
11.04.2021 12:04 Відповісти
Хотел опять "найти в его глазах мир"?
показати весь коментар
11.04.2021 12:05 Відповісти
скиглив шкрябав трубку...
показати весь коментар
11.04.2021 12:06 Відповісти
Поговорить с Гопником конечно можно,на эту удочку Кремля попался даже Гитлер 19 августа 1939 года,послав в Москву фон Риббентропа,для заключения братского союза и дележа Мира на двоих Гопников...,в итоге СССР нет,а Германия процветает...и кто дурак ?
показати весь коментар
11.04.2021 12:06 Відповісти
Як і раніше, в очко Путлєру заглянув
показати весь коментар
11.04.2021 12:06 Відповісти
Если пристально вглядываться в очко *****,-настанет момент,когда очко ***** взглянет на тебя ,-осёл омано-катарский...,говноборотько коксохимичный...
показати весь коментар
11.04.2021 12:39 Відповісти
Тепер зрозуміло що Зе робило в Катарі
показати весь коментар
11.04.2021 12:06 Відповісти
Я бы спросил у этого гада - Немцова за что ???
Не звони ему Пан Зеленский !! Не марайся!!!!
показати весь коментар
11.04.2021 12:07 Відповісти
Ха-ха-ха)))))🤦
показати весь коментар
11.04.2021 12:13 Відповісти
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 752
показати весь коментар
11.04.2021 12:08 Відповісти
Вава хотів знов заглянути в дупу ху*лові, но путін отказал.
показати весь коментар
11.04.2021 12:09 Відповісти
Актер играющий роль Путлера,а по моей версии это Андрей Панин,якобы сдохший внезапно,ну какой из него политик? Путлеров еще будет много,21 век только начался...
показати весь коментар
11.04.2021 12:11 Відповісти
херой!попытался с пуйлом поговорить...а вернуть ,отданные им ,позиции ВСУ не пробовал?
показати весь коментар
11.04.2021 12:12 Відповісти
Tut slavnyje rosijskije vojska(******** i trusi) posle ocerednoj pobedi nad nevynami avstrijskimi zencymaniЗеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6988
показати весь коментар
11.04.2021 12:15 Відповісти
Провокатор ефесбешний, ольгінське падло - спригни. Кацап ванючий.
показати весь коментар
11.04.2021 12:32 Відповісти
Воно ж запостило фото вбитого самим австріяком сімейства, щоб потім розказувати про фейки на Цензорі.
показати весь коментар
11.04.2021 14:02 Відповісти
Posiol von
показати весь коментар
11.04.2021 12:54 Відповісти
Гнида кацапська - тебе швидко вирахували.
показати весь коментар
11.04.2021 14:03 Відповісти
2 miliona zencyn i devusek bylo iznosilovani etimi ********** vo vremia vojni,nacynaja s 10 let detmi .Pocemu molcim pro eto?Mnogije pokoncili soboj kak na etom fote posle etogo
показати весь коментар
11.04.2021 12:52 Відповісти
про шо він хотів говорити - "нє бєй міня дядя вова ногамі"?
показати весь коментар
11.04.2021 12:17 Відповісти
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6196Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 8066
показати весь коментар
11.04.2021 12:18 Відповісти
Насколько я знаю, хотя еще более высокий уровень за мой, ему удалось (надо уточнить... - цитата

это о чем? у люськи шо..не самый большой..уровень? )))
статья ни о чем! о самовосхвалении мудака...хвастовство на кухне...
***

таксист всю дорогу молчал... ни слова о бизнесе, экономике или политике....
их что, теперь совсем уже ничему не учат.. в их таксомоторном институте, да?
показати весь коментар
11.04.2021 12:19 Відповісти
В очередной раз пытался увидеть мир в очке **************** КУЙла???
показати весь коментар
11.04.2021 12:21 Відповісти
з хйлом нема сенсу розмовляти, його потрібно знищити. якщо до нього важко добратися, у нього є родичі і близькі.
показати весь коментар
11.04.2021 12:21 Відповісти
Вава обісрався таки.
показати весь коментар
11.04.2021 12:21 Відповісти
ПреЗЕдент давал время Пукину до декабря 2020, а теперь лично хотел его отчитать?...Монстр... Когда Порох любыми путями пытался остановить наступление паРашки, то это "зрада" у зелебобиков была, а здесь прямо "величайший лидер современности" позвонил Пукину.....Тошно читать..
показати весь коментар
11.04.2021 12:24 Відповісти
Поговорить..????Ещё гаденыш не наговорился ???Лошара долбаный..нас всех и мертвых и живых продает ссученок...
показати весь коментар
11.04.2021 12:25 Відповісти
После звонка Байдена Зеля стал другим...,а когда позвонил глава Пентагона Ллойд Остин,Зеля с перепугу уехал к Эрдогану 10 апреля...,на стрелку....типа надо 100 Байрактаров и прямо сейчас...
показати весь коментар
11.04.2021 12:25 Відповісти
Поговорить..????Ещё гаденыш не наговорился ???Лошара долбаный..нас всех и мертвых и живых продает ссученок...
показати весь коментар
11.04.2021 12:27 Відповісти
https://twitter.com/rok_org_ua
https://twitter.com/rok_org_ua

Рух Опору Капітуляції

@rok_org_ua

·https://twitter.com/rok_org_ua/status/1381133012981669890 2 ч Дожились... Є інформація, що у ОП розглядають в якості нового Міністра Оборони Ірину Верещук.

http://rok.org.ua/vereshchuk

Ірина Верещук (1979)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

[img src="https://static.tildacdn.com/tild6238-3230-4461-b432-393436653030/photo.png">

Кандидат на посаду Міністра оборони України

Зустрічайте - кандидат на посаду Міністра оборони України:

Ірина Андріївна Верещук (дівоче прізвище Луцик)

Народилася 30 листопада 1979 року. Національність: українка. Віросповідання: греко-католик.

У списку політичної партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року безпартійна Ірина Верещук - була обрана народним депутатом під номером 29.

Дитинство і юність Ірини Верещук пройшли у місті Рава-Руська, що на Львівщині.
Сімейний стан: Ірина Верещук офіційно не заміжня, має сина Олега Ігоревича (2004 р.н.). В її декларації за 2018 рік чоловік не вказаний. У графі інформація щодо членів сім'ї суб'єкта декларування, крім сина, зазначений Михайло Вікторович Кухаренко, який спільно проживає, але не перебуває у офіційному шлюбі.

У 17 років, після закінчення Рави-Руської середньої школи-інтернату, поступила до Військового інституту «Львівська політехніка». Школу і вищий навчальний заклад закінчила з відзнакою. Отримала спеціальність - «міжнародна інформація», кваліфікація - фахівець з міжнародної інформації, референт-перекладач.
Закінчивши військовий інститут, протягом 5 років проходила службу на офіцерських посадах в ЗСУ, одночасно протягом 4-х років навчалася на факультеті Післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «правознавство».

Після звільнення зі служби в ЗСУ з 2007-2008 рр. займала посаду юриста міськради Рави-Руської.
2008-2010 рр. - слухач, Львівський регіональний інститут держуправління Національної академії держуправління при президенті України. Стажування проходила в Секретаріаті Кабміну.
Закінчила аспірантуру Львівського регіонального інституту держуправління Національної академії держуправління при президенті України, в якій навчалася з 2011 року.
З червня 2010 року - жовтень 2010 року - заступник голови Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики.
9 листопада 2010 року - 17 лютого 2015 року - міський голова Рави-Руської.
2015 році захистила дисертацію.
З січня 2016 року - президент Міжнародного Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик.
2018 рік - працювала за сумісництвом в Інституті екології, економіки і права, а також в Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова. Основне місце роботи - АТ «Альпарі Банк».

Статки
Тут все незрозуміло. Те, що є в декларації народного депутата, зовсім не співпадає з реальними витратами в житті пані Ірини. Якщо прослідити її виступи на телебаченні, відео та фото в ЗМІ, ви жодного разу не побачите її в одному тому й самому одязі. Деякі експерти стверджують, що одяг, який носить Верещук, не купувався в простому магазині у спальному районі. Це є дизайнерський одяг, іноді навіть пошитий на замовлення. І коштує це набагато більше грошей, ніж вона декларує. Не кажучи вже про прикраси, зачіску, макіяж та послуги стилістів, візажистів, модельєрів.
Варто зазначити, що, окрім декількох квартир і земельних ділянок, які вказані в декларації за 2018 рік, там є ще корпоративні права на Українську бурштинову біржу в розмірі 22,5% та ціною 11 250 грн. У 2019 році цих корпоративних прав вже немає в декларації, відповідно вони, напевно, були продані, однак в декларації не має навіть згадки про відчуження цих майнових прав і отриманих за це грошей.

Привертає увагу ще декілька видів доходу Верещук. Так наприклад у 2018 та у 2019 роках вона вказала в декларації, що отримала від компанії ТОВ "Сістемтрейд" 100 тис грн та 150 тис грн відповідно. Якщо уважно придивитись, що це за компанія, ми побачимо, що вона входить до групи компаній «Альянс», яка належить громадянину Російської Федерації Армену Мелікяну. Громадянин РФ Мелікян дуже успішно веде бізнес в Україні, скуповуючи заводи та підприємства у Ощадбанка за копійки, коли Ощадбанк видавав мільярди гривень кредитів під заставу цих підприємств. До речі, цей Мелікян - частий гість форумів Міжнародного Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, де Верещук займає посаду Президента центру.
Верещук отримувала зарплатню за сумісництвом в Інституті екології, економіки і права. Давайте спробуємо дізнатися, хто є засновником та директором цього "навчального закладу". Особою, яка платила у 2018 та 2019 році гроші Верещук, є екс-нардеп від «Партії регіонів», українофоб, Олексій Журавко. До речі, він об'явлений СБУ у розшук в Україні, його підозрюють в скоєнні злочину за декількома статтями в тому числі і ст. 109 ККУ. Цікаво, а що ж чоловік Верещук, полковник, а може вже і генерал СБУ, Михайло Кухаренко, не каже нічого з цього приводу своїй дружині??? Цей втікач приймав участь в антимайданівських мітингах в Росії пліч о пліч зі злочинцями Олегом Царевим та лідерами групи "Нічні вовки", які приймали активну участь в анексії Криму. Він також дуже часто разом з Медведчуком коментує події в Україні в російських ЗМІ, даючи один одному паси, коли говорять, що в Україні будуть відправляти російськомовних громадян в концтабори!

Чоловік Верещук Михайло Кухаренко, якого ми тільки що згадали, служить в СБУ на керівних посадах ЦСО Альфа. Заробітна плата його не маленька - 751 тис. 433 грн. на рік. Інформація про грошові активи в декларації засекречена. Він є явним прихильником псевдо релігійної організації «АллатРа». Був керівником Альфи СБУ у Львові.

Політична позиція
Тут багато про що можна розповісти, але ми зупинимось на декількох фактах. У 2013 році Верещук, перебуваючи на посаді мера міста Рава-Руська, зробила офіційну заяву, де попросила Європейський союз підписати окрему угоду з містом Рава-Руська.
".... просимо вас укласти угоду про асоціацію між Європейським Союзом та територіальною громадою міста Рава-Руська" .
Що за висновками деяких експертів було проявом сепаратизму та зазіхання на територіальну цілісність України. Такою дією вона спонукала і інші міста і регіони окремо від держави проситися в ті чи інші союзи і проводити політику на розвал України. В той період хаосу державного управління і бездіяльності спецслужб момент був вибраний вдало, але миттєва реакція патріотичних організацій поставила крапку на діях Верещук в напрямку відділення міста від України. Хоча вона вже встигла тоді обійти всі проросійські телеканали (112, Інтер і т.д.) з цією новиною.

Верещук є опоненткою курсу України в НАТО. Вона дала це чітко зрозуміти під час першого свого великого інтерв'ю в якості нардепа на каналі 112. Це було 23 вересня 2019 року. Під час цього інтерв'ю вона, зокрема, заявила, що «нас в НАТО не чекають», «якщо членство в НАТО є «конфліктогеном» з РФ, то треба від нього відмовитися», «я прихильниця фінського сценарію для України».

Верещук не один раз демонструвала свою позиції щодо примирення з ворогом. «….. сьогодні ми маємо попросити прощення. Прощення перед тими, чиї життя не змогли зберегти 6 років тому в Одессі….». «…а інші (сепаратисти) знайдуть сили пробачити, нам стане легше йти далі». Цей є тільки маленька частина посту ФБ, який говорить, що ми повинні підставити іншу щоку окупанту і агресору.

У 2013 році Верещук публічно підтримувала Путіна. Даючи інтерв'ю російському журналу «Огонек» під час Майдану, вона говорила про те, що Росія є «авторитаризмом з демократичним обличчям», але зазначила, що якщо би Путін був в Україні, то вона за нього би голосувала.

І остання крапля. Відношення Верещук до українських героїв: "Бандера став героєм для більшої частини суспільства, образом націоналізму. Та слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв. Бо історія, як ми б нею не "крутили", збрехати світу не дозволить".

Зв'язки з російською агентурою
Спонсорами і кураторами Ірини Верещук є Віктор Медведчук і його найближчий соратник Тарас Козак, який має формальний контроль над низкою ЗМІ. Саме ці канали, що нещодавно потрапили під санкції, активно піарили колишнього градоначальника Рави-Руської а потім вже народного депутата України Верещук. Більш того, Верещук ******* цитувати такі «патріотичні» видання як «Украина.Ру», «Антифашист», Страна.юа тощо, вже не кажучи про російські Росія24, Звезда, ТВЦ.
Очолюючи Центр Балто-Чорноморських досліджень, Ірина Верещук не спростовувала, що організацію фінансують Віктор Медведчук і Тарас Козак. Більш того, провідну роль в цьому центрі, окрім трьох Президентів України, там грають російські аналітичні центри. На кожному форумі присутні експерти з РФ і триколори на першому плані. Це говорить про те, що дійсна мета створення Центру Балто-Чорноморських досліджень і консенсусних практик - просування завуальованих наративів країни агресора щодо примирення народів, пошук консенсусу і т.д. Як ви думаєте, що спонукає Президентів України (Кравчука, Кучму і Ющенка) приймати участь в тих зустрічах, які організовував Центр? Тут є дві основні відповіді. П
показати весь коментар
11.04.2021 12:29 Відповісти
Послали кацапы нашего гавнокомандующего нах. и это уже позитив, нет теперь нужды заглядывать ни в дупу ни в глаза...- там мира нет. сделает през. вывод или обидется как ребенок??
показати весь коментар
11.04.2021 12:30 Відповісти
Арестович пургамет,и это известно давно...
показати весь коментар
11.04.2021 12:30 Відповісти
Знову в око(дупу)заглядав-він або мозахіст,або конченийвід народження, якщо із першого разу не дійшло!
показати весь коментар
11.04.2021 12:31 Відповісти
Страх Путлера перед Зеленским наметился давно,а знаете почему?Неизвестно наперед что он придумает завтра....непредсказуемость бесит мавзолейного дебила
показати весь коментар
11.04.2021 12:33 Відповісти
Сколько можно бится головой о стену?...
показати весь коментар
11.04.2021 12:39 Відповісти
БЕГ КЛОУНА ПО ГРАБЛЯМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.....
показати весь коментар
11.04.2021 12:40 Відповісти
Этот зе-дебилоид нелох до этих пор так и не понял что у российских фашистов противоположная цель с Украиной? Клоун, глаза открой, договорится не выйдет потому что цель России это уничтожение Украины!!!
показати весь коментар
11.04.2021 12:43 Відповісти
Что и требовалось доказать... зеля, как был дурачком, так за два года ума и не набрался. Но идиоты, продолжающие верить в "своего", близкого по духу персонажа, который знает лёгкие ответы на все сложные вопросы, с радостью, проголосуют за второй срок... просто позорище...
показати весь коментар
11.04.2021 12:43 Відповісти
На манєже всьо тє же.Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9138
показати весь коментар
11.04.2021 12:45 Відповісти
Вопрос в другом. А именно: "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек...". Шо думаете, зебобики по поводу? Это было вчера. Сегодня Зеленский думает, шо не нужен, поскольку он сам лично не цепляется ни за рейтинги, ни за власть, ни за торговлю на крови. А вы шо думаете: нужен; не нужен; не нужен, но не совсем; совсем не нужен; нужен, но оно вам надо? Ваш вариант мыслей(ну, конечно, если они у вас есть)?
показати весь коментар
11.04.2021 12:50 Відповісти
наверное в шоколадный глаз хотел заглянуть
показати весь коментар
11.04.2021 12:52 Відповісти
Кравчук пропонує контролювати дотримання тиші на Донбасі спільно з бойовиками ОРДЛо.
У Зеленського цю муйню старого мудака офіційно запропонували ОБСЄ.
Уявляєте спільні патрулі із нацистами, алькаїдівцями, талібами?
ЗЕзрадники почали легалізацію окупації Донбасу,
і Порошенко тут ні до чого , тому що він свої мілліони витрачав і витрачає для нужд Украіни , а не ховає в Оманських офшорах, як ваш Зелепупенко !
показати весь коментар
11.04.2021 13:01 Відповісти
те що і Бутюсов і Параша працює на рашку-це факт вже.
показати весь коментар
11.04.2021 13:40 Відповісти
Кто-то мне подскажет как выглядит идиот-главнокомандующий, который пытается обсудить гибель свои воинов на своей территории с лидерами других стран, включая страну-агрессор, от огня которой и погибли наши парни которым он сам и запретил стрелять...
показати весь коментар
11.04.2021 13:04 Відповісти
Треба вбивати всіх російських окупантів. За кожного нашого треба десять росіян вбити!
показати весь коментар
11.04.2021 13:05 Відповісти
Я уже совсем запутался, кто сейчас наживается на войне? Порошенко или уже нет?
показати весь коментар
11.04.2021 13:09 Відповісти
___когда будете строить Дом, пригласите балерину быть бригадиром. Зато прикольно...
показати весь коментар
11.04.2021 13:13 Відповісти
шо, путя, мабуть, передав зе-лупі через свого секретаря подрюкати у куточку... і наша сердешна зе-лупка така вся у розпачу, - "как так, я ш мір в єго глазах увідєла, я ш так на раялє умєю чєм хош іграть... і тут такое..."
показати весь коментар
11.04.2021 13:22 Відповісти
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 7802
показати весь коментар
11.04.2021 13:35 Відповісти
В ответ на «не о чем говорить» медведчук и всё ОПЗЖ уже должны в сизо сидеть
показати весь коментар
11.04.2021 13:53 Відповісти
Никто из горе-комментаторов не увидел в переговорах Зеленского именно Нормандский формат ? Против которого вьіступает только Кремль.
показати весь коментар
11.04.2021 13:53 Відповісти
Я связываю участившиеся обстрелы на фронте с тем фактом,что Медведчука потрогали слегонца за вымя.Поскольку градус кацапских пропагандонов уже некуда повышать,и она особо никого не волнует,Путин взялся мстить за кума сам.Поэтому в с е смерти на фронте- на совести этого сушеного мертвечука и его паломницы.До Путина пока не добратся,но физическое замечание мудаку медведчуку стоит сделать - ведь уже по его вине десятки погибших.
показати весь коментар
11.04.2021 14:07 Відповісти
Сам так красномовно - не зміг би, тому адресовую Арестовичу і Зеленському
слова ********* класика:
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 3079
показати весь коментар
11.04.2021 14:19 Відповісти
Надо свех имеющихся снайперов разместить по окопам с задачей стрелять врага днем и ночью! потом уже предлагать переговоры
показати весь коментар
11.04.2021 14:38 Відповісти
Шмаркач він і в Африці шмаркач..
Як українці збираються з таким чмом в президентах перемогти фуйла ?
показати весь коментар
11.04.2021 14:49 Відповісти
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9375А ось Українець Дмитро Чумак, навіть перебуваючи в Москві він там не заглядав в очі кривавому )(уйлу а виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики .
А після перемоги Чумак опублікував на своїй сторінці аккаунта в Instagram, зображення палаючого Кремля - цього фашистського лігва кривавого маніяка )(уйла у ворожій Україні
в проклятій Москві.
показати весь коментар
11.04.2021 16:14 Відповісти
Может до Зебила наконец дойдет что рашке перемирье на Донбасе на хрен никогда не было и не будет нужно и договориться посредине с ху..лом не получится.
показати весь коментар
11.04.2021 14:54 Відповісти
Яке ж воно тупе !! Про що можна говорити з ******?? Немає жодної теми по якій можна було говорити з ним, жодної! Тому що це марна трата часу і хто це ще не зрозумів той реальний дебіл
показати весь коментар
11.04.2021 15:02 Відповісти
Яке ж воно тупе !! - он - миллиардер. а ты? ну и кто тупой?
показати весь коментар
11.04.2021 18:44 Відповісти
Та насрати на його мiйльони ,воно все рiвне тупе )Чи ти наївно думаєш що ті хто *поимел бабло* всi охренiтельнa розумні , в тому числі і в плані зовнішньої політики?)
показати весь коментар
11.04.2021 18:52 Відповісти
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 6647
Ось тепер продажний ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано побачити
мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно
і спочивай в Аду з не миром, наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
показати весь коментар
11.04.2021 15:46 Відповісти
Він ще не наговорився?!
показати весь коментар
11.04.2021 16:51 Відповісти
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе - вот ублюдок. вместо дел - очередные продажи Украины

зеленский должен ползать на брюхе перед Алиевом и привезти оттуда кучу беспилотников дронов камикадз + их операторов + пачку ПВО + некоторые ракетные системы + прочее
другие люди должны УЖЕ закупить в Литве Латвии Эстонии снайперские винтовки и др, что есть.. и патроны
начать наконец производить патроны!
договориться с Польшей чтоб они у себя производили патроны для нас + купить у них оружие
купить у Канады оружие - те уже давно 7 лет предлагают
показати весь коментар
11.04.2021 18:43 Відповісти
как сказал порошенко: я не реже раз в 2 недели беседую с путиным по телефону... ну и ЧТО это дало Украине? какой результат десятков этих бесед? даже сотен бесед
показати весь коментар
11.04.2021 18:46 Відповісти
посилання зможеш дати на ці слова, брехло ЗЕбільне?
показати весь коментар
11.04.2021 22:39 Відповісти
Жалкий шут
показати весь коментар
11.04.2021 20:03 Відповісти
Марк Солонин о России: не верь, не бойся, не проси!

ютуб.

А эти придуры всё хотят говорить.
показати весь коментар
11.04.2021 22:19 Відповісти
Цей дурень кваральний все ще в очі ботоксній ********* заглядає?
показати весь коментар
11.04.2021 22:58 Відповісти
Зе верно поступил.
показати весь коментар
11.04.2021 23:57 Відповісти
Что принимает Зеленский???
показати весь коментар
12.04.2021 07:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 