10 квітня у районі Золотого-3 від кулі найманців РФ загинув 24-річний воїн 92-ї ОМБр Андрій Теперик

У суботу, 10 квітня, о 23:00 в районі населеного пункту Золоте-3 Севєродонецького району Луганської області унаслідок смертельного кульового поранення загинув 24-річний Андрій Сергійович Теперик, житель Харківської області, старший солдат, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 92-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 квітня, о 23:00 російські найманці вкотре "дотримувалися режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки...

Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова сім'я висловлює глибокі співчуття батькам Героя...

Не пробачимо... Вибач, братику..." - сказано в повідомленні.

Андрій Теперик був родом із села Мартове Печенізького району Харківської області. Він служив стрільцем-снайпером 1-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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