Ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 57 нових випадків захворювання, 20 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 11 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3 014 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

На жаль, у Збройних силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Зокрема, військовослужбовець ЗС України з 6 квітня перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 3 квітня перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному клінічному медичному центрі "Лікарня Водників". Попри проведену терапію 10 квітня стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним..." - сказано в повідомленні.

Читайте також: Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Загалом за час пандемії одужали 20 046 людей, летальних випадків 70.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 967 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 20 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних силах України 35 163 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 2 830 медичних працівників.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали

За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 677 осіб.