Ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 57 нових випадків захворювання, 20 осіб госпіталізовано
Станом на 10:00 11 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3 014 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
На жаль, у Збройних силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Зокрема, військовослужбовець ЗС України з 6 квітня перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 3 квітня перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному клінічному медичному центрі "Лікарня Водників". Попри проведену терапію 10 квітня стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним..." - сказано в повідомленні.
Загалом за час пандемії одужали 20 046 людей, летальних випадків 70.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 967 осіб.
За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 20 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії в Збройних силах України 35 163 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 2 830 медичних працівників.
За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 677 осіб.
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Скільки балбесам не кажи аби негайно запровадили лазерну терапію -
як до баранів...
плюс можна було недавно побачити допис когось на сайт юа - там на одного хворобствующегося - в 15 раз більше медсестер, аніж тут. ну, в загальному, там на сто поцієнтів.
і зарплата.. - в Лівію наші їздили і не скаржились
Всплеск Covid в более чем дюжине штатов, в большинстве из которых наблюдается высокий уровень вакцинации.
Согласно анализу тенденций за последнюю неделю, число случаев коронавируса снова резко возросло в 13 штатах США, в том числе в штатах с одним из самых высоких показателей вакцинации.
По данным Университета Джона Хопкинса, штат Мичиган превышает средний показатель по США по уровню вакцинации, но число случаев заболевания, уровень положительных результатов и количество госпитализаций растут.
Представители органов здравоохранения штата возложили вину на новые очень заразные варианты, которые сейчас распространяются в штате, поскольку эксперты в области здравоохранения предупреждают, что национальные усилия по вакцинации находятся в гонке против заразных штаммов.
В других штатах с одним из самых высоких уровней вакцинации - включая Западную Вирджинию, Мэн и Монтану - также наблюдается всплеск заболеваемости.
Высшие должностные лица здравоохранения, включая доктора Энтони Фаучи и директора CDC доктора Рошель Валенски, заявили, что к концу месяца вариант, который возник в Великобритании, может стать доминирующим штаммом в США.
Считается, что этот штамм примерно на 56% более заразен и возможно в два раза смертоноснее, чем существующий доминирующий штамм в Соединенных Штатах.
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-high-vaccination-rates/?sh=129b979e3ec4 источник