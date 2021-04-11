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Ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 57 нових випадків захворювання, 20 осіб госпіталізовано

Ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ. За добу - 57 нових випадків захворювання, 20 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 11 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3 014 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

На жаль, у Збройних силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Зокрема, військовослужбовець ЗС України з 6 квітня перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 3 квітня перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному клінічному медичному центрі "Лікарня Водників". Попри проведену терапію 10 квітня стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним..." - сказано в повідомленні.

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Загалом за час пандемії одужали 20 046 людей, летальних випадків 70.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 967 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 20 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних силах України 35 163 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 2 830 медичних працівників.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали

За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 677 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7646) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7147
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11.04.2021 12:47
+1
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 8491
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11.04.2021 12:46
+1
Швидкого одужання нашим захисникам.
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11.04.2021 12:46
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Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 8491
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11.04.2021 12:46 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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11.04.2021 12:46 Відповісти
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7147
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11.04.2021 12:47 Відповісти
Вимагаю в першу чергу зробити щеплення свиночолому з родиною і решту "політиків" рондомно і привселюдно (не онлайн) ,відчекти 1 рік щоб перевірити наслідки, а потім проводити медичні експерименти на людях!
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11.04.2021 16:48 Відповісти
Не смотрел, но осуждаю! ))
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11.04.2021 13:06 Відповісти
А что там с планом Б от бубасика? Он грозился войну порешать на раз-два. Как только Порошенко перестанет на ней наживаться.
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11.04.2021 13:23 Відповісти
Спробуйте лікуватися, якщо не пізно.
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11.04.2021 13:54 Відповісти
Ну могли б хоч військових лікувати, але й їх не хочуть...
Скільки балбесам не кажи аби негайно запровадили лазерну терапію -
як до баранів...
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11.04.2021 13:16 Відповісти
Ще 15 квітня 2020 р. в кабінеті керівника Львівського військового шпиталю полковника військової медицини Івана Гайди казали йому, що привеземо з Києва і подаруємо для шпиталю наш лазерний апарат "Геліос" аби лікував військових (ринкова ціна $40 тисяч), але він не захотів. А через два місяці, 20 червня, сам і помер від коронавірусу. Отакий герой - помру, а на новацію не пристану! Хоча перша версія "Геліоса" була вже в 1987 р. і тоді поставили на ноги 300 000 сильно опромінених чорнобильскою радіацією людей. Брошура "Геліоса" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochura(2017)[UKR].pdf В УКРАЇНІ НА ВСІХ ПОСАДАХ ЛИШЕ ІДІОТИ...
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11.04.2021 13:25 Відповісти
ага, а в Ломбардии о гелиосах не знали и обосрались всей провинцией. че вы не продали его туда? там бы вам и 4млн. выложили шоп спасти побольше столетних пердунов
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11.04.2021 13:34 Відповісти
В ломбардії ніхто не обісрався , це журнашлюхи лиють гімно на голови недалеких.
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11.04.2021 16:50 Відповісти
так ж навіть ніби тут інтерв.ю було шо наша типу там вже мєсна медсестра каже - (картинка "нам .....ець")
плюс можна було недавно побачити допис когось на сайт юа - там на одного хворобствующегося - в 15 раз більше медсестер, аніж тут. ну, в загальному, там на сто поцієнтів.
і зарплата.. - в Лівію наші їздили і не скаржились
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11.04.2021 17:55 Відповісти
правильне посилання http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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11.04.2021 13:27 Відповісти
Питання по суті. Бійці, що померли від ковіду, були вакциновані?
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11.04.2021 14:56 Відповісти
По суті заражені прививкою.
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11.04.2021 16:51 Відповісти
Да, та запчасть вируса, что закодирована в вакцине, она такая заразная... Жги исчо.
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11.04.2021 18:19 Відповісти
Вакцина заражает народ пачками, но власти возлагают вину на несуществующие штаммы 👎
Всплеск Covid в более чем дюжине штатов, в большинстве из которых наблюдается высокий уровень вакцинации.
Согласно анализу тенденций за последнюю неделю, число случаев коронавируса снова резко возросло в 13 штатах США, в том числе в штатах с одним из самых высоких показателей вакцинации.
По данным Университета Джона Хопкинса, штат Мичиган превышает средний показатель по США по уровню вакцинации, но число случаев заболевания, уровень положительных результатов и количество госпитализаций растут.
Представители органов здравоохранения штата возложили вину на новые очень заразные варианты, которые сейчас распространяются в штате, поскольку эксперты в области здравоохранения предупреждают, что национальные усилия по вакцинации находятся в гонке против заразных штаммов.
В других штатах с одним из самых высоких уровней вакцинации - включая Западную Вирджинию, Мэн и Монтану - также наблюдается всплеск заболеваемости.
Высшие должностные лица здравоохранения, включая доктора Энтони Фаучи и директора CDC доктора Рошель Валенски, заявили, что к концу месяца вариант, который возник в Великобритании, может стать доминирующим штаммом в США.
Считается, что этот штамм примерно на 56% более заразен и возможно в два раза смертоноснее, чем существующий доминирующий штамм в Соединенных Штатах.
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-high-vaccination-rates/?sh=129b979e3ec4 источник
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11.04.2021 18:40 Відповісти
 
 