Польща працює над посиленням санкційного режиму ЄС щодо Росії через агресію проти України, - МЗС республіки

Варшава здійснює активні заходи щодо посилення санкційного режиму щодо Російської Федерації через агресивні дії проти України.

З такою заявою виступило МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні", - повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

Заяву МЗС Польщі цитує польське агентство преси (РАР). Як зазначається, конфронтаційна політика Росії, яка традиційно підтримується демонстративними рухами військ і провокативними військовими навчаннями, а також широкомасштабна й агресивна дезінформаційна політика "особливо яскраво проявляється у місцях сутичок, де легко перекласти провину за ескалацію на іншу сторону конфлікту".

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"З середини березня випадків порушення умов перемир’я фіксується утричі більше, ніж у січні та лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Усе частіше трапляються випадки дуже інтенсивних провокативних обстрілів із боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, унаслідок яких гинуть українські солдати", - підкреслюють у польському зовнішньополітичному відомстві.

Також МЗС Польщі висловлює стурбованість значною концентрацією військ біля кордонів з Україною. "Наше занепокоєння, як і союзників, викликає концентрація російських військ поблизу українських кордонів, зокрема в окупованому Криму і Чорному морі", - зазначають у відомстві.

Зазначається, що напругу посилюють також російські військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії.

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У МЗС Польщі зазначили, що підтримують тісні контакти з українськими колегами, а цього року мають відбутися ще щонайменше кілька зустрічей на рівні міністрів і заступників міністрів, а також і в багатосторонніх форматах, наприклад у межах Люблінського трикутника.

Польське зовнішньополітичне відомство також повідомило, що Польща є у колі найактивніших країн, які порушують питання російської агресії на міжнародній арені.

"Польща активно підтримує й ініціює заходи, які зміцнюють міжнародний тиск на Росію у межах ЄС, ООН чи ОБСЄ. Ми також активно підтримуємо військову адаптацію НАТО й України", - йдеться у повідомленні МЗС РП.

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У міністерстві зазначили, що Польща готується очолити головування в ОБСЄ, яка активно залучена у процес врегулювання російсько-українського конфлікту. Як наголошується, Польща має намір "ефективно використати час головування для здійснення спроби деескалації ситуації на сході України і підтримки суспільства на Донбасі, яке потерпає від конфлікту".