Російські пропагандисти повідомляють про створення нового бомбардувальника ПАК ДА, який "зможе долати ППО країн НАТО". ФОТО

Міністерство оборони Російської Федерації затвердило остаточний проєкт нового бомбардувальника-невидимки. Російські військові тішаться надією, що їхній літак зможе долати протиповітряну оборону країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА Новости.

Розробку назвали "перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації" - ПАК ДА.

Росія планує прийняти новий бомбардувальник на озброєння до 2027 року, замінивши ним ракетоносці Ту-95МС, термін служби яких вже закінчується.

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Міністерство оборони РФ стверджує, що літак зможе непоміченим долати ППО країн НАТО.

Військові поки приховують, який вигляд матиме новий літак. Наразі доступні тільки рендери з імовірним виглядом бомбардувальника.

Літак мають побудувати за схемою "летюче крило", коли підйомну силу створює фактично вся поверхня апарату.

РИА Новости з посиланням на власні джерела пише, що авіаконструктори вже провели серію стендових випробувань з оцінки рівня радіолокаційної помітності на спеціальних макетах і окремих повнорозмірних елементах бомбардувальника. За даними видання, підтверджено наднизькі показники площі ефективної поверхні розсіювання ПАК ДА.

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Бомбардувальник задумано як дозвуковий, що має збільшити дальність польоту. Концепція бойового застосування ПАК ДА передбачає ракетні удари по наземних об'єктах із великої дистанції, йдеться про подолання 15 тисяч кілометрів.

"ПАК ДА візьме на борт і гіперзвукове озброєння, зокрема новітній "Кинджал". Також літак зможе управляти групами безпілотних літальних апаратів.

Малопомітність позбавить екіпаж від необхідності якнайшвидше залишати район пуску ракет або скидання бомб. Першу силову установку для ПАК ДА вже зібрали "в металі" і скоро відправлять на стендові випробування. Проєктували повністю у "цифрі", що максимально спростило запуск виробництва. Цього року побудують ще кілька двигунів, які також візьмуть участь у стендових випробуваннях", - йдеться у матеріалі.

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Наразі у світі існує єдиний малопомітний бомбардувальник, побудований за схемою "летюче крило" - це американський B-2 Spirit, також відомий як Stealth Bomber. Він призначений для прориву щільної ППО противника.