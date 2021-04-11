Російські пропагандисти повідомляють про створення нового бомбардувальника ПАК ДА, який "зможе долати ППО країн НАТО". ФОТО
Міністерство оборони Російської Федерації затвердило остаточний проєкт нового бомбардувальника-невидимки. Російські військові тішаться надією, що їхній літак зможе долати протиповітряну оборону країн НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА Новости.
Розробку назвали "перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації" - ПАК ДА.
Росія планує прийняти новий бомбардувальник на озброєння до 2027 року, замінивши ним ракетоносці Ту-95МС, термін служби яких вже закінчується.
Міністерство оборони РФ стверджує, що літак зможе непоміченим долати ППО країн НАТО.
Військові поки приховують, який вигляд матиме новий літак. Наразі доступні тільки рендери з імовірним виглядом бомбардувальника.
Літак мають побудувати за схемою "летюче крило", коли підйомну силу створює фактично вся поверхня апарату.
РИА Новости з посиланням на власні джерела пише, що авіаконструктори вже провели серію стендових випробувань з оцінки рівня радіолокаційної помітності на спеціальних макетах і окремих повнорозмірних елементах бомбардувальника. За даними видання, підтверджено наднизькі показники площі ефективної поверхні розсіювання ПАК ДА.
Бомбардувальник задумано як дозвуковий, що має збільшити дальність польоту. Концепція бойового застосування ПАК ДА передбачає ракетні удари по наземних об'єктах із великої дистанції, йдеться про подолання 15 тисяч кілометрів.
"ПАК ДА візьме на борт і гіперзвукове озброєння, зокрема новітній "Кинджал". Також літак зможе управляти групами безпілотних літальних апаратів.
Малопомітність позбавить екіпаж від необхідності якнайшвидше залишати район пуску ракет або скидання бомб. Першу силову установку для ПАК ДА вже зібрали "в металі" і скоро відправлять на стендові випробування. Проєктували повністю у "цифрі", що максимально спростило запуск виробництва. Цього року побудують ще кілька двигунів, які також візьмуть участь у стендових випробуваннях", - йдеться у матеріалі.
Наразі у світі існує єдиний малопомітний бомбардувальник, побудований за схемою "летюче крило" - це американський B-2 Spirit, також відомий як Stealth Bomber. Він призначений для прориву щільної ППО противника.
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Карабах 2020 , Ливия и Сирия ПОЛНОСТЬЮ развеяли мифы о рашка оружии !
И ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБНУЛЕННЫЙ король у нее такой же голый , как и вся рашкинская НЕДОармия образца 50-х годов прошлого века !
В то время как США дали совку около 20 тысяч автомобилей для «Катюш» ( не считая сотен тысяч автомашин для других нужд отсталой красной армии ), в СССР после 22 июня было выпущено для этой цели всего 600 грузовиков (в основном шасси ЗИС-6).
РЖУ не могу - 600 допотопных грузовиков за 4 года !!!!
Причем Студебеккеры в то время воспринимались в красной армии как ИНОПЛАНЕТНЫЕ технологии - вот к чему привело шапкозакидательстьво перед войной с помощью кремлевских пропагандистов по всем сми и в кино ( только один Крючков как надрывался !!! )
То же самое происходит на рашке и сейчас !
Нет у нее НИЧЕГО современного и не будет - нет денег , нет специалистов , нет технологий , нет современных материалов , нет оборудования , нет электроники - ничего нет кроме очередных мячталок , хотелок и мультиков Союзмультфильм !
" Бронепоезда выходят с запасных путей " После многолетнего перерыва на боевое дежурство возвращается уникальный в своем роде вид вооружения. Современные российские бронепоезда будут охранять железную дорогу от диверсантов
Минобороны РФ сообщает, что собирается впервые за последние 15 лет задействовать бронепоезда на учениях войск Южного военного округа. В маневрах примут участие составы "Амур" и "Байкал". В частях Железнодорожных войск Южного военного округа после ремонта и перевооружения сейчас находятся четыре бронепоезда: «Байкал», «Терек», «Амур» и «Дон».
Это и есть те самые вундервафли , о которых путло втюхивает в уши лишнехромосомным ПУТриотам - ровно 27 махов выдает каждый бронепоезд если в топку засыпать аргентинский кокс !
Каждый из составов бронепоезда - маленькая крепость на колесах, для обороны у него есть зенитные пушки и пулеметы. Личный состав уже пробует оружие поезда в действии. При необходимости на платформах можно разместить артиллерию более крупного калибра.
Блин , даже пушки есть !
И пулеметы !
Ну , держитесь , американцы !
США испугались , НАТО в шоке , в Белом Доме паника и началась срочная эвакуация !
Рашка реставрированный бронепоезд времен Буденного на железной дороге США - самый страшный сон каждого американца !
Когда ждать новый российский авианосец? На этот счет 8 лет назад определенно высказался заместитель министра обороны Юрий Борисов ( сейчас он Вице - Премьер ) :
Россия будет строить авианосец, но не в ближайшее десятилетие.
Поскольку в госпрограмме вооружений до 2030 года таких циклопических трат не предусмотрено. Но Главный штаб ВМФ рассчитывает получить новый флагман где-то в 50-х годах. Это, видимо, если все пойдет, как запланировано.
А вот с этим, без сомнения, тоже большие проблемы.
Настолько большие, что российский авианосец имеет слишком много шансов так и остаться в виде модели для международных выставок вооружений.
на 1 апреля 2021 США изготовили и поставили на боевое дежурство свыше 625 самых лучших и современных самолетов в мире - F-35 различных модификаций .
Каждый самолет является носителем ядерного оружия - самыми совершенными высокоточными ядерными планирующими бомбами с возможностью изменения ее мощности !
Самая современная версия термоядерной гравитационной бомбы B61 рассматривается как оперативно тактическое ядерное оружие, способное пробивать перекрытия фортификационных сооружений. Существует несколько опций ядерных зарядов для этого оружия, мощностью: 0,3 Кт, 1,5 Кт, 10 Кт и 50 Кт.
Это просто фантастика и Абсолютное Превосходство Армии США !
Ядерная Бомба B61 12-ой версии имеет длину 3,58 м, вес от 320 до 500 кг, ее бортовая система наведения позволяет проводить метание с точностью всего максимум 2 м отклонения от цели.
«Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей - собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас (Joint Direct Attack Munition, JDAM)»
JDAM представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.
Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса.
боевое применение бомб типа JDAM не зависит от погодных условий. Этим они выгодно отличаются от боеприпасов с лазерным и инфракрасным наведением, которым требуется определенная прозрачность атмосферы.
ВВС США приняли первый истребитель F-15EX Advanced Eagle для дальнейших испытаний. F-15EX предназначен для замены старых истребителей F-15C/D военно-воздушных сил США.
Новейшая версия «EX» выдающегося истребителя F-15 оснащена передовой авионикой и системой радиоэлектронной борьбы.
Цифровая кабина обеспечивает доступ в режиме реального времени к информации о поле боя и улучшает понимание пилотом окружающей среды, чтобы снизить рабочую нагрузку, ускорить принятие решений и улучшить управление миссией.
F-15EX основан на Open Mission Systems, что позволяет быстро внедрять цифровые технологии для будущего роста.
F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире и способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие.
Абсолютное Превосходство США !