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Новини Агресія Росії проти України
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Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації із боку РФ, - МЗС

Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації із боку РФ, - МЗС

Усе більше країн рішуче заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації ситуації із боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов із главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції, Швеції, а також високим представником ЄС і генеральним секретарем ОБСЄ.

"Про свою солідарність з Україною твердо заявили керівники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії. Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з президентом України підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив вчора під час зустрічі з главою України і президент Туреччини. Спасибі всім нашим партнерам за цей вияв солідарності", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

МЗС (4159) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+6
Вы, кацапы, как всегда, косите под дурачка и у вас получается без напряга
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11.04.2021 15:14
+4
Два эсминца - это груз ракет, которого хватит два раза уничтожить весь черноморский флот *********.
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11.04.2021 15:11
+3
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 6189
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11.04.2021 15:08
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Любые сигналы лучше подкреплять конкретными действиями в Чёрном море и в воздушном пространстве Украины, а также не забывать присылать новые транспортные самолёты с загадочным содержимым, так как больной клиент с севера понимает только дела, а не слова и "озабоченности"
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11.04.2021 15:06 Відповісти
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 6189
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11.04.2021 15:08 Відповісти
Слова для таких як путін мало значать. Для нього важливо знати, чи готові датийому відсіч. Він веде підготовку до війниа А всі наші друзі відступили і говорять ай-я яй.і ми вам не допоможемо. а ви тримайтеся. приблизно так починалася друга світова а Європа може отримати другу Сірію під боком
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11.04.2021 15:09 Відповісти
Кралчука тоже поддерживали и что-то там гарантировали(озабоченность?)

аж 2 эсминца пройдут в ЧМ 14-го и 15-го числа - офигенная поддержка.
я бы просто предупредил шо у нас 5 АЭС и если шо, то не гарантирую
вернее, не только лишь не гарантирую, мало кто может это делать))))
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11.04.2021 15:09 Відповісти
Два эсминца - это груз ракет, которого хватит два раза уничтожить весь черноморский флот *********.
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11.04.2021 15:11 Відповісти
Вы, кацапы, как всегда, косите под дурачка и у вас получается без напряга
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11.04.2021 15:14 Відповісти
не думаю, что они будут пулять в русаков, но эсминцы сильны не только ракетным вооружением
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11.04.2021 15:20 Відповісти
кацапы уже заднюю включают, так что и пулять не пришлось.
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11.04.2021 15:21 Відповісти
пока только все накаляется
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11.04.2021 15:24 Відповісти
Просто процесс имеет инерцию.
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11.04.2021 15:25 Відповісти
Ага! "Пулять" вони будуть... Губу закоти.
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11.04.2021 16:00 Відповісти
перечитайте еще раз мой пост, но теперь все буквы
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11.04.2021 16:12 Відповісти
Вибачаюсь... " Нєдоглядєл".
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11.04.2021 16:14 Відповісти
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 781
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11.04.2021 15:11 Відповісти
сигнал солидарности - крайне полезная вещь, но пару вагонов TOW-1 и стингеров куда полезнее.
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11.04.2021 15:18 Відповісти
5 чи 6 днів в України літали військові вантажні літаки США, сьогодні ще прилетів, там мабуть солодка вата?
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11.04.2021 16:54 Відповісти
звучит как музыка, если это правда, конечно
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11.04.2021 16:58 Відповісти
раджу погортать стрічку на діалог.юа, там пишуть чи не про кожен проліт транспортників чи безпілотників, та і я сам на флайтрадарі дивився
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11.04.2021 17:03 Відповісти
А яка глибока буде "стурбованість"... Безмежна "стурбованість"... Безкрайня...
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11.04.2021 15:59 Відповісти
Значит доверяют и ценят Зеленского
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11.04.2021 17:17 Відповісти
не ЗЕленого ублюдка, а Україну. Бо вашого придурка Вову ЗЕ, з його Днем народження, не привітав НІХТО - ні Меркель, ні Макрон, ні Байден Дуже поважають, однозначно
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11.04.2021 17:53 Відповісти
Так меркель для вас старая комсомолка на подсосе *****.
макрон марионетка *****
трамп на крючке у *****.
И ты хотел, что бы такие твари поздравляли президента Украины? Мдаааа.
А вот пэтюньку они поздравляли)))))
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11.04.2021 18:19 Відповісти
...а щодо Меркель і Макрона - так тут питання не до мене. Ваша ЗЕлена гнида обісцяла б усі свої штанці від гордості, що його сама тітонька Меркель привітала. Чекала ЗЕлена гнида цілий свій день народження, що його привітає хоч хтось з Євро Союзу - чи Італія, чи Британія, чи Польща.. НІХТО не привітав А Пороха - весь світ вітав!
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11.04.2021 18:56 Відповісти
До чого тут ТРАМП, ЗЕбл? Піди проспися - Президентом США вже давно БАЙДЕН
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11.04.2021 19:06 Відповісти
Солідарність це літаки НАТО у небі над Україною коли це дуже знадобиться.
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11.04.2021 19:43 Відповісти
Российские братки мародеры хотят поживиться украинской кровью и разорить наши жилища, готовьтесь россияне к получению похоронок с захватнической войны, Крымнаша и зайти на за спинами местных пророссийских зомбаков, разорив Донбасс, у нас не получится. Россфашисты будут уничтожены, Победа будет за нами. Слава Украине!
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11.04.2021 19:55 Відповісти
 
 