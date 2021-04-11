Ситуація в Україні небезпечна для РФ, і ми хочемо гарантувати свою безпеку. Росія ніколи ні для кого не була загрозою, - Пєсков

Російська Федерація продовжує вживати заходів для гарантування своєї безпеки і ніколи ні для кого не була загрозою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Поруч із нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч із нами країна, в якій, ми не відкидаємо, керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи маємо ми вживати заходів для гарантування своєї безпеки? Маємо. От ми це і робимо", - сказав Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну на телеканалі "Росія 1".

Під час інтерв'ю було порушено питання про те, чи справді під час нещодавньої розмови президента РФ Володимира Путіна з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель остання "висунула вимогу згорнути російське військове посилення в районі східної частини України".

"Ні. Меркель справді сказала, що нас у Європі непокоїть концентрація російських військ у районі кордонів. Так, вона це сказала. І таке занепокоєння було висловлено", - сказав Пєсков.

За його словами, після цього були роз'яснення глави РФ. "Як ми переміщуємо, куди ми переміщуємо війська всередині нашої території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не має викликати ні в кого занепокоєння. Росія ніколи ні для кого не була загрозою", - наголосив прессекретар.

Пєсков також сказав, що заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному стану справ.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.