У донецьких терористів, фігурантів справи MH17, у день катастрофи був контакт із РФ на найвищому рівні, - нідерландські ЗМІ

У фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на Донбасі в день його збиття, 17 липня 2014 року, був контакт із Москвою на найвищому рівні. При цьому упродовж декількох годин вони не знали, що збили з "Бука" пасажирський лайнер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.

Журналісти Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої "ДНР" Сергія Дубинського (Похмурий). Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи дають детальну картину реальності війни на Донбасі.

Згідно з розслідуванням, єдиний фігурант, який бере участь у судовому процесі в Гаазі, - росіянин Олег Пулатов - упродовж декількох годин після катастрофи Boeing взагалі не знав про інцидент. Крім того, Дубинський теж не знав про те, що з "Бука" збили саме пасажирський літак. Але, як вважають прокурори, це не має жодного значення для обвинувачення. Згідно їхньої позиції, ці бойовики не є комбатантами і мають понести всю відповідальність за загибель Boeing.

Записи надані Службою безпеки України.

Записи також показують, що вплив Росії на бойовиків істотно зріс від початку липня 2014 року. Стверджується, що Москва на той час була повністю залучена у військово-стратегічні рішення під час військових дій на Донбасі. А також самостійно призначала політичне керівництво "республіки".

Вже з липня 2014 року бойовики отримують засоби зв'язку, які неможливо прослухати. За словами самого Дубинського, зв'язок через них проходив через Москву і ФСБ. Бойовики знали, що їх можуть підслухати і тому часто зустрічаються особисто.

У розмові 17 липня 2014 року, в день катастрофи MH17, Дубинський стверджує, що має прямий контакт із Москвою. А його командир, "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін провів бесіду з Москвою на найвищому рівні.

Того ж дня Дубинський багато говорив про ракетний комплекс "Бук", який зрештою збив MH17. О 16:20 літак із 298 пасажирами зник із радарів, унаслідок катастрофи загинули всі пасажири, зокрема 196 громадян Нідерландів.

Менше, ніж через пів години після катастрофи Дубинський дізнається від своїх спільників, що вони нібито збили український винищувач. Потім Дубинському потрібно майже дві години, щоб з’ясувати, що в цей час було збито Boeing. Коли він вимагає роз'яснень, його підлеглі змінюють свою історію. Вони повторюють, що збили винищувач противника, але тільки після того, як він нібито збив Boeing.

Це теорія надалі лягла в основу версії Міністерства оборони Росії. Але більша частина цієї інформації незабаром виявляється фейковою, і в районі прольоту Boeing не було інших літаків.

Пізніше російська влада переходять до версії про те, що MH17 збив український "Бук". Але з прослуханих розмов із головним фігурнатом Дубинським про це ніде не згадується.

Російська установка "Бук" залишатиметься в цьому районі упродовж декількох годин після катастрофи і повернеться у Росію тільки вночі. Упродовж цього часу Дубинський і Гіркін поняття не мають, де перебуває зброя.

Записи також дають показову картину того, як бойовики ставилися один до одного і як залякування і крадіжки були частиною тодішньої повсякденної практики.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.