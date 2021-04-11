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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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У донецьких терористів, фігурантів справи MH17, у день катастрофи був контакт із РФ на найвищому рівні, - нідерландські ЗМІ

У фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на Донбасі в день його збиття, 17 липня 2014 року, був контакт із Москвою на найвищому рівні. При цьому упродовж декількох годин вони не знали, що збили з "Бука" пасажирський лайнер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.

Журналісти Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої "ДНР" Сергія Дубинського (Похмурий). Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи дають детальну картину реальності війни на Донбасі.

Згідно з розслідуванням, єдиний фігурант, який бере участь у судовому процесі в Гаазі, - росіянин Олег Пулатов - упродовж декількох годин після катастрофи Boeing взагалі не знав про інцидент. Крім того, Дубинський теж не знав про те, що з "Бука" збили саме пасажирський літак. Але, як вважають прокурори, це не має жодного значення для обвинувачення. Згідно їхньої позиції, ці бойовики не є комбатантами і мають понести всю відповідальність за загибель Boeing.

Записи надані Службою безпеки України.

Записи також показують, що вплив Росії на бойовиків істотно зріс від початку липня 2014 року. Стверджується, що Москва на той час була повністю залучена у військово-стратегічні рішення під час військових дій на Донбасі. А також самостійно призначала політичне керівництво "республіки".

Вже з липня 2014 року бойовики отримують засоби зв'язку, які неможливо прослухати. За словами самого Дубинського, зв'язок через них проходив через Москву і ФСБ. Бойовики знали, що їх можуть підслухати і тому часто зустрічаються особисто.

У розмові 17 липня 2014 року, в день катастрофи MH17, Дубинський стверджує, що має прямий контакт із Москвою. А його командир, "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін провів бесіду з Москвою на найвищому рівні.

Того ж дня Дубинський багато говорив про ракетний комплекс "Бук", який зрештою збив MH17. О 16:20 літак із 298 пасажирами зник із радарів, унаслідок катастрофи загинули всі пасажири, зокрема 196 громадян Нідерландів.

Менше, ніж через пів години після катастрофи Дубинський дізнається від своїх спільників, що вони нібито збили український винищувач. Потім Дубинському потрібно майже дві години, щоб з’ясувати, що в цей час було збито Boeing. Коли він вимагає роз'яснень, його підлеглі змінюють свою історію. Вони повторюють, що збили винищувач противника, але тільки після того, як він нібито збив Boeing.

Це теорія надалі лягла в основу версії Міністерства оборони Росії. Але більша частина цієї інформації незабаром виявляється фейковою, і в районі прольоту Boeing не було інших літаків.

Пізніше російська влада переходять до версії про те, що MH17 збив український "Бук". Але з прослуханих розмов із головним фігурнатом Дубинським про це ніде не згадується.

Російська установка "Бук" залишатиметься в цьому районі упродовж декількох годин після катастрофи і повернеться у Росію тільки вночі. Упродовж цього часу Дубинський і Гіркін поняття не мають, де перебуває зброя.

Записи також дають показову картину того, як бойовики ставилися один до одного і як залякування і крадіжки були частиною тодішньої повсякденної практики.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

Автор: 

росія (65908) тероризм (2868) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Бук (130)


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Топ коментарі
+16
С дьяволом во плоти у них был контакт, и контракт

У донецких террористов, фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ - Цензор.НЕТ 2602
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11.04.2021 15:47
+15
Как не знали,что сбили пассажирский,если по нему и стреляли? Только не по малазийскому, а по своему родненькому аэрофлоту с двумя сотнями крепостных в роли овечек на заклание от рук хунты.А на границах уже стояли танки с заведенными двигателями и желанием отомстить фошиздам
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11.04.2021 16:35
+14
А шо внатуре кто-то думал что Бук оказался в Украине без решения в "РФ на высшем уровне"?
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11.04.2021 16:02
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Судя по дате 17 июля 2021 года - то прям письмо из будущего))
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11.04.2021 15:46 Відповісти
Куча ошибок в статье. Погибли окупанты и проч..
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11.04.2021 15:49 Відповісти
оккупанты от англ "occupants", т.е. обитатели (пассажиры и экипаж в данном случае).
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11.04.2021 16:40 Відповісти
С дьяволом во плоти у них был контакт, и контракт

У донецких террористов, фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ - Цензор.НЕТ 2602
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11.04.2021 15:47 Відповісти
мы будем двигать мальчиков, девочек впереди, и пусть токо попробуют стрелять! это ппц, шоб мой дед так воевал...
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11.04.2021 15:48 Відповісти
"в результате катастрофы погибли все оккупанты" Источник: https://censor.net/ru/n3258993
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11.04.2021 15:48 Відповісти
А шо внатуре кто-то думал что Бук оказался в Украине без решения в "РФ на высшем уровне"?
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11.04.2021 16:02 Відповісти
Эй, редакция, хватит шмаль курить. "В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все оккупанты, в том числе 196 граждан Нидерландов."
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11.04.2021 16:03 Відповісти
я буду гнать мальчиков, впереди - ЗА ТАКИЕ СЛОВА НАДО УБИВАТЬ!!!
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11.04.2021 16:08 Відповісти
если бы не было так грустно, новость редакции вызывает гомерический смех.
"в день его сбития 17 июля 2021, в результате катастрофы погибли все оккупанты"
Не мы конечно, не против, если Бутусов в курсе что 17 июля 2021 погибнут все окупанты, мы прям рады
Но ребята, вы хоть читайте что публикуете!
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11.04.2021 16:19 Відповісти
а если серьезно, сколько еще лет нидерланды будут жевать сопли?? где приговоры? где вой на весь мир? где санкции?? создается впечатление, что они ждут когда путин сдохнет, чтоб потом гордо огласить обвиняемого.
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11.04.2021 16:23 Відповісти
Audiatur et altera pars (c)
Выросшим в совковой реальности не понять принципов верховенства права
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11.04.2021 16:25 Відповісти
В летом 2014-го сбу что-то хоть из себя представляло цивилизованное: собирало разведданные, засылало диверсантов, прослушивало разговоры. А сейчас что? С приходом квартала95 в управление службы безопасности страны, ведомство полностью переквалифицировалось в крышевании контрабаса, в терроризирование предпринимателей, слив кацапам всех гос секретов и выполнения политических переследований опонентов. Я с ужасом представляю, что бы насобирали бакановские чертоловы, если mh17 сбилибы в 2021, а не 2014-м
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11.04.2021 16:23 Відповісти
Зєля весь Світ підставив з вагнергейтом. Зараз Раша б не бикувала біля наших кордонів зі зброєю, а заховалась би і не відсвічувала, поки ці вагнерівці давали б покази в Гаазі.
______
Зєлю геть. Дострокові.
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11.04.2021 16:26 Відповісти
Бабу Ягу - жЮлю на трон!!
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11.04.2021 18:54 Відповісти
Я вже рік Зеркаль агітую, як єдину, а він зацикливсь на юлєфобії і спить. Прокидайся! Ти, здається вкакавсь
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11.04.2021 20:00 Відповісти
Зеркаль за бабу жЮльку агітуєш? і як успіхи, Ваня?
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11.04.2021 20:50 Відповісти
близка трансформация туПина в Каддафи.... дело времени......
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11.04.2021 16:28 Відповісти
Бестолковость изложения и тупость редакторов, - не отменяют факта.
"Бук" направили с засРашки в Украину по указанию плешивой тварх.
Ракета Бука сбила пассажирский самолёт, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17.
Полную ответственность за массовое убийство несёт плешивая мразь.
Точка!
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11.04.2021 16:35 Відповісти
Как не знали,что сбили пассажирский,если по нему и стреляли? Только не по малазийскому, а по своему родненькому аэрофлоту с двумя сотнями крепостных в роли овечек на заклание от рук хунты.А на границах уже стояли танки с заведенными двигателями и желанием отомстить фошиздам
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11.04.2021 16:35 Відповісти
Это вы в самую "цяточку " попали.
Об этом "гляйвице" Венидиктов проболтался в 2014-15 году.
Попутали "декоммунизированные" населённые пункты (на картах были старые совковые названия) и стали не на ту позицию.
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11.04.2021 20:17 Відповісти
ничего не получится
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11.04.2021 16:39 Відповісти
Я лично видел в российском интернет-издании "24" новость о сбитом украинском транспортником АН-26. Захожу через несколько часов опять - а новость уже исчезла. Т.е., кацапы сами спалились.
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11.04.2021 16:46 Відповісти
а ще й твіттері була інфа від гіркіна, де він вихвалявся, що вальнули український транспортник!
потім пост зник
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11.04.2021 19:33 Відповісти
Щось не подобається мені це наголошування, що "не знали". Думаю, що замовник з кремля знав наперед. А шушера могла дійсно бути використана в темну. Потрібен ЕКІПАЖ БУКА, який швидше за все вже того. Яка різниця, що знав чи говорив гіркін? Екіпаж міг мати секретний наказ збити цивільний літак. А нам так і будуть гнати про якихось перевізників і прапорщиків, хоча жоден з них стріляти з Бука не вміє. Задачею дубинського була доставка Бука. Екіпаж чомусь не фігурує.
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11.04.2021 16:57 Відповісти
То все класно але цікаво би було дізнатися причину ,чому його збили , як і той що в Ірані!
Всі цикляться на факті , розслідуванні , а причина нікого чомусь не цікавить. Дивно?
Совєти хоч збили корейців під приводом порушення границі, рейс з Ізраїля приписали "випадковій" українській ракеті, котра навіть з допомого буксира недлплюнулась би на таку висоту. Цей рейс ,МН17, якогось хєра диспетчири направили над далбасом, а бук чомусь блудив у степах України щоб стрільнути і здриснути, а все списати на "бойові дії". В Ірані борт збили практично в зоні зльоту "помилково" тільки двома ракетами? Статистика показує що це війна з пасажирськими літаками,а причини невідомі. Я вже мовчу про про Хатинь ,де літак завалила бойова береза.
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11.04.2021 17:06 Відповісти
сбили по приказу из россии, при этом местные не знали, когда и кого,
у них был приказ принять и обеспечить,
наведение проводилось из ростова
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12.04.2021 04:01 Відповісти
Та то всім давно зрозуміло, що збили ,що пґіказ бил, і так далі , питання для чого збивають пасажирські лайнери? Це ж не поодинокі випадки , коли пасажирські борти саме збивають або ракетами або детонацією на борту.
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12.04.2021 07:53 Відповісти
Що неясно? Хотіли збити Ан-26 і не ту ціль захопили... Або хотіли збити борт аерофлота для провокації...
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12.04.2021 09:04 Відповісти
"Що неясно? Хотіли збити Ан-26 і не ту ціль захопили..."- це можеш пріпіzдєнту ,гавнакаМандующєму розказати! Йому якраз зайде , "акакая разнітца"!
Ан 26 і боїнг світяться різними відбитими сигналами , а на висоту 10 км Ан 26 залізе хіба по драбині! Навіть будь-який гінеколог з допомогою нету запросто виявить що це пурга!
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12.04.2021 09:44 Відповісти
кремляди хотели сбить своего пассажира, но из за отсталости
техники сбили чужого, люди гиркина обеспечивали перемещение
зенитки, когда и в кого она будет пулять не знали,
но при любом раскладе кремляди мрази,
искали повод для своего говёнооо миротворчества,
русские падали всегда лупят по гражданским и госпиталям,
это в крови у потомков сексотов и прочей дряни
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12.04.2021 09:10 Відповісти
Ну звичайно, а махмуди хотіли петарди запускати!
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12.04.2021 09:45 Відповісти
Все це маячня. Зенітник не може сплутати транспортник з пасажирським літаком. Висота польоту, швидкість і ще кілька базових параметрів ніяк неможливо "провтикати". Це все дивні ігри суду.
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11.04.2021 17:15 Відповісти
а если Зенітник пьяный в стельку ?
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11.04.2021 17:27 Відповісти
и Тор в Иране тоже спутал , это у лаптей уже система ,их техника вся дерьмо
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11.04.2021 17:29 Відповісти
так в ірані спеціально вальнули український літак, щоб спихнути провину на американців, які збиралися обстріляти іран
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11.04.2021 19:34 Відповісти
і ще більше "розслідування" 6 років...
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11.04.2021 17:42 Відповісти
почему игры, зенитчик не подчинялся дыркину,
получил цель и команду на поражение из рассии,
выполнил, хотели кацапский борт, но что то пошло не так,
а местные дыркинцы просто обеспечивали
беспрепятственное перемещение и мародёрили,
короче кремляди хотели свой завалить,
но из за древней электроники вальнули то, что
вальнули, тоже пассажира, но не кацапского
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12.04.2021 04:09 Відповісти
Росіяни вбили в цьому літаку стільки людей і ще жоден з цих вбивць не покараний... Нідерланди країна боягузів.... Малазія від росії далеко, але теж їх побоюється і прямо не каже що буде чмирити вбивць з росії...
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11.04.2021 17:44 Відповісти
Малазию купили.
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11.04.2021 18:23 Відповісти
Пора уже объявлять рашку страной-террористом.
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11.04.2021 17:46 Відповісти
Путлер це кадафі2
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11.04.2021 18:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це країна ФЕЙК!

https://euvsdisinfo.eu/
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11.04.2021 19:29 Відповісти
многохобовочка ***** дала сбой,
хотели сбить российский борт, но
сбили чужой, нужен был повод,
но в итоге облажались,
дыркин и боевики обеспечивали
беспрепятственное перемещение,
местные наёмники устроили обсуждение
по факту, далеко не все знали, что происходит,
а телефоны с камерами у всех уже были
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12.04.2021 04:17 Відповісти
 
 