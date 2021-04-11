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Пєсков про нові нормандські переговори: Потрібно виконати хоч якісь попередні домовленості

Пєсков про нові нормандські переговори: Потрібно виконати хоч якісь попередні домовленості

На сьогодні політичні радники ведуть роботу над тим, щоб відбувся новий саміт "нормандської четвірки", однак для цього треба, щоб були виконані "хоч якісь домовленості" саміту в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням  на ТАСС, про це в інтерв'ю "Росія 1" заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва наполягає на проведенні саміту після того, як виконають хоч якісь попередні домовленості.

"Робота ведеться щодо лінії політрадників дуже напружена. Політрадники "четвірки"  перебувають у постійному контакті. Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння всіх чотирьох сторін. Але утім він ведеться. І ведеться він як раз в інтересах підготовки і проведення такої зустрічі в верхах", - додав Пєсков.

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Згідно з паризькими домовленостями, сторони повинні розвести сили на трьох ділянках, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", так звана "формула Штайнмаєра" про порядок виборів на Донбасі і його деокупацію має бути імплементована в українські закони. Ці домовленості виконані частково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі, тому на наступному тижні президент України Володимир Зеленський їде з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном.

При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському і нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.

Пєсков Дмитро (1684) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+28
Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности - Цензор.НЕТ 8751

....
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11.04.2021 17:01
+26
Заявило чмо *****, которое нарушает все, что только можно.
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11.04.2021 17:01
+18
Т.е. это Порох и порохоботы сдали позиции Украины ***** в Париже? Или все-таки это зеленое чмо?
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11.04.2021 17:10
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Выгляни баран, в окно глянь ,то не мы там шо-то исполняем ...
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11.04.2021 18:04 Відповісти
Цікаво, а хто з української сторони підписав мінські договорняки, де було написано спочатку особливий статус, потім вибори, потім участь представників ДЛНР в ВР, а вже потім виведення російських військ?
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11.04.2021 18:29 Відповісти
фанатики сивочолого не читають підписаних ним документів, вони вірять, що іхній ідол - найкращий ідол у світі. )
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11.04.2021 19:33 Відповісти
А що таке особливий статус? От я не знаю. Може це право називатись донбасітом?
А що таке формула підіаса штанмаєра яка не існувала за допомогою зьозіка стала реальністю.
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11.04.2021 19:47 Відповісти
А ты уверен, что там прописана именно такая очередность и, что там вобще прописана четкая очередность?
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12.04.2021 02:03 Відповісти
Военный удар НАТО и США по Захватчикам неминуем.Авиация,Флот ,Ракеты.Падут Курилы,Калининград,Чукотка.Крым ,Донбасс.Точечные удары по военным,энергетике,коммуникациям.Плешивая мразь это понимает..
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11.04.2021 18:36 Відповісти
Ну так выполняйте, твари!
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11.04.2021 20:36 Відповісти
Интересно, что же зеленый осел пообещал х-йлу в Норманди на тет-а-тете? А в Омане, что наобещал?А в Катаре?
Мокшане бы не били в эту точку так упорно и уверенно, если бы оно не наобещало.
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11.04.2021 22:26 Відповісти
Точно.

1. Вывод войск РФ.
2. Разоружение незаконных бандформирований.

РФ этого не выполнила.
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12.04.2021 02:01 Відповісти
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