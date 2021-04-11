Пєсков про нові нормандські переговори: Потрібно виконати хоч якісь попередні домовленості

На сьогодні політичні радники ведуть роботу над тим, щоб відбувся новий саміт "нормандської четвірки", однак для цього треба, щоб були виконані "хоч якісь домовленості" саміту в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в інтерв'ю "Росія 1" заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва наполягає на проведенні саміту після того, як виконають хоч якісь попередні домовленості.

"Робота ведеться щодо лінії політрадників дуже напружена. Політрадники "четвірки" перебувають у постійному контакті. Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння всіх чотирьох сторін. Але утім він ведеться. І ведеться він як раз в інтересах підготовки і проведення такої зустрічі в верхах", - додав Пєсков.

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Згідно з паризькими домовленостями, сторони повинні розвести сили на трьох ділянках, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", так звана "формула Штайнмаєра" про порядок виборів на Донбасі і його деокупацію має бути імплементована в українські закони. Ці домовленості виконані частково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі, тому на наступному тижні президент України Володимир Зеленський їде з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном.

При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському і нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.