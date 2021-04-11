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Новини Агресія Росії проти України
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Байден дав зрозуміти Росії, що за агресивні дії будуть наслідки, - держсекретар США Блінкен

Байден дав зрозуміти Росії, що за агресивні дії будуть наслідки, - держсекретар США Блінкен

Російській Федерації доведеться мати справу з наслідками, якщо вона буде продовжувати здійснювати агресивні і безвідповідальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дав зрозуміти - за це доведеться платити, будуть наслідки", - сказав держсекретар.

При цьому він висловив стурбованість у зв'язку з діями РФ на кордонах з Україною, повторивши думку Вашингтона, що в цьому регіоні спостерігається максимальна - з 2014 року - концентрація російських військ. Блінкен зазначив, що США "перебувають у дуже тісному контакті і координації з союзниками і партнерами в Європі", причому всі вони поділяють тривогу Вашингтона з приводу ситуації навколо України.

Водночас Блінкен заявив, що у США і РФ є сфери, де інтереси двох держав збігаються і де країни можуть працювати разом, і як приклад навів контроль над озброєннями та продовження договору СНО-3.

Також читайте: Держсекретар США Блінкен і глава МЗС Великої Британії Рааб засудили дії Росії біля кордону України

росія (65908) США (23326) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+37
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https://twitter.com/MiklSvetlov Mиxaил Cвeтлoв https://twitter.com/MiklSvetlov @MiklSvetlov
Чтобы остудить пыл путина в отношении Украины, Байдену достаточно отправить плешивому не авианосец, а одно СМС с текстом:"До заката солнца, счета твоих родственников и друзей за границей РФ будут арестованы. Привет!".
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11.04.2021 18:00
+17
Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9665
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11.04.2021 17:58
+16
Плюс анулювання їм всім віз і і вида на проживання...
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11.04.2021 18:04
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как в бородатом совцком анекдоте:
еврей тихонько крадется через границу.
из темноты окрик: "Стой, кто идет ?"
еврей в ответ: "Тихо, тихо! Уже никто никуда не идет !"
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11.04.2021 19:00 Відповісти
Поправочка: "Ша! Уже никто никуда не идет !"
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12.04.2021 15:41 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:10 Відповісти
Байден дав зрозуміти Росії, що за агресивні дії будуть наслідки, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5686
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11.04.2021 23:31 Відповісти
Никогда Россия не изменится. После 2014 года, Россия - это фашисткое государство, который действует точно так же, как и 200 миллионов лет назад. Руководство РФ запрограммировано на одно - жрать и захватывать новые территории чужих государств.
И понимает только одно - силу п@зей.
Потому крайне наивно полагать, что Россия не нападет, потому что "Северный поток-2" не достроен. Она напала в 2014 году, когда не был достроен ни "Северный поток", ни "Турецкий поток". Ранее точно так же и точно под такими же предлогами московиты рвали Польшу, а потом ещё пару десятков стран, пока в Первой мировой не получили по носу.

Россия готова нас атаковать и развернула всю необходимую инфраструктуру вторжения (армию, пропаганду, обходные газопроводы).
В Украине не понимают масштаб катастрофы, находясь в стратегической позиции Польши 1939 года. Ведь дело может приобрести именно такой оборот. Ибо новый этап "украинского вопроса" будет для США критически важен с точки зрения "потери лица".

Постоянные кидки союзников и неуверенная, хаотичная внешняя политика при Буше-младшем, Обаме, Трампе привели к тому, что архитектура глобальной гегемонии США рухнула. Это резко усилило позиции Китая, России и региональных игроков вроде Эрдогана, которые стремятся обрести глобальный статус, а также передел сфер влияния на уровнях ниже. Если Байден окажется Обамой-2 и не окажет помощь реальную, летальное оружие и так далее ...то все для Украины будет печально.
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12.04.2021 02:29 Відповісти
Так вот, сегодня США подошли к опасной черте, когда неспособность выполнять обязательства на региональном уровне разжигает аппетиты других игроков. Потому для Вашингтона украинский трек может повлечь зловещие последствия в раскладе по Тайваню, юго-восточной Азии, индо-китайским отношениям, Ближнему Востоку.
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12.04.2021 02:31 Відповісти
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