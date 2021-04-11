Байден дав зрозуміти Росії, що за агресивні дії будуть наслідки, - держсекретар США Блінкен

Російській Федерації доведеться мати справу з наслідками, якщо вона буде продовжувати здійснювати агресивні і безвідповідальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дав зрозуміти - за це доведеться платити, будуть наслідки", - сказав держсекретар.

При цьому він висловив стурбованість у зв'язку з діями РФ на кордонах з Україною, повторивши думку Вашингтона, що в цьому регіоні спостерігається максимальна - з 2014 року - концентрація російських військ. Блінкен зазначив, що США "перебувають у дуже тісному контакті і координації з союзниками і партнерами в Європі", причому всі вони поділяють тривогу Вашингтона з приводу ситуації навколо України.

Водночас Блінкен заявив, що у США і РФ є сфери, де інтереси двох держав збігаються і де країни можуть працювати разом, і як приклад навів контроль над озброєннями та продовження договору СНО-3.

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