Байден дав зрозуміти Росії, що за агресивні дії будуть наслідки, - держсекретар США Блінкен
Російській Федерації доведеться мати справу з наслідками, якщо вона буде продовжувати здійснювати агресивні і безвідповідальні дії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дав зрозуміти - за це доведеться платити, будуть наслідки", - сказав держсекретар.
При цьому він висловив стурбованість у зв'язку з діями РФ на кордонах з Україною, повторивши думку Вашингтона, що в цьому регіоні спостерігається максимальна - з 2014 року - концентрація російських військ. Блінкен зазначив, що США "перебувають у дуже тісному контакті і координації з союзниками і партнерами в Європі", причому всі вони поділяють тривогу Вашингтона з приводу ситуації навколо України.
Водночас Блінкен заявив, що у США і РФ є сфери, де інтереси двох держав збігаються і де країни можуть працювати разом, і як приклад навів контроль над озброєннями та продовження договору СНО-3.
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еврей тихонько крадется через границу.
из темноты окрик: "Стой, кто идет ?"
еврей в ответ: "Тихо, тихо! Уже никто никуда не идет !"
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
И понимает только одно - силу п@зей.
Потому крайне наивно полагать, что Россия не нападет, потому что "Северный поток-2" не достроен. Она напала в 2014 году, когда не был достроен ни "Северный поток", ни "Турецкий поток". Ранее точно так же и точно под такими же предлогами московиты рвали Польшу, а потом ещё пару десятков стран, пока в Первой мировой не получили по носу.
Россия готова нас атаковать и развернула всю необходимую инфраструктуру вторжения (армию, пропаганду, обходные газопроводы).
В Украине не понимают масштаб катастрофы, находясь в стратегической позиции Польши 1939 года. Ведь дело может приобрести именно такой оборот. Ибо новый этап "украинского вопроса" будет для США критически важен с точки зрения "потери лица".
Постоянные кидки союзников и неуверенная, хаотичная внешняя политика при Буше-младшем, Обаме, Трампе привели к тому, что архитектура глобальной гегемонии США рухнула. Это резко усилило позиции Китая, России и региональных игроков вроде Эрдогана, которые стремятся обрести глобальный статус, а также передел сфер влияния на уровнях ниже. Если Байден окажется Обамой-2 и не окажет помощь реальную, летальное оружие и так далее ...то все для Украины будет печально.