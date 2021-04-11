Ворог від початку доби тричі обстрілював позиції ОС, застосувавши біля Невельського міномети 82-го калібру, - пресцентр

Від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, зокрема, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, протягом тижня, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 35 гектарів території та передали на знищення 619 вибухонебезпечних предмети.

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Нагадаємо, 10 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників і 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, не сумісних з життям. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил має кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості.