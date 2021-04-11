Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку
В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку в суботу, 10 квітня, горіли склади з боєкомплектом 100-ї бригади найманців РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєльцов написав в російській соцмережі "Вконтакте".
"Щодо вчорашньої пожежі в Донецьку:
Впритул до комплексу колишнього донецького м'ясокомбінату загорілися склади з БК 100-ї бригади. Майже точно - підпал. Займання сталося на 3-4 поверхах і /або на горищі під дахом. Тут-таки було включено оповіщення і мобілізація рухомого і особового складу всіх, до кого змогли дотягнуться. За оцінкою джерела - спрацювали на диво чітко і грамотно. Ускладнювало завдання то, що була неділя, але попри це - більшість водіїв машин були швидко зібрані і зуміли швидко вивезти весь БК, за винятком дрібниці. Техніку всю зберегли, будівлі вигоріли. Завдяки цьому вибухів не було, жертв уникли. Повністю вигоріли 3 і 4 поверх, переважно - і нижче", - повідомив терорист.
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https://twitter.com/boris0630 СОБАКА УКРОП
Я тут задумался. Вот Путин умрёт, Америка и страны НАТО сразу нападут на Россию или подождут 40 дней?Наверняка россиян сделают геями,а может даже заставят сменить пол. Страшно даже стало.
Его кацапы не планируют в страну вечной охоты отправить?
А то уже пора, заждались приятели.
Маргариновый завод давно переименован в СЛАВОЛИЯ, ассортимент по сравнению с совком расширился, а вот их маргарин не вижу. Олия, несколько сортов майонеза.
ДНР Донецк. ИНВХ (ОЦКБ), в ожоговом два ночью поступивших
обгоревших орка. Один - тяжелый, шоковый. Фисталь с утра приказал "не
ляпать языками". Но упорные слухи уже пошли, что "по пьяни на
экс-мясокомбинате пожар устроили и сами поджарились"! Приятно, но мало!
МалоВатно...на жаль...
в суботу, 10 квітня, горіли склади + Ускладнювало завдання то, що була неділя.
Пожар начался в субботу после 18:00
Оно же пишет «было воскресенье»
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html