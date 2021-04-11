Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку

В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку в суботу, 10 квітня, горіли склади з боєкомплектом 100-ї бригади найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєльцов написав в російській соцмережі "Вконтакте".

"Щодо вчорашньої пожежі в Донецьку:

Впритул до комплексу колишнього донецького м'ясокомбінату загорілися склади з БК 100-ї бригади. Майже точно - підпал. Займання сталося на 3-4 поверхах і /або на горищі під дахом. Тут-таки було включено оповіщення і мобілізація рухомого і особового складу всіх, до кого змогли дотягнуться. За оцінкою джерела - спрацювали на диво чітко і грамотно. Ускладнювало завдання то, що була неділя, але попри це - більшість водіїв машин були швидко зібрані і зуміли швидко вивезти весь БК, за винятком дрібниці. Техніку всю зберегли, будівлі вигоріли. Завдяки цьому вибухів не було, жертв уникли. Повністю вигоріли 3 і 4 поверх, переважно - і нижче", - повідомив терорист.

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