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Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку

Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку

В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку в суботу, 10 квітня, горіли склади з боєкомплектом 100-ї бригади найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєльцов написав в російській соцмережі "Вконтакте".

"Щодо вчорашньої пожежі в Донецьку:

Впритул до комплексу колишнього донецького м'ясокомбінату загорілися склади з БК 100-ї бригади. Майже точно - підпал. Займання сталося на 3-4 поверхах і /або на горищі під дахом. Тут-таки було включено оповіщення і мобілізація рухомого і особового складу всіх, до кого змогли дотягнуться. За оцінкою джерела - спрацювали на диво чітко і грамотно. Ускладнювало завдання то, що була неділя, але попри це - більшість водіїв машин були швидко зібрані і зуміли швидко вивезти весь БК, за винятком дрібниці. Техніку всю зберегли, будівлі вигоріли. Завдяки цьому вибухів не було, жертв уникли. Повністю вигоріли 3 і 4 поверх, переважно - і нижче", - повідомив терорист.

Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку 01

Також читайте: Двом терористам з "МГБ ДНР" Орлянському та Артемову повідомлено про підозру за незаконне утримання людей у підпільній в'язниці "Ізоляція", - Офіс ГПУ

Донецьк (948) пожежа (4351) Гіркін Ігор (189) найманці рф (2064)


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Топ коментарі
+113
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Я тут задумался. Вот Путин умрёт, Америка и страны НАТО сразу нападут на Россию или подождут 40 дней?Наверняка россиян сделают геями,а может даже заставят сменить пол. Страшно даже стало.
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11.04.2021 18:40
+84
Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5351
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11.04.2021 18:48
+64
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4708
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11.04.2021 19:19
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https://twitter.com/boris0630

https://twitter.com/boris0630 СОБАКА УКРОП



Я тут задумался. Вот Путин умрёт, Америка и страны НАТО сразу нападут на Россию или подождут 40 дней?Наверняка россиян сделают геями,а может даже заставят сменить пол. Страшно даже стало.
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11.04.2021 18:40 Відповісти
Один хрен. Из говна конфетку не склеять.
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11.04.2021 21:28 Відповісти
Дайте бурятському скульптору ідею і він точно зліпить
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12.04.2021 10:47 Відповісти
40 дней весь мир бухать на радостях будет, ну а потом....... Вот только первое ***** уже сдохло давно, а правят по очереди двойники(.
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12.04.2021 14:50 Відповісти
бо насправді "Молода гвардія" - то було націоналістичне підпілля
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11.04.2021 18:42 Відповісти
Ну прямо многостаночник.
Его кацапы не планируют в страну вечной охоты отправить?
А то уже пора, заждались приятели.
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11.04.2021 18:46 Відповісти
Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5351
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11.04.2021 18:48 Відповісти
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11.04.2021 18:52 Відповісти
Хунта не комментирует.....
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11.04.2021 19:02 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4708
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11.04.2021 19:19 Відповісти
Наробив шкоди кацапам і влибаіцца !!!
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11.04.2021 19:35 Відповісти
Та отож...
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11.04.2021 19:36 Відповісти
А нуда, який виконавець такий і теракт - вибухів не було, техніку врятували ... лайно, а не теракт.
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11.04.2021 19:21 Відповісти
Послушайте Вера!.. внимательно послушайте!.. сосиски, сардельки, колбасы взрывались всю ночь!.. https://www.youtube.com/watch?v=edchcZx4lSA
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11.04.2021 19:28 Відповісти
уже 5 складов спалил в свое время
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11.04.2021 19:28 Відповісти
склад "95 квартала" тоже спалили?!
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11.04.2021 19:30 Відповісти
В том числе два американских и один кацапский
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11.04.2021 21:08 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 884
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11.04.2021 23:06 Відповісти
Ну й навіщо поширювати інформацію про вцілілий арсенал путлерівців, коли й без того настрій кепський?
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11.04.2021 18:49 Відповісти
Ну можна поговорити про надзвичайні темпи вакцинації в Україні.
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11.04.2021 18:53 Відповісти
Саня, можна подумати, що у вас вже ноги гудуть в довжелезній черзі охочих зробити щеплення. Напевно у вільний від роботи на теренах інтернету час, ви й агітуєте проти вакцинації.
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11.04.2021 20:41 Відповісти
лично я бы с огромной охотой хоть сейчас штрыкнулся бы нормальной вакциной. Даже многочасовую очередь бы отстоял.
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11.04.2021 21:09 Відповісти
потлеревцы и так загонят патлеровцам в сто раз больше для петлеровцев
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11.04.2021 19:18 Відповісти
Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2620
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11.04.2021 18:50 Відповісти
Кто-то что-то налево спихнул, да и хрен с ним, пускай горит.
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11.04.2021 18:52 Відповісти
Плохая новость
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11.04.2021 18:52 Відповісти
Проверка наверное едет.
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11.04.2021 18:54 Відповісти
Я дивуюся чому до цих пір не згорів там жоден подібний склад? Нема кому диверсії провести?
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11.04.2021 18:55 Відповісти
Ага-а поджог,как бы не так солдатики бормотуху дули и что-то подожгли.Какой идиот будет намерено поджигать верхние этажи когда техника и БК находилась снизу да и огонь подымается снизу в верх.
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11.04.2021 18:58 Відповісти
Скорее всего... диверсанты подложили бы мину, чтобы сдетонировал весь боеприпас...
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11.04.2021 20:22 Відповісти
Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5171
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11.04.2021 19:01 Відповісти
засиделись, соколики, Зорян и Шкиряк......
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11.04.2021 19:03 Відповісти
когда этот ********** психопат отправится к своим друзьям?
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11.04.2021 19:02 Відповісти
Озабоченость или обеспокоенность? Трудный выбор)
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11.04.2021 19:07 Відповісти
Мякокомбинат тоже ухайдокали. Маргаринка, хоть, уцелела?
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11.04.2021 19:14 Відповісти
Мясокомбинат давно сдох, не выдержав конкуренции с более расторопными производителями.
Маргариновый завод давно переименован в СЛАВОЛИЯ, ассортимент по сравнению с совком расширился, а вот их маргарин не вижу. Олия, несколько сортов майонеза.
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11.04.2021 19:38 Відповісти
Знаю я за славолию. Майонез в тубах у них был вкусный.
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11.04.2021 19:59 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 7184
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11.04.2021 19:15 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 3590
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11.04.2021 19:19 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 732
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11.04.2021 19:23 Відповісти
земля будет гореть под ногами сепаров и кацапских ихтамнетов на земле Украинской!!! Слава Украине! Путлер Х.йло!!
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11.04.2021 19:24 Відповісти
https://twitter.com/Utilizator_ https://twitter.com/Utilizator_ Александр Чернов https://twitter.com/Utilizator_ @Utilizator_

ДНР Донецк. ИНВХ (ОЦКБ), в ожоговом два ночью поступивших
обгоревших орка. Один - тяжелый, шоковый. Фисталь с утра приказал "не
ляпать языками". Но упорные слухи уже пошли, что "по пьяни на
экс-мясокомбинате пожар устроили и сами поджарились"! Приятно, но мало!
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11.04.2021 19:29 Відповісти
Погано , що в пожарі не згоріло багато російських загарбників і їхніх прихвостнів . Дуже погано . Всі надії на наступну пожежу .
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11.04.2021 19:30 Відповісти
Вейшнория ???
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11.04.2021 19:32 Відповісти
може байрактарія?
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11.04.2021 20:09 Відповісти
а лісічкі взялі спічкі, склади касабов подожглі...)
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11.04.2021 19:35 Відповісти
А город подумал-ученья идут...
МалоВатно...на жаль...
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11.04.2021 19:36 Відповісти
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 607
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11.04.2021 19:43 Відповісти
То шахтерские привычки - внизу спичками не баловать...
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11.04.2021 19:57 Відповісти
Гиркин,тебя там в аду кобзон с оркестром заждались давно. Пора
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11.04.2021 19:44 Відповісти
сепари пишуть
Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 736
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11.04.2021 19:45 Відповісти
"Журналюги" - а почитати, що написали важко :
в суботу, 10 квітня, горіли склади + Ускладнювало завдання то, що була неділя.
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11.04.2021 19:52 Відповісти
Коли запоюшка триває тиждень, якось... непросто відрізнити суботу від неділі...
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11.04.2021 23:34 Відповісти
Это животное с погонялом Гиркин потерялся во времени по причине алкоголизма и отсутствия мозгов:
Пожар начался в субботу после 18:00
Оно же пишет «было воскресенье»
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11.04.2021 19:56 Відповісти
Прапорщик сказал в оскресенье,значит в оскресенье!
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11.04.2021 19:59 Відповісти
Привет! Что там нового в Донецке, надеюсь много орков погорело во время пожара.
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11.04.2021 21:04 Відповісти
Их завтра продадут шаурмой. Практически гуманитарка.
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11.04.2021 23:06 Відповісти
Молодцы. Так держать. Двигайтесь дальше...
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11.04.2021 19:56 Відповісти
а мясо гріль було з кацапятини чи люля кебаб це ж мясокомбінат
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11.04.2021 20:35 Відповісти
Щось дуже вже зажився на цьому світі цей кацапський ублюдок.
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11.04.2021 20:36 Відповісти
https://real-vin.com/v-donecke-gorit-mjasokombinat-gde-nahoditsja-baza-boevikov-dnr/amp?fbclid=IwAR3-6KeSRDOTqM-WcmUpeS5niPykz_GvkRhNzi2eTIYDaG5ebrdcms5u0Ew В Донецке горит мясокомбинат, где находится база боевиков «ДНР»
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11.04.2021 21:00 Відповісти
Коли правили оті дві фізіономії,що вище, чомусь наші склади горіли в зривались, чи вже забули???
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11.04.2021 21:06 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:29 Відповісти
гіркінд збреше - недорого візьме. Треба ж якось викручуватись, аж занадто нахабно розтягли ********** - от і влаштували "підпал" (тут, між іншим, сам гіркінд і спалився ).
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11.04.2021 22:32 Відповісти

Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 9163
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11.04.2021 23:24 Відповісти
Диркін шукає привід для вторгнення кацапні, котра зібралась біля кордонів.
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11.04.2021 23:25 Відповісти
Так я так и не понял, была суббота или воскресение ? а то горели в субботу, но мешало что было воскресение))
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12.04.2021 00:08 Відповісти
Новороси зрозуміли що якщо вони самі спалять казарми своїх військ і озброєння то їх як м'ясо за для картинки не обстріляють мише браття. Логіка проста.
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12.04.2021 00:14 Відповісти
Пишатись би вдалим підпалом...але схоже на пиятьство вихідного дня обіссявшихся місцевих. З будь якого боку їх на добриво пустять
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12.04.2021 03:31 Відповісти
Понятно: вместо складов мясокомбината, - склады вибухiвки.
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12.04.2021 07:46 Відповісти
 
 