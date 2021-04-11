У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем усередині країни і з іншими, цього не можна допускати

Російський педагог Ірина Мілютіна вийшла на одиночний пікет. Вона стояла в центрі Пскова з плакатом "Ні війні, Росія й Україна не вороги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Север.Реалии.

Один з перших очевидців зааплодував жінці. Двчина, що проходила повз і яка приїхала з України, сказала, що відправить фото своїм родичам, "бо вони впевнені, що Путін - агресор". Інша перехожа висловлюється агресивно: "Ми точні вороги з ними. Ось їдьте туди і захищайте своїх!"

Мілютіна розповіла, що вийшла на пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади.

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"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже є. До неї всі звикли, й ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих у конфлікт на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Мерзотницька, яка шкутильгає на обидві ноги, зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу. Досить намагатися показати комусь, де їхнє місце: краще подумати, де ж зараз місце самої Росії, що бореться з уявними загрозами і яка витрачає величезні кошти на війну, замість турбуватися про добробут громадян", - сказала Мілютіна.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

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