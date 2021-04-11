У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем усередині країни і з іншими, цього не можна допускати
Російський педагог Ірина Мілютіна вийшла на одиночний пікет. Вона стояла в центрі Пскова з плакатом "Ні війні, Росія й Україна не вороги".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Север.Реалии.
Один з перших очевидців зааплодував жінці. Двчина, що проходила повз і яка приїхала з України, сказала, що відправить фото своїм родичам, "бо вони впевнені, що Путін - агресор". Інша перехожа висловлюється агресивно: "Ми точні вороги з ними. Ось їдьте туди і захищайте своїх!"
Мілютіна розповіла, що вийшла на пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади.
"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже є. До неї всі звикли, й ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих у конфлікт на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Мерзотницька, яка шкутильгає на обидві ноги, зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу. Досить намагатися показати комусь, де їхнє місце: краще подумати, де ж зараз місце самої Росії, що бореться з уявними загрозами і яка витрачає величезні кошти на війну, замість турбуватися про добробут громадян", - сказала Мілютіна.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та по дорозі, на оголошений ним же мітинг, його арештовують на весь період мітингу..
потім виходить і періодично в ютуб відосіками викриває злочинну владу,...до наступного мітингу
ю
член кружка биндеривца Шевченко
укропка
педофилиянка
организатор покушение на жизнь вяликого окурка Х..ло обнуленного..
внутренний агент страны
враг народа кацапов
агент ЦРУ
агент СБУ
и вообще не такая как все кацабы...
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!
Т. Майстренко. (Луганс, 2014)
Ерунда: после того, что параша вытворяет- враги на сотни лет вперёд.
Сократить этот срок может только полное уничтожение параши.
Не будет её- не будет и врагов у Украины.
Насправді нічого нового, воно періодично підсилюється, потім трохи згасає, потім знову хвиля пропаганди йде... Це ІПСО - інформаційно-психологічні операції. Яке працює навіть ще далеко до 2014-го, але досягло свого піку після анексії Криму. Там дві досить примітивні, але дієві технології.
Перша - це "дегуманізація ворога". На це направленні всі ці сюжети про "фашистів вна Майдані", "карателів ВСУ", "розіп'ятих хлопчиків" і "задутиз монтажною піною пенсіонерок". І ментальності росіян вибудовується образ українців, як дикарів і тварин, яких треба унічтожить.
Друга - це "ми за мір", "одін на рот", "завтракі на граніце" і т.п. Не у останню чергу це і вплив через доктрину "всепрощення" у виконанні релігійної сєкти РПЦвУ. Наратив направлені на придушення волі до спротиву і вибудови росіян як "братів", а не ворога.
Тому всі ті, хто зараз розказує про "один народ", "всеосяжне перемир'я" і т.п. чухню - або прямий агент ворожої ІПСО, або корисний ідіот, який розповсюджує ворожу бойову пропаганду.
А в результаті будуть траплятися чергові Іловайськи. Коли запити на вихід ідуть як до людей, а ось росіяни в прицілах артилерії і снайперських гвинтівок бачать "тварєй, какіх убівать нада" і легко натискають спускові гачки і кнопки старту ракет.
вы и Навальному веришь?......
Один директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
- как ученые инженеры строят газовые камеры;
- как квалифицированные врачи отравляют детей;
- как обученные медсёстры убивают младенцев;
- как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин...
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».
..
...
не, ребята, она просто решила со 100% вероятностью получить
эвакуацию от Вольноваполитубежище, типо - ну вот, меня преследует Путин, вернее уважаемый товарищ подполковник Владимир Владимирович, но я оппозиционерка, вернее просто хочу жить в Гей, то есть Ей-ропе, когда явиться за ВНЖ? слушаюсь, то есть, спасибо тов., то есть консул.
че Шендеровича никто не переломал полностью? че, у него батальон охраны? ах да, он за Путина, просто в маске, да?
что-то ваш "ник" и этот комент навевают взять Катехизис и помолиться, бо шота мне хзлрыфвкзлрзрыфз ъхпъхкы прокляли!!!11111ваыозхалзщлиьыхзэютыа
Остальные с пеной у рта орали: " Там бы была база НАТО!" (вторжение в Чехословакию 1968г)