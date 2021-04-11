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Новини Агресія Росії проти України
20 201 89

У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем усередині країни і з іншими, цього не можна допускати

У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем усередині країни і з іншими, цього не можна допускати

Російський педагог Ірина Мілютіна вийшла на одиночний пікет. Вона стояла в центрі Пскова з плакатом "Ні війні, Росія й Україна не вороги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Север.Реалии.

Один з перших очевидців зааплодував жінці.  Двчина, що проходила повз і яка приїхала з України, сказала, що відправить фото своїм родичам, "бо вони впевнені, що Путін - агресор". Інша перехожа висловлюється агресивно: "Ми точні вороги з ними. Ось їдьте туди і захищайте своїх!"

Мілютіна розповіла, що вийшла на пікет, бо вважає неприпустимими дії російської влади.

Також читайте: Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію. ФОТОрепортаж

"Багато зараз запитують, чи буде війна. Але вона вже є. До неї всі звикли, й ігнорують її присутність. Біля кордонів збираються нові і нові війська, безліч людей, втягнутих у конфлікт на Донбасі, гине, а величезна кількість жителів Росії вважає за краще не помічати того, що відбувається, і відмовчуватися. Мерзотницька, яка шкутильгає на обидві ноги, зовнішня політика Росії призведе до проблем як всередині самої країни, так і у відносинах з іншими. Цього не можна допускати. Це не можна підтримувати і заохочувати. Брязкання зброєю має тільки катастрофічні наслідки. Я впевнена, що президент зобов'язаний негайно припинити цю ганьбу. Досить намагатися показати комусь, де їхнє місце: краще подумати, де ж зараз місце самої Росії, що бореться з уявними загрозами і яка витрачає величезні кошти на війну, замість турбуватися про добробут громадян", - сказала Мілютіна.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

пікет (322) росія (65908) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+40
Чистая душа
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11.04.2021 18:59
+37
рососія та Україна вороги навіка!
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11.04.2021 19:01
+36
Это уже бывшая учительница, давно уволенная за многочисленные нарушения в работе, избиение детей, аморальное поведение и другие ужасы...
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11.04.2021 19:01
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Чистая душа
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11.04.2021 18:59 Відповісти
Вы зря выбрасываете прописанные вам таблетки....
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11.04.2021 19:14 Відповісти
👏🏻
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12.04.2021 01:30 Відповісти
Цікаво - хто тебе заспамив? )))
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11.04.2021 19:16 Відповісти
не обов"язково, агенти можуть і просто юзати таких.
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11.04.2021 19:34 Відповісти
вчителька могла би діткам на уроках розказувати про поганих московитів та поганого )(уйла.Більше б було користі ніж з пікету.Тепер виженуть з роботи
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11.04.2021 20:29 Відповісти
ти не чув, що устроїли хабалки у Дніпрі, коли вчителька розказала дітям про поганих русских? загугли, подивись, як пукани рвались.
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11.04.2021 23:14 Відповісти
так схоже на навального...
та по дорозі, на оголошений ним же мітинг, його арештовують на весь період мітингу..
потім виходить і періодично в ютуб відосіками викриває злочинну владу,...до наступного мітингу
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11.04.2021 19:46 Відповісти
..Черговий "шедевр" ! Не зупиняйся Ігорьок .! .
У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 8761 ю
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11.04.2021 19:49 Відповісти
Хм, стара мабуть стала - читаю ... у російскому Пскові вчителька вийшла на мі ньєт. )))
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11.04.2021 19:15 Відповісти
Смотрю, эта тема вам очень знакома, вы делаете поразительные успехи
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11.04.2021 19:21 Відповісти
"...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с)
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11.04.2021 19:21 Відповісти
Замечтались? Действительно, постарели
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12.04.2021 09:25 Відповісти
ваші слова та в уші Ху*лу...але воно неадекватне...йому пох***
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11.04.2021 19:00 Відповісти
и глупая вера в карлика
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11.04.2021 19:00 Відповісти
Это уже бывшая учительница, давно уволенная за многочисленные нарушения в работе, избиение детей, аморальное поведение и другие ужасы...
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11.04.2021 19:01 Відповісти
и еще она ее сделало ФСБ ********---член ЛГБД
член кружка биндеривца Шевченко
укропка
педофилиянка
организатор покушение на жизнь вяликого окурка Х..ло обнуленного..
внутренний агент страны
враг народа кацапов
агент ЦРУ
агент СБУ
и вообще не такая как все кацабы...
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11.04.2021 19:06 Відповісти
Агент ЦРУ, агент СРУ, агент ССУ. )))
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11.04.2021 19:18 Відповісти
...это выдержка из Вашей трудовой книжки?
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11.04.2021 19:22 Відповісти
Не, это список её постоянных клиентов-должников, которых она обслужила за галочку...
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11.04.2021 19:46 Відповісти
Главная ее вина - она не смотрит росТВ.
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11.04.2021 19:06 Відповісти
А вот это уже криминал!
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11.04.2021 19:07 Відповісти
А ще в неї вже мабуть знайшли візитку Яроша і портрет Бандери... Але насправді таких людей дуже жаль, їх одиниці...
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11.04.2021 19:09 Відповісти
рососія та Україна вороги навіка!
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11.04.2021 19:01 Відповісти
***
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!

Т. Майстренко. (Луганс, 2014)
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11.04.2021 19:18 Відповісти
"Россия и Украина не враги".

Ерунда: после того, что параша вытворяет- враги на сотни лет вперёд.
Сократить этот срок может только полное уничтожение параши.
Не будет её- не будет и врагов у Украины.
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11.04.2021 19:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1380989943422533633 15 ч

Насправді нічого нового, воно періодично підсилюється, потім трохи згасає, потім знову хвиля пропаганди йде... Це ІПСО - інформаційно-психологічні операції. Яке працює навіть ще далеко до 2014-го, але досягло свого піку після анексії Криму. Там дві досить примітивні, але дієві технології.

Перша - це "дегуманізація ворога". На це направленні всі ці сюжети про "фашистів вна Майдані", "карателів ВСУ", "розіп'ятих хлопчиків" і "задутиз монтажною піною пенсіонерок". І ментальності росіян вибудовується образ українців, як дикарів і тварин, яких треба унічтожить.

Друга - це "ми за мір", "одін на рот", "завтракі на граніце" і т.п. Не у останню чергу це і вплив через доктрину "всепрощення" у виконанні релігійної сєкти РПЦвУ. Наратив направлені на придушення волі до спротиву і вибудови росіян як "братів", а не ворога.

Тому всі ті, хто зараз розказує про "один народ", "всеосяжне перемир'я" і т.п. чухню - або прямий агент ворожої ІПСО, або корисний ідіот, який розповсюджує ворожу бойову пропаганду.

А в результаті будуть траплятися чергові Іловайськи. Коли запити на вихід ідуть як до людей, а ось росіяни в прицілах артилерії і снайперських гвинтівок бачать "тварєй, какіх убівать нада" і легко натискають спускові гачки і кнопки старту ракет.
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11.04.2021 19:35 Відповісти
а інтерактивними мілітаристськими іграми з цілями і прицілами в своїх гаджетах, користувачі ламають в голові ділянку "не вбий" і азарт переносять на справжнє поле бою...ті ж екрани, ті ж кнопки
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11.04.2021 19:55 Відповісти
Смілива жінка, самовбивчо смілива, але їй треба прям зараз вже шукати шляхи, як звідти виїхати. Там людей за менше кидать на три роки за грати.
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11.04.2021 19:04 Відповісти
тут скорее не смелость, а наивность, адекватный человек должен трезво оценивать ситуацию - если бы вместо "... НЕ ВРАГИ" она написала "... ВРАГИ, СПАСИБО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ !" - это было бы правдой
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12.04.2021 05:01 Відповісти
нормальный пикет, жаль что одна тока вышла.
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11.04.2021 19:04 Відповісти
На одиночный пикет не нужно разрешения
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11.04.2021 19:37 Відповісти
Пока еще...
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11.04.2021 19:41 Відповісти
Ну всьо...15 лет расстрела
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11.04.2021 19:05 Відповісти
Это всё равно, что заявить Нет НЛО, да здравствует Земля!
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11.04.2021 19:07 Відповісти
Респект ,сміливій жінці,в Раші це реально відважний вчинок !!!На такий вчинок тре мати реальні яйця , а не сметанний омлет ,як у Віслючка !!!)))
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11.04.2021 19:12 Відповісти

вы и Навальному веришь?......
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11.04.2021 19:15 Відповісти
Просто я багато років прожив та пропрацював в Росіі!! Політикам ,як і попам ,віри не маю,але ця пані пересічна громадянка Росіі !!!))))
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11.04.2021 19:20 Відповісти
та я вірю шо ви щиро кажеш, але не хочу шоб - образно, в окопі зі мною опинився - ну оооочєнь пересічний та правильний росіянин, шо не взірве бліндаж, бо він бачте, виявився, не ну ооочччень правильним та воспрянув вялічієм висадив у повітря взвод, а сам звалив палучіть очер. званіє
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11.04.2021 19:29 Відповісти
А як ти себе будешь почувати поруч з "русскоязичним",етничним росіянином ,свідомим громадянином України який боронить рідну державу Україну ???)))
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11.04.2021 19:44 Відповісти
не передергивать поп.росил бы. если героиня новости там род. и там жила, то это не то шо тут род и тут жил кто-то, у которого оба родака - етнические россияне, т.к. ему тут в школе и на улице могли сказать шо Рашка это не круто, даже если родаки дома вдалбливали шо этакрута
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11.04.2021 21:17 Відповісти
Дивись уважно на власне оточення ,в Україні крім етничних росіян ,є ще українські гниди від кремлівських вошей !!!)))
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11.04.2021 19:49 Відповісти
В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать - Цензор.НЕТ 8003
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11.04.2021 19:12 Відповісти
Это вот как раз про кацапов.
Один директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
- как ученые инженеры строят газовые камеры;
- как квалифицированные врачи отравляют детей;
- как обученные медсёстры убивают младенцев;
- как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин...
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».
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11.04.2021 19:13 Відповісти
Оськоли зтакими будуть виходити ...

..
...У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 1317
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11.04.2021 19:25 Відповісти
хаха, выше пишут думая шо она типо "**************"?
не, ребята, она просто решила со 100% вероятностью получить эвакуацию от Вольнова политубежище, типо - ну вот, меня преследует Путин, вернее уважаемый товарищ подполковник Владимир Владимирович, но я оппозиционерка, вернее просто хочу жить в Гей, то есть Ей-ропе, когда явиться за ВНЖ? слушаюсь, то есть, спасибо тов., то есть консул.
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11.04.2021 19:14 Відповісти
Тебя когда-нибудь попускает, или 24/7?
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11.04.2021 19:39 Відповісти
Хм... Ваше предположение про политубежище --- легко проверить... Нарисуйте такой же плакат, поезжайте в Псков, станьте на ее место... Через сколько времени вам переломают пальцы, чтобы Вы не смогли написать просьбу о политубежище, заодно, что б два раза не вставать, переломают и остальные кости, ну, и за компанию --- отобъют все органы... Через несколько дней будет заявлена официальная версия --- помер в одиночке от малярии...
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11.04.2021 19:47 Відповісти
вот поезжай да проверь шо там ей типо переломали. там ведь не тупо тайга и медведи хавают всех желающих, не?
че Шендеровича никто не переломал полностью? че, у него батальон охраны? ах да, он за Путина, просто в маске, да?
что-то ваш "ник" и этот комент навевают взять Катехизис и помолиться, бо шота мне хзлрыфвкзлрзрыфз ъхпъхкы прокляли!!!11111ваыозхалзщлиьыхзэютыа
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11.04.2021 21:13 Відповісти
она не может быть нитакой, патамушта русская....а они все "ломаются" на украинском вопросе
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11.04.2021 20:03 Відповісти
хороша дівчинка.
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11.04.2021 19:17 Відповісти
У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 3668
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11.04.2021 19:21 Відповісти
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11.04.2021 19:29 Відповісти
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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11.04.2021 19:30 Відповісти
Не поширюйте фейки, навіть начебто проукраїнські, ми ж не кацапи
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11.04.2021 19:38 Відповісти
Воно й видно - манкрут Ви ...))
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11.04.2021 19:43 Відповісти
Может, и фейк, но сказано --- правильно...
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11.04.2021 19:49 Відповісти
И сколько таких на всю Россию? Десять, двадцать, пятьдесят? Точно больше ста человек не на берется, то есть меньше, чем один на миллион
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11.04.2021 19:34 Відповісти
В августе 1968 г вышли на Красную площадь 8 человек, восемь --- на весь Советский Союз....
Остальные с пеной у рта орали: " Там бы была база НАТО!" (вторжение в Чехословакию 1968г)
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11.04.2021 19:54 Відповісти
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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11.04.2021 19:41 Відповісти
Да ,Есть ЖЕНЩИНЫ в рюсских селениях ...***** на скаку остановят ,в горящую избу .....
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11.04.2021 19:44 Відповісти
обвинение о том, что она член террористической организации (запрещённой в параше) и то, что она готовила теракт ей будет предьявлено уже сегодня вечером. младший бульбохуйло также пришлёт инфу о её участии в белорусских беспорядках.
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11.04.2021 19:45 Відповісти
можно и не сомневаться...
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11.04.2021 19:55 Відповісти
ЯПлакалЪ
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11.04.2021 19:48 Відповісти
ИРИНА!!!!! БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ЖАЛЬ В ФАШИСТСКОЙ РОССИИ ТАК МАЛО УМНЫХ И СМЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!!
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11.04.2021 19:56 Відповісти
Скорее всего спокойной жизни у неё уже не будет... 😟
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11.04.2021 19:58 Відповісти
Ну вышла и вышла, общий расклад это не меняет.
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11.04.2021 20:11 Відповісти
Главная проблема парашии заключается в том, что люди с мозгами у них - вымирающий вид
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11.04.2021 21:25 Відповісти
Поздно! Граждане выходят с оружием в руках, а не жалкими бумажками (которыми власть подотрется) когда их требования игнорируются! Современный мир - мир никченных рабов и трусливых подданых!
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11.04.2021 22:00 Відповісти
Нам =уміляЦЦа= чи що ?
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11.04.2021 22:26 Відповісти
Можно не умиляться, а хотя бы поблагодарить за поддержку, тем более что спокойной жизни для нее теперь наверняка не будет, и с работы выгонят и травля среди соседей начнется и она на это идет сознательно, хотя могла бы сидеть дома (так же как и многие наши "патриоты") или строчить посты в интернете.
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12.04.2021 00:13 Відповісти
А мені - начхати.
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12.04.2021 00:16 Відповісти
ну да, поди на выборах за едросов голосовала... Або по-другому: где до этого чалилась?
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12.04.2021 01:16 Відповісти
Ты всегда навешиваешь ярлыки на других людей абсолютно ничего про них не зная или у тебя сегодня просто "критический день"? Кроме того, судя по ее высказываниям навряд ли она голосовала за партию пуйла.
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12.04.2021 13:06 Відповісти
А кому-то не начхать на ваше мнение? Эта женщина нашла в себе мужество высказать публично свое мнение в стане врага, а вы плюетесь желчью на нее не вставая с дивана.
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12.04.2021 13:08 Відповісти
одна на 100 000
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11.04.2021 22:40 Відповісти
Московія ворог України з 1169 року коли боголюбські московити спалили Київ.
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11.04.2021 23:52 Відповісти
Мне это напоминает фотографию, на которой толпа фанатов гитлера поднимает руку в нацистком приветствии, а один человек стоит демонстративно сложив руки, так и здесь нашелся один нормальный человек на тысячу кацапских нацистов.
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12.04.2021 00:08 Відповісти
в гузно цего кокцапа зацьомте.
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12.04.2021 01:19 Відповісти
Вы , поди, и к Тихановской возгоревшийся любвью? sure, чтобы не попасть в просае у той кацапки нужно бы спросить , мол , чей Крым... и контролтный (в темечко), мол, чья Кубань с Зеленым Клином.
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12.04.2021 01:25 Відповісти
Во-первых нужно быть на редкость тупым, чтобы отвергать поддержку из вне, особенно тех немногих адекватных людей на орде, а во-вторых навряд ли она поддерживает аннексию Крыма (про Кубань и Зеленый Клин так это вообще фантазии наших ура-патриотов, с таким же успехом можно спрашивать про Белгородскую область, или вообще про все вассальные земли Киевской Руси). Ну и конечно по мнению упоротой вышиваты, нужно обидеться на весь мир, которому вообще плевать на проблемы Украины и украинцев, мол вы все пиарасы, а мы Дартаньяны, а тех немногих кому не плевать облить гуаном не вставая со своих теплых диванов.
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12.04.2021 13:02 Відповісти
Отважная женщина!
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12.04.2021 10:42 Відповісти
 
 