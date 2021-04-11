Якщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко

Якби люди протягом трьох тижнів носили маски не знімаючи, в Україні коронавірусна хвороба була б подолана.

Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

"Є дослідження CDC, вони сказали, якщо б люди впродовж трьох тижнів носили всі маски не знімаючи, в нас коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби. Мийте руки і уникайте скупчення людей і за нагоди зробіть щеплення і не тільки від коронавірусної хвороби", – зазначив Ляшко.

За його словами, рік тому дуже важко було обґрунтувати запровадження карантинних обмежень.

"Люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів. Сьогодні така ситуація, що вже за п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію людини, яка перехворіла і перехворіла тяжко. Сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська, і Чернівецька і Закарпатська області вже підходять до того, що найближчими днями – 3-4-5 днів і вони перейдуть з червоного рівня в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, це значить, що в них буде знято жорсткі карантинні обмеження", – пояснив Ляшко.

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