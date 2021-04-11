Якщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко
Якби люди протягом трьох тижнів носили маски не знімаючи, в Україні коронавірусна хвороба була б подолана.
Про це головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.
"Є дослідження CDC, вони сказали, якщо б люди впродовж трьох тижнів носили всі маски не знімаючи, в нас коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби. Мийте руки і уникайте скупчення людей і за нагоди зробіть щеплення і не тільки від коронавірусної хвороби", – зазначив Ляшко.
За його словами, рік тому дуже важко було обґрунтувати запровадження карантинних обмежень.
"Люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів. Сьогодні така ситуація, що вже за п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію людини, яка перехворіла і перехворіла тяжко. Сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська, і Чернівецька і Закарпатська області вже підходять до того, що найближчими днями – 3-4-5 днів і вони перейдуть з червоного рівня в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, це значить, що в них буде знято жорсткі карантинні обмеження", – пояснив Ляшко.
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Альо, Ляшко, можеш запозичити =передові методи боротьби= у наших бухгалтерів з вчителями (прем*єрів і міністрів, "експертів").
Тепер уже треба постійно бути в масці на роботі, навіть якщо людина одна в кабінеті. Правда, їсти і пити (каву, чай, воду, сік) вона в кабінеті може без масочки.
І жоден ковідо-баран не замислюється, бо нема чим: а логіка де ?
І на вулиці в нас теж віднині обов*язкові ганчірки на обличчі ... Якщо людина йде чи займається спортом у парку з тим / тими, з ким не живе на одній адресі. Тільки на лавочці можна сидіти без шмати при відстані 2м. Маніфестація протесту буде 1-го травня (вчора маніфестували батьки проти обов*язкових шмат для діток у початковій школі цілий день).
І комендантську годину знову вертають на 20:00 .... На літо і на тепло. Навіть найзапекліші апологети урядових задвигів сказали, що вони не носитимуть ганчірки на вулиці. То їм і відповіли ті, кого вони обзивали =ковідо-ідіотами=: ми вас попереджали і казали, що така "боротьба" не має нічого спільного з вірусом і не підтверджена жодними науковими дослідженнями.
Я такої енергетики давно не відчувала. І межа там є. Перетнули - пропала. Я аж озиралася.
Дорога - жахлива. І дуже неприємно від тих бурштинокопачів - проїжджали.
Легенда - класна.
Чорниці у нас і без Олевщини є. На очі добре.
Ви вже до такого ніку добралися ?
От якого Ви мені так пишете ?
Навпаки, там свої нюанси, наприклад, з =ві=, =мі= ...
Чорт, думка стрибає поперед набирання.
Я, як приїжджаю додому, трошки акліматизовуюся, а тоді розмовляю по-нашому.
Мама казала, що ще - холодно. Куди полізете чорниці збирати ?
Чоловік, який провадив нам екскурсію, пречудово розмовляв українською.
много интересного про ковид узнаешь. сколько стоят анализы, концентратор, лекарства, заправить баллон кислородом и где.
"не знімав маску 24 години протягом 30 днів. мае право не вакцинуватися"
Ляшко
Це якійсь лютий треш!
Ще одиґні такі теплі вихідні - і ми міцно закріпимось у діапазоні 25+ тисяч нових випадків щодня
Тим більше, що незабаром Великдень, Поминальний тиждень, День Перемоги у Другій Світовій тощо...
Сумно ...
Самі себе знищуємо
Був восени в Туреччині - в парках всі місцеві в масках.
Статистика 2 тис випадків на 80 млн населення
Заявить "просто так" что "ковид закончился" - население просто не поймёт: а что же это было целый год, и почему всё закончилось так внезапно, и не было ли это гигантским разводиловом ?
А если "ковид"ную мелодраму и дальше продолжать - надо продолжать дурантины, от которых экономика уже загибается по-настоящему, впереди - голод.
в результате 20 человек заболели, 5 человек на кислороде.
если бы сидела дома и по направлению семейного врача сделала тест, то никто бы не заболел. про маску я вообще молчу, т.к. это вообще обяз