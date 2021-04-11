Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП

Уряд Польщі працює над посиленням режиму санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У відомстві зазначили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає від початку року. Зокрема, згідно зі звітами СММ ОБСЄ, з середини березня випадків порушення умов перемир'я на Донбасі зафіксовано втричі більше, ніж у січні та лютому.

"Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", — заявили у польському МЗС.

Там також висловили занепокоєння з приводу концентрації російських військ в окупованому Криму і в Чорному морі. Польська сторона запевнила, що своє майбутнє головування в ОБСЄ буде використовувати для деескалації ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.