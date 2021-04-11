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Новини Санкції проти Росії
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Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП

Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП

Уряд Польщі працює над посиленням режиму санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У відомстві зазначили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає від  початку року. Зокрема, згідно зі звітами СММ ОБСЄ, з середини березня випадків порушення умов перемир'я на Донбасі зафіксовано втричі більше, ніж у січні та лютому.

"Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати", — заявили у польському МЗС.

Там також висловили занепокоєння з приводу концентрації російських військ в окупованому Криму і в Чорному морі. Польська сторона запевнила, що своє майбутнє головування в ОБСЄ буде використовувати для деескалації ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Польща (8615) росія (65908) санкції (12064) Донбас (22356) МЗС Польщі (217)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо Польщі за всебічну допомогу Україні.
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11.04.2021 20:51
+5
Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 8419
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11.04.2021 21:22
+1
Тебе лично стыдно за убитых вами украинцев?
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11.04.2021 21:51
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Дякуємо Польщі за всебічну допомогу Україні.
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11.04.2021 20:51 Відповісти
Польские яблоки ***** уже давно уже запретил. Что такого ценного ещё производят поляки, чтобы запретить?
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11.04.2021 20:59 Відповісти
Так они вроде уже СПГ потребляют.
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11.04.2021 21:16 Відповісти
Пока Польша потребляет только незначительную часть СПГ. А вот доля российского газа составляет чуть ли не половину. До 23-го года у них с Газпромом контракт.
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11.04.2021 21:38 Відповісти
Не знал, спасибо.
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11.04.2021 21:41 Відповісти
Nefti mnogo oni zakupali s raski,vot etu mozet otkazatsia.3 zavoda u POliakov jest po obrobotki nefti v 3 stran.Odni iz samix krupnix postavcikov Evrope.Neft mozno kupit i v drugix stranax tut netu problem,oni uze naciali s ameriki zakupat v etom godu.Vot neft mozet prikryt,toze byl udar po raske
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11.04.2021 23:17 Відповісти
ONi trubu s Norvegiji protianuli tam obci projekt po gazu Norvegija,Danija Polsa vot ottuda budet polucat gaz takze
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11.04.2021 23:22 Відповісти
Тебе лично стыдно за убитых вами украинцев?
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11.04.2021 21:51 Відповісти
Ты боишься моих вопросов?Ну тогда еще один.Кто сбил малазийский Боенг,и чувствуешь ли ты ответственность за смерть этих людей?Ты когда заходишь на этот сайт(а у тебя уже просто зависимость),на что расчитываешь,на диалог с украинцами?😂🌷
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11.04.2021 23:23 Відповісти
Важливіше знати що виготовляють казламорді кацапи...
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11.04.2021 21:25 Відповісти
Спасибо
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11.04.2021 21:02 Відповісти
Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 8419
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11.04.2021 21:22 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:08 Відповісти
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 990
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11.04.2021 22:32 Відповісти
Щось мені підказує, що у поляків слова і справи не розійдуться, особливо коли йдеться про москалів.
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11.04.2021 22:53 Відповісти
Поляки сделают так, как им "посоветуют" из Вашингтона.
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12.04.2021 06:22 Відповісти
Поляки вчинять так, як їм вигідно.
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12.04.2021 09:30 Відповісти
А Зеля планірує побільше закупляти російської і білоруської електроенергії і російського вугілля. Свої АЕС і сонячні станції вимикає.Вже випускає російські машини, замість південно-корейських і гарно продає своє кіно кацапам. Знімає санкції з російських бізнесменів.
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12.04.2021 08:51 Відповісти
 
 