Уздовж усієї лінії розмежування розгорнули спостережні групи української сторони СЦКК, - пресцентр ОС
Уздовж всієї лінії розмежування розгорнуті спостережні групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"З метою якісного виконання визначених завдань вздовж усієї лінії розмежування розгорнуті спостережні групи Української сторони СЦКК. На особовий склад цих груп, у взаємодії з військовими підрозділами Збройних Сил України, покладаються надважливі завдання – безпосередньо контролювати та координувати режим припинення вогню, а у випадках порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями Російської Федерації, оперативно проводити верифікацію порушень для своєчасного інформування вищого керівництва держави", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону.
"Безпосередня присутність автомобілів спостережних груп Української сторони СЦКК поблизу лінії розмежування покликана слугувати гарантією безпеки в зонах їх відповідальності. Водночас, офіцери Української сторони СЦКК ведуть пильне спостереження за діями найманців Російської Федерації, що заважає їм здійснювати збройні провокації та порушувати режим припинення вогню.
Зрозуміло, що постійний контроль з боку СММ ОБСЄ та Української сторони СЦКК за діями проросійських найманців не до вподоби окупантам, тому вони всіляко намагаються перешкоджати діяльності Місії та дискредитувати роботу Української сторони СЦКК. Останнім часом почастішали випадки розповсюдження відверто неправдивих звинувачень української сторони у використанні спеціальних автомобілів у військових цілях.
Українська сторона СЦКК твердо і неухильно дотримується норм та правил Міжнародного гуманітарного права, а також взятих на себе зобов’язань щодо контролю за виконанням Мінських домовленостей та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню і надалі продовжуватиме зберігати постійну присутність вздовж лінії розмежування сторін з метою посилення контролю за провокаціями та порушеннями з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України", - запевнили в пресцентрі ООС.
Нагадаємо, з півночі 11 квітня окупанти тричі порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Зебилятки, пусть вам приснится долгая история обманов и лжи зеленского, пусть вас перед тяжелым днем понедельника немного помучают кошмары(немного), а новая неделя принесет радости в виде очередного подорожания доллара и цен на яйца, коими вы совсем не дорожите. Добраніч, зебілятка
ПЫСЫ: спите спокойно, зебилятки, ваш мирный сон охраняет СЦКК и бомбардировщики B-1, мирно барражирующие в эти дни небом Украины.
Украина накануне нового вторжения России: нужно не бравировать, а глянуть фактам в лицо 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be.html#respond Комментарии: 0
При всей никчемности Зеленского, самое тупое, что мы можем сегодня сделать - это разрушать наше государство на фоне подползающего крокодила. Поэтому пятая колонна в лице Порошенко и Медведчука должна быть разбита, если Украина хочет остаться существовать в качестве суверенного государства.
Лживые твари всегда будут лживыми тварями, но самое худшее в нашей ситуации - заниматься самообманом.
Об этом https://www.facebook.com/yuriy.romanenko предупреждает сегодня вечером в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
"Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не приемлет какую-то возможность такой войны, - заявил Песков, комментируя «эскалацию конфликта» на востоке Украины. - Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».
Никогда Россия не изменится. Я писал в 2014 году, что Россия - это крокодил, который действует точно так же, как и 200 млн лет назад. Крокодил запрограммирован на одно - жрать. И понимает только одно - силу п@здюлей. Потому крайне наивно полагать, что Россия не нападет, потому что Северный поток не достроен. Она напала в 2014 году, когда не был достроен ни Северный, ни Турецкий поток. Ранее точно так же и точно под такими же предлогами московиты рвали Польшу, а потом ещё пару десятков стран, пока в Первой мировой не получили по носу.
Поэтому вдвойне обидно, что мы семь лет слили в унитаз. И накануне нового вторжения ещё сохраняем иллюзии, что «Путин не пойдёт», «нет условий», «Запад нам поможет, если».
В Украине не понимают масштаб катастрофы, находясь в стратегической позиции Польши 1939 года. Ведь дело может приобрести именно такой оборот. Ибо новый этап «украинского вопроса» будет для США критически важен с точки зрения «потери лица».
За последние 20 лет, начиная с атак 11 сентября 2001 года, США преобрели реноме «необязательной державы» (используя терминологию сотрудника Госдепа Вали Насра в одноимённой книге). Постоянные кидки союзников и неуверенная, хаотичная внешняя политика при Буше-младшем, Обаме, Трампе привели к тому, что архитектура глобальной гегемонии США рухнула. Это резко усилило позиции Китая, России и региональных игроков вроде Эрдогана, Индии, которые также стремятся обрести глобальный статус, а также передел сфер влияния на уровнях ниже.
Так вот, сегодня США подошли к опасной черте, когда неспособность выполнять обязательства на региональном уровне разжигает аппетиты других игроков. Потому мелочный для Вашингтона украинский трек может повлечь зловещие последствия в раскладе по Тайваню, юго-восточной Азии, индо-китайским отношениям, Ближнему Востоку.
Я ведь не шутил летом 2013 года, когда говорил, что Янукович толкнул Украину в роль мирового Герострата - спички, которая полетит в наполненный до краев котёл глобальных противоречий. И потому нам нужно меньше бравировать и посмотреть фактам в лицо:
1. Россия готова нас атаковать и развернула всю необходимую инфраструктуру вторжения (армию, пропаганду, обходные газопроводы).
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5.html Новое вторжение России в Украину может начаться 12 апреля
Россия исходит из предпосылок, что Украина , если и может существовать в логике ее национальных крокодильих интересов, то только в качестве салями, которое нарезается в любой подходящий момент.
Напомню, что Польшу Россия резала 150 лет, а дорезала за 25 лет в последней четверти 18 века.
2. Самый тупой вывод, который мы сделали из событий 2014 года - что Россия будет нас атаковать в духе Второй Мировой войны. Нет, она научилась воевать в духе сетецетрических войн, работая на высшем уровне - смысловом.
Поражение является следствием неспособности идентифицировать угрозу как угрозу и соответствующим образом ее отражать. Именно поэтому армовир Порошенко был чудовищным пасом Путину. И именно поэтому сегодня Путин использует тезис о «защите русскоязычных», как базовый для расширения вторжения.
Именно об этом говорит Сергей Дацюк, когда в последних беседах развернул дискурс о сложности мышления как самом необходимом условии для сохранения Украины и нанесении поражения России. Если мы в ответ на агрессию России упрощаемся, то нам п@здец. Это очень простой критерий определения правильности или неправильности наших действий - мы усложняемся или нет.
Одноклеточный трайбализм - это однозначно польский финал в духе 1939-го. Почитайте Чеслава Милоша, чтобы уловить чудовищность параллелей.
3. При этом США стали задолжником украинской ситуации, когда ее игнорирование приводит к очень серьезным негативным последствиям на других, более важных театрах в Азии и на БВ. Именно поэтому украинский кризис может легко привести к «сербским последствиям».
Когда Сербия была атакована Австро-Венгрией в 1914 году из-за убийства эрцгерцога Фердинанда, ее армия была разгромлена превосходящими силами Центральных государств. Да, по факту Сербия оказалась в лагере победителей Первой мировой. Но какой ценой! К январю 1916 года сербская армия покинула территорию Сербии. Потери в живой силе и среди гражданских было колоссальными. Сербии все же повезло отвоевать свои территории вместе с союзниками Антанты. Но последствия ПМВ и ВМВ аукаются Балканам до сегодняшнего момента.
К чему это я говорю? Резкое расширение вовлечения США в украинский кризис угрожает масштабированием конфликта и превращением Украины в такое же ожесточенное поле борьбы, как Сербия в 1914-1918 годах. Со всеми сопутствующими и тяжкими вытекающими для Украины.
Резюме: Мы не должны уповать, что Путин блефует и это обострение закончится как-то само собой. Мы можем уповать на это, но стратегия России слишком очевидна, чтобы дальше продолжать оставаться блеющим страусом, уповающим на спасительность логики «кота Леопольда».
При всей никчемности Зеленского, самое тупое, что мы можем сегодня сделать - это разрушать наше государство на фоне подползающего крокодила. Поэтому пятая колонна в лице Порошенко и Медведчука должна быть разбита, если Украина хочет остаться существовать в качестве суверенного государства.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA.html Зеленского сейчас нужно поддержать, каким бы у@бищем он ни был - Речинский
Новое наступление Путина нужно рассматривать не в логике катастрофы, а в логике преодоления катастрофы, вытекающей из нежизнеспособного состояния Второй Украинской республики. Она обречена. Но выйдя за рамки мышления категориями Второй республики, мы имеем шанс построить Третью, более жизнеспособную. Сама ситуация заставляет Украину отбросить старые формы жизни. Чтобы выжить.
Именно поэтому нужно принять вторжение России как неизбежность и преодолев страх действовать. Ибо семь лет (на самом деле больше, подготовку к войне Россия начала с 2006 года) с помощью своих покемонов Путин старался навязать Украине трайбализм. Покемоны успешно справлялись с этой задачей. Избавиться от покемонов Путина и трайбализма = сохранить Украину в более менее современных территориальных границах. И дать ей шанс на лучшее будущее.
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
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Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.