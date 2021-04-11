Уздовж усієї лінії розмежування розгорнули спостережні групи української сторони СЦКК, - пресцентр ОС

Уздовж всієї лінії розмежування розгорнуті спостережні групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"З метою якісного виконання визначених завдань вздовж усієї лінії розмежування розгорнуті спостережні групи Української сторони СЦКК. На особовий склад цих груп, у взаємодії з військовими підрозділами Збройних Сил України, покладаються надважливі завдання – безпосередньо контролювати та координувати режим припинення вогню, а у випадках порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями Російської Федерації, оперативно проводити верифікацію порушень для своєчасного інформування вищого керівництва держави", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону.

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"Безпосередня присутність автомобілів спостережних груп Української сторони СЦКК поблизу лінії розмежування покликана слугувати гарантією безпеки в зонах їх відповідальності. Водночас, офіцери Української сторони СЦКК ведуть пильне спостереження за діями найманців Російської Федерації, що заважає їм здійснювати збройні провокації та порушувати режим припинення вогню.

Зрозуміло, що постійний контроль з боку СММ ОБСЄ та Української сторони СЦКК за діями проросійських найманців не до вподоби окупантам, тому вони всіляко намагаються перешкоджати діяльності Місії та дискредитувати роботу Української сторони СЦКК. Останнім часом почастішали випадки розповсюдження відверто неправдивих звинувачень української сторони у використанні спеціальних автомобілів у військових цілях.

Українська сторона СЦКК твердо і неухильно дотримується норм та правил Міжнародного гуманітарного права, а також взятих на себе зобов’язань щодо контролю за виконанням Мінських домовленостей та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню і надалі продовжуватиме зберігати постійну присутність вздовж лінії розмежування сторін з метою посилення контролю за провокаціями та порушеннями з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України", - запевнили в пресцентрі ООС.

Нагадаємо, з півночі 11 квітня окупанти тричі порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".