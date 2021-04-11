Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський

Російські пропагандисти Дмитро Стешин, Семен Пєгов, Юрій Кот заїхали на окуповану територію Донецької та Луганської областей.

На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Денис Казанський, приклавши до посту скріншоти з соцмереж пропагандистів, передає Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти-стерв'ятники Стешин, Пєгов, Котьонок потягнулися на Донбас. На місці жителів ОРДЛО я б напружився. Цим хлопцям зараз знову знадобляться історії про хижі українські дрони і блукаючі міномети в сміттєвозах. Так що найближчим часом можна з високою ймовірністю очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - написав він.

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Зазначимо, що Дмитро Стешин - пропагандист з "Комсомольської правди", Семен Пєгов - засновник пропагандистського проєкту WarGonzo, Юрій Кот - ексжурналіст пропагандистського агентства РФ NewsFront.