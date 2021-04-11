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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський

Російські пропагандисти Дмитро Стешин, Семен Пєгов, Юрій Кот заїхали на окуповану територію Донецької та Луганської областей.

На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Денис Казанський, приклавши до посту скріншоти з соцмереж пропагандистів, передає Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти-стерв'ятники Стешин, Пєгов, Котьонок потягнулися на Донбас. На місці жителів ОРДЛО я б напружився. Цим хлопцям зараз знову знадобляться історії про хижі українські дрони і блукаючі міномети в сміттєвозах. Так що найближчим часом можна з високою ймовірністю очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - написав він.

Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від невловимих ДРГ, - Казанський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО

Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від невловимих ДРГ, - Казанський 02
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від невловимих ДРГ, - Казанський 03Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від невловимих ДРГ, - Казанський 04

Зазначимо, що Дмитро Стешин - пропагандист з "Комсомольської правди", Семен Пєгов - засновник пропагандистського проєкту WarGonzo, Юрій Кот - ексжурналіст пропагандистського агентства РФ NewsFront.

пропаганда (2819) росія (65908) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+27
потянулись парашные расходники в свою последнюю командировку.
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11.04.2021 21:50
+24
Пропагандистский десант: зачем на Донбасс съезжаются российские "кровавые" журналисты
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Воскресенье, 11 апреля 2021, 14:00
Зачем на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские журналисты с кровавым шлейфом преступлений.

В последние несколько дней отмечается приезд в оккупированный Донецк российских журналистов и военных корреспондентов, известных распространением фейков о войне на Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии и участии в совершении ряда других преступлений. Причём, считать этих людей действительно журналистами и военкорами, мягко говоря, нельзя.
Но, обо всём по порядку и начать стоит с событий января 2021 года, когда в оккупированный Донецк прибыла российская делегация из ТОП пропагандистов, в составе Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна для участия в пропагандистском форуме оккупантов "Русский Донбасс". В ходе этого форума, известная пропагандистка, призвала Россию включить в свой состав Донбасс.

Важно понимать, что Донбасс это регион, охватывающий в Украине полностью Донецкую и Луганскую области и частично Днепропетровскую область. В свою очередь, оккупированные территории, называемые "ЛНР" и "ДНР", занимают менее 50% от Луганской и Донецкой областей.
То есть, фактически, Маргарита Симонян призывала к оккупации новых территорий Украины.
А уже в марте на оккупированную часть Донбасса отправляется российская журналистка Дарья Асламова, представляющая издание "Комсомольская правда". И здесь следует отметить, что "Комсомольская правда" находится под управлением МО РФ и является одной из многих информационных площадок, осуществляющей свою деятельность в интересах данной силовой структуры.

Сама же Дарья Асламова не просто журналистка, она в ряде стран официально признанная шпионка российских силовых структур. Например, в Украину ей въезд запрещён. Аналогично и в Турцию, где она признана шпионом военной разведки РФ.

В 2017 году Дарья Асламова предприняла попытку по хорватскому паспорту через Бухарест проехать в Молдову, с конечным пунктом назначения - Кишинев. Но дальше аэропорта она проехать не смогла, поскольку не смогла внятно объяснять цель своего визита. При этом Асламова пыталась разговаривать с полицией на хорватском, заявляя, что забыла русский!
Муж Дарьи Асламовой - хорватский журналист Роберт Валдеца, являющийся российским агентом в Хорватии, а так же провокационным элементом пропагандистских проектов по всей Европе. Например, именно он провоцировал межрелигиозные столкновения в Париже, организовав и принимая непосредственное участие в расклеивании плакатов в поддержку Национального фронта Марин Ле Пен (финансируемой РФ) в мусульманских кварталах столицы Франции, а также именно Владец на хорватском телевидении регулярно критикует миграционную политику Европейского союза и т.д.
И именно эта пара так же успела отметиться в рамках дестабилизации Испании через кризис в Каталонии, в Швеции - как сторонники протестующих против "жестоких" мигрантов, в Германии они всячески поддерживают партию "Альтернатива для Германии" AfD.

В 2020 году она освещала конфликт, в Нагорном Карабахе делая постановочные репортажи, об обстрелах азербайджанской реактивной артиллерией населённых пунктов и рассказывая прочие душещипательные истории про азербайджанских "фашистов".

Но тогда, сразу после визита в Донецк Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна Дарья Асламова приехала, чтобы взять интервью у марионеточного "главы" так называемого "ДНР" Дениса Пушилина. В этом интервью, Денис Пушилин сообщил, что Украина якобы готовит наступление на "Донбасс".
Именно с этого момента в российских СМИ начинает масштабно культивироваться фейк о том, что Украина намерена посредством военной операции вернуть оккупированные территории. Причём основными распространителями этого фейка были в первую очередь информационные площадки, контролируемые МО РФ.
А всего за сутки, с 10 апреля, в оккупированный Донецк заехало сразу два, так называемых журналиста, которых смело можно называть не военными корреспондентами, а военными преступниками - Дмитрий Стешин и Семён Пегов.
Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский - Цензор.НЕТ 3450
Эти пропагандисты известны не только своими самыми дерзкими фейками, но и тем, что они осуществляли преступную деятельность, выполняя во время конфликтов функции, совершенно не связанные с профессией журналиста.
В период с 2014 по 2015 Дмитрий Стешин и другой российский "военкор" Александр Коц занимались не только тиражированием лживых сюжетов о войне на Донбассе, но и выполняли роль наводчиков для артиллерии. Со временем, за ними пошла дурная слава, ведь в любой населённый пункт, куда заезжали Дмитрий Стешин и Александр Коц, потом оказывался под артиллерийским ударом, после чего эти "журналисты" тут же оказывались на месте обстрела и, снимая разрушения и трупы, во всём обвиняли ВСУ. Хотя, практически всегда направление прилёта было со стороны оккупационных войск.

В 2014 году Дмитрий Стешин и Александр Коц лично принимали участие в допросе захваченных офицеров "Альфы" СБУ в Славянске, что и близко не вяжется с журналистской деятельностью.

Некоторое время спустя было озвучено, что Александр Коц является действующим офицером ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). В целом же, многие корреспонденты "Комсомольской правды" являются офицерами той или иной силовой структуры РФ.
Что же до Семёна Пегова, то сравнительно недавно этот распространитель фейков и лживых сюжетов вместе с Александром Коцем освещали конфликт в Нагорном Карабахе. Практический каждый сюжет этого тандема требовал развенчания, поскольку содержал информацию лживую, либо манипулятивного характера.
И важно понимать, что сейчас на Донбасс выехали именно те журналисты и военкоры из РФ, которых можно смело назвать "кровавыми". Ведь они слетаются именно туда, где будет проливаться кровь и ожидается эскалация конфликта. И именно они становятся первоисточниками новостей о неких кровавых инцидентах, которые иначе как заранее подготовленной провокации и назвать нельзя.
Единственные кто пока не прибыл в оккупированный Донецк, это Коц и Котенок. Кстати, последний вполне может быть использован в рамках религиозной провокации. Например, как свидетель некоего удара "украинской" артиллерии по православному храму. Именно такой фейк российские пропагандисты распространяли в Нагорном Карабахе, всячески стараясь привнести в конфликт религиозный фактор.
Не исключено, что и на Донбассе в скором времени не только пополнится пул российских "кровавых" журналистов полным составом, но и будет реализован сценарий с религиозным фактором, дабы через пророссийскую РПЦвУ попытаться взорвать социально-общественную обстановку в Украине изнутри.
Как бы там ни было, а то, что Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе с целью возобновления боевых действий и захвата новых территорий, становится с каждым днём всё очевиднее.
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11.04.2021 21:49
+17
кацапо-фашисткая падаль
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11.04.2021 21:57
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Пропагандистский десант: зачем на Донбасс съезжаются российские "кровавые" журналисты
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Воскресенье, 11 апреля 2021, 14:00
Зачем на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские журналисты с кровавым шлейфом преступлений.

В последние несколько дней отмечается приезд в оккупированный Донецк российских журналистов и военных корреспондентов, известных распространением фейков о войне на Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии и участии в совершении ряда других преступлений. Причём, считать этих людей действительно журналистами и военкорами, мягко говоря, нельзя.
Но, обо всём по порядку и начать стоит с событий января 2021 года, когда в оккупированный Донецк прибыла российская делегация из ТОП пропагандистов, в составе Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна для участия в пропагандистском форуме оккупантов "Русский Донбасс". В ходе этого форума, известная пропагандистка, призвала Россию включить в свой состав Донбасс.

Важно понимать, что Донбасс это регион, охватывающий в Украине полностью Донецкую и Луганскую области и частично Днепропетровскую область. В свою очередь, оккупированные территории, называемые "ЛНР" и "ДНР", занимают менее 50% от Луганской и Донецкой областей.
То есть, фактически, Маргарита Симонян призывала к оккупации новых территорий Украины.
А уже в марте на оккупированную часть Донбасса отправляется российская журналистка Дарья Асламова, представляющая издание "Комсомольская правда". И здесь следует отметить, что "Комсомольская правда" находится под управлением МО РФ и является одной из многих информационных площадок, осуществляющей свою деятельность в интересах данной силовой структуры.

Сама же Дарья Асламова не просто журналистка, она в ряде стран официально признанная шпионка российских силовых структур. Например, в Украину ей въезд запрещён. Аналогично и в Турцию, где она признана шпионом военной разведки РФ.

В 2017 году Дарья Асламова предприняла попытку по хорватскому паспорту через Бухарест проехать в Молдову, с конечным пунктом назначения - Кишинев. Но дальше аэропорта она проехать не смогла, поскольку не смогла внятно объяснять цель своего визита. При этом Асламова пыталась разговаривать с полицией на хорватском, заявляя, что забыла русский!
Муж Дарьи Асламовой - хорватский журналист Роберт Валдеца, являющийся российским агентом в Хорватии, а так же провокационным элементом пропагандистских проектов по всей Европе. Например, именно он провоцировал межрелигиозные столкновения в Париже, организовав и принимая непосредственное участие в расклеивании плакатов в поддержку Национального фронта Марин Ле Пен (финансируемой РФ) в мусульманских кварталах столицы Франции, а также именно Владец на хорватском телевидении регулярно критикует миграционную политику Европейского союза и т.д.
И именно эта пара так же успела отметиться в рамках дестабилизации Испании через кризис в Каталонии, в Швеции - как сторонники протестующих против "жестоких" мигрантов, в Германии они всячески поддерживают партию "Альтернатива для Германии" AfD.

В 2020 году она освещала конфликт, в Нагорном Карабахе делая постановочные репортажи, об обстрелах азербайджанской реактивной артиллерией населённых пунктов и рассказывая прочие душещипательные истории про азербайджанских "фашистов".

Но тогда, сразу после визита в Донецк Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна Дарья Асламова приехала, чтобы взять интервью у марионеточного "главы" так называемого "ДНР" Дениса Пушилина. В этом интервью, Денис Пушилин сообщил, что Украина якобы готовит наступление на "Донбасс".
Именно с этого момента в российских СМИ начинает масштабно культивироваться фейк о том, что Украина намерена посредством военной операции вернуть оккупированные территории. Причём основными распространителями этого фейка были в первую очередь информационные площадки, контролируемые МО РФ.
А всего за сутки, с 10 апреля, в оккупированный Донецк заехало сразу два, так называемых журналиста, которых смело можно называть не военными корреспондентами, а военными преступниками - Дмитрий Стешин и Семён Пегов.
Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский - Цензор.НЕТ 3450
Эти пропагандисты известны не только своими самыми дерзкими фейками, но и тем, что они осуществляли преступную деятельность, выполняя во время конфликтов функции, совершенно не связанные с профессией журналиста.
В период с 2014 по 2015 Дмитрий Стешин и другой российский "военкор" Александр Коц занимались не только тиражированием лживых сюжетов о войне на Донбассе, но и выполняли роль наводчиков для артиллерии. Со временем, за ними пошла дурная слава, ведь в любой населённый пункт, куда заезжали Дмитрий Стешин и Александр Коц, потом оказывался под артиллерийским ударом, после чего эти "журналисты" тут же оказывались на месте обстрела и, снимая разрушения и трупы, во всём обвиняли ВСУ. Хотя, практически всегда направление прилёта было со стороны оккупационных войск.

В 2014 году Дмитрий Стешин и Александр Коц лично принимали участие в допросе захваченных офицеров "Альфы" СБУ в Славянске, что и близко не вяжется с журналистской деятельностью.

Некоторое время спустя было озвучено, что Александр Коц является действующим офицером ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). В целом же, многие корреспонденты "Комсомольской правды" являются офицерами той или иной силовой структуры РФ.
Что же до Семёна Пегова, то сравнительно недавно этот распространитель фейков и лживых сюжетов вместе с Александром Коцем освещали конфликт в Нагорном Карабахе. Практический каждый сюжет этого тандема требовал развенчания, поскольку содержал информацию лживую, либо манипулятивного характера.
И важно понимать, что сейчас на Донбасс выехали именно те журналисты и военкоры из РФ, которых можно смело назвать "кровавыми". Ведь они слетаются именно туда, где будет проливаться кровь и ожидается эскалация конфликта. И именно они становятся первоисточниками новостей о неких кровавых инцидентах, которые иначе как заранее подготовленной провокации и назвать нельзя.
Единственные кто пока не прибыл в оккупированный Донецк, это Коц и Котенок. Кстати, последний вполне может быть использован в рамках религиозной провокации. Например, как свидетель некоего удара "украинской" артиллерии по православному храму. Именно такой фейк российские пропагандисты распространяли в Нагорном Карабахе, всячески стараясь привнести в конфликт религиозный фактор.
Не исключено, что и на Донбассе в скором времени не только пополнится пул российских "кровавых" журналистов полным составом, но и будет реализован сценарий с религиозным фактором, дабы через пророссийскую РПЦвУ попытаться взорвать социально-общественную обстановку в Украине изнутри.
Как бы там ни было, а то, что Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе с целью возобновления боевых действий и захвата новых территорий, становится с каждым днём всё очевиднее.
показати весь коментар
11.04.2021 21:49 Відповісти
потянулись парашные расходники в свою последнюю командировку.
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11.04.2021 21:50 Відповісти
как напрягаются в Норвегии деревне ДОНБАС.. от постоянных воплей мошканских клинических идиотов размахивающих и кричащих с истеричными воплями ДОНБАСС...
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11.04.2021 22:07 Відповісти
Dombås .-Деревня Домбос находится в муниципалитете Довре, графство Иннландет,
Норвегия, и служит административным центром в верхнем Гудбрандсдале, Норвегия.
Он расположен на важном перекрестке дорог: юг ведет к нынешней столице Норвегии
Осло, запад через Лешу ведет к Ондалснесу на море, а север - к старой столице
Тронхейм.
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11.04.2021 22:12 Відповісти
Ну и шо? У нас на Пеннсилванщине есть город Мазепа, в 2 часах езды от меня. А у вас нету
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11.04.2021 22:35 Відповісти
Пегов хорошо что приехал...хотя я думаю его сепары пристрелят сами по-тихому..просто эта рыжая бестия -талисман,там где он там русня и их друзья выхватывают п@зды
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11.04.2021 22:55 Відповісти
ага, если выживет во время сьемки налёта или массового подрыва домов. по любому, мавры должны только сделать своё дело и мавров можно на пазлы. парашники то работают по площадям. их стиль, не высокоточное оружие, а грады, буратины, ураганы, аэропорт или полгорода подорвать или выжечь им ничо не стоит.
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11.04.2021 23:09 Відповісти
Сміттєвози з мінометами теж їдуть.
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11.04.2021 21:56 Відповісти
А ось і вони вже тут як тут.Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 345
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11.04.2021 22:03 Відповісти
кацапо-фашисткая падаль
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11.04.2021 21:57 Відповісти
позліталась падаль ************))
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11.04.2021 21:57 Відповісти
Почти уверен, что всех заезжих мокшанских пропагандонов путиноиды замочат зверским способом, чтобы обвинить Украину... Жду увидеть в новостях их обезображенные трупы.....
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11.04.2021 22:01 Відповісти
да, но сначала они снимут лугандоновскую "сребреницу", учинённую самими лугандоновцами. такой план *****.
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11.04.2021 22:12 Відповісти
В Украину срочно прилетел Стюарт Пирс,глава военного комитета и главный маршал авиации НАТО...
А это звонок для Путлерской банды гопников.... просто так этот маршал не летает по Миру...
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11.04.2021 22:01 Відповісти
Жалко унес ноги целыми из Карабаха собака-пегов.
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11.04.2021 22:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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11.04.2021 22:06 Відповісти
Видимо Джо Байден взялся за серьезную работу в Украине... Мокшанцы пойте романсы типа вялика РАБссия а посрать негде веде тушонка Рузвельта...
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11.04.2021 22:07 Відповісти
Ну так ***** же сам пожелал "сребреницу" в ОТСОСе, вот шакалье и слетелось на запах.
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11.04.2021 22:10 Відповісти
а могут стереть с лица не пару многоэтажек, а пару кварталов в том же донецке. по старому сценарию. какие проблемы сегодня мешки с сахаром в подвалы по всему городу развезти?
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11.04.2021 22:24 Відповісти
Запросто. фюрерку свое стадо не жалко. Тем более, звери уже обстреливали мирняк на оккупированной территории, и всегда там пропагандоны появлялись чуть ли не за 5 минут до взрыва, в полной готовности, с заготовленными текстами.
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11.04.2021 22:32 Відповісти
да, тамошние пропагандоны всегда один из признаков назревающих гляйвицких событий. но они могут быть и операцией прикрытия, а выбран другой район и туда такие же засранцы едут без помпы и афиширования.
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11.04.2021 22:42 Відповісти
так за Сребреницу сами же дебилы кацапы в ООН наложили вето, шо это не геноцид. А теперь пхают, конченые идиоты. Надеюсь правда за табакерку, здохни расия
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12.04.2021 00:07 Відповісти
ненависть, разжигаемая ими = ненависти, разжигаемой к ним
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11.04.2021 22:11 Відповісти
Была тушонка Рузвельта для дохлого СССРа,теперь будет Тушонка Байдена для дохлятины РАБссии......
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11.04.2021 22:13 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:13 Відповісти
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 6016
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11.04.2021 22:37 Відповісти
А ***..утую Чичерину не взяли с собой для полного комплекта?...
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11.04.2021 22:14 Відповісти
Прилетела стервятня ...
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11.04.2021 22:15 Відповісти
Донбасс не был никогда любимым даже для тех, кто там жил. Все стремились выехать. Хорошо, не все. Многие. Искусственно раскрученный бред о какой-то райской особенности
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11.04.2021 22:15 Відповісти
РАБссиянцы,не жрите заморские продукты плохая примета...
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11.04.2021 22:15 Відповісти
готовиться большой привет зеле прямо в глаз который не видит войны, и которая закончилась в его голове до конца 2020 года...
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11.04.2021 22:17 Відповісти
В Киев прилетела вся военная Элита Мира включая Стюарта Пирса...генералитет НАТО тоже.... Вот это Зеля заварил кашу....
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11.04.2021 22:17 Відповісти
Байден Астанавитесь!!! Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 869
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11.04.2021 22:21 Відповісти
НАТО в Кожну ХАТУ!!!
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11.04.2021 22:25 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
показати весь коментар
11.04.2021 22:27 Відповісти
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 7078
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11.04.2021 22:39 Відповісти
Это же фейк.
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11.04.2021 22:49 Відповісти
зато как пріятно
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11.04.2021 23:56 Відповісти
В Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Победителем в медальном зачете стала сборная Украины. Второе место у команды Болгарии, третье - у спортсменов из Армении. Россияне оказались на восьмом месте.
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11.04.2021 22:27 Відповісти
Ходють упорные слухи что Патрушев арестовал Путлера...и взял управление РАБссией в свои руки...,если это правда от Юрия Швеца у Марка Фейгина...,то РАБссии звиздец...,как говорил Володин есть Путлер есть РАБссия...нет Путлера не и РАБссии..
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11.04.2021 22:30 Відповісти
У меня стойкая мысля появилась что они реально его арестуют и начнут переговоры .
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11.04.2021 22:41 Відповісти
путин - *****. табакерка?
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12.04.2021 00:01 Відповісти
Патрушев сам мудак не лучше плешивого. Вот когда не будет дебильной тройки - путин, патрушев, шойгу, тогда можно вздохнуть спокойно.
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12.04.2021 10:05 Відповісти
эти шакалы прискакали сеять доброе, вечное, кацапское :
будут жалеть распятых мальчиков и готовить несчастных снегирей
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11.04.2021 22:32 Відповісти
Эти твари предвестники смерти
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11.04.2021 22:39 Відповісти
Информация о прибытии в Украину военно-транспортных самолетов США и Британии в Киев и Львов тщательно скрывается за последнюю неделю,но кое что известно...,Байден запретил Зеленскому стрелять из Джавелинов по Мацковии и Мавзолею..
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11.04.2021 22:40 Відповісти
При любом раскладе на сегодня,решение принимать будет Стюарт Пирс,маршал авиации блока НАТО ,сейчас все зависит от него,будет война или нет...
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11.04.2021 22:47 Відповісти
Верьте в нашу армию !!
Им больше ничего не нужно, лишь только знать, что за их спиной Украина.
За их спиной нация... 💪👍🏼👍🏼
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11.04.2021 22:47 Відповісти
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 3863
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11.04.2021 23:00 Відповісти
1051 год,Киевский Князь Ярослав Мудрый...цитата...
Если будете в ненависти жить,в распрях и ссорах,то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих,которые добыли ее трудом своим великим... Щануймося Українці
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11.04.2021 23:00 Відповісти
"...А вороги трясцею оточи" (графіті в Софії Київській)
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11.04.2021 23:57 Відповісти
Призываете к восстановлению Киевской Руси с современными Новгородом, Псковом, Рязанью, Муромом, Суздалью, Ростовом?
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12.04.2021 00:00 Відповісти
Т В А Р И !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2021 23:08 Відповісти
Медленно, но неуклонно приближается время окончательного решения российского вопроса.
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11.04.2021 23:09 Відповісти
РАБссия все что могла сделала в 21 веке....,насрала великую кучук до Эвереста с рюсским вонючим мирком...,Крым наш,Дамбасс заберем...Новороссию построим от Харькова до Одессы...Эпоха дебилизма закончилась пацанва...,теперь блок НАТО решает что делать с дебилами РАБссии...
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11.04.2021 23:11 Відповісти
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 8921
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11.04.2021 23:13 Відповісти
раз приехали то прячтесь все - им нужны распятые мальчики , изнасилованные эпилепсички пенсионерки, мальчики на велосипедах и под дронами, а могут и рвонуть пару тройку жилых домов рязанским сахаром.
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11.04.2021 23:16 Відповісти
Якщо їхні пропагандони ідуть туди, то там і почнеться. Ета апалченци, а настамнєт.
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11.04.2021 23:20 Відповісти
К слову Байден уже ничего не решает...,все отдано Стюарту Пирсу раз он прилетел в Киев,случилось что то очень важное на сегодня...,что именно скоро узнаем...
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11.04.2021 23:21 Відповісти
***** готує Майнільську провокацію.. тому зараз потрібен загально доступний короткий огляд звітів за кожен день спостерігачів ОБСЄ по обстрілам.. щоб було видно, як готується Гляйвіц
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11.04.2021 23:23 Відповісти
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 3031
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11.04.2021 23:30 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
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11.04.2021 23:31 Відповісти
Андрей Андреевич как всегда,не в бровь а в глаз...
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11.04.2021 23:34 Відповісти
Скорее всего Украина закроет воздушное пространство и отдаст под контроль НАТО,во вторых в Украину прилетят пара стратегических бомбардировщиков В-1 и четверка истребителей F-35...
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11.04.2021 23:32 Відповісти
Скорее всего нет.
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11.04.2021 23:57 Відповісти
Російські пропагандисти потягнулися в ОРДЛО, можна очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ", - Казанський - Цензор.НЕТ 4393
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11.04.2021 23:56 Відповісти
Котенок и Юрий Кот это два разных персонажа.
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12.04.2021 06:43 Відповісти
Чекайте знищених тролейбусів, розп'ятих мальчіков і девочєк із будівельною піною, та плачущих корів. Зараз терпіли даунбаса вас і ваших дітенй будуть асвабадітєлі вбивати, обстрілювати ваші будинти із мінометів і показувати вам по своїх телевізорах впійманих українських правосєков. Ви ж цього бажали? Захистив вас ху@ло? А жили гарно, шахтарі і даунбасята були найбагатшими в Україні, все перлося туди і в Крим. Те вугілля було дотаційне і коштувало як золото, але його добували, щоб було де працювати даунбасятам, до того вігілля привязали ТЕЦи, які генерірували (спалювали для генерації електроенергії) антрацитні марки, які там добувалися. Терпіть терпіли, кацапи не скоро звідти підуть, ви їм потрібні як подушка захисту і торгів на міжнародній арені і тільки для цього.
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12.04.2021 08:48 Відповісти
Пусть им вернется. То ли из-за жадности, то ли по скудоумию как будто бы "интеллигенция", соль как будто бы "нации". Совсем извели как бы "люди" людей в своей стране.
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12.04.2021 09:53 Відповісти
 
 