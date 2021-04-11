Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко

До кінця 2021 роки перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання провести близько 47 млн вакцинацій від коронавірусної хвороби людям старше 18 років.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів протягом 2021 людям старше 18 років", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, було поставлене завдання вакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

"Коли восени 2020 року ми говоримо, що в Україні буде вакцинація, почнеться вона в лютому, закінчиться в березні 2022 року, і ми вакцинуємо 50% дорослого населення. Тому за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче робити цю процедуру. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. До того ж, ми говорили, якщо зростатиме попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", - підсумував Ляшко.

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