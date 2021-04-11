Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко
До кінця 2021 роки перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання провести близько 47 млн вакцинацій від коронавірусної хвороби людям старше 18 років.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів протягом 2021 людям старше 18 років", - сказав Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, було поставлене завдання вакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.
"Коли восени 2020 року ми говоримо, що в Україні буде вакцинація, почнеться вона в лютому, закінчиться в березні 2022 року, і ми вакцинуємо 50% дорослого населення. Тому за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче робити цю процедуру. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. До того ж, ми говорили, якщо зростатиме попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", - підсумував Ляшко.
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где нормальные вакцины прое....ли все за откатами
«Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».
Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
пухом вам земелька
Тогда был бы шанс, что вакцину купят и будет организованна вакцинация.
Но рукожопы назначили рукожопа исключительно с позиции личной преданности...
Ти розумієш, шо я спитав ?
Я не питав "не звідки ?"
Я питав "звідки ?"
Страна их специально назначает
🤣
БреХуняки всі, за тридцять років!!
Здоров'ячко Вам!!
😁
Яка "спільнота", нульвочко??
Вже знайомі на ЦН років з 12-ть..
😁
Бувай !!
а де залишки? непогана арихметика
**** !!! Вакцины отсутствуют, а прививки чем делают каждый день ?!!!
Или им только по ведру вакцины в день из Индии и Китая присылают ?
1. Индийскую привезли сделали первый укол и все остальных поставок нет можно сказать почти не вакцинировали как надо вторая придет в июле первый укол все сроки прошли второго укола все насмарку
2. где остальные деньги от китайской вакцины или завсеуплаченооткатыполучены и не будет отказа от этой неэффективной вакцины
Полный провал и они сидят на должностях и возникает вопрос а не в деле высшее руководство государства если таких неэффективных менеджеров не уберут и не поставят проффесионалов при во время чумы
А если вакцина есть, то почему они колют не по 100 тысяч в день ?
Или они из Индии и Китая получают по 4000 доз каждый день ?
Пацталом!!
🤣
Стільки вереску було: не могли дочекатися. А тепер носом крутять.
16:03 https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
я вот не хочу вакцинироваться - но боюсь заболеть ковидом... но ни одна вакцина не дает никаких 100% гарантий мне этого, и плюс еще рукожопость этих неучей в белых халатах - то шансы заболеть и "поставить свои кеды в угол" увеличивается пропорционально !!! и я думаю такой не один я ..