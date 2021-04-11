УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9067 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 645 68

Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко

Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко

До кінця 2021 роки перед Міністерством охорони здоров'я України стоїть завдання провести близько 47 млн вакцинацій від коронавірусної хвороби людям старше 18 років.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів протягом 2021 людям старше 18 років", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, було поставлене завдання вакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

"Коли восени 2020 року ми говоримо, що в Україні буде вакцинація, почнеться вона в лютому, закінчиться в березні 2022 року, і ми вакцинуємо 50% дорослого населення. Тому за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче робити цю процедуру. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. До того ж, ми говорили, якщо зростатиме попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", - підсумував Ляшко.

Також читайте: Якщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
КВН спасибо зебилы - каждый день смех и радость
показати весь коментар
11.04.2021 22:22
+11
Зедебіли, у чергу. Свіжа уринотерапія для вас!
показати весь коментар
11.04.2021 22:20
+11
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 215
показати весь коментар
11.04.2021 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зедебіли, у чергу. Свіжа уринотерапія для вас!
показати весь коментар
11.04.2021 22:20 Відповісти
Зєбілів вава сцикун на стадіоні буде вакцинувати.
показати весь коментар
11.04.2021 22:40 Відповісти
Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9629
показати весь коментар
11.04.2021 22:50 Відповісти
1.Каких вакцин то что Вы закупили переплатив на откатах
где нормальные вакцины прое....ли все за откатами
«Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7431Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».

Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
показати весь коментар
11.04.2021 22:21 Відповісти
КВН спасибо зебилы - каждый день смех и радость
показати весь коментар
11.04.2021 22:22 Відповісти
А если не сдеют то Ляшко и Степанову отрезать яйца!
показати весь коментар
11.04.2021 22:24 Відповісти
Може поовільно в лещатах прикручувати, щоб помучилися??)))
показати весь коментар
11.04.2021 22:31 Відповісти
пи..р
показати весь коментар
11.04.2021 22:26 Відповісти
моя родина пропускає усіх бажаючих вперед
пухом вам земелька
показати весь коментар
11.04.2021 22:26 Відповісти
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 215
показати весь коментар
11.04.2021 22:27 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2021 22:27 Відповісти
Вместо ущербного степанова, надо было назначить на пост министра, владельца сети минимаркетов.
Тогда был бы шанс, что вакцину купят и будет организованна вакцинация.
Но рукожопы назначили рукожопа исключительно с позиции личной преданности...
показати весь коментар
11.04.2021 22:28 Відповісти
Нічого не вийде,бо 25% вакцинуватись не будуть,їм їхня віра не дозволяє))
показати весь коментар
11.04.2021 22:28 Відповісти
Ти хоч розумієш яке ти зараз жалюгідне...? Добре, відкинемо 25%. Залишається 35 млн. Як на твою думку, зроблять 35 млн щеплень до кінця року?
показати весь коментар
11.04.2021 22:35 Відповісти
жалюгідний той, хто відкидаючи з щонайбільше 30 мільйонів 25% отримав 35 млн.
показати весь коментар
11.04.2021 23:03 Відповісти
звідки ти взяло цифру 30 мільйонів ?
показати весь коментар
11.04.2021 23:32 Відповісти
Не з дебіловізору, рабом якого ти є
показати весь коментар
11.04.2021 23:33 Відповісти
так звідки ?

Ти розумієш, шо я спитав ?

Я не питав "не звідки ?"

Я питав "звідки ?"
показати весь коментар
11.04.2021 23:45 Відповісти
А, що за віра?
показати весь коментар
11.04.2021 22:43 Відповісти
Віра у друге пришестя))
показати весь коментар
11.04.2021 22:51 Відповісти
Ну відповідь гарна, достойна доцента Трускавецького юнівєрсітєта для зє дібілів, прохфесссором станеш незабаром. Пиши ісчо.
показати весь коментар
11.04.2021 22:54 Відповісти
Не треба заздрити))
показати весь коментар
11.04.2021 23:03 Відповісти
Співчуваю.......
показати весь коментар
11.04.2021 23:07 Відповісти
страна пиз..жа и безответственных действий раз допускает таких людей у власти
показати весь коментар
11.04.2021 22:28 Відповісти
страна их не допускает.

Страна их специально назначает
показати весь коментар
11.04.2021 23:34 Відповісти
Супруншу взад!!
🤣
БреХуняки всі, за тридцять років!!
показати весь коментар
11.04.2021 22:29 Відповісти
Ви збочинець?********** не традиційний секс?
показати весь коментар
11.04.2021 22:30 Відповісти
Шукайте партнера на доменах сRU...))
показати весь коментар
11.04.2021 22:33 Відповісти
Бачу ви по сру та взад ще той професіАнал))
показати весь коментар
11.04.2021 22:39 Відповісти
Сашко, ти??
показати весь коментар
11.04.2021 22:42 Відповісти
Знову нік змінив, крещатику ?))
показати весь коментар
11.04.2021 22:48 Відповісти
Ні,я не той Сашко,а хіба він не вмер?
показати весь коментар
11.04.2021 22:52 Відповісти
ТИ, чахлик невмирущий!
Здоров'ячко Вам!!
😁
показати весь коментар
11.04.2021 22:59 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю,то крещатик,він же крест,він же галя,був у ващій спільноті.
показати весь коментар
11.04.2021 23:05 Відповісти
Не викручуйся..
Яка "спільнота", нульвочко??
Вже знайомі на ЦН років з 12-ть..
😁
Бувай !!
показати весь коментар
11.04.2021 23:11 Відповісти
якщо по 2 вакцинації на особу, то це 23.5 мільйони українців за 18 років.
а де залишки? непогана арихметика
показати весь коментар
11.04.2021 22:30 Відповісти
Но ведь объяснили же, что сейчас делается мало прививок по причине отсутствия вакцин.

**** !!! Вакцины отсутствуют, а прививки чем делают каждый день ?!!!

Или им только по ведру вакцины в день из Индии и Китая присылают ?
показати весь коментар
11.04.2021 23:37 Відповісти
Лениныв зачем сносили то? Взять план, перевыполнить план.... Этот Ленин у вас в годове, сколько не открещивайтесь декомунизацией)
показати весь коментар
11.04.2021 22:30 Відповісти
Мне интересно закупили китайскую вакцину на 900 миллионов гривень пришло только 215 тысяч остальной нет сегодня Китай официально сказал что он не эффективна
1. Индийскую привезли сделали первый укол и все остальных поставок нет можно сказать почти не вакцинировали как надо вторая придет в июле первый укол все сроки прошли второго укола все насмарку
2. где остальные деньги от китайской вакцины или завсеуплаченооткатыполучены и не будет отказа от этой неэффективной вакцины
Полный провал и они сидят на должностях и возникает вопрос а не в деле высшее руководство государства если таких неэффективных менеджеров не уберут и не поставят проффесионалов при во время чумы
показати весь коментар
11.04.2021 22:37 Відповісти
Чем они колют каждый день по 4000 доз, если вакцины нет ?

А если вакцина есть, то почему они колют не по 100 тысяч в день ?

Или они из Индии и Китая получают по 4000 доз каждый день ?
показати весь коментар
11.04.2021 23:39 Відповісти
локшина влада виделку беріть велику шоб локшину знімати
показати весь коментар
11.04.2021 23:42 Відповісти
Больше ничего перед ними не стоит?
показати весь коментар
11.04.2021 22:42 Відповісти
замість цієї застраілої методики щеплення ви б краще запустили лазерну терапію та повиліковували всіх в турборежимі; і ніхто б не помер взагалі!!!
показати весь коментар
11.04.2021 22:43 Відповісти
лазерна медицина на тлі вбогої первинної допомоги виглядає дотепно
показати весь коментар
11.04.2021 22:47 Відповісти
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
11.04.2021 22:59 Відповісти
зачем эта реклама? Люди дохнут пачками но лазер и пистюлина по рылу власти имеют разные физические свойства
показати весь коментар
11.04.2021 23:04 Відповісти
У імпотентів "стоїть".....
Пацталом!!
🤣
показати весь коментар
11.04.2021 22:46 Відповісти
Опять Нью Васюки для Вась с Украины
показати весь коментар
11.04.2021 22:46 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7543 Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#more-129624 Читать далее
показати весь коментар
11.04.2021 22:50 Відповісти
не справитесь, потому что вы зебилы, и бабки идут на польта...
показати весь коментар
11.04.2021 22:50 Відповісти
боюсь шо Ляшко проворуєтся
показати весь коментар
11.04.2021 22:59 Відповісти
хто на чому стоїть ??
показати весь коментар
11.04.2021 23:06 Відповісти
Ляшко, чуєш: пиши, я тобі ніки дам.
Стільки вереску було: не могли дочекатися. А тепер носом крутять.
показати весь коментар
11.04.2021 23:06 Відповісти
Жду новый проект от "Страна в смартфоне": Чтобы стать в очередь нажмите клавишу 1, чтобы вакцинироваться прямо сейчас нажмите клавишу 2, через 2 недели наберите короткий номер 666 и узнаете когда эффективная вакцина будет в Украине.
показати весь коментар
11.04.2021 23:13 Відповісти
Чим?

16:03 https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
показати весь коментар
11.04.2021 23:14 Відповісти
Вони хоч враховують, що при ефективності 50% це дає половину від 50% вакцинованих? А це загалом - 25%. Чи аби заробити? Тут теж Супрун винна?
показати весь коментар
11.04.2021 23:30 Відповісти
В Эстонии закупили почти 4 миллиона, но желающих в 10 раз меньше. Хотят колоть добровольно-принудительно. В Украине точно также будет.
показати весь коментар
11.04.2021 23:35 Відповісти
На деньги потраченные на вакцину, на откаты, из-за остановки экономики и других глупостей, можно было по три раза вылечить каждого украинца и сделать медицину передовой! Про опущенную экономику всей планеты вааще молчу: бабла хватило бы Марс заселить ! И скажите мне , что это не афера!
показати весь коментар
11.04.2021 23:40 Відповісти
В Україні стільки народу немає. Що, кацапів будемо ловити та вакцинувати?
показати весь коментар
11.04.2021 23:46 Відповісти
я по поводу кацапов согласен...
показати весь коментар
12.04.2021 00:24 Відповісти
Виколіть залишки Зенеки за цей тиждень, а то при появі нових вакцин нею ніхто не захоче колотись і вона скисне.
показати весь коментар
12.04.2021 00:28 Відповісти
во идиоты !!! как при совке - ставим задачу и попробуй не выполнить...
я вот не хочу вакцинироваться - но боюсь заболеть ковидом... но ни одна вакцина не дает никаких 100% гарантий мне этого, и плюс еще рукожопость этих неучей в белых халатах - то шансы заболеть и "поставить свои кеды в угол" увеличивается пропорционально !!! и я думаю такой не один я ..
показати весь коментар
12.04.2021 00:29 Відповісти
Я теж не хочу вакцинуватись, але не хочу бути переносчиком інфекції, яка може ушкодити здоров"я інших людей, а декого і позбавити життя. Тому ризик, пов"язаний з вакцинами (який менше нж від переходу дороги чи поїздки в транспорті) вважаю виправданим.
показати весь коментар
12.04.2021 07:51 Відповісти
Что находится в масках. Забейте в ютуб поймёте всё и о вакцине
показати весь коментар
12.04.2021 00:29 Відповісти
о короне повторю свой коммент более года назад на ютубе в фильме Заклятие долины змей. "Злые руки приумножат зло заключенное в амфоре и приведут мир к гибели"
показати весь коментар
12.04.2021 00:43 Відповісти
Блин, планирование (вешание лапши) уровня НЬЮ ВАСЮКИ...
показати весь коментар
12.04.2021 02:43 Відповісти
Чем, водой из крана?
показати весь коментар
12.04.2021 06:21 Відповісти
По ходу от этой заразы уже и американская вакцина малоэффективна,не говоря уже про китайский шмурдяк, похожий на кацапский.
показати весь коментар
12.04.2021 08:12 Відповісти
 
 