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Новини Агресія Росії проти України
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Європейські країни засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ

Європейські країни засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ

Держави, що входять в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Про це свідчить звіт про засідання ОБСЄ 10 квітня, який опинився у розпорядженні редакції Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, засідання ініціювала українська сторона. Росії було запропоновано пояснити свої дії, однак вона відмовилася від участі.

Португалія, яка наразі головує в Європейському Союзі, висловила від імені блоку стривоженість погіршенням безпекової ситуації на сході України та рухом військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

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"Португалія та Євросоюз заликали Російську Федерацію вжити необхідних кроків для деескалації ситуації та долучитися до змістовного діалогу та конструктивних консультацій. Португалія висловила свою повну підтримку запиту України на активацію механізму зниження ризиків згідно з пунктом 16 Віденського документу 2011 року", – йдеться в документі.

Крім того, згідно з текстом, Португалія та блок пітримали кроки України та "закликали сторони утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до посилення напруги".

Схожу позицію висловила Велика Британія, яка зажадала "більшої прозорості" щодо дій російської армії та висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні. Лондон запропонував Росії відповісти, чому вона не поінформувала ОБСЄ про свої дії на кордоні.

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Канада, своєю чергою, адресувала Росії питання щодо того, коли та планує завершити свою військову активність, коли війська повернуться до місць постійної дислокації та чому Кремль не поінформував про свої "навчання", особливо враховуючи, як близько вони відбуваються до кордонів сусідньої держави.

"Сполучені Штати підкреслили, що відсутність прозорості вказує на те, що це не є рутинні та попередньо заплановані військові навчання. Німеччина, також виступаючи від імені Франції, вказала на тривогу через масштабні пересування військового контингенту Росії на кордоні з Україною, яку можна розвіяти належними поясненнями", – йдеться в звіті.

Німеччина та Франція також розкритикували відповідь Росії щодо пересування її військ як надто стислу і загальну.

Схожі позиції, а також підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва та Туреччина. Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що "уважно стежить за розвитком подій".

"Шведське головування завершило зустріч, поінформувавши, що звіт щодо зустрічі буде переданий всім державам-членам", – підсумовується в документі.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

ОБСЄ (3510) росія (65925)


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Топ коментарі
+17
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1676
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11.04.2021 23:14
+15
Я б одну з Українських частин назвав би дивізією Галичина, ті фєдєрасти тільки від назви цеглинами до Усурійська срали б.
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11.04.2021 23:06
+7
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання - Цензор.НЕТ 9730
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11.04.2021 23:12
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Я б одну з Українських частин назвав би дивізією Галичина, ті фєдєрасти тільки від назви цеглинами до Усурійська срали б.
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11.04.2021 23:06 Відповісти
Єдельвейс вже є, дійде черга і до Галичини
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11.04.2021 23:08 Відповісти
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1676
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11.04.2021 23:14 Відповісти
Глупость. Представьте если бы РФ назвала свою дивизию НКВД, а учения назвала бы "Красный террор". Это бы деморализовало украинцев? Наоборот, это бы дополнительно мотивировало украинцев и ослабило РФ в информационной войне.
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11.04.2021 23:56 Відповісти
не путай логику мышления нормального человека с логикой кацапа
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12.04.2021 12:40 Відповісти
Нужно добавить ещё Нахтигаль и Роланд .
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12.04.2021 11:16 Відповісти
Какия старыя слова и кака кружитца галава
від локшини на вухах!!
🤑
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11.04.2021 23:06 Відповісти
Може ти вагітний?
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11.04.2021 23:16 Відповісти
...а мо й ватний
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11.04.2021 23:17 Відповісти
Ще гірше.
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11.04.2021 23:19 Відповісти
ВИ вже з биками розберіться....))
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12.04.2021 00:16 Відповісти
одного вже загнуздав *) баксом зветься... таке ржачне

свого часу імітувало дискусію саме з собою
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12.04.2021 00:45 Відповісти
Ви руку міняйте, загнУздалец....
Десь в Інтернеті читав і Вазэлын в допомогу!

)))
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12.04.2021 01:09 Відповісти
Бхахааха
в тирнеті воно читало) хвантазьор вазеліновий
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12.04.2021 09:20 Відповісти
Нюю..Це Ви з Вашого досвіду зробили висновок чи діагноз??
Мона якісь симптоми,з Вашого досвіду, поділитисясяся?🤔
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12.04.2021 00:13 Відповісти
Сильно осудили или с озабоченностью? Это важно!
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11.04.2021 23:06 Відповісти
а ты в это время в окопе сидишь? Хоть чтото вообще сделал для своей страны лично? Или все ждешь чтобы американцы за тебя воевали, пока ты огурцы куриным гамном удобряешь?
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11.04.2021 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk будущая война в подробностях
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11.04.2021 23:09 Відповісти
эти формулировки вызывают уже рвотный рефлекс. Им самим не надоело 1 и тоже 100 раз повторять??
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11.04.2021 23:12 Відповісти
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання - Цензор.НЕТ 9730
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11.04.2021 23:12 Відповісти
8 квітня 2019:

"Істерика ведучої Мосійчук про "американські кунги" та "солдати самі собі копають бліндажі" - це гімн "уставших от войни", які нічого про неї не знають.

Та показник рівня "української журналістики", яка на переважний відсоток поверхнева до війни і висвітлює події формально, подаючи інформацію на замовлення господаря.

РСЗО по Маріуполю та Краматорську, танки по Авдіївці, миномети по Волновасі, приліти 152 калібру на подвір'я жителів, курсанти російських артилериських училищ та російські снайперські групи, новітні російськи зразки зброї - не доводять Мосійчук до праведного гніву, все це замилюється замовною емоцією проти своїх ідіотськими криками про "кунги".

Як наслідок - мільйони глядачів думають, що окопувати позицію має не солдат, а Пушкін, а наше "погане військово-політичне керівництво" знущається над "сонечками".

Наші ЗМІ не знають і не хочуть знати нашу армію.

60 000 одиниць техніки, переданої до ЗСУ, випробування нових ракет, гаубиць, дронів, нові лінії з виготовлення б/к тощо - це "мародерство".

Більше 10 тисяч смертей, анексія Криму - це причина "іскать компроміси і договаріваться".
Державна підтримка ветеранів, купа пільг та програм реабілітації, тренування резерву та створення тероборони - це "наживання на війні".

Про справжні проблеми армії та шляхи їх вирішення - немає професійної дискусії, це робить невелика кількість фанатиків, долаючи спротив як старих кадрів, так і потоків бруду з боку "шукачів правди".

В результаті страшний відсоток українців перестав бачити ворога в Кремлі - ми знаємо прізвища "свінарчуків" та "сємочко", але не чуємо жодного прізвища російського генерала, бо нам їх не кажуть.

Такі наслідки п'яти років підігрування інформаційному вектору ворога.

Чим це обернеться - те ще питання".
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12.04.2021 00:22 Відповісти
А про тестя Климкина ("одденоносца" за "возврашение крыма") у тебя статейки нет?
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12.04.2021 00:54 Відповісти
нет. есть только бутылка из под шампанского для тебя. присаживайся
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12.04.2021 01:49 Відповісти
Зачем мне твоя бутылка? Оставь её себе.
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12.04.2021 03:43 Відповісти
Яка радість ,почути черговий раз неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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11.04.2021 23:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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11.04.2021 23:21 Відповісти
https://twitter.com/LdmlSh

https://twitter.com/LdmlSh Пані Гуля



Не знаю, что это за вид спорта такой. Но раз кцпов бьют, значит хороший


https://twitter.com/i/status/1380438687301820416 https://twitter.com/i/status/1380438687301820416
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11.04.2021 23:25 Відповісти
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дніЄвропейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4108
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11.04.2021 23:31 Відповісти
хорош фейки распространять.
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12.04.2021 03:40 Відповісти
Брехати негарно. Ніхто ніде не отаборився. Це як під час правління сиволапого гетьмана: сидіть тихенько, українці, план "анаконда" діє, за вас все зроблять добрі дяді із Заходу.
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12.04.2021 08:13 Відповісти
Гейропейці тільки й вміють що висловл стурбованість.Як ви заїпали, гейдиктатори!
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12.04.2021 00:01 Відповісти
А, да? Ну это сильное заклинание, злу не устоять.
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12.04.2021 00:17 Відповісти
И? Очередная порция "обеспокоиностей".
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12.04.2021 00:52 Відповісти
Украинская разведка предупредила, что https://censor.net/ru/tag/2434/razvedka/news/page/1. Источник: https://censor.net/ru/n3259017
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Так они (войска РФ) есть на Донбассе, или только пытаются войти?
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12.04.2021 06:30 Відповісти
Уже "сильная озабоченность" или ещё не очень?
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12.04.2021 07:10 Відповісти
 
 