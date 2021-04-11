Європейські країни засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ

Держави, що входять в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Про це свідчить звіт про засідання ОБСЄ 10 квітня, який опинився у розпорядженні редакції Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, засідання ініціювала українська сторона. Росії було запропоновано пояснити свої дії, однак вона відмовилася від участі.

Португалія, яка наразі головує в Європейському Союзі, висловила від імені блоку стривоженість погіршенням безпекової ситуації на сході України та рухом військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

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"Португалія та Євросоюз заликали Російську Федерацію вжити необхідних кроків для деескалації ситуації та долучитися до змістовного діалогу та конструктивних консультацій. Португалія висловила свою повну підтримку запиту України на активацію механізму зниження ризиків згідно з пунктом 16 Віденського документу 2011 року", – йдеться в документі.

Крім того, згідно з текстом, Португалія та блок пітримали кроки України та "закликали сторони утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до посилення напруги".

Схожу позицію висловила Велика Британія, яка зажадала "більшої прозорості" щодо дій російської армії та висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні. Лондон запропонував Росії відповісти, чому вона не поінформувала ОБСЄ про свої дії на кордоні.

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Канада, своєю чергою, адресувала Росії питання щодо того, коли та планує завершити свою військову активність, коли війська повернуться до місць постійної дислокації та чому Кремль не поінформував про свої "навчання", особливо враховуючи, як близько вони відбуваються до кордонів сусідньої держави.

"Сполучені Штати підкреслили, що відсутність прозорості вказує на те, що це не є рутинні та попередньо заплановані військові навчання. Німеччина, також виступаючи від імені Франції, вказала на тривогу через масштабні пересування військового контингенту Росії на кордоні з Україною, яку можна розвіяти належними поясненнями", – йдеться в звіті.

Німеччина та Франція також розкритикували відповідь Росії щодо пересування її військ як надто стислу і загальну.

Схожі позиції, а також підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва та Туреччина. Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що "уважно стежить за розвитком подій".

"Шведське головування завершило зустріч, поінформувавши, що звіт щодо зустрічі буде переданий всім державам-членам", – підсумовується в документі.

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